Sessão da Tarde de hoje (29/05) confira qual filme passa hoje na globo

Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Khalil Gibran - escritor libanês Medir-se pelo seu menor feito é calcular o poder

do oceano pela fragilidade de sua espuma. Julgar-se

pelos seus fracassos é culpar as estações por sua inconstância”. FELPUDA

Muitos políticos reprovados nas urnas em outros tempos estão tentando voltar a ter uma cadeira para chamar de sua, com a intenção de disputar prefeituras e vagas nas câmaras municipais. Muitos seguem com discursos ultrapassados e, pelo visto, não acompanharam a evolução dos tempos. Nessa época de serviços por aplicativos, ainda tem gente se preparando para fazer a campanha eleitoral “de charrete” e se utilizar de “megafone” para atrair o eleitorado. Pode?

Reflexo

Comentários dão conta que os próximos passos dos “homens de preto” seriam em direção a um dos prédios suntuosos, cercados pela natureza, de órgão auxiliar. A caminhada seria ainda reflexo de delação premiada que, aliás, vem causando estragos e muitos calafrios em uns e outros.

Paparicos

Dia desses, quem esteve sorridente que só pelos corredores da Assembleia Legislativa de MS foi o prefeito Akira Otsubo, candidato à reeleição em Bataguassu. Recebeu muitos paparicos não só de alguns parlamentares, mas também de servidores da Casa.

Eduardo, Gabriela, dra. Debora e Henrique, da família Thomaz

Rafaela Pinheiro

No trecho

O ex-governador Reinaldo Azambuja anda percorrendo MS nos eventos realizados pelo Instituto Teotônio Vilela, chamado de “braço de estudos” do PSDB. Ele e sua comitiva, na qual inclui o governador Eduardo Riedel, já passaram por Ponta Porã e Três Lagoas, mantendo contatos com lideranças políticas. Azambuja deverá ser candidato ao Senado em 2026.

Disparando

Em Campo Grande, as receitas arrecadadas de todas as fontes pela prefeitura, no primeiro quadrimestre deste ano, aumentaram. O incremento foi de 11% no período, passando de R$ 1,8 bilhão em 2023 para R$ 2 bilhões neste ano. Mas as despesas também subiram, em um índice de 23%, indo de R$ 1,4 bilhão para R$ 1,7 bilhão. Os dados foram apresentados no dia 28 pela secretária municipal de Finanças e Planejamento, Márcia Helena Hokama, aos vereadores.

Detalhe

Ainda com relação à prestação de contas: Márcia também informou que, nesses primeiros quatro meses, os gastos com pessoal consumiram 53,66% dos recursos da prefeitura. Detalhe: o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal é de 51,30%. Conforme o relatório apresentado, o índice foi de 55,2% no ano passado. A sete meses para o encerramento da atual administração, iniciada pelo ex-prefeito Marcos Trad (de 2020 a abril de 2022), as finanças de Campo Grande deverão continuar combalidas.

Aniversariantes

Colaborou Tatyane Gameiro