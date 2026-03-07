Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira receitas deliciosas para o fim de semana dedicado às mulheres

Além de refletir sobre as conquistas femininas, o 8 de março também pode ser um momento de celebração à mesa com pratos preparados para compartilhar

Mariana Piell

Mariana Piell

07/03/2026 - 08h30
O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, é uma data reconhecida mundialmente e dedicada à reflexão sobre a luta das mulheres por direitos, igualdade e reconhecimento social.

Embora hoje seja marcada por homenagens, eventos culturais e mobilizações sociais, a origem do dia está ligada a movimentos históricos que denunciaram desigualdades e reivindicaram melhores condições de vida e trabalho para mulheres.

No final do século19 e início do século 20, a industrialização transformou profundamente a organização do trabalho em diversos países.

Muitas mulheres passaram a atuar em fábricas, especialmente no setor têxtil, mas enfrentavam jornadas longas, salários mais baixos que os dos homens e condições frequentemente insalubres.

Nesse cenário, surgiram movimentos de organização feminina que passaram a exigir direitos básicos, como redução da jornada de trabalho, melhores salários e o direito ao voto.

Entre os episódios que simbolizam esse contexto está o incêndio ocorrido em 1911 na fábrica Triangle Shirtwaist Factory, em Nova York, nos Estados Unidos.

O desastre matou mais de 140 trabalhadores – em sua maioria mulheres jovens e imigrantes – e chamou a atenção para as precárias condições de segurança enfrentadas por operários da indústria.

A tragédia provocou comoção internacional e impulsionou debates sobre legislação trabalhista e proteção aos trabalhadores.

Um pouco antes, em 1910, durante a Conferência Internacional das Mulheres Socialistas realizada em Copenhague, na Dinamarca, a militante alemã Clara Zetkin propôs a criação de um dia internacional dedicado às reivindicações femininas.

A ideia era promover mobilizações anuais em diversos países para discutir direitos políticos, como o sufrágio feminino, e denunciar as desigualdades enfrentadas pelas mulheres.

A proposta foi bem recebida e, nos anos seguintes, manifestações passaram a ocorrer em várias partes do mundo. Um marco importante ocorreu em 1917, na então Rússia, quando milhares de mulheres foram às ruas protestar contra a escassez de alimentos e os impactos da guerra.

A greve feminina ficou conhecida pelo lema “pão e paz” e ocorreu justamente em 8 de março no calendário ocidental. O movimento teve grande repercussão política e passou a ser associado à data.

Com o passar das décadas, o 8 de março foi sendo adotado por movimentos feministas e organizações sociais em diferentes países. Em 1975, a Organização das Nações Unidas (ONU) oficializou o Dia Internacional da Mulher, incentivando governos e instituições a promoverem ações voltadas à igualdade de gênero.

Hoje, a data representa tanto uma celebração das conquistas alcançadas – como o direito ao voto, maior acesso à educação e avanços na participação feminina no mercado de trabalho – quanto um momento de reflexão sobre desafios que ainda persistem, como desigualdade salarial, violência de gênero e sub-representação política.

Além das mobilizações e debates, muitas pessoas também aproveitam a ocasião para reunir amigas, familiares ou colegas em momentos de convivência.

Preparar um almoço especial pode ser uma forma simbólica de celebrar as mulheres que fazem parte da vida cotidiana – seja em encontros familiares, confraternizações entre amigas ou reuniões comunitárias.

A seguir, confira três receitas que podem compor um cardápio saboroso para celebrar o Dia Internacional da Mulher com as mulheres da sua vida.

Quiche de espinafre e queijo

Quiche de espinafre e queijoQuiche de espinafre e queijo - Foto: Freepik

Ingredientes

> Para a massa

  • 1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo;
  • 100 g de manteiga gelada;
  • 1 ovo;
  • 1 pitada de sal.

> Para o recheio

  • 1 maço de espinafre.
  • 3 ovos.
  • 1 caixa de creme de leite.
  • 1 xícara (chá) de queijo muçarela ou minas ralado.
  • 1/2 cebola picada.
  • Sal e pimenta a gosto.

Modo de Preparo

> Misture a farinha, a manteiga e o sal até formar uma farofa;

> Adicione o ovo e misture até formar uma massa homogênea;

> Abra a massa em uma forma de torta e leve ao forno por 10min a 180 °C;

> Refogue a cebola e o espinafre até murchar;

> Em uma tigela, misture ovos, creme de leite e queijo;

> Acrescente o espinafre refogado e tempere;

> Despeje o recheio sobre a massa pré-assada;

> Asse por cerca de 30min até dourar.

Salada colorida com grão-de-bico e legumes assados

Salada colorida com grão-de-bico e legumes assadosSalada colorida com grão-de-bico e legumes assados - Foto: Freepik

Ingredientes

  • 2 xícaras (chá) de grão-de-bico cozido;
  • 1 cenoura cortada em cubos;
  • 1 abobrinha cortada em cubos;
  • 1 pimentão vermelho em tiras;
  • 1 xícara (chá) de tomate-cereja;
  • 1/2 cebola roxa em fatias;
  • 1 punhado de folhas verdes (rúcula ou alface);
  • 3 colheres (sopa) de azeite;
  • Suco de 1 limão;
  • Sal e pimenta a gosto;
  • Sementes de girassol ou gergelim para finalizar.

Modo de Preparo

> Em uma assadeira, coloque a cenoura, a abobrinha e o pimentão. Tempere com azeite, sal e pimenta;

> Leve ao forno por cerca de 20min ou até ficarem macios e levemente dourados;

> Em uma tigela grande, misture o grão-de-bico, os legumes assados, o tomate-cereja e a cebola roxa;

> Adicione as folhas verdes e finalize com o suco de limão, mais um fio de azeite e as sementes;

> Misture delicadamente antes de servir.

Moqueca de peixe

Moqueca de peixeMoqueca de peixe - Foto: Reprodução

Ingredientes

  • 600 g de peixe em postas (tilápia ou robalo);
  • 1 tomate em rodelas;
  • 1 cebola em rodelas;
  • 1 pimentão em rodelas;
  • 200 ml de leite de coco;
  • 2 colheres (sopa) de azeite de dendê;
  • Suco de 1 limão;
  • 2 dentes de alho picados;
  • Coentro ou salsinha a gosto;
  • Sal e pimenta a gosto.

Modo de Preparo

> Tempere o peixe com limão, alho, sal e pimenta e deixe descansar por 15 min;

> Em uma panela larga, faça camadas com cebola, tomate, pimentão e peixe;

> Adicione o leite de coco e o azeite de dendê;

> Cozinhe em fogo médio por cerca de 20min com a panela semi-tampada;

> Finalize com coentro ou salsinha e sirva com arroz branco.

CIÊNCIA

Especialistas discutem cannabis medicinal em evento na UFMS

Projeto itinerante da Divina Flor em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Divina na Estrada promove atualização científica sobre prescrição, pesquisas e regulamentação no Estado

06/03/2026 10h00

Compartilhar

Thiago Dragão

Com o objetivo de ampliar o debate científico e a qualificação profissional sobre o uso terapêutico da cannabis, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) recebe, hoje, o projeto Divina na Estrada – cannabis medicinal na prática clínica: bases científicas e aplicações terapêuticas.

O encontro será realizado das 8h às 17h, no Anfiteatro Multiuso 1, na Cidade Universitária, em Campo Grande.

A iniciativa é promovida pela Associação Divina Flor em parceria com a UFMS e marca o fortalecimento da colaboração entre a entidade e a universidade para o desenvolvimento de pesquisas e ações de extensão voltadas à cannabis medicinal.

O projeto possui caráter itinerante e deve percorrer, ao longo do ano, municípios de Mato Grosso do Sul que têm câmpus da universidade, levando capacitação técnica a profissionais da saúde, estudantes, pesquisadores, pacientes e demais interessados.

De acordo com a diretora da Associação Divina Flor, Fátima Carvalho, o crescimento da busca por tratamentos à base de cannabis no Brasil tem aumentado a demanda por atualização científica entre profissionais da saúde. Ainda assim, o tema segue cercado por lacunas de informação.

“Com o aumento da procura por terapias à base de cannabis, médicos e outros profissionais têm buscado compreender melhor o sistema endocanabinóide, as indicações clínicas e os aspectos regulatórios. Em Mato Grosso do Sul ainda existem muitas dúvidas sobre legislação e produção nacional de preparados, o que impacta diretamente o acesso dos pacientes a tratamentos seguros e baseados em evidências. Por isso, queremos levar essa capacitação para diferentes regiões do Estado”, explica Fátima.

Além da formação clínica, o evento também está ligado a pesquisas desenvolvidas na UFMS que investigam o conteúdo de fitocanabinóides – substâncias presentes na cannabis sativa – e analisam, em laboratório, as atividades biológicas de óleos e resíduos provenientes do processamento da planta para uso medicinal.

O objetivo é ampliar o conhecimento científico sobre a composição química, qualidade e possíveis aplicações terapêuticas desses produtos.

PROGRAMAÇÃO MULTIDISCIPLINAR

A programação reúne especialistas de diferentes áreas do conhecimento, incluindo pesquisadores, médicos e profissionais que atuam diretamente com a temática da cannabis medicinal.

Fátima Carvalho, apresenta o trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Saúde e Qualidade de Vida da Associação Divina Flor.

Já a química responsável da entidade, Talita Vilalva Freire, aborda aspectos técnicos relacionados ao cultivo, às análises laboratoriais, ao controle de qualidade e à produção nacional de preparados à base da planta.

A professora Nídia Yoshida, do Instituto de Química da UFMS, discute o cenário atual das pesquisas científicas sobre cannabis medicinal no Brasil. Segundo a pesquisadora, levar o debate para o ambiente universitário é fundamental para ampliar o conhecimento e reduzir desinformações sobre o tema.

“O principal objetivo do evento é apresentar e discutir as pesquisas científicas mais recentes sobre o uso terapêutico da cannabis em diferentes enfermidades, integrando evidências químicas, biológicas, clínicas e regulatórias. Diante do crescimento do interesse social e científico sobre o assunto, é essencial qualificar o debate com base em dados consistentes”, afirma.

Também participam da programação os médicos da família e prescritores Bárbara Rosa e José Ikeda Neto, que vão abordar o funcionamento do sistema endocanabinóide e as aplicações clínicas da cannabis em tratamentos de saúde.

As indicações terapêuticas na medicina humana e veterinária serão discutidas pelas professoras Cláudia Du Bocage, da Faculdade de Medicina da UFMS, e Bruna Fernanda Firmo, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia.

O coordenador jurídico da Divina Flor, Felipe Nechar, apresenta ainda um panorama sobre o papel das associações e de pacientes no avanço da regulamentação da cannabis medicinal no Brasil, destacando o protagonismo dessas organizações na ampliação do acesso aos tratamentos.

ACESSO À CIÊNCIA

Para os organizadores, o projeto Divina na Estrada busca fortalecer o diálogo entre universidade e sociedade ao integrar pesquisa científica, prática clínica e as demandas reais da população que utiliza ou busca terapias com cannabis medicinal.

Nesse contexto, as universidades públicas desempenham papel estratégico na produção de conhecimento qualificado e na orientação técnica da sociedade e de órgãos reguladores, contribuindo para decisões fundamentadas em evidências científicas e responsabilidade social.

A iniciativa também destaca a importância das associações e de pacientes na disseminação de informação de qualidade, na redução de estigmas históricos associados à planta e na construção de políticas públicas baseadas em dados científicos.

Ao ampliar o debate sobre os potenciais usos terapêuticos da cannabis, o projeto pretende estimular uma compreensão mais ampla sobre o tema e fortalecer a formação de uma comunidade mais informada, crítica e preparada para discutir os impactos da cannabis medicinal na saúde pública.

O Divina na Estrada integra uma agenda estadual que deverá percorrer diferentes municípios sul-mato-grossenses ao longo deste ano.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

> Das 8h às 8h30min – Recepção.

> Das 8h30min às 8h45min – Abertura.

> Das 8h45min às 9h – Diretora da Associação Divina Flor, Fátima Carvalho: “O trabalho da Divina Flor no Núcleo de Saúde e Qualidade de Vida”.

> Das 9h às 10h30min – dra. Talita Vilalva Freire, Química da Associação Divina Flor: “Laboratório e Cultivo: Bases Técnicas, Controle de Qualidade e Produção Nacional”;

> Das 10h30min às 10h45min – Intervalo Café.

> Das 10h45min às 11h30min – prof. Nídia Yoshida – Instituto de Química – Inqui, UFMS, Campo Grande: “Pesquisa com Cannabis Medicinal no Brasil: Perspectivas, Desafios e a Contribuição das Instituições de Ensino e Pesquisa”.

> Das 11h30min às 13h – Almoço.

> Das 13h às 13h45min – dra. Bárbara Rosa – Médica da Família e prescritora / dr. José Ikeda Neto – Médico da Família e prescritor: “Introdução ao Sistema Endocanabinóide e aplicações clínicas da cannabis”;

> Das 13h45min às 14h15min – prof. Cláudia Du Bocage – Faculdade de Medicina – Famed, UFMS, Campo Grande: “Aspectos relacionados à utilização de cannabis medicinal por pacientes da Associação Divina Flor, Campo Grande – MS”.

> Das 14h15min às 15h15min – prof. Bruna Fernanda Firmo – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – Famez, UFMS, Campo Grande: “Terapia canabinóide na Medicina Veterinária: indicações terapêuticas”.

> Das 15h15min às 15h30min – Intervalo Café.

> Das 15h30min às 16h30min – dr. Felipe Nechar – coordenador Jurídico Divina Flor: “O Protagonismo das Associações de pacientes na regulamentação da Cannabis no Brasil”.

AGENDA CULTURAL

Fim de semana das mulheres

Programação especial do Dia Internacional da Mulher movimenta Campo Grande com arte, feiras, debates e ações de combate à violência contra a mulher

06/03/2026 09h00

Corpo feminino do Coro Lírico Cant'arte celebra a presença feminina na arte

Corpo feminino do Coro Lírico Cant'arte celebra a presença feminina na arte Divulgação

Uma das ações mais simbólicas da semana é a mobilização em torno do Banco Vermelho, iniciativa internacional que busca denunciar o feminicídio e manter viva a memória das mulheres vítimas de violência.

Corpo feminino do Coro Lírico CantCONSCIENTIZAÇÃO Banco Vermelho - Iniciativa internacional busca denunciar e conscientizar sobre o feminicídio
Foto: Divulgação

O Banco Vermelho representa um grito coletivo contra a violência de gênero e um convite permanente à reflexão. De acordo com dados do Instituto Banco Vermelho, o Brasil está entre os países com maiores índices de assassinatos de mulheres, com um caso de feminicídio registrado a cada seis horas.

A ação integra a programação da Feira Ziriguidum, na Praça do Preto Velho, amanhã, das 16h às 22h.

Na segunda-feira, a iniciativa também chegará à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Às 10h, será inaugurado um Banco Vermelho em memória da jornalista Vanessa Ricarte, egressa do curso de Jornalismo da instituição e assassinada pelo companheiro em fevereiro de 2025.

A instalação faz parte da campanha institucional Eu Respeito, que neste mês tem como tema “Renovação”, e também integra o programa Sou Mulher UFMS, voltado à promoção da igualdade e do protagonismo feminino.

SESC

Hoje, às 15h e às 19h, o Sesc Teatro Prosa recebe o espetáculo de dança “Código Genético”, com a artista Ariane Nogueira. A apresentação propõe uma jornada afrofuturista que explora o poder simbólico das tranças e do corpo como tecnologia ancestral, conectando passado, presente e futuro por meio da dança.

Amanhã, às 16h, o espaço recebe a programação infantil com o espetáculo “Tin Dô Lê Lê”, da Trupe Teatro de Brincar. A peça convida o público a mergulhar no imaginário popular brasileiro, transformando o brincar em um caminho para encontros, memórias e celebração da infância.

Já na terça-feira, às 19h, em continuidade às celebrações do Dia da Mulher, o corpo feminino do Coro Lírico Cant’arte apresenta “O Som do Feminino”, uma celebração da presença da mulher nas várias formas de arte, uma mostra de sua sensibilidade, força criativa, expressividade e excelência estética ao longo da história.

Corpo feminino do Coro Lírico CantÓPERA “O Som do feminino” - Corpo feminino do Coro Lírico Cant’arte celebra a presença feminina na arte
Foto: Divulgação

As apresentações têm classificação livre e ingressos gratuitos, disponíveis pela plataforma Sympla.

RODA DE CONVERSA

Outro destaque da agenda cultural é a roda de conversa Fixar para Derreter: Entre Palavra e Imagem, que será realizada amanhã, às 10h, na CasaQuintal, localizada na Rua Piratininga, nº 363.

O encontro reúne a artista visual Isabê, responsável pela exposição em cartaz no espaço, e o escritor Febraro de Oliveira, autor do texto que acompanha a mostra.

A proposta é discutir o processo de criação a partir da relação entre artes visuais e literatura, explorando referências e experiências interartísticas. Após a conversa, o público poderá participar de uma visita mediada e do encerramento da exposição. Os ingressos também estão disponíveis pelo Sympla.

FEIRAS Ziriguidum

A Feira Ziriguidum realiza uma edição especial dedicada ao protagonismo feminino amanhã, das 16h às 22h, na Praça do Preto Velho.

O evento reúne música, arte, dança e economia criativa, destacando a força das mulheres como agentes de transformação cultural e social. Entre as atrações musicais estão apresentações de Tânia Madinha, Juci Ibanez e Erica Espíndola.

A programação inclui ainda performances artísticas e apresentações de dança do ventre com Adriele Linares e Marli Oliveira.

Feira do Panamá

No domingo, a Praça do Panamá recebe a 17ª edição da Feira do Panamá, em uma versão especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

A programação começa às 9h e segue até as 22h, com apresentações musicais, gastronomia, artesanato, brechós e atividades culturais para toda a família.

Entre as atrações confirmadas estão: João Paulo Pompeu (MPB); Slam Plural, competição de poesia urbana; Confraria do Som, com repertório da Jovem Guarda; Projeto Hippie, com classic rock; e Carlos Martinez e Wilson Braga, com sertanejo. O evento também contará com show de prêmios e diversas atividades culturais ao longo do dia.

Feira da Praça Bolívia

Outra opção tradicional é a Feira Cultural da Praça Bolívia, que chega à sua 232ª edição neste domingo, das 9h às 14h, no Bairro Santa Fé.

A programação celebra as mulheres empreendedoras que movimentam o espaço com artesanato, gastronomia e arte. Entre as atrações estão apresentações musicais, dança e poesia.

Um dos momentos mais aguardados será o lançamento do livro “Reflexões”, da escritora e militante social Miriam Id Souza. A obra reúne textos sobre espiritualidade, autoconhecimento e resistência.

Miriam se tornou conhecida após transformar o luto pela morte do neto Ravi, vítima de violência obstétrica em 2025, em mobilização social, por meio do movimento Justiça por Ravi, que denuncia a violência obstétrica e defende um atendimento humanizado para mulheres nos serviços de saúde.

EMPREENDEDORISMO FEMININO

O Shopping Campo Grande também promove atividades especiais em alusão à data com o projeto Empodera Ela, voltado ao incentivo do empreendedorismo feminino.

A programação começou ontem e segue até o dia 31, com uma loja colaborativa que reúne produtos de artesãs regionais, incluindo saboaria artesanal, cerâmica, joias em prata, crochê, costura criativa e arranjos florais.

Amanhã, às 10h, será realizado um café da manhã especial para clientes e empreendedoras.

A programação inclui ainda a campanha de arrecadação Dignidade Menstrual, que coleta absorventes e itens de higiene para mulheres em situação de vulnerabilidade.

Corpo feminino do Coro Lírico CantBELEZA Sephora Beauty & Play - Evento gratuito oferece aulas, experiências e ativações de marcas de beleza para as mulheres
Foto: Divulgação

No mesmo fim de semana, o shopping recebe o Sephora Beauty & Play, evento gratuito com aulas, experiências e ativações de marcas de beleza.

Outra iniciativa que destaca o protagonismo feminino acontece amanhã, às 7h30min, no Mercado Escola da UFMS.

O 2º Café da Manhã das Mulheres da Agricultura Familiar reúne produtoras, pesquisadoras e estudantes para discutir o papel das mulheres na produção de alimentos e no fortalecimento da economia local.

Com o tema “Mulheres que Alimentam o Brasil: Protagonismo Feminino na Agricultura Familiar”, o encontro inclui palestras, rodas de conversa e momentos de integração entre mulheres do campo e da academia.

PARA A CRIANÇADA

As crianças também têm opções de lazer durante o fim de semana. No Shopping Campo Grande, o parque indoor Yuup Experience reúne 22 atrações, incluindo trampolins, brinquedos infláveis, jogos eletrônicos e áreas interativas.

O cinema também entra na programação com a promoção Traga o seu Balde, do Cinemark, no domingo, em que o público pode levar recipientes criativos para comprar até 10 litros de pipoca por R$ 19.

Já no Shopping Bosque dos Ipês o parque itinerante Vitinho Park entra em seu último mês de funcionamento na cidade, com brinquedos radicais como montanha-russa, Kamikaze e Crazy Dance.

FITNESS

O Dia das Mulheres também começa com atividade física no Parque dos Poderes. O evento Malolo em Movimento pelas Mulheres será realizado às 7h, no Malolo Quiosque, na Rua Imbé, nº 544, com corrida de
5 km, caminhada de 3 km e ações voltadas à saúde e ao bem-estar feminino.

A programação inclui degustações saudáveis, sorteios, brindes e experiências de beleza, incentivando hábitos saudáveis como forma de celebrar a data.

