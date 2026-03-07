Confira receitas deliciosas para o fim de semana dedicado às mulheres

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, é uma data reconhecida mundialmente e dedicada à reflexão sobre a luta das mulheres por direitos, igualdade e reconhecimento social.
Embora hoje seja marcada por homenagens, eventos culturais e mobilizações sociais, a origem do dia está ligada a movimentos históricos que denunciaram desigualdades e reivindicaram melhores condições de vida e trabalho para mulheres.
No final do século19 e início do século 20, a industrialização transformou profundamente a organização do trabalho em diversos países.
Muitas mulheres passaram a atuar em fábricas, especialmente no setor têxtil, mas enfrentavam jornadas longas, salários mais baixos que os dos homens e condições frequentemente insalubres.
Nesse cenário, surgiram movimentos de organização feminina que passaram a exigir direitos básicos, como redução da jornada de trabalho, melhores salários e o direito ao voto.
Entre os episódios que simbolizam esse contexto está o incêndio ocorrido em 1911 na fábrica Triangle Shirtwaist Factory, em Nova York, nos Estados Unidos.
O desastre matou mais de 140 trabalhadores – em sua maioria mulheres jovens e imigrantes – e chamou a atenção para as precárias condições de segurança enfrentadas por operários da indústria.
A tragédia provocou comoção internacional e impulsionou debates sobre legislação trabalhista e proteção aos trabalhadores.
Um pouco antes, em 1910, durante a Conferência Internacional das Mulheres Socialistas realizada em Copenhague, na Dinamarca, a militante alemã Clara Zetkin propôs a criação de um dia internacional dedicado às reivindicações femininas.
A ideia era promover mobilizações anuais em diversos países para discutir direitos políticos, como o sufrágio feminino, e denunciar as desigualdades enfrentadas pelas mulheres.
A proposta foi bem recebida e, nos anos seguintes, manifestações passaram a ocorrer em várias partes do mundo. Um marco importante ocorreu em 1917, na então Rússia, quando milhares de mulheres foram às ruas protestar contra a escassez de alimentos e os impactos da guerra.
A greve feminina ficou conhecida pelo lema “pão e paz” e ocorreu justamente em 8 de março no calendário ocidental. O movimento teve grande repercussão política e passou a ser associado à data.
Com o passar das décadas, o 8 de março foi sendo adotado por movimentos feministas e organizações sociais em diferentes países. Em 1975, a Organização das Nações Unidas (ONU) oficializou o Dia Internacional da Mulher, incentivando governos e instituições a promoverem ações voltadas à igualdade de gênero.
Hoje, a data representa tanto uma celebração das conquistas alcançadas – como o direito ao voto, maior acesso à educação e avanços na participação feminina no mercado de trabalho – quanto um momento de reflexão sobre desafios que ainda persistem, como desigualdade salarial, violência de gênero e sub-representação política.
Além das mobilizações e debates, muitas pessoas também aproveitam a ocasião para reunir amigas, familiares ou colegas em momentos de convivência.
Preparar um almoço especial pode ser uma forma simbólica de celebrar as mulheres que fazem parte da vida cotidiana – seja em encontros familiares, confraternizações entre amigas ou reuniões comunitárias.
A seguir, confira três receitas que podem compor um cardápio saboroso para celebrar o Dia Internacional da Mulher com as mulheres da sua vida.
Quiche de espinafre e queijo
Ingredientes
> Para a massa
- 1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo;
- 100 g de manteiga gelada;
- 1 ovo;
- 1 pitada de sal.
> Para o recheio
- 1 maço de espinafre.
- 3 ovos.
- 1 caixa de creme de leite.
- 1 xícara (chá) de queijo muçarela ou minas ralado.
- 1/2 cebola picada.
- Sal e pimenta a gosto.
Modo de Preparo
> Misture a farinha, a manteiga e o sal até formar uma farofa;
> Adicione o ovo e misture até formar uma massa homogênea;
> Abra a massa em uma forma de torta e leve ao forno por 10min a 180 °C;
> Refogue a cebola e o espinafre até murchar;
> Em uma tigela, misture ovos, creme de leite e queijo;
> Acrescente o espinafre refogado e tempere;
> Despeje o recheio sobre a massa pré-assada;
> Asse por cerca de 30min até dourar.
Salada colorida com grão-de-bico e legumes assados
Ingredientes
- 2 xícaras (chá) de grão-de-bico cozido;
- 1 cenoura cortada em cubos;
- 1 abobrinha cortada em cubos;
- 1 pimentão vermelho em tiras;
- 1 xícara (chá) de tomate-cereja;
- 1/2 cebola roxa em fatias;
- 1 punhado de folhas verdes (rúcula ou alface);
- 3 colheres (sopa) de azeite;
- Suco de 1 limão;
- Sal e pimenta a gosto;
- Sementes de girassol ou gergelim para finalizar.
Modo de Preparo
> Em uma assadeira, coloque a cenoura, a abobrinha e o pimentão. Tempere com azeite, sal e pimenta;
> Leve ao forno por cerca de 20min ou até ficarem macios e levemente dourados;
> Em uma tigela grande, misture o grão-de-bico, os legumes assados, o tomate-cereja e a cebola roxa;
> Adicione as folhas verdes e finalize com o suco de limão, mais um fio de azeite e as sementes;
> Misture delicadamente antes de servir.
Moqueca de peixe
Ingredientes
- 600 g de peixe em postas (tilápia ou robalo);
- 1 tomate em rodelas;
- 1 cebola em rodelas;
- 1 pimentão em rodelas;
- 200 ml de leite de coco;
- 2 colheres (sopa) de azeite de dendê;
- Suco de 1 limão;
- 2 dentes de alho picados;
- Coentro ou salsinha a gosto;
- Sal e pimenta a gosto.
Modo de Preparo
> Tempere o peixe com limão, alho, sal e pimenta e deixe descansar por 15 min;
> Em uma panela larga, faça camadas com cebola, tomate, pimentão e peixe;
> Adicione o leite de coco e o azeite de dendê;
> Cozinhe em fogo médio por cerca de 20min com a panela semi-tampada;
> Finalize com coentro ou salsinha e sirva com arroz branco.