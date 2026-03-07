Confira receitas deliciosas para o fim de semana dedicado às mulheres - Freepik

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, é uma data reconhecida mundialmente e dedicada à reflexão sobre a luta das mulheres por direitos, igualdade e reconhecimento social.

Embora hoje seja marcada por homenagens, eventos culturais e mobilizações sociais, a origem do dia está ligada a movimentos históricos que denunciaram desigualdades e reivindicaram melhores condições de vida e trabalho para mulheres.

No final do século19 e início do século 20, a industrialização transformou profundamente a organização do trabalho em diversos países.

Muitas mulheres passaram a atuar em fábricas, especialmente no setor têxtil, mas enfrentavam jornadas longas, salários mais baixos que os dos homens e condições frequentemente insalubres.

Nesse cenário, surgiram movimentos de organização feminina que passaram a exigir direitos básicos, como redução da jornada de trabalho, melhores salários e o direito ao voto.

Entre os episódios que simbolizam esse contexto está o incêndio ocorrido em 1911 na fábrica Triangle Shirtwaist Factory, em Nova York, nos Estados Unidos.

O desastre matou mais de 140 trabalhadores – em sua maioria mulheres jovens e imigrantes – e chamou a atenção para as precárias condições de segurança enfrentadas por operários da indústria.

A tragédia provocou comoção internacional e impulsionou debates sobre legislação trabalhista e proteção aos trabalhadores.

Um pouco antes, em 1910, durante a Conferência Internacional das Mulheres Socialistas realizada em Copenhague, na Dinamarca, a militante alemã Clara Zetkin propôs a criação de um dia internacional dedicado às reivindicações femininas.

A ideia era promover mobilizações anuais em diversos países para discutir direitos políticos, como o sufrágio feminino, e denunciar as desigualdades enfrentadas pelas mulheres.

A proposta foi bem recebida e, nos anos seguintes, manifestações passaram a ocorrer em várias partes do mundo. Um marco importante ocorreu em 1917, na então Rússia, quando milhares de mulheres foram às ruas protestar contra a escassez de alimentos e os impactos da guerra.

A greve feminina ficou conhecida pelo lema “pão e paz” e ocorreu justamente em 8 de março no calendário ocidental. O movimento teve grande repercussão política e passou a ser associado à data.

Com o passar das décadas, o 8 de março foi sendo adotado por movimentos feministas e organizações sociais em diferentes países. Em 1975, a Organização das Nações Unidas (ONU) oficializou o Dia Internacional da Mulher, incentivando governos e instituições a promoverem ações voltadas à igualdade de gênero.

Hoje, a data representa tanto uma celebração das conquistas alcançadas – como o direito ao voto, maior acesso à educação e avanços na participação feminina no mercado de trabalho – quanto um momento de reflexão sobre desafios que ainda persistem, como desigualdade salarial, violência de gênero e sub-representação política.

Além das mobilizações e debates, muitas pessoas também aproveitam a ocasião para reunir amigas, familiares ou colegas em momentos de convivência.

Preparar um almoço especial pode ser uma forma simbólica de celebrar as mulheres que fazem parte da vida cotidiana – seja em encontros familiares, confraternizações entre amigas ou reuniões comunitárias.

A seguir, confira três receitas que podem compor um cardápio saboroso para celebrar o Dia Internacional da Mulher com as mulheres da sua vida.

Quiche de espinafre e queijo

Ingredientes

> Para a massa

1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo;

100 g de manteiga gelada;

1 ovo;

1 pitada de sal.

> Para o recheio

1 maço de espinafre.

3 ovos.

1 caixa de creme de leite.

1 xícara (chá) de queijo muçarela ou minas ralado.

1/2 cebola picada.

Sal e pimenta a gosto.

Modo de Preparo

> Misture a farinha, a manteiga e o sal até formar uma farofa;

> Adicione o ovo e misture até formar uma massa homogênea;

> Abra a massa em uma forma de torta e leve ao forno por 10min a 180 °C;

> Refogue a cebola e o espinafre até murchar;

> Em uma tigela, misture ovos, creme de leite e queijo;

> Acrescente o espinafre refogado e tempere;

> Despeje o recheio sobre a massa pré-assada;

> Asse por cerca de 30min até dourar.

Salada colorida com grão-de-bico e legumes assados

Ingredientes

2 xícaras (chá) de grão-de-bico cozido;

1 cenoura cortada em cubos;

1 abobrinha cortada em cubos;

1 pimentão vermelho em tiras;

1 xícara (chá) de tomate-cereja;

1/2 cebola roxa em fatias;

1 punhado de folhas verdes (rúcula ou alface);

3 colheres (sopa) de azeite;

Suco de 1 limão;

Sal e pimenta a gosto;

Sementes de girassol ou gergelim para finalizar.

Modo de Preparo

> Em uma assadeira, coloque a cenoura, a abobrinha e o pimentão. Tempere com azeite, sal e pimenta;

> Leve ao forno por cerca de 20min ou até ficarem macios e levemente dourados;

> Em uma tigela grande, misture o grão-de-bico, os legumes assados, o tomate-cereja e a cebola roxa;

> Adicione as folhas verdes e finalize com o suco de limão, mais um fio de azeite e as sementes;

> Misture delicadamente antes de servir.

Moqueca de peixe

Ingredientes

600 g de peixe em postas (tilápia ou robalo);

1 tomate em rodelas;

1 cebola em rodelas;

1 pimentão em rodelas;

200 ml de leite de coco;

2 colheres (sopa) de azeite de dendê;

Suco de 1 limão;

2 dentes de alho picados;

Coentro ou salsinha a gosto;

Sal e pimenta a gosto.

Modo de Preparo

> Tempere o peixe com limão, alho, sal e pimenta e deixe descansar por 15 min;

> Em uma panela larga, faça camadas com cebola, tomate, pimentão e peixe;

> Adicione o leite de coco e o azeite de dendê;

> Cozinhe em fogo médio por cerca de 20min com a panela semi-tampada;

> Finalize com coentro ou salsinha e sirva com arroz branco.

