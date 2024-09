Corumbá bate os tambores e define a ordem do desfile das escolas de samba

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O melhor carnaval de rua do interior brasileiro antecipou a ordem do desfile oficial das dez escolas de samba, nos dias 2 e 3 de março, e deu prazo para as agremiações apresentarem o enredo e o samba, entre outubro e novembro. É o cumprimento do regulamento e resultado do planejamento apresentado pela Liesco (Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá).

Embora ainda falte organização interna das escolas na gestão dos seus desfiles, onde muitas pecam em pequenos detalhes que implicam em punições aniquilando chances de disputar o título ou uma apresentação de gala, o carnaval corumbaense evoluiu nos últimos anos a partir do trabalho da Liesco. A profissionalização começou na organização da festa, dentro e fora da passarela.

Hoje, a liga cumpre um calendário anual na preparação do desfile, onde a definição da ordem do desfile na Avenida General Rondon, por meio de sorteio, representa o pontapé inicial do carnaval de rua, que se tornou oficial por lei municipal.

O próximo passo será a negociação com o Governo do Estado e a Prefeitura do repasse financeiro para as escolas, que este ano somou R$ 1,4 milhão.

Barracões

Ainda em setembro, a Liesco se reunirá para discutir algumas mudanças no regulamento, dentre as quais a volta do acesso e descenso, critério que não prevaleceu nos últimos anos.

A partir daí, as escolas devem cumprir algumas formalidades, entre elas, a entrega do enredo e do samba-enredo. As agremiações já estão trabalhando em seus barracões.

“Na realidade, muitas escolas já se adiantaram e apresentaram suas composições e o planejamento do desfile”, informou Victor Raphael, presidente da liga. Ele explicou que as escolas vêm se mantendo com promoções em seus barracões, enquanto aguardam a verba pública para iniciarem as compras de material de confecção de carros alegóricos e fantasias.

Desfile

A Império do Morro, com o maior número de títulos (34), foi a escola campeã do carnaval de 2024, depois de um jejum de oito anos, com o enredo

“As emoções do cantador pantaneiro”. Ganhou por um décimo da vice-campeã, a Major Gama. Foi um desfile de sucessivas falhas técnicas, como alas incompletas, o que colocou a tradicional Vila Mamona na última colocação.

No desfile de 2025, a Vila Mamona faz o abre-alas no dia 2 de março (domingo). Na sequência, entram na passarela as escolas: A Pesada, Unidos da Major Gama, Acadêmicos do Pantanal e Caprichosos de Corumbá. No dia 3, a ordem é esta: Imperatriz Corumbaense, Estação Primeira do Pantanal, Império do Morro, Marquês de Sapucaí e Mocidade Independente da Nova Corumbá.

