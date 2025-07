Receita fácil de morango do amor, o novo queridinho da internet

Culinária e Receitas

O peixe é o tradicionalmente mais consumido na época, mas há opções de pratos que levam outros ingredientes

Durante a Semana Santa, muitas famílias brasileiras seguem a tradição de evitar o consumo de carne vermelha, especialmente na Sexta-feira da Paixão.

Pensando nisso, reunimos uma seleção de receitas saborosas e criativas que respeitam esse costume sem abrir mão do sabor.

De pratos com peixes a opções vegetarianas, as sugestões são perfeitas para montar um cardápio especial.

Confira cinco receitas sem carne vermelha para a Semana Santa

Filé de peixe ao leite de coco

Ingredientes:

1 kg de filé de peixe (merluza, cação ou a gosto)

azeite de oliva

200 ml de leite de coco

1 dente de alho

2 tomates

1 pimentão verde

1 pimentão amarelo

1 cebola

suco de 1 limão

cheiro-verde a gosto

corante

1 pitada de pimenta-do-reino

sal a gosto

Modo de preparo:

Aqueça um pouco de azeite de oliva, refogue o alho, acrescente o corante e o leite de coco.

Faça uma camada de cebola, tomate, e pimentão e em seguida os filés já temperados com sal, pimenta do reino e o suco de limão.

Alterne as camadas e por último coloque o cheiro-verde por cima.

Sirva com arroz e salada.

Lasanha de abobrinha

Ingredientes:

massa para lasanha (pré-cozida)

1 maço de espinafre

2 cenouras raladas

1 abobrinha

1 cebola grande

3 dentes de alho

2 colheres de (sopa) de manteiga

3 colheres de (sopa) de óleo

1 litro de leite

2 colheres de (sopa) de farinha de trigo

1 lata (ou caixinha) de creme de leite

200 gr de queijo mussarela

sal a gosto

Modo de preparo:



Refogar, separadamente, o espinafre, as cenouras e a abobrinha com óleo e alho e sal a gosto e reservar.

Colocar o leite para ferver em fogo baixo com a cebola cortada em 4 partes, a manteiga e temperos e sal a gosto.

Após ferver, em fogo baixo, por aproximadamente 5 minutos, retirar a cebola, colocar a farinha de trigo, dissolvida em água e deixe cozinhar mexendo bem, fazendo assim o molho branco.

Colocar o creme de leite e desligar o fogo. Se o molho branco ficou empelotado, coloque no liquidificador e bata.

Montar a lasanha começando com molho branco, massa, espinafre, queijo, molho branco, massa, abobrinha, molho branco, massa, cenoura, molho branco, queijo, até acabar os ingredientes.

Leve ao forno por cerca de 40 minutos.

Bacalhoada

Ingredientes:

1,6 kg de lombo de bacalhau em postas (6 postas)

4 batatas

2 pimentões amarelos

2 pimentões vermelhos

2 xícaras (chá) de tomate-cereja

2 cebolas

2 cabeças de alho

1 xícara (chá) de azeitona verde

1½ xícara (chá) de azeite

3 ramos de louro

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Modo de preparo:

Na véspera, lave as postas de bacalhau sob água corrente para retirar o excesso de sal, transfira para um refratário, cubra com água e deixe de molho por 24 horas na geladeira, trocando a água algumas vezes durante o processo.

Corte cada pimentão em 2 tiras e as tiras em 3 pedaços e as cebolas e batatas em pedaços.

Lave o bacalhau reservado, corte cada posta ao meio, no sentido da largura, transfirapara uma panela e cubra com água. Junte as folhas de louro, as cabeças de alho e leve ao fogo médio. Quando começarem a subir as primeiras bolhas, abaixe o fogo e deixe cozinhar por mais 5 minutos.

Retire as postas de bacalhau da água e transfira para um refratário.

Cozinhar as batatas por cerca de 10 minutos. Regue o fundo de uma assadeira grande com ½ xícara (chá) de azeite.

Disponha as postas de bacalhau deixando espaço entre cada uma. Entre as postas, distribua as batatas, os pedaços de pimentão, os tomates, as cebolas, as cabeças de alho, as azeitonas e as folhas de louro. Tempere os legumes com sal e pimenta a gosto e regue tudo com o azeite restante.

Cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno para assar por 30 minutos. Retire o papel-alumínio, regue o bacalhau e os legumes com o líquido da assadeira e deixe assar por mais 15 minutos. Retire do forno e sirva a seguir com o molho de azeite e ovos.

Nhoque ao molho branco

Ingredientes:

Massa

500g de batata inglesa

1 ovo

1 xícara e meia (chá) de farinha de trigo

1 pitada de Sal

1 pitada de noz moscada

Molho

2 colheres (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

2 xícaras (chá) de leite

1 caixinha de creme de leite

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta-do-reino preta moída

30g de queijo parmesão ralado

Modo de preparo:

Massa

Descasque as batatas e cozinhe-as em água fervente até que fiquem macias. Escorra bem. Amasse as batatas ainda quentes até obter um purê liso.

Deixe o purê esfriar um pouco e depois acrescente o ovo, a farinha de trigo, o sal e a noz-moscada. Misture bem até formar uma massa homogênea.

Em uma superfície enfarinhada, faça rolinhos com a massa e corte em pequenos pedaços para formar os nhoques.

Cozinhe os nhoques em água fervente com sal por cerca de 3 minutos ou até que eles subam à superfície. Retire com uma escumadeira e reserve.

Molho



Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione farinha de trigo e mexa constantemente por cerca de 1-2 minutos para cozinhar a farinha.

Aos poucos, adicione o leite, mexendo sempre para evitar a formação de grumos. Cozinhe o molho em fogo baixo por cerca de 7 minutos ou até que o molho esteja absorvido.

Depois que o molho absorver, adicione o creme de leite e misture bem até incorporar. Acrescente o sal e a pimenta-do-reino. Se desejar, adicione queijo parmesão ralado ao molho e mexa até que o queijo derreta e o

molho fique cremoso.

Coloque os nhoques cozidos em pratos de servir. Cubra com o molho branco com creme de leite.

Se desejar, polvilhe mais queijo parmesão ralado por cima.

Escondinho de legumes com purê

Ingredientes:

Purê

800 gramas de batata (cerca 4 batatas médias)

3 colheres de sopa de manteiga

3/4 de xícara de chá de leite

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Recheio

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola cortada em meia-lua

3 dentes de alho laminados

2 tomates picados

2 cenouras médias cortadas em pedaços médios e cozidas

20 unidades de vagem cortada em rodelas

1 xícara de chá de ervilhas

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Páprica doce defumada a gosto

100 gramas de muçarela em fatias (para finalizar)

Orégano a gosto (para finalizar)

Modo de preparo:



Descasque, pique e cozinhe as batatas com um pouco de água.

Escorra a água, amasse as batatas para formar um purê e transfira para a panela novamente. Adicione a manteiga, o leite, o sal, a pimenta, misture em fogo baixo até ficar homogêneo e reserve.

Em uma frigideira, esquente o azeite e refogue a cebola até ela ficar macia e dourar; Junte o alho e refogue por mais 1 minuto. Coloque o tomate e refogue até eles ficarem macios e soltarem água.

Adicione a cenoura, as vagens, as ervilhas, sal, pimenta, páprica e misture.Transfira os vegetais para um refratário, forrando todo o fundo e cubra com o purê, espalhando bem.

Acrescente as fatias de muçarela por cima, salpique orégano e leve ao forno preaquecido a 230 ºC por cerca de 15 minutos ou até gratinar.