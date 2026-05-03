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hora de lavar os casacos

Semana será de calor mas nova frente fria já tem data marcada para chegar

A atuação de uma massa de ar frio em Mato Grosso do Sul deve derrubar as temperaturas para 8ºC já na próxima semana

Karina Varjão

Karina Varjão

03/05/2026 - 10h00
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Mesmo com a noite de sábado mais fria e um ar gelado no início da manhã deste domingo, a próxima semana deve ser de calor e baixa umidade do ar. No entanto, as condições duram pouco, já que a previsão indica a chegada de uma massa de ar frio em Mato Grosso do Sul no próximo final de semana, que deve fazer muita gente tirar os casacos e cobertores do armário. 

Entre este domingo (3) e segunda-feira (4), a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec) indica um tempo de sol e poucas nuvens, com um clima seco e temperaturas elevadas.

Com exceção da região sul do Estado, são esperadas máximas acima dos 30ºC em todo o território de MS e valores de umidade relativa do ar entre 20% e 30%. 

Pontualmente, em Paranaíba, Coxim, Camapuã e Três Lagoas, as máximas podem superar os 34ºC. Em todo o Estado, as mínimas não ficam abaixo de 20ºC neste período. 

Ao longo da semana, as condições devem se manter as mesmas. No entanto, na sexta-feira (8), o tempo muda com a chegada de uma massa de ar fria, derrubando as temperaturas e trazendo tempestades em vários pontos de Mato Grosso do Sul. 

Em Campo Grande, são esperados pelo menos 30 milímetros de chuva no próximo final de semana, com mínimas que podem chegar a 9ºC no início da manhã. No Dia das Mães, não deve chover, mas o frio aparece, com mínima de 11ºC e máxima de 17ºC na Capital. 

Em Dourados, as temperaturas variam entre 10ºC e 11ºC, com o Dia das Mães chegando em 9ºC, acompanhado de tempo fechado no sábado (9) e sol no domingo (10). 

Em Três Lagoas, chove no sábado e ainda faz calor, com as máximas chegando a 19ºC. Mas, no domingo, as temperaturas caem para 17ºC, e o sol aparece durante a tarde. 

Já em Ponta Porã, na região Sul do Estado, o frio chega com força. Chove bastante na sexta-feira (8), fazendo as mínimas despencarem de 23ºC para 10ºC, chegando a 7ºC até a segunda-feira (11). Mesmo com o tempo ensolarado, será preciso se agasalhar bem. 

Em Sidrolândia, também chove forte no sábado, com chance de tempestade e trovoadas. As temperaturas caem de 31ºC para 23ºC, chegando a mínimas de 11ºC no domingo de celebração das mães. 

Em Corumbá, chove forte na sexta-feira (8) e no sábado (9). No domingo, o sol aparece e o clima fica mais ameno. As temperaturas caem, mas não tanto como em outros municípios. A mínima chega a 12ºC e as máximas ficam entre 19ºC e 22ºC. 

Recomendações

Diante desse cenário, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) orienta a população a adotar alguns cuidados simples, mas importantes, para enfrentar o frio com mais conforto e segurança:

  • Manter-se bem agasalhado, principalmente no início da manhã e à noite
  • Beber bastante água, mesmo com a sensação de menos sede
  • Evitar banhos muito quentes, que podem ressecar a pele
  • Continuar utilizando protetor solar, mesmo em dias nublados
  • Evitar ambientes pouco ventilados
  • Hidratar a pele com frequência
  • Manter uma alimentação equilibrada
  • Evitar exposição prolongada ao frio

Com a combinação de chuva, temperaturas mais baixas e possibilidade de mudanças rápidas no tempo, a recomendação é acompanhar as atualizações da previsão e se preparar para um fim de semana mais gelado do que o habitual em Mato Grosso do Sul.

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Corumbá

PM apreende 64 quilos de "skunk' com jovens mulas do tráfico

Os jovens eram estrangeiros e foram presos pelo crime de tráfico internacional

03/05/2026 11h30

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Divulgação Polícia Militar

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Em três operações realizadas no sábado (2), a Polícia Militar apreendeu 64,57 quilos de “skunk” (a supermaconha), em Corumbá, sendo transportados por jovens estrangeiros contratados como “mulas” do tráfico internacional de drogas, todos presos em flagrante.

As apreensões ocorreram na rodoviária da cidade e também na rodovia BR-262. A polícia não informou a nacionalidade dos traficantes.

Pelas circunstâncias das ocorrências, havia um esquema pronto para a passagem da grande quantidade de entorpecentes pela fronteira com a Bolívia com destino aos centros consumidores.

Apesar da primeira tentativa frustrada, com a apreensão de 21 quilos da substância, na madrugada de sábado, mais dois carregamentos foram deflagrados na tentativa de burlar a fiscalização.

A primeira apreensão ocorreu na rodoviária intermunicipal após a abordagem a uma mulher e um homem, de 18 e 22 anos, por policiais da Rádio Patrulha e Trânsito.

Eles estavam embarcando em ônibus com destino a Campo Grande com 16 tabletes (17,5 quilos) de skunk e 4,2 quilos de cocaína. O suspeito de 18 anos tentou fugir do cerco policial, mas foi capturado ainda no recinto.

Na sequência, com informações sobre novas ações do tráfico, policiais militares prenderam uma jovem de 21 anos que já estava embarcada na poltrona 21 de um ônibus que sairia às 10h30 para a Capital.

Com ela, uma grande mala trancada com cadeado armazenava 17,67 quilos da potente droga.

A operação foi concluída na noite de sábado, com a prisão de mais três passageiros de ônibus que faz a linha Corumbá-Campo Grande, durante barreira no posto de fiscalização aduaneira denominado Lampião Aceso, na BR-262, entrada da cidade.

As “mulas”, de 18 e 22 anos, transportavam 29,4 quilos de “skunk” e aproximadamente 100 gramas de cocaína.

Cultura

Seleção para artistas de MS com cachê de até R$ 20 mil encerra inscrições nesta segunda-feira

Os selecionados apresentarão seus trabalhos no 19º Festival América do Sul, em Corumbá, a partir do dia 14 de maio

03/05/2026 09h00

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Festival 2026 acontece dos dias 14 a 17 de maio em Corumbá

Festival 2026 acontece dos dias 14 a 17 de maio em Corumbá Fundação de Cultura MS

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A 19ª edição do  Festival América do Sul 2026 está com inscrições abertas para seleção de artistas sul-mato-grossenses, até essa próxima segunda-feira (4). O evento acontece em Corumbá, dos dias 14 a 17 de maio. 

A seleção foi aberta pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Associação dos Artistas, em busca de atrações regionais para compor a programação do Festival. As vagas são para áreas de música, dança, teatro e moda. 

As inscrições começaram no dia 28 de abril e terminam nesta segunda-feira. O cadastro é feito somente pela internet, através de um formulário próprio (clique aqui). 

Artistas residentes em qualquer parte do Estado podem se inscrever. No entanto, propostas já apresentadas na edição passada do evento não serão aceitas. Cada candidato poderá enviar apenas um projeto e todos os espetáculos devem possuir a classificação livre para todos os públicos. 

Entre as vagas previstas no edital, estão na lista a música, teatro, dança, circo, cultura, ballroom e moda, com cachês que chegam a R$ 20 mil dependendo da categoria. 

Para a parte musical, serão escolhidos três apresentações. Já na moda, serão escolhidos oito estilistas para expor seus trabalhos e participar de um desfile.

Nas categorias de circo, teatro e dança, será selecionada uma apresentação de cada. Entre as oficinas de Cultura de Rua, envolvendo Ballroom e Batalha do Porto (rimas), apenas uma será escolhida em cada categoria.

A Fundação de Cultura não irá arcar com custos extras, ficando a acargo dos candidatos selecionados as despesas com deslocamento, alimentação, transporte e equipe. 

As propostas serão escolhidas por uma Comissão de Avaliação, composta por personalidades atuantes nas respectivas áreas artísticas, designadas pela Fundação de Cultura do Estado em conjunto com a Associação dos Artistas. 

Serão avaliados domínio técnico, engajamento e vitalidade, diálogo e inclusividade, e inovação e originalidade. Veja o edital completo aqui.

Em caso de dúvidas, as mensagens devem ser encaminhadas para [email protected]

O evento é gratuito e contará com a participação de nomes nacionais como o cantor Dilsinho, Marcelo D2 e DJ Dennis. Apesar dos dizeres "e muito mais" no banner de divulgação do evento, a Fundação de Cultura ainda não divulgou a programação completa do festival. 
 

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