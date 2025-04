Democracia? É dar, a todos, o mesmo ponto de partida. Quanto ao ponto de Leia na coluna de hoje

Correio B+

O dado é reflexo de um movimento crescente de valorização das experiências nacionais.

Seja por praticidade, segurança ou pela riqueza de destinos nacionais, o turismo doméstico segue em alta entre os brasileiros. De acordo com levantamento global da Booking.com, 58% dos viajantes do Brasil afirmam preferir fazer viagens dentro do país em 2025.



Entre os motivos que levam os brasileiros a escolher o próprio país como destino, destacam-se a facilidade de organização (52%), o custo mais acessível (45%) e o reconhecimento de que o Brasil tem muito a oferecer (45%).



Além disso, 35% mencionam a conveniência de viagens mais curtas e com deslocamentos reduzidos, e 32% dizem se sentir mais seguros ao viajar dentro do país.

O estudo também revela que os destinos de praia e natureza estão entre os preferidos para 2025. As viagens à praia lideram com 64% das intenções, seguidas por viagens urbanas (49%), roteiros em meio à natureza (40%) e visitas a familiares e amigos (41%).

Viagens curtas e bem planejadas

A preferência por viagens nacionais também se reflete na duração e na companhia. Entre os viajantes brasileiros, 62% pretendem fazer viagens curtas dentro do país (de 1 a 4 noites) e 50% planejam viagens de uma semana.



Em relação à companhia, as viagens em família se destacam: 55% devem viajar com familiares próximos (como cônjuge e filhos) e 30% com a família estendida (como avós, tios e primos).

O planejamento também é um ponto de atenção. A maioria dos brasileiros pretende organizar sua viagem com antecedência: 26% devem planejar de 1 a 2 meses antes do embarque, enquanto 21% vão se preparar com 3 a 4 meses de antecedência.

O que motiva a escolha do destino?

Na hora de decidir para onde viajar, os brasileiros priorizam segurança (80%), bom clima (72%), custo-benefício (76%), paisagens naturais (71%) e gastronomia local (69%). Também aparecem como fatores relevantes a simpatia das pessoas locais (63%), as praias (72%) e as opções para toda a família (71%).

Sentimentos e tendências para 2025

O otimismo com as próximas viagens é alto: 86% dos brasileiros se dizem animados para viajar em 2025. Além disso, 87% afirmam que prefeririam ganhar uma viagem de presente, em vez de um item físico.



A flexibilidade também se reflete no comportamento de escolha, com 75% dizendo estar abertos a diferentes tipos de acomodação no início do planejamento.

Outro dado relevante é que metade dos viajantes do país (50%) prefere evitar destinos que se tornaram populares demais, reforçando uma tendência de buscar experiências mais autênticas e menos saturadas.