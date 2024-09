Destinos B+: Confira cinco destinos brasileiros mais recomendados por viajantes pela primavera

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Com a chegada da primavera, em 22 de setembro, o Brasil, que já é um país de natureza exuberante o ano todo, se transforma em um verdadeiro espetáculo de cores e aromas. Essa é a estação perfeita para explorar destinos encantadores que oferecem uma experiência única para os amantes de flores.



A Booking.com descobriu os cinco destinos brasileiros mais recomendados por viajantes para ver e apreciar a beleza das flores nesta época:

Holambra (SP)

A 140 km da capital paulista, Holambra é conhecida como a “Cidade das Flores” e é um destino imperdível na primavera. O Festival das Flores, que celebra a beleza das flores e da cultura holandesa, acontece anualmente em setembro e atrai milhares de visitantes com atrações como concursos de arranjos, desfile de carros alegóricos e apresentações de dança típica holandesa. Para aproveitar ainda mais a cidade, você pode visitar os campos de flores, fazer passeios de bicicleta pelas plantações e conhecer o Moinho Povos Unidos, um dos maiores moinhos de vento da América Latina.



Gramado (RS)

Gramado, localizada na Serra Gaúcha e distante 115 km de Porto Alegre, é famosa por seus jardins floridos e paisagens deslumbrantes. Na primavera, o Lago Negro se torna um dos principais pontos turísticos, com seus pedalinhos e suas margens repletas de hortênsias e bosques. Não deixe de visitar o Le Jardin Parque de Lavanda, um jardim temático que oferece uma experiência sensorial única com lavandas e outras flores e plantas aromáticas. Conhecida como a “Suíça do Brasil”, a cidade tem clima ameno e pode ser uma boa pedida para quem quer escapar do calor, que começa a ficar mais forte na primavera no resto do país.



Nova Petrópolis (RS)

Quem for para Gramado, pode aproveitar para conhecer Nova Petrópolis, que fica a 35 km de distância e é outro refúgio encantador para os amantes das flores. Durante a primavera, o Parque Aldeia do Imigrante se enche de flores, proporcionando um cenário perfeito para caminhadas e piqueniques. A cidade também é conhecida por seus jardins bem cuidados e pela Praça das Flores, onde é possível apreciar belos canteiros e um labirinto de folhagens, o Labirinto Verde. Em setembro, Nova Petrópolis, que é conhecida como o jardim da Serra Gaúcha, recebe o Festival da Primavera que oferece apresentações musicais, teatrais, recreação para as crianças, além de muitas flores, é claro.

Holambra - Divulgação

Campos do Jordão (SP)

Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, fica a 181 km de São Paulo e, apesar de ser um destino popular de inverno, ganha um charme ainda mais especial na primavera. O Parque Amantikir é um dos destaques, com seus jardins temáticos e uma vasta variedade de flores. Além disso, o Horto Florestal oferece trilhas e passeios em meio à natureza exuberante, onde você pode apreciar a plenitude da flora local. Nessa época, as floreiras da cidade ficam cheias e coloridas, criando um clima ainda mais aconchegante para os viajantes.



Curitiba (PR)

Curitiba já é conhecida como uma das capitais mais verdes do Brasil e, na primavera, ganha também o posto da mais florida. O Jardim Botânico, com sua estufa de vidro inspirada no Palácio de Cristal de Londres e seus jardins geométricos repletos de flores, é um dos pontos turísticos imperdíveis para os amantes das flores. Outro local imperdível é o Parque Tanguá, que, além de belos jardins floridos, oferece também vistas panorâmicas da cidade. A Rua XV de Novembro, conhecida como a Rua das Flores, possui canteiros floridos por toda a sua extensão.