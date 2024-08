Do "The Voice" para o MS: Neto & Felipe

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na última semana Mato Grosso do Sul recebeu a visita da dupla Neto & Felipe, dupla paulista que teve os caminhos musicais cruzados com o MS. Os amigos de longa data vieram ao estado divulgar seu último lançamento: a canção "Moça dos Meus Sonhos".

Os primeiros passos dessa jornada musical começaram ainda na infância, em Jales, no interior de São Paulo, onde Neto & Felipe se conheceram na escola. Desde então, os dois se destacaram como compositores, multi-instrumentistas e produtores musicais, sempre trazendo sua essência para cada canção que criam.

"Começamos moleque a tocar junto. Começamos na adolescência a tocar, a gente se conheceu na escola. Desde então a gente não parou de fazer música, não paramos de compor também, de nos aventurar pelo mundo da música. Fomos juntos para São Paulo na época da faculdade, seguimos lá em São Paulo durante oito anos ainda fazendo música. Cada um terminou o seu curso lá, mas a gente seguiu nesse objetivo", explica Neto.

Em 2022, a dupla alçou às graças do público ao participarem do The Voice Brasil, onde fizeram parte da equipe do sul-mato-grossense de criação Michel Teló.

"Logo depois do The Voice a gente teve alguns lançamentos autorais e sentimos a necessidade de mostrar no YouTube um pouco das nossas referências e tudo mais, produzir conteúdo. E a gente falou, sobre as músicas que a gente gosta, a gente fizemos um projeto chamado 'No Balcão do Neto & Felipe', que são 15 episódios que mostram muitas das nossas referências. Vão desde Tião Carrero a Beatles, e além de cantar a gente falou também sobre esses artistas. É como se fosse um podcast, mas só eu e o Felipe", detalha Neto.

Além das referências os guiarem nas composições autorais, Neto & Felipe as "abraçam" em seus covers. Veja a performance da dupla na música "Tocando em Frente", do sul-mato-grossense Almir Sater, grande inspiração da moda de viola:

"E tá sendo muito especial conhecer a cultura mais de perto de vocês. A gente sente que o Mato Grosso do Sul representa muito bem a música sertaneja e também um gênero que a gente gosta muito, que a gente se encaixa, que é a moda de viola, por ter o Almir Sater, que eu acho que hoje é um guardião dessa música raiz e que também muitas vezes flertou com a MPB, com o rock, country. É uma grande referência pra gente," afirma Felipe.

Apesar do "estouro" que o programa causou na carreira da dupla, que hoje conta com mais de 30 mil seguidores no Instagram, Neto & Felipe já estavam bem encaminhados antes do The Voice.

"Antes do The Voice a gente já tinha canções gravadas. A gente começou em 2020 como Neto & Felipe mesmo, de 2019 para 2020. E temos um DVD lançado antes do The Voice também, que teve participação do Guilherme & Santiago", pontua Felipe.

Assine o Correio do Estado