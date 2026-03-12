Duo Vozmecê deixa Mato Grosso do Sul para voar mais alto em São Paulo

Após oito anos de trajetória musical em Mato Grosso do Sul, Namaria Schneider e Pedro Fattori vão se mudar para São Paulo em busca de expandir e alavancar a carreira - Manu Komiyama

Depois de oito anos de trajetória na cena cultural de Mato Grosso do Sul, o duo Vozmecê fará sua despedida de Campo Grande com uma noite especial dedicada à música autoral e ao registro da produção independente do Estado. O evento acontece amanhã, das 19h às 22h, no Teatro Aracy Balabanian, localizado no Centro Cultural José Octávio Guizzo.

A programação reúne a estreia dos dois documentários inéditos “CenAlternativa – MS Geração 20” e “TropicaPolca – Produção Musical Independente no MS”, seguida por um pocket show intimista do duo. A entrada é gratuita, com retirada antecipada de ingressos pela plataforma Sympla.

Formado pelo casal Namaria Schneider e Pedro Fattori, o Vozmecê construiu uma trajetória marcada pela mistura de referências sonoras e por uma atuação independente que ajudou a fortalecer a música alternativa no Estado. A apresentação marca o encerramento de um ciclo antes da mudança dos artistas para a cidade de São Paulo.

DESPEDIDA

Para os músicos, o evento foi pensado como uma forma de agradecer ao público que acompanhou a trajetória do projeto. Segundo o casal, a despedida carrega sentimentos mistos, entre nostalgia e expectativa por novos caminhos.

“Depois de oito anos vivendo muita coisa aqui em Campo Grande, esse momento tem um sentimento bem misto para a gente. Ao mesmo tempo em que existe uma emoção grande de olhar para trás e perceber tudo que foi construído, também existe um sentimento de fechamento de ciclo”, afirma Namaria.

O duo começou a trajetória ainda jovem, tocando nas ruas e construindo sua carreira de forma independente. Ao longo dos anos, acumulou apresentações em diferentes cidades brasileiras, viagens e projetos autorais que ajudaram a consolidar seu nome na cena alternativa regional.

“A gente começou o Vozmecê muito jovem, tocando na rua, descobrindo caminhos, viajando pelo Brasil. Grande parte dessa trajetória aconteceu a partir daqui”, diz Pedro Fattori. “Essa despedida tem muito mais um sentido de agradecer e compartilhar com as pessoas que acompanharam esse processo”, pontua.

INFLUÊNCIAS

A sonoridade do Vozmecê é marcada por uma combinação pouco convencional de estilos, que inclui polca paraguaia, psicodelia, baião, rock, axé e elementos da música experimental. Essa mistura nasceu tanto da convivência com artistas locais quanto das experiências vividas durante viagens pelo País.

Segundo o casal, a identidade musical do projeto foi moldada pelas influências culturais de Mato Grosso do Sul, estado marcado pela proximidade com países vizinhos e por uma diversidade de tradições.

“Tem uma influência muito forte dessa região de fronteira, com ritmos como a polca paraguaia, o chamamé e a guarânia”, explica Namaria. “Mas também fomos encontrando referências nas viagens pelo Brasil, como o baião no Nordeste e algumas vertentes do samba e da música experimental”, destaca.

Uma das experiências mais marcantes da trajetória do duo foi o período em que viveram de forma itinerante dentro de uma van, percorrendo 17 estados e realizando apresentações de arte de rua. Segundo os artistas, essa fase ajudou a consolidar sua visão artística.

“A rua acabou sendo uma espécie de escola, porque você aprende a lidar diretamente com as pessoas, com o improviso e com a realidade do cotidiano”, relembra Fattori.

DOCUMENTÁRIOS

A noite de despedida também marca o lançamento de dois documentários produzidos pelo duo e contemplados pela Lei Paulo Gustavo.

Dirigido por Namaria Schneider, “TropicaPolca – Produção Musical Independente no MS” tem cerca de 30 minutos e acompanha o processo de criação do álbum “TropicaPolca”, lançado em 2024. O filme mostra os bastidores da produção musical independente, incluindo gravações realizadas em casa, experimentações sonoras e os desafios enfrentados por artistas que produzem de forma autônoma.

“Muitas vezes as pessoas escutam um disco pronto, mas não imaginam todo o processo que existe por trás”, explica Namaria. “No nosso caso, foi um álbum gravado em casa, com produção própria, então, o documentário mostra o cotidiano da criação e também as dificuldades e soluções que aparecem no caminho”, afirma a artista.

Já “CenAlternativa – MS Geração 20”, dirigido por Pedro Fattori, tem 45 minutos e investiga a cena alternativa contemporânea de Mato Grosso do Sul. O filme reúne depoimentos de mais de 20 artistas e trabalhadores da cultura, além de mais de 60 horas de entrevistas realizadas ao longo da produção.

Entre os participantes estão nomes como Beca Rodrigues, Silveira, Karla Coronel, Dovalle e SoulRa.

Segundo Fattori, o objetivo foi registrar um momento específico da produção musical local, especialmente a geração de artistas que começou a lançar seus trabalhos entre 2020 e 2025.

“Durante as entrevistas, uma coisa que chamou atenção foi a diversidade de caminhos que os artistas estão trilhando. São estéticas e formas de produção muito diferentes, mas existe algo em comum: a vontade de continuar criando mesmo diante de muitas limitações estruturais”, diz.

POCKET SHOW

Após a exibição dos filmes, o Vozmecê sobe ao palco para um pocket show que revisita momentos importantes da carreira do duo. O repertório inclui canções do álbum “Desbunde” (2020), faixas do disco “TropicaPolca” (2024) e outras músicas que marcaram a trajetória do projeto.

De acordo com os artistas, a proposta é criar um encontro mais íntimo com o público.

“A ideia não é fazer um show longo ou cheio de produção, mas trazer algumas músicas que marcaram a nossa trajetória nesses anos aqui. Vai ser um show curto, mas escolhido com muito cuidado”, explica Namaria.

NOVOS CAMINHOS

A decisão de se mudar para São Paulo surgiu da vontade de expandir a atuação artística e explorar novas possibilidades dentro da música.

“Mudar para São Paulo significa expandir nossos horizontes como artistas. Lá existe uma diversidade cultural e uma efervescência criativa que pode impulsionar muito o crescimento musical”, explica Namaria.

Para Fattori, a mudança também representa um desafio necessário. “Toda vez que você chega em um novo território, é como se tivesse que se apresentar novamente, começar a construir público e relações do zero”, pontua o músico.

Mesmo com a mudança, o casal pretende manter vínculos com Mato Grosso do Sul e continuar desenvolvendo projetos que dialoguem com a cena cultural do Estado.

“Essa é a nossa base cultural e afetiva. Mesmo que a gente esteja em outro lugar fisicamente, essa relação com o território continua fazendo parte da nossa identidade musical”, afirma.

Além da música, os artistas também pretendem continuar explorando o audiovisual, área que ganhou força durante a produção dos documentários.

“Foi um processo intenso aprender sobre gravação, edição e construção narrativa. Percebemos que o audiovisual pode ser uma forma muito potente de registrar e compartilhar processos artísticos”, diz Fattori.