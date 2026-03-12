Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Adeus

Duo Vozmecê deixa Mato Grosso do Sul para voar mais alto em São Paulo

Dupla formada pelo casal Namaria Schneider e Pedro Fattori lança os documentários "CenAlternativa MS Geração 20" e "TropicaPolca" e faz show antes de mudança para São Paulo

Mariana Piell

Mariana Piell

12/03/2026 - 09h30
Depois de oito anos de trajetória na cena cultural de Mato Grosso do Sul, o duo Vozmecê fará sua despedida de Campo Grande com uma noite especial dedicada à música autoral e ao registro da produção independente do Estado. O evento acontece amanhã, das 19h às 22h, no Teatro Aracy Balabanian, localizado no Centro Cultural José Octávio Guizzo.

A programação reúne a estreia dos dois documentários inéditos “CenAlternativa – MS Geração 20” e “TropicaPolca – Produção Musical Independente no MS”, seguida por um pocket show intimista do duo. A entrada é gratuita, com retirada antecipada de ingressos pela plataforma Sympla.

Formado pelo casal Namaria Schneider e Pedro Fattori, o Vozmecê construiu uma trajetória marcada pela mistura de referências sonoras e por uma atuação independente que ajudou a fortalecer a música alternativa no Estado. A apresentação marca o encerramento de um ciclo antes da mudança dos artistas para a cidade de São Paulo.

DESPEDIDA

Para os músicos, o evento foi pensado como uma forma de agradecer ao público que acompanhou a trajetória do projeto. Segundo o casal, a despedida carrega sentimentos mistos, entre nostalgia e expectativa por novos caminhos.

“Depois de oito anos vivendo muita coisa aqui em Campo Grande, esse momento tem um sentimento bem misto para a gente. Ao mesmo tempo em que existe uma emoção grande de olhar para trás e perceber tudo que foi construído, também existe um sentimento de fechamento de ciclo”, afirma Namaria.

O duo começou a trajetória ainda jovem, tocando nas ruas e construindo sua carreira de forma independente. Ao longo dos anos, acumulou apresentações em diferentes cidades brasileiras, viagens e projetos autorais que ajudaram a consolidar seu nome na cena alternativa regional.

“A gente começou o Vozmecê muito jovem, tocando na rua, descobrindo caminhos, viajando pelo Brasil. Grande parte dessa trajetória aconteceu a partir daqui”, diz Pedro Fattori. “Essa despedida tem muito mais um sentido de agradecer e compartilhar com as pessoas que acompanharam esse processo”, pontua.

INFLUÊNCIAS

A sonoridade do Vozmecê é marcada por uma combinação pouco convencional de estilos, que inclui polca paraguaia, psicodelia, baião, rock, axé e elementos da música experimental. Essa mistura nasceu tanto da convivência com artistas locais quanto das experiências vividas durante viagens pelo País.

Segundo o casal, a identidade musical do projeto foi moldada pelas influências culturais de Mato Grosso do Sul, estado marcado pela proximidade com países vizinhos e por uma diversidade de tradições.

“Tem uma influência muito forte dessa região de fronteira, com ritmos como a polca paraguaia, o chamamé e a guarânia”, explica Namaria. “Mas também fomos encontrando referências nas viagens pelo Brasil, como o baião no Nordeste e algumas vertentes do samba e da música experimental”, destaca.

Uma das experiências mais marcantes da trajetória do duo foi o período em que viveram de forma itinerante dentro de uma van, percorrendo 17 estados e realizando apresentações de arte de rua. Segundo os artistas, essa fase ajudou a consolidar sua visão artística.

“A rua acabou sendo uma espécie de escola, porque você aprende a lidar diretamente com as pessoas, com o improviso e com a realidade do cotidiano”, relembra Fattori.

Álbum “TropicaPolca”, do Vozmecê, foi lançado em 2024 - Foto: Reprodução

DOCUMENTÁRIOS

A noite de despedida também marca o lançamento de dois documentários produzidos pelo duo e contemplados pela Lei Paulo Gustavo.

Dirigido por Namaria Schneider, “TropicaPolca – Produção Musical Independente no MS” tem cerca de 30 minutos e acompanha o processo de criação do álbum “TropicaPolca”, lançado em 2024. O filme mostra os bastidores da produção musical independente, incluindo gravações realizadas em casa, experimentações sonoras e os desafios enfrentados por artistas que produzem de forma autônoma.

“Muitas vezes as pessoas escutam um disco pronto, mas não imaginam todo o processo que existe por trás”, explica Namaria. “No nosso caso, foi um álbum gravado em casa, com produção própria, então, o documentário mostra o cotidiano da criação e também as dificuldades e soluções que aparecem no caminho”, afirma a artista.

Já “CenAlternativa – MS Geração 20”, dirigido por Pedro Fattori, tem 45 minutos e investiga a cena alternativa contemporânea de Mato Grosso do Sul. O filme reúne depoimentos de mais de 20 artistas e trabalhadores da cultura, além de mais de 60 horas de entrevistas realizadas ao longo da produção.

Entre os participantes estão nomes como Beca Rodrigues, Silveira, Karla Coronel, Dovalle e SoulRa.
Segundo Fattori, o objetivo foi registrar um momento específico da produção musical local, especialmente a geração de artistas que começou a lançar seus trabalhos entre 2020 e 2025.

“Durante as entrevistas, uma coisa que chamou atenção foi a diversidade de caminhos que os artistas estão trilhando. São estéticas e formas de produção muito diferentes, mas existe algo em comum: a vontade de continuar criando mesmo diante de muitas limitações estruturais”, diz.

POCKET SHOW

Após a exibição dos filmes, o Vozmecê sobe ao palco para um pocket show que revisita momentos importantes da carreira do duo. O repertório inclui canções do álbum “Desbunde” (2020), faixas do disco “TropicaPolca” (2024) e outras músicas que marcaram a trajetória do projeto.

De acordo com os artistas, a proposta é criar um encontro mais íntimo com o público.
“A ideia não é fazer um show longo ou cheio de produção, mas trazer algumas músicas que marcaram a nossa trajetória nesses anos aqui. Vai ser um show curto, mas escolhido com muito cuidado”, explica Namaria.

NOVOS CAMINHOS

A decisão de se mudar para São Paulo surgiu da vontade de expandir a atuação artística e explorar novas possibilidades dentro da música.

“Mudar para São Paulo significa expandir nossos horizontes como artistas. Lá existe uma diversidade cultural e uma efervescência criativa que pode impulsionar muito o crescimento musical”, explica Namaria.

Para Fattori, a mudança também representa um desafio necessário. “Toda vez que você chega em um novo território, é como se tivesse que se apresentar novamente, começar a construir público e relações do zero”, pontua o músico.

Mesmo com a mudança, o casal pretende manter vínculos com Mato Grosso do Sul e continuar desenvolvendo projetos que dialoguem com a cena cultural do Estado.

“Essa é a nossa base cultural e afetiva. Mesmo que a gente esteja em outro lugar fisicamente, essa relação com o território continua fazendo parte da nossa identidade musical”, afirma.

Além da música, os artistas também pretendem continuar explorando o audiovisual, área que ganhou força durante a produção dos documentários.

“Foi um processo intenso aprender sobre gravação, edição e construção narrativa. Percebemos que o audiovisual pode ser uma forma muito potente de registrar e compartilhar processos artísticos”, diz Fattori.

DIÁLOGO

Os meios políticos, como não poderia deixar de ser, andam meio destrambelhados... Leia na coluna

Leia a coluna desta quarta-feira (11)

11/03/2026 00h03

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Aldous Huxley - escritor britânico

"Os homens são animais muito estranhos: uma mistura do nervosismo de um cavalo, da teimosia de uma mula e da malícia de um camelo".

FELPUDA

Os meios políticos, como não poderia deixar de ser, andam meio destrambelhados, com cada pré-candidato segurando seu colete salva-vidas. Os mais preocupados, segundo as línguas mais ferinas, são aqueles que não combinaram nada, andaram fazendo promessas e agora correm o risco de ficar de fora do pleito. Mas a linha divisória acontecerá até abril, quando a janela partidária será fechada. Será um "salve-se quem puder" com direito a cotoveladas, caneladas e "tapetadas" para ver quem estará na lista da disputa de um mandato.

Diálogo

Teste

Caso viabilize sua pré-candidatura ao governo do Estado, o deputado estadual João Henrique Catan (ainda sem partido, pois se desfiliou do PL) enfrentará "prova de fogo" para testar se tem a força necessária para encarar a empreitada.

Mais

No caso, aguardar que o acompanhe em outra sigla, provavelmente o Novo, o maior número de representantes da direita conservadora, que supostamente estariam descontentes de a direita estar sob o comando do ex-governador Azambuja e do governador Riedel.

DiálogoAna Paula Maiolino Volpe
DiálogoNicoli Heinzen

Tamanho

A janela partidária não registrará perdas nas hostes do PP no Legislativo estadual e, segundo se sabe, poderá receber parlamentares em suas fileiras. O partido atualmente é representado pelos deputados Londres Machado e Gerson Claro. Diferentemente de outras bancadas, o PT ficará do mesmo tamanho: não perderá nenhum parlamentar, mas também não ganhará nenhum. É o único que, como disse Collor, estará "imexível".

Ética

O caldeirão político está em plena ebulição. O senador Eduardo Girão, do Novo, em pronunciamento na segunda-feira, anunciou que o seu partido entrou com representação no Conselho de Ética do Senado contra o presidente da Casa, Davi Alcolumbre. Disse que a iniciativa se baseia em questionamentos sobre a condução institucional da presidência do Senado e no uso de prerrogativas relacionadas à definição da pauta e ao andamento de matérias na Casa.

Demora

O senador Girão disse que pedidos de impeachment de ministros do STF, como Alexandre de Moraes, e de criação de CPIs e CPMIs, como a do Banco Master, permanecem sem análise, mesmo com o número necessário de assinaturas para instalação. Ele também defende a prorrogação da CPMI do INSS. Para o senador, a demora na avaliação desses pedidos impede o avanço de investigações e limita a função fiscalizadora do parlamento. A representação contra Davi foi apresentada à secretaria-geral da Mesa. Como se vê...

ANIVERSARIANTES

 
  • Dra. Bruna de Souza Gameiro Jorge da Silva,
  • Luciane Gordin Mamoré,
  • Vera Maria Loureiro Delmondes,
  • Mariana do Egito Pedrossian,
  • Diogo Merlone,
  • Maria Eduarda Rezende,
  • Cândida dos Santos,
  • Cornelis Johannes Henricus Suijkerbuijk,
  • Henrique Oshiro,
  • Isola Benevides Varani,
  • José Carlos Santin,
  • Manoel Gomes,
  • Jurema da Luz Ribeiro Souza,
  • Otacílo Alves dos Santos,
  • Sônia Maria Curvo de Araújo,
  • Dr. Luiz Fernando Taranta Martin,
  • Maristela Yule de Queiróz,
  • Aristóteles Rodrigues da Silva,
  • Francisco Pedro Vilanova,
  • Nelson Baruta,
  • Márcio Sales Palmeira,
  • Sônia Regina Oliva Coelho,
  • Dr. Reinaldo Galvão Modesto,
  • Fernanda Souza Zanatta,
  • Dr. Raimundo José Vilela,
  • Ana Carolina Maiolli,
  • Cleber Oliveira Filho,
  • Ricardo Maciel,
  • Albelito Bazílio da Silva,
  • Celes de Castro Paulino,
  • Aldemir da Silva Bueno,
  • Eva Maria Lemos,
  • Valter Caxiado,
  • Waldomiro de Miguel,
  • Thalita Schibelsky,
  • Vanderliu Ferrari Augusto,
  • Rozeles Nogueira Moysés Viegas,
  • Aral Moreira Maciel,
  • Helder José de Farias,
  • Juarez Oliveira dos Santos,
  • Vera Luci Pereira,
  • Arlete Gomes Assis,
  • Carla de Oliveira Artigas,
  • Elizabeth Medeiros,
  • Elizabeth Spengler Cox de Moura Leite,
  • Cândido Rodrigues de Miranda,
  • Luiz Antônio Peres,
  • Cândido Cunha,
  • André Anache,
  • Maria Perciliana de Oliveira,
  • Darcy Miyasato,
  • Marluce Almeida Serra,
  • Ana Maria Muller,
  • Melissa Souza Ferreira,
  • José Miranda Flôres,
  • Carolina Ferreira de Oliveira,
  • Maria Zulmira Assis Couto,
  • Munir Tannous,
  • Victor Kazuo Takayassu,
  • Milton Goya,
  • Alípio Raymundo da Silva,
  • Flávio Henrique Barbosa Cezar,
  • Vera Alba Congro Bastos,
  • Erickson Marques Lima,
  • Vera Sonia Nincoff Menegon,
  • João Prado Beck,
  • Hordonês Rodrigues Echeverria,
  • Leonardo de Paula Maravieski,
  • Silvani Pereira Amorim,
  • Maria da Glória de Souza,
  • Magno César Silveira,
  • Milena Marotti Gadbem,
  • Zuleica Rodrigues Pussurno,
  • Carlos Vasques Paulista,
  • Cedenilson Coelho,
  • Clélia Steinle de Carvalho,
  • Sebastião de Souza,
  • Luis Sérgio Samomiya,
  • Carine Tosta Freitas,
  • Pedro de Souza Lima,
  • Lucimar Romero,
  • Rodoarte Rosa da Silva,
  • Celso Antonio Uliana,
  • Franciele Sgarbóssa,
  • Ivone Conceição Silva,
  • Luiz Candido Escobar,
  • Cesar Augusto Feijão de Moraes,
  • Joana Caetano de Lima Figueiredo,
  • Mário Junior Bertuol,
  • Dr. Adriano Augusto Lyrio de Oliveira,
  • Antônio Ferreira Lima,
  • Fabrício Verdi Basso,
  • Edilene Maria de Oliveira Araujo,
  • Sérgio Luiz Giraudo Costa,
  • Adelmo Pradela,
  • Bárbara Tambosi Ribeiro,
  • Milton Jorge da Silva,
  • Vander Silvano Correa,
  • Joaquim José de Souza Junior,
  • Vanda Nantes de Souza,
  • Carlos Henrique Marques,
  • Mário Sérgio Tôrres Coelho,
  • Carolina Couto de Oliveira,
  • Maria de Fátima Silveira de Lima,
  • Eliane de Souza e Silva,
  • Érico Bastos Sobral,
  • Sônia Ferreira Cunha,
  • André César Barbosa.
 
Colaborou Tatyane Gameiro

SAÚDE

Empresária do setor de beleza relata mudança de hábitos após buscar orientação médica

"Não experimentei flacidez, queda de cabelo ou deterioração da pele durante o emagrecimento. Nunca me senti mal ou com falta de energia", declara Thielly Prado.

10/03/2026 20h00

reprodução

Durante anos, a empresária Thielly Prado construiu sua carreira incentivando outras mulheres a cuidarem da autoestima e do bem-estar. Proprietária do Aura Beleza Spa, ela se tornou referência entre muitas clientes quando o assunto era autocuidado.

Ainda assim, em determinado momento de sua trajetória, percebeu que precisava olhar com mais atenção para a própria saúde.

“Eu falava sobre confiança e autocuidado todos os dias, mas comecei a perceber que precisava voltar esse olhar também para mim”, conta.

Segundo ela, a rotina intensa de trabalho e responsabilidades fez com que alguns cuidados pessoais fossem deixados em segundo plano.

Um momento especial que despertou reflexão

A empresária relata que um episódio familiar foi determinante para que decidisse buscar orientação profissional.

Durante os preparativos para a formatura da filha, Thielly começou a refletir sobre a forma como vinha conduzindo seus próprios hábitos de saúde.

“Foi um momento que me fez pensar mais sobre equilíbrio, bem-estar e qualidade de vida”, relembra.

A partir desse período, decidiu procurar avaliação médica para compreender melhor como estava seu organismo.

Avaliação médica e abordagem individualizada

Thielly iniciou acompanhamento com a médica Mariana Vilela CRM 12830 MS da Clinica Casa Santé, que atua na área de saúde metabólica e hormonal.

De acordo com a médica, o primeiro passo em qualquer processo de cuidado com a saúde é uma avaliação detalhada.

“Cada paciente tem uma história clínica, um metabolismo e necessidades diferentes. Por isso, a avaliação individual é essencial antes de qualquer conduta”, explica.

Após investigação clínica e exames, foram identificados fatores metabólicos que exigiam atenção e acompanhamento.

Entre eles estava o lipedema, condição que pode causar alterações na distribuição de gordura corporal e que muitas vezes é confundida com outros quadros.

A importância de um acompanhamento amplo

Segundo a médica, o cuidado com a saúde envolve diferentes aspectos e não se resume a uma única estratégia.

“A base do tratamento sempre envolve mudanças de hábitos, orientação nutricional, acompanhamento médico e avaliação contínua”, afirma.

Ela destaca que qualquer abordagem deve ser realizada de forma responsável e com acompanhamento profissional.

Mudanças de rotina e novas perspectivas

Ao longo do processo, Thielly relata que passou a adotar novos hábitos relacionados à alimentação, atividade física e organização da rotina.

Segundo ela, o acompanhamento contribuiu para uma percepção mais ampla sobre saúde e qualidade de vida.

“Foi um período de aprendizado sobre meu próprio corpo e sobre a importância de olhar para a saúde de maneira mais completa”, conta.

Reflexos na vida profissional

A experiência também influenciou sua forma de abordar o tema do autocuidado no ambiente profissional.

“Hoje eu falo muito sobre equilíbrio e saúde com minhas clientes. É algo que passou a fazer parte das conversas no dia a dia”, afirma.

Para a médica Mariana Vilela, relatos como esse reforçam a importância de ampliar o acesso à informação sobre saúde metabólica e hormonal.

“O mais importante é orientar as pessoas para que busquem avaliação adequada e acompanhamento profissional quando necessário”, conclui.

Acompanhe mais conteúdos da Dra. Mariana Vilela no Instagram @dra.vilelamariana e da Clínica Casa Santé em @casasantecg.

A Clínica Casa Santé está localizada na Rua Manoel Inácio de Souza, 37, Bairro Jardim dos Estados, em Campo Grande.

Para esclarecer dúvidas e agendar uma avaliação, entre em contato pelo WhatsApp: (67) 99235-9038 (Clique aqui).

O Aura Beleza Spa fica na Rua Hermelita de Oliveira Gomes, 1440, no Bairro Santa Fe.
O telefone para contato é o (67) 99191-0523 (Clique aqui). Acompanhe o Aura no Instagram @aura.belezaspa.

