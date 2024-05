Editora de CG lança publicação relâmpago em evento mineiro

Correio B+

Mais de 70% dos trabalhadores (as) que integram a força de trabalho global estão expostos a graves riscos para a saúde em razão das mudanças climáticas.

Os dados são de um relatório divulgado pela entidade no mês passado, que ainda indica que mais de 2,4 bilhões de pessoas, de uma força de trabalho global de 3,4 bilhões estão, provavelmente, expostas ao calor excessivo em algum momento da sua jornada de trabalho, e estima que 18.970 vidas e 2,09 milhões de anos de vida ajustados por deficiência são perdidos todos os anos, devido a 22,87 milhões de lesões ocupacionais atribuíveis ao calor excessivo.

Ainda segundo a OIT, temos 1,6 bilhão de trabalhadores expostos à radiação ultravioleta (UV), com mais de 18.960 mortes anual, devido ao câncer da pele não melanoma e 1,6 bilhão de pessoas, provavelmente expostas à poluição atmosférica no local de trabalho, que resultam em até 860 mil mortes ao ano, entre as pessoas que trabalham ao ar livre.

Sem contar mais de 870 milhões de trabalhadores na agricultura, provavelmente expostos a pesticidas, com mais de 300 mil mortes atribuídas ao envenenamento; e 15 mil mortes resultado à exposição a doenças parasitárias e transmitidas por vetores.

O Dr. Ricardo Pacheco, médico, gestor em saúde e presidente da Oncare Saúde e da ABRESST (Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho), lembra que o aumento da temperatura é o risco mais evidente, mas infelizmente é só um recorte do cenário que já estamos vivenciando.



“O aumento das temperaturas pode levar a condições de trabalho mais desafiadoras, especialmente para aqueles que trabalham ao ar livre, como agricultores, construtores e trabalhadores da construção civil. O calor excessivo pode causar insolação, exaustão pelo calor e até mesmo doenças mais graves, como golpe de calor. Contudo, os riscos vão mais além do que o calor excessivo”, alerta.

O executivo afirma que já estamos vivenciando importantes mudanças nos padrões de doenças. “As mudanças climáticas podem alterar os padrões de doenças, trazendo novas ameaças à saúde dos trabalhadores. Isso inclui o aumento de doenças transmitidas por vetores, como dengue, zika e malária, que podem afetar os trabalhadores que exercem suas atividades ao ar livre”.

O médico alerta também que o cenário de emergência climática pode levar a uma piora na qualidade do ar. “O que certamente é prejudicial para a saúde dos trabalhadores, especialmente aqueles que operam em ambientes urbanos ou próximos a fontes de poluição, como indústrias.



A exposição prolongada à poluição do ar está associada a uma série de problemas de saúde, incluindo doenças respiratórias e cardiovasculares”, adverte o médico.

Foto: Divulgação

O papel da gestão da saúde e segurança no trabalho para mitigar os riscos

A gestão da segurança e saúde no trabalho é crucial para proteger os trabalhadores em face das mudanças climáticas.

Cinthia Bueno Espadafora, Engenheira de Segurança do Trabalho e Diretora Técnica da Oncare Saúde, destaca as ações essenciais para mitigar os efeitos da emergência climática nos trabalhadores.



“Uma das ações preliminares é realizar uma avaliação detalhada dos riscos climáticos no local de trabalho, considerando eventos extremos como tempestades, inundações, ondas de calor, etc. Isso permite identificar áreas de vulnerabilidade e implementar medidas preventivas”.

Ela ressalta também a adaptação das instalações: “Modificar as instalações e equipamentos para resistir melhor aos efeitos das mudanças climáticas é importante. Isso pode incluir reforço de estruturas contra ventos fortes, instalação de sistemas de ventilação adequados para lidar com temperaturas extremas, etc. É essencial também fornecer treinamento regular aos trabalhadores sobre os riscos associados às mudanças climáticas e as medidas de segurança apropriadas a serem tomadas em diferentes situações”, elenca a diretora da Oncare.

A engenheira ainda esclarece a importância de estabelecer planos de emergência e de fornecer equipamentos de proteção individuais: “Desenvolver planos de emergência abrangentes para lidar com eventos climáticos extremos, garantindo que todos os funcionários saibam como agir em caso de emergência pode salvar vidas, assim como fornecer EPIs adequados (com treinamento e conscientização) para proteger os trabalhadores contra os efeitos das mudanças climáticas, como óculos de proteção contra vento e poeira, roupas resistentes a altas temperaturas, protetor solar, dentre outros, pode fazer a diferença na saúde do trabalhador e da empresa”, alerta.

Cinthia também enfatiza a importância de monitorar com frequência a saúde dos trabalhadores: “Realizar o monitoramento regular da saúde dos trabalhadores para detectar sinais precoces de problemas relacionados ao clima, como exaustão pelo calor, e intervir prontamente, é essencial para protegê-los. Também é recomendável implementar políticas de trabalho flexíveis, como ajustar os horários de trabalho para evitar exposição excessiva ao calor durante os períodos mais quentes do dia, bem como desenvolver rotas e planos de transporte que minimizem a exposição dos trabalhadores a condições climáticas adversas durante o trajeto para o trabalho”.

Para a executiva, nenhuma dessas ações será efetiva se não houver o real envolvimento dos trabalhadores. “É imprescindível incentivar a participação ativa dos trabalhadores na identificação de riscos e no desenvolvimento de soluções para melhorar a segurança no local de trabalho. Essas medidas podem ajudar a mitigar os riscos enfrentados pelos trabalhadores devido às mudanças climáticas, promovendo um ambiente de trabalho mais seguro e saudável”, complementa.

Foto: Divulgação

Eventos climáticos extremos, como a inundação no Rio Grande do Sul, e os impactos psicossociais

A frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, como tempestades, inundações e secas, estão aumentando devido às mudanças climáticas, e estamos vivenciando essas tragédias, como a inundação histórica no Rio Grande do Sul.

“Os trabalhadores e voluntários lá estão expostos a sérios riscos, como de afogamentos das pessoas envolvidas em operações de resgate ou limpeza; contaminação por produtos químicos e detritos, representando riscos de doenças transmitidas pela água, como gastroenterite, hepatite e leptospirose; lesões físicas, como cortes, contusões, fraturas e até mesmo ferimentos mais graves; exposição a produtos químicos durante as operações de resgate e limpeza, aumentando o risco de intoxicação; além da exaustão e fadiga, já que o trabalho em condições de inundação pode ser extremamente exigente fisicamente e emocionalmente, aumentando o risco de acidentes”, alerta o Dr. Ricardo Pacheco.

É preciso enfatizar também que lidar com as consequências de uma inundação, como a perda de propriedades ou a exposição a cenas traumáticas, tem um impacto significativo na saúde mental dos trabalhadores e voluntários.



“Além dos impactos físicos diretos, as mudanças climáticas também têm efeitos psicossociais nos trabalhadores. O estresse relacionado a eventos climáticos extremos, incerteza sobre o futuro e preocupações com a saúde afetam o bem-estar mental dos trabalhadores, e de todos”, adverte o médico.

Fato é que a tragédia no Rio Grande do Sul destaca a urgência de medidas de adaptação e mitigação das mudanças climáticas, bem como a importância de proteger a saúde e segurança dos trabalhadores brasileiros diante desses desafios. Investimentos em infraestrutura resiliente, políticas de saúde ocupacional e medidas de proteção social podem ajudar a reduzir os impactos negativos das mudanças climáticas na força de trabalho do País.