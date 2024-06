Entrada Gratuita: Apresentação de Orquestra Sinfônica ocorre nesta segunda (17), em Campo Grande

FESTA JUNINA

Uma das mais tradicionais festas juninas de Campo Grande completa neste ano a sua 22ª edição

Neste domingo a programação do 22º Arraial de Santo Antônio se encerra com shows de forró e sertanejo Foto: Divulgação / Prefeitura de Campo Grande

Se encerra neste domingo (16), o tradicional Arraial de Santo Antônio na praça do Rádio Clube, a festança do último dia começa a partir das 18h, a entrada é gratuita.

A programação que encerra a 22ª edição conta com as apresentações do Forró Ipê de Serra, às 19h, e da dupla sertaneja Alex e Yan que se apresenta às 21h.

O Arraial de Santo Antônio de Campo Grande também é aguardado com ansiedade por muitas Organizações Sociais sem fins lucrativos, que veem neste período uma oportunidade de levantar renda com a venda de produtos durante todos os dias de evento.

O cunho social do evento é um dos seus maiores destaques. Cada compra nas barracas de alimentos contribui diretamente para o fortalecimento das instituições assistenciais. Estas entidades desempenham um papel fundamental na comunidade, oferecendo suporte e serviços essenciais para pessoas em situação de vulnerabilidade.

No arraial vende desde espetinho, crepe, doces, arroz carreteiro, choripan, cachorro-quente, pastel, até passando pelos tradicionais derivados do milho e o irresistível quentão, todo o dinheiro arrecadado com os produtos vendidos nas 35 barracas instaladas na praça ficam com as entidades.

Neste ano o Arraial de Santo Antônio iniciou a festa junina na quinta-feira (12), seguindo com atrações diárias até o final desta semana.

Na primeira noite (12), a animação musical ficou por conta do Grupo Tradição e pela dupla sertaneja Munhoz e Mariano.

Na quinta-feira, no dia de Santo Antônio, houve procissão dos fiéis do padroeiro de Campo Grande na Catedral Santo Antônio, com celebração da Santa Missa no local.

Os shows da noite ficarão por conta da Fraternidade São João Paulo II, e na sequência, foi a vez da dupla sertaneja João Haroldo e Betinho.

Na sexta-feira (14), a animação ficou por conta da dupla Pedro e Evandro, Tostão e Guarani e Trio Violada. Ontem o cantor Max Henrique agitou a penúltima noite, junto com a dupla Victor Gregório e Marco Aurélio.