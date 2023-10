Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Sylvia Cesco - poeta brasileira Toda poesia carece de desapego dialético para

que os sonhos hipotéticos dos poetas possam navegar tranquilos, mesmo que em linhas paralelas”. FELPUDA

Casal de políticos que a-do-ra uma boquinha no poder público, com ou sem mandato, se articula para buscar fonte de renda maior para um deles. A outra figura já, digamos, amarrou o jegue na sombra por um bom tempo e, em 2024, vai tentar ajudar a cara-metade a conseguir uma cadeira melhor, e com direito a bis. Agora só falta combinar com o distinto eleitorado, quando chegar o momento certo. Senão...

A The Walt Disney Company completou 100 anos no dia 16, com mais de 800 personagens criados, 500 filmes e séries, além de 14 parques temáticos. Em 1923, Walt e seu irmão Roy Disney fundaram a Disney Brothers Studio, que mais tarde se tornaria a The Walt Disney Company. A empresa começou como um estúdio de animação e ganhou fãs pelo mundo com o lançamento do Mickey Mouse, em 1928. A Disney expandiu para cinema, televisão, parques temáticos e streaming. Filmes como “O Rei Leão”, “A Pequena Sereia” e “Frozen” cativaram gerações. Além dos parques californianos, também há os seguintes: Tokyo Disney Sea, Tokyo Disneyland, Shanghai Disneyland Park, Hong Kong Disneyland, Disneyland Park Paris, Walt Disney Studios Park, Magic Kingdom, Animal Kingdom, Disney’s Hollywood Studios e Epcot. Seus personagens e suas histórias são mundialmente reconhecidos.

Sem brechas

O estilo político de agir deverá ser mantido pelo ex-governador Reinaldo Azambuja, que será reconduzido ao comando estadual do PSDB em convenção a ser realizada neste sábado. No caso, ele vai continuar com as articulações para definição das pré-candidaturas de prefeitos e vices, além das alianças, com os olhos voltados para 2026.

Não quer deixar brechas para surpresas futuras.

Metas

Responsável por conquistar o governo do Estado, comandá-lo por oito anos e, na sequência, fazer seu sucessor, Reinaldo Azambuja deverá deixar claro aos filiados que não pretende recuar desse avanço. Quer manter o poder político-partidário

na administração estadual e aumentar o comando do PSDB em prefeituras do interior.

Elas

Para este ano, a expectativa é de que mais de 250 mulheres participem do programa Mulheres em Campo, parceria entre Senar/MS e sindicatos rurais. O programa, segundo a Famasul, existe desde 2017, mas em 2023 “ganhou um novo olhar”.

Lucca Pil Marques e Debora Atsuko



Aniversariantes

SÁBADO (21)

Leonor Lopes da Silva Saad,

Miguel Povh Filho,

Marlize (Lize) Helena Dalpasquale,

Alencastro Maria Alves Neto,

Bianca Afonso Baggio,

Sofia Ruiz,

Domenico Minna,

Antonio Luiz Farias,

Faustino Gonçalves Sobrinho,

Israel Machado de Melo Sobrinho,

Paulo Roberto Davalo,

Aciso Batista Alves,

José Odorico de Oliveira Almeida,

Celso Augusto Pinto Cavalcante,

Rozinete Albuquerque,

Ana Rosa Garcia Macena Vargas,

Maria Luiza Borges Daniel Zangari,

Denise Ferreira Khalil,

Fernanda Epelbaum,

Fernando Epelbaum,

Dr. Eurípedes Barsanulfo Pereira,

Marco Antônio Comparin,

Denise Campos Serra da Cruz,

Márcia Aparecida Perez Heredia Miotto,

Dr. Sérgio Kiyoshi Utima,

Jusely Lins Vasconcelos,

Mário Ivo Aureliano,

Nivardo Jovito Rocha,

Marcelino de Rezende,

Euzébio do Espírito Santo,

Juarez Ribeiro da Silva,

Lourdes Cardoso Martins,

Roberta Cabral Kretsch,

Sérgio Francisco Duarte,

Celina Pereira da Rosa,

Aloísio Beraldo e Andrade,

Etuco Adashi Kanasawa,

Nélia Orro,

Ademilson Martins da Rocha,

João Vinicius do Amaral Schllosseer,

Kátia Tamashiro Pedraza,

Gilda Corrêa Gamba, Francisca Carvalho dos Reis,

Ailton Martins,

Everaldo Escobar Amorim,

Rezenaide de Camargo Rohewedd,

Milton Gonzaga Carvalho,

Jair Antonio Leonardi,

Aléxis Garcia Scorza,

Silmara Domingues Araújo Amarilla,

Guilhermina Rego de Oliveira Carvalho,

Thiago Ferreira de Castro Junior,

José Ricardo Buchara Martins,

Suely Aparecida de Souza Navarro,

Fábio Marques Barbosa,

Josefa Lázaro Mendes,

Marcela Congro Leal,

Nilza Fernandes Marinho,

Paula Regina da Silva Sanematsu,

Sandro Ricardo Zvicker,

Dr. Jefferson Dário José de Paula,

Carlos Alberto Bianchi,

Flávio Filizzola,

Carlos Eduardo Volpe,

Cyro Clemente,

Robson Ferreira Cantarella,

Cícero Nobre Castello,

Cássia Aparecida Pompeu Muller,

Áurea Beatriz Knapik,

Regiane Lopes Gonela,

Mônica de Almeida Arenales,

Paula Escobar Yano.

DOMINGO (22)

Izadora Marques Pina Bulhões Moreira,

Dr. Fábio Fernando Helmer,

Maria Angelica Leguzamon,

Anézia Higa Avalos,

Edemir Marques Machado,

Leonardo Disconzi Martins,

Lúcio Hisashi Tokikawa,

Pedro Zanetti,

Vera Jane Tavares Marques,

Sérgio Stateri,

Nadir Vilela Gaudioso,

Tamia Takagi,

Flávio Esgaib Kayatt,

Damião Carlos de Andrade,

Marcos César Américo dos Reis,

Cláudia Márcia Picolli,

Vinicius Gonçalves de Assunção Bermudes,

Orlando Pimpim Lima,

Thiago Oliveira Couto,

Nercy Soares dos Santos,

Dr. Geraldo de Carvalho,

Guaracy Boschilia,

Annete Vargas,

Márcio Antônio Portocarrero,

André Luciano Prechi,

Eliane Aparecida de Oliveira Sandin,

Otávio Augusto Trad Martins,

Celina Maura Siufi,

Maritônio Barreto de Almeida,

Matheus Chaves Neto,

Marcos Lírio Zanette,

Dilmar da Silva Leite,

Paula Helena Gomes Nunes,

Adão Rodrigues Antunes,

Edson de Souza Braz,

Marcos Luiz Sória,

João Seda Neto,

Marcelo Barbosa Fonseca,

Ivonete de Oliveira Parron,

João Rocha Pinto,

Helena Marly Makaron da Fonseca,

Vera Ruth Abdo Villalba,

Najla Vilacqua,

Holney de Oliveira Souza,

Luis Felipe Azambuja,

Valesca Mangeri Sender Maroni,

Carlos Alberto Moura,

Hélio Marino Weber,

Luis Martins de Assis Filho,

Maria Luiza de Moraes,

Matheus Macedo Cartapatti,

Zuleika Lima Gonçalves,

Malvina Vanda Szukala,

Wilson Alves Pereira,

José Carlos Chinaglia,

Maria Helena Domingues,

Silvana Mariotti,

Fátima Aparecida Paulino,

Roberto Teixeira dos Santos,

José Roberto Feltrim Peres,

Diana Stuhler,

Marco Antonio Stuani,

Cláudio Gouvêa Assumpção,

Christiane Santander Lopes,

Isadora Rocha Zaneti,

Cristiano Kurita,

Paulo Gonçalves Pinto,

Fernando Bortolotti Gonçalves,

Joaquim Gonçalves da Cruz,

Florisvaldo Souza Cayres,

Eduardo de Paula Mendonça,

Carlos José Camilo de Carvalho,

Gil Marcos Saut,

Jean Haeffner Machado,

Karina Ruzzon,

Mariângela Brandão Vilela,

Marlei Rocha de Souza Rees,

Patricia Ribeiro Azambuja,

Thiago Marques Pereira de Rezende.

Colaborou Tatyane Gameiro