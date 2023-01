"Eterno enquanto dure", quais os perigos de uma relação super exposta?

Agatha Christie - escritora inglesa

Aquilo que uma pessoa realmente é só fica aparente quando vem o teste, ou seja, no momento em que se fica firme sobre os próprios pés ou se tomba".

FELPUDA

Áudio antigo voltou a ser lembrado em rodas de conversas mais reservadas e vem servindo de exemplo para mostrar como figurinha, ao subir em um tijolinho, se mostra como se estivesse acima de tudo e de todos.

Na tal conversa vazada, ele determina ao colega usar método para burlar fiscalização sobre assinaturas de ponto de alguns servidores "escolhidos a dedo". Na época, quando o fato veio a público, foram colocados panos quentes, mas agora é tema dos, digamos, entendimentos. E dê-lhe!

De fora

O "estrangeirismo" poderá vir a ser prática adotada em alguns importantes órgãos para preenchimentos de vagas,que não são muitas, visando dar andamento a projetos pensados pelos titulares. Nos bastidores, os comentários são muitos e dizem que convites já foram feitos para técnicos qualificados de São Paulo, de Minas Gerais e de Goiânia. Sabe-se que o sonho de algumas das cabecinhas coroadas é bater o martelo antes do fim do mês de janeiro.

Flashes

Proposta no Senado estabelece que seja comemorado anualmente, em 8 de janeiro, o Dia Nacional da Resistência Democrática (para condenar as manifestações que aconteceram em Brasília).

Proposições oportunistas dessa natureza são tidas como aquelas que servem para que os proponentes ganhem seus 15 minutos de fama. Aliás, quem "resistiu" mesmo foi uma gráfica, para não levar calote de mais de R$ 160 mil por dívida de campanha eleitoral de quem apresentou o projeto.

Cresceu

No ano passado, houve recorde na prática de atos envolvendo os serviços de testamentos, inventários e partilhas, e a continuidade do crescimento do número de casamentos e de uniões estáveis, segundo a 4ª edição do Relatório Anual Cartório em Números, publicação que traz os dados de todas as 13.440 unidades distribuídas pelo Brasil. Os números de uniões estáveis e de casamentos homoafetivos aumentaram, registrando mais de 132 mil e quase 12 mil, respectivamente.

Mais

Ainda vivendo os reflexos da pandemia no País, os Cartórios de Registro Civil brasileiros registraram um total de 1.361.822 óbitos, e o menor número de nascimentos 2.354.305 desde o início da série histórica do Registro Civil, em 2002. Os testamentos realizados em Cartórios de Notas nunca atingiram patamares tão altos no Brasil, superando a marca dos 33,5 mil. Foram abertos mais de 213 mil inventários, número recorde desde 2007, quando tal procedimento passou a ser realizado em cartório.

Jussara Pettengill, Gilcleide dos Santos Alves, Vera Saad e Sandra Salomão

Alexandre Furmanovich e Jessica Neuhaus

Pirulito

Depois de muitos biquinhos e mise-en-scène de alguns dos seus integrantes, o PT regional, enfim, acabou aceitando cargos do segundo escalão na administração do tucano Eduardo Riedel. O encontro foi só alegria, com bandeira branca hasteada e todos os participantes fumando o cachimbo da paz. Os petistas foram brindados com o setor de agricultura familiar e com outros na área da cidadania. O partido terá, assim, cargos em duas secretarias de Estado, e o "levante político" acabou com a aceitação dos espaços no governo, tipo "sem querer querendo".

Continência

O governador Eduardo Riedel, apesar do "bombardeio" que sofreu de setores petistas nos últimos dias, não cedeu a titularidade de nenhuma secretaria. Assim, aquele partido terá de se contentar com secretarias-executivas, mas os indicados, evidentemente, estarão subordinados e terão de prestar contas aos secretários.

Sem crise

Com o entendimento entre seu governo e o PT, Riedel mata dois coelhos com uma só cajadada: aplaca os ímpetos de possível oposição ferrenha em MS contra sua administração e abre canal de entendimento

com o governo federal, no que se relaciona à liberação de recursos e de investimentos em obras. Na bancada federal do Estado, dois dos oito integrantes são da sigla petista, e no Legislativo estadual são três.

Aniversariantes

Muriel Medeiros Chaves,

Roberto Hashioka Soler,

Fabíola Stephanini,

Gustavo Mota Calarge,

Dr. Jaime Caldeira Jhunyor,

Darcy Vargas de Lima Pinho

da Silva,

Joaquim Kosei Nakamatsu,

Abel Teodoro da Silva,

Juliano Aparecido da Silva Barreiro,

Aide Casuyo Hoshi,

João Batista de Arruda,

Mariângela Santos Nunes da Cunha,

Alex Barbosa Santana,

Paulo Augusto Ramos,

Homero Rocha Lemos,

Luiza Guimarães de Araújo,

Jutair Grossmann,

Taiko Wagatuma Otsubo,

Carlos Alberto de Carvalho,

Idalina Pinheiro Martins,

Soiva Dias Aquino,

Paulo Echeverria Neto,

Fábio Coutinho Anache,

Haroldo Picoli Junior,

Jorge Saboungi Sleiman,

Gilberto Borges Martins,

Acir Kauas,

Luci Micharki Giummarresi,

Ataíde Ortiz,

Mariana Chaves Lamy Afato,

Jefferson Antiquera Tino,

Maria Isabel Albuquerque,

Nelson Kawano,

Claire Aparecida de Freitas,

Dulce Ribeiro de Oliveira,

Jair de Oliveira Chita,

Fabiano Flôres Azevedo,

Elizabeth Cardoso de Oliveira,

Vilma Martins Vidal,

Beatriz Miyasato de Souza,

José Maria de Mello Júnior,

Maria das Graças de Oliveira,

Patrícia Kelly Gonçalves,

Paulo de Souza,

Maria Lúcia Sampaio,

João Paulo Barcelos Esteves,

Dr. Alonso Resende do Nascimento,

Alfredo Alves Ferreira,

Manuel Pacheco,

Mário de Azevedo Sampaio,

Roberto Carlos de Souza,

Cornelio Reis Costa Junior,

Elayne Silva Viana,

Marcelo Augusto Silveira,

Ruben Orro,

Inez Zanin,

Alziro Massayki Kakuta,

Adriana Lopes Moura,

Liane Tavares Barbosa,

Adir Brandão de Oliveira,

Godofredo Pereira,

Meridiane Tibulo Wegner,

Paula Mendonça Correia,

Zélia Amaral Gomes Parron Maria,

Mirtes Cardoso,

Luiz Claudio Martins Fernandes,

Margarete Keiko Kaku,

Timara Hernandes Medeiros,

Luiz Carlos Pecantet,

Dr. Sérgio de Matos Lopes,

Bruno Eduardo Peixoto Lupoli,

Ismar Guedes Ribeiro dos Santos,

Vania Cristiane de Souza,

Everton Luís Revay,

Antonio Messias de Oliveira,

Elton Ortiz Vieira,

Joilson Barata Monteiro,

Armando Suarez Garcia,

Douglas Siqueira Artigas,

Edson Moraes Chaves,

Neilo Nunes Barbosa,

Carolina Ferreira Nunes,

Antonio Ezequiel

Inácio Barbosa,

Lorena Assis Pereira,

Júlia Silva Mendes,

Rodrigo Teixeira Souza,

Ada Siqueira Lopes,

Sônia Viana Sampaio,

Regina Pires Pereira,

Ana Marly Ribeiro,

Eduardo Mombrum de Carvalho, Fernando Luís dos Reis,

Renilda Chaves,

Graziela de Souza Lopes,

Ademir Silva,

Darlene Oliveira Pereira,

Rosa Helena da Rocha,

Luísa Monteiro,

Adélia Borges de Souza,

Fátima Batista,

José Luiz de Souza Lima,

Mário Márcio Teixeira,

Celso Guimarães Lima,

Valdir Menezes,

Andressa Moreira,

Geovane Mendes Ortiz,

Paulo Jorge de Brito Ribeiro,

Maria Aparecida Menezes,

Suzane Silva,

Tânia Ribeiro.

Colaborou Tatyane Gameiro