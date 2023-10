De amanhã até sábado, o Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo (Avenida Waldir dos Santos Pereira, s/n, Parque dos Poderes) abre suas portas para receber os artistas sul-mato-grossenses da dança, estudantes, pesquisadores e o público em geral na primeira edição do Festival CBDD MS, anunciado como um dos grandes eventos dedicados à arte do corpo e do movimento, em Campo Grande, neste ano.

O festival é realizado pelo Conselho Brasileiro da Dança (CBDD) e envolve, além de apresentações e outras atividades, uma mostra competitiva dividida em diferentes categorias, de infantojuvenil até adulto.

O edital da mostra competitiva prevê a apresentação de diversas modalidades, estilos e vertentes da dança oriundos de várias regiões do planeta, como, por exemplo, balé clássico, jazz, dança contemporânea, estilo livre e danças árabes, populares e urbanas.

A primeira edição do evento, durante os três dias de programação, é aberta ao público em geral sempre a partir das 17h.

No sábado, último dia do festival, haverá uma cerimônia de gala para o anúncio dos performers, grupos e companhias a serem premiados e também para homenagens. A produção do evento promete uma “sessão especial para aplaudir os que mais se destacaram”.

Está confirmada a presença de bailarinos, coreógrafos e outros profissionais da dança que atuam em vários municípios de Mato Grosso do Sul. Ponta Porã, Dourados, Naviraí, Maracaju, Sidrolândia, Aquidauana, Corumbá e Três Lagoas, além da Capital, são algumas das cidades que terão representantes no Festival CBDD MS.

Na equipe técnica e artística, entre o corpo de jurados, professores, coordenadores e oficineiros, já estão em ação profissionais de renome de diferentes regiões do Brasil.

Confira alguns nomes: Gisela Vaz, de Goiás, presidente do CBDD; Flavia Burlini e Regina Sauer, do Rio de Janeiro; Alan Keller e Cristina Helena Rios, de Minas Gerais; Luan Rattacaso e Cecilia Bassetto, sul-mato-grossenses que atuam, respectivamente, em São Paulo e no Paraná; e ainda Maria Helena Pettengill e Diógenes Antônio Pivatto, profissionais de destaque da cena local de MS.

A programação do festival também prevê, durante os três dias, uma série de oficinas de formação (mais informações no box), vivências, troca de experiências sobre as várias modalidades e muita informação. A coordenação-geral local do 1º Festival CBDD MS está a cargo da professora Neide Garrido, que é delegada do Conselho Brasileiro da Dança em Mato Grosso do Sul.

O evento conta com o apoio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc) e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande (Sectur).

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla (sympla.com.br/festival-cbdd_2192399) ou na bilheteria do Teatro Manoel de Barros, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, com valores entre R$ 10 e R$ 40.