Exposição imersiva sobre Van Gogh chega a Campo Grande no dia 27

Correio B+

A carta da Imperatriz favorece grandes ideias e indica um alto potencial criativo esta semana. Conheça o significado deste arcano e suas influências.

A carta da Imperatriz simboliza abundância, maternidade e criatividade. Também pode representar um momento de crescimento na vida de uma pessoa, seja em termos de riqueza material, relacionamentos pessoais ou realização espiritual.



É uma carta frequentemente associada à fertilidade e ao poder da natureza. Como carta-regente da semana, a Imperatriz pode sugerir a necessidade de se conectar com a natureza, nutrir a si mesmo ou aos outros, ou explorar suas habilidades criativas.

A Imperatriz destaca a importância do equilíbrio e da harmonia, nos incentivando a equilibrar trabalho e lazer, dar e receber e bem-estar físico e emocional.

A Imperatriz é a sempre amorosa “Grande Mãe”, que encoraja, nutre e protege todos os seus filhos. Ela nos garante que estamos seguros, protegidos e temos acesso a toda a abundância de que necessitamos.



Sim, esta carta de tarô pode sinalizar a maternidade, mas isso não significa necessariamente fertilidade no sentido literal da palavra – também pode ser relacionada à energia para inspiração criativa.



Concebendo um novo negócio ou começando a escrever aquele livro ou blog? Pense na Imperatriz como sua líder de torcida cósmica dos Arcanos Maiores do tarô, encorajando você em cada passo do caminho. Aproveite os dias da Lua Crescente desta semana para amadurecer seus desejos. Esta Lua favorece a compreensão mútua, momentos de prosperidade e alegria, além da realização de novos projetos.



Certamente este é um momento propício para desenvolver sua criatividade, ou seja, gerar ideias originais com valor. “Criatividade sempre significa fazer o não familiar” (Eleanor Roosevelt). Com a carta da Imperatriz, seus projetos têm mais chances de ganhar vida.



Mas para que os seus planos saiam do papel, é importante ter compromisso e dedicação, colocar a mão na massa, correr atrás e fazer acontecer.

A Imperatriz é um “ser sensual” que gosta de toque, pele, carinho e nos lembra como tornar cada experiência mais suave e prazerosa. Ela aprecia as coisas materiais, além dos prazeres físicos e terrenos.



Carta da Imperatriz - Divulgação

Quando estamos no reino da Imperatriz, somos convidados a honrar e a nutrir nossos projetos e relacionamentos, e a permitir que a beleza e a harmonia floresçam em nossas vidas. É um chamado para nos conectarmos com a nossa intuição, com a natureza e com a nossa capacidade inata de trazer à existência aquilo que desejamos.

A Imperatriz incorpora totalmente sua energia feminina e está aqui para ajudá-lo a abraçar seu lado feminino. A feminilidade não tem nada a ver com gênero e é mais uma energia invocada para criar equilíbrio. Durante a semana em que a influência deste arcano se faz presente, podemos sentir um aumento de vitalidade, criatividade e sensibilidade.



Ótimo para investirmos em atividades artísticas, em cuidados com o corpo e a mente, e em conexões amorosas e afetuosas com os outros e conosco mesmos.



A presença da Imperatriz também nos lembra da importância de estarmos em equilíbrio com a natureza e de respeitarmos os ciclos de renovação e crescimento que regem o universo. É um lembrete de que a paciência, a perseverança e a confiança no fluxo da vida são fundamentais para alcançarmos nossos objetivos e realizarmos nossos sonhos.



Ao nos sintonizarmos com a energia da Imperatriz ao longo desta semana, podemos potencializar a nossa capacidade de gerar, nutrir e transformar, e celebrar a beleza e a harmonia que existem ao nosso redor.

Que esta influência nos inspire a sermos generosos e amorosos com nós mesmos e com os outros, fazendo com que a magia da criação e do amor se manifeste de forma plena e profunda.

“Estranho como o poder criativo imediatamente coloca todo o universo em ordem” (Virgínia Woolf).

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão