Setembro terá festivais da carne e do peixe

O churrasco já faz parte da tradição sul-mato-grossense e para os fãs de uma boa carne assada. No dia 15, Campo Grande vai sediar a primeira edição do Festival Internacional da Carne. De antemão ao Correio B, o chef Beto Morais ensina a fazer um suculento ancho bovino com melado de cana-de-açúcar e arroz de banana da terra.

Inclusive, essa receita já conquistou o paladar de muitas pessoas ao redor do mundo e consta até no livro digital “Sabores do Cerrado Sul-Mato-Grossense”, da autora Márcia Marinho, que também é produtora e idealizadora do Festival Internacional da Carne.

Celebrando a gastronomia regional, Morais, que é formado em alta gastronomia e cozinha internacional, cria pratos com elementos locais e também de outras culturas. O chef tem experiência em vários restaurantes de Campo Grande e está sempre se reinventando. Assíduo participante de festivais de gastronomia, ele leva o melhor da culinária para degustação no prato.

No cardápio do chef, Morais recomenda utilizar ingredientes de pequenos produtores da nossa região, a fim de ajudar a fomentar a gastronomia sul-mato-grossense.

Festival internacional da carne

O 1º Festival Internacional da Carne promete unir os apaixonados pelo churrasco em Campo Grande. O encontro gastronômico terá pratos a partir de R$ 18 e ocorrerá nos dias 15 e 17, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Com carnes de todo o tipo, 35 chefs regionais estarão distribuídos em 47 estações de assados. Profissionais de renome internacional também vão marcar presença no evento.

De acordo com a produtora e idealizadora do festival, a expectativa é que cerca de 30 mil pessoas compareçam no Parque de Exposições para degustar os quitutes.

Festival do Peixe

Assim como a carne, o pescado também já faz parte da tradição sul-mato-grossense. Para quem ama delícias preparadas com espécies marinhas, o chef André Nardo ensina a fazer um prato com lula e arroz negro.

Para o Correio do Estado, o chef, que também é proprietário do Domus Bistrot, revela que sua versão faz parte da segunda edição do Festival do Peixe e estará disponível no cardápio do evento até o dia 10.

Celebrando a gastronomia regional, Nardo, que é formado em alta gastronomia pela Le Cordon Bleu London Culinary School, sempre faz releituras com a mistura de ingredientes regionais e técnicas europeias.

Aliás, essa culinária refinada é a proposta do prato baby calamaris e arroz negro, uma receita saborosa com toques marcantes.

O EVENTO

Até o dia 10, mais de 30 bares e restaurantes em seis cidades de Mato Grosso do Sul estão participando da segunda edição do Festival do Peixe – Gastronomia, Pesca Esportiva e Empreendedorismo.

Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Estado (Abrasel-MS), a edição deste ano já bateu recorde de inscritos.

Os estabelecimentos participantes são dos municípios de Bonito, Dourados, Três Lagoas e Corumbá, além da Capital. A novidade para o evento deste ano é que a cidade de Ponta Porã também participará.

O festival tem correalização do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação do Estado de Mato Grosso do Sul (Sindha-MS) e patrocínio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Mato Grosso do Sul (Sebrae-MS).

Baby calamaris

(serve duas pessoas)

Ingredientes

> 300 g de arroz negro;

> 1,2 litro de caldo de legumes;

> 100 g de parmesão ralado;

> 400 g de baby calamaris;

> 50 ml de vinho branco;

> 200 g de manteiga com sal;

> 1 limão siciliano;

> 50 g de crispy de presunto parma;

> 20 g de brotos de rúcula.

MODO DE FAZER:

Cozinhe o arroz no caldo de legumes até ficar macio (o que dura em torno de 40 minutos). Finalize com a manteiga e com o queijo parmesão. Em uma frigideira bem quente, coloque a manteiga, o baby calamaris e o vinho branco e deixe secar. Ajuste o sal, se achar.

Montagem:

Coloque o arroz negro como “cama” e o baby calamaris, do lado direito do prato. Decore com o crispy de presunto parma e os brotos de rúcula. Finalize com raspas do limão siciliano.

Ancho bovino com melado de cana e arroz de banana da terra

Ingredientes

> 1,5 kg de arroz agulhinha;

> 500 ml de nata;

> 4 bananas da terra;

> 2 kg de ancho bovino;

> 500 ml de melado de cana;

> 1 pimenta biquinho;

> 1 cebola;

> 1 cabeça de alho;

> 200 g de manteiga sem sal;

> Alecrim e salsinha a gosto;

> Sal e pimenta-do-reino a gosto.

MODO DE FAZER:

Tempere o ancho bovino com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, sele a carne e, em seguida, leve ao forno até chegar ao ponto desejado. Coloque o melado de cana-de-açúcar por cima. Em uma panela, cozinhe o arroz normalmente. Reserve. Corte as bananas em cubinhos e frite. Junte o arroz, a banana e salpique a salsinha. Pronto! Agora é só saborear.

Assine o Correio do Estado.