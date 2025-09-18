Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

GASTRONOMIA

Festival da Carne: Campo Grande será a Capital do churrasco nesse fim de semana

Com mais de 30 estações gastronômicas, 19 apresentações musicais, campeonato de assadores, palestras e workshops, incluindo sessão de desossa ao vivo, o 3º Festival Internacional da Carne é tentação imperdível, de amanhã até domingo

Da Redação

Da Redação

18/09/2025 - 10h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Cortes nobres e exóticos, como jacaré, avestruz, búfalo e peixe pirarucu, além de suínos e das carnes mais tradicionais, que fazem da degustação uma experiência rica, envolvente e, sim, uma deliciosa imersão cultural a partir do paladar

Cortes nobres e exóticos, como jacaré, avestruz, búfalo e peixe pirarucu, além de suínos e das carnes mais tradicionais, que fazem da degustação uma experiência rica, envolvente e, sim, uma deliciosa imersão cultural a partir do paladar - FOTO: Divulgação

Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Tá chegando a hora. De amanhã até domingo, Campo Grande transforma-se na capital do churrasco com a realização do 3° Festival Internacional da Carne, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.
Mais do que um evento gastronômico, o festival é uma celebração da carne sul-mato-grossense, reunindo sabores, cultura, música e experiências para toda a família. A realização é da Márcia Marinho Produções e da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), com apoio do governo do Estado, Sebrae e Senar.

Destaque no calendário de eventos da cidade, o festival apresenta mais de 30 estações gastronômicas, oferecendo cortes nobres e exóticos, como jacaré, avestruz, búfalo e peixe pirarucu, além de suínos e dos carnes mais tradicionais, que fazem da degustação uma experiência rica, envolvente e, sim, uma deliciosa imersão cultural a partir do paladar.

As porções são generosas, cada barquinha terá cerca de 250 gramas (proteína e acompanhamento), garantindo uma experiência completa para cada visitante a partir de R$ 30. “O festival é também um espaço de celebração cultural. Ao valorizar nossas carnes, ingredientes e modos de preparo, estamos contando a história do nosso povo e mostrando a riqueza da identidade gastronômica sul-mato-grossense”, afirma Márcia Marinho, que trabalha fomentando a gastronomia regional desde 2017.

Guilherme Bumlai, presidente da Acrissul, afirma que o festival vem para comprovar que a carne de Mato Grosso do Sul é a melhor do Brasil. “Reunimos especialistas, produtores, empresários e consumidores em torno da carne para valorizar a tradição, a qualidade e a inovação do nosso setor. A Acrissul tem a honra de abrir as portas para um evento que não apenas promove negócios, mas também fortalece a imagem do Mato Grosso do Sul como referência mundial na produção de proteína animal”, afirma.

“Estamos preparados para receber o público com muito conhecimento, cultura e experiências únicas”, diz Bumlai. Para explorar os sabores de forma organizada, o evento contará com um circuito gastronômico completo, permitindo ao público percorrer todas as estações, conhecendo diferentes cortes, temperos e modos de preparo.

A maratona do sabor não fica por aí, com uma diversidade de opções que amplia a oferta gastronômica e intensifica o mergulho sensorial de sabores de ponta a ponta nas refeições ou apetitosas beliscadas, desde as entradas ao derradeiro abocanhar. Haverá áreas de sobremesas criativas e espaços diferenciados, como o Chalé Grill, com ambiente de conforto e música intimista, e o Churras Concept, um espaço premium para experiências gastronômicas exclusivas para convidados pelo anfitrião Corpal.

E tudo isso para toda a família. O festival não foi concebido somente para o público adulto. Durante os três dias, a Fazendinha garante diversão educativa para as crianças. E a Expoequestre apresenta provas equestres e exposição de cavalos. No sábado, os melhores assadores disputam a 3ª Etapa do Circuito de Churrasco – Edição Campo Grande, em estilo fogo de chão, concorrendo a prêmios em dinheiro e brindes exclusivos.

Além da intensa experiência gastronômica, o 3º Festival Internacional da Carne movimenta a cadeia criativa local, gerando aproximadamente 500 empregos diretos e indiretos, além de promover negócios na gastronomia, artesanato e bebidas. Fora a agenda musical, ainda mais eclética, com um número maior de atrações, mobilizando mais artistas, técnicos e outros profissionais que mandam ver no som.

MÚSICA

A programação musical é diversificada, com apresentações de sertanejo, blues e country, incluindo artistas como João Haroldo e Betinho, João Paulo e Fiapo, Bêbados Habilidosos, Cassino Boogie, Banda Fernando Morreu e DJ sets. 

O evento ainda conta com o famoso Tendél AgroPlay, que promete agitar as noites de sexta-feira a domingo. Confira no box a programação completa, com o horário das apresentações de cada dia.

DIÁLOGO

Licitação da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna da Diálogo desta quinta-feira (18)

18/09/2025 00h02

Compartilhar

Continue Lendo...

Millôr Fernandes - escritor brasileiro

"O Brasil é o único país
em que os ratos conseguem
botar a culpa no queijo”.

Felpuda

Licitação da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de MS, destinada à contratação de empresas para fornecimento de alimentos aos presos “azedou” e foi suspensa pelo Tribunal de Contas. O certame está estimado em R$ 94 milhões e, por questão de transparência, foi barrada porque não se colocou, digamos, o “tempero burocrático certo”, que é exigido.

O TCE-MS verificou falhas no planejamento da contratação, como pesquisa de mercado insuficiente, análise de riscos pouco detalhada e exigências que poderiam restringir a participação de empresas interessadas. Assim, foi determinada a suspensão da licitação até que as correções necessárias sejam realizadas.

Lançamento

O advogado e escritor Roberto Cunha lançou seu livro “Mais Forte aos 40”, no dia 9, na Livraria Leitura, no Shopping Campo Grande.

Mais

A obra traz reflexões sobre disciplina, fé e reconstrução pessoal, e, segundo o autor, ela nasceu de sua própria experiência de vida. No dia 9, aconteceu o pré-lançamento.

Está marcado para o dia 1° de novembro, em Londres, o leilão do veículo Mercedes-Benz 190 E 1985, que foi comprado por Ayrton Senna direto da fábrica e tem até assinatura de Niki Lauda no cofre do motor. O sedã teve três donos e já foi até importado para a Austrália. O carro com volante à direita (mão inglesa), na cor Smoke Silver Metallic e com interior em couro preto, é acompanhado por documentos originais que comprovam a compra pelo piloto: incluindo a nota fiscal de fábrica, documentos de registro e recibos de impostos emitidos em seu nome. A RM Sotheby’s é a responsável pelo leilão e a expectativa é de que os lances finais para arrematar o modelo girem em torno de 220 mil libras a 250 mil libras, ou seja, entre R$ 1,6 milhão e R$ 1,8 milhão em conversão direta.

Mansour Karmouche e Maria Eugênia Anzoategui Karmouche 
Thales Lucchesi

Cadê?

Nos bastidores políticos, há quem afirme que a prefeita Adriane Lopes se encontra “desamparada” no que se refere às ações rápidas para dar explicações à população diante de denúncias que se avolumam, principalmente àquelas partidas de adversários. Muito comentado o silêncio quase que sepulcral dos aliados, enquanto Adriane é “moída” na máquina político-partidária, que não perdoa ninguém. A continuar assim...

Cotado

A Agraer, que estava sendo chefiada por um representante do PT, deverá ser comandada por um nome indicado pela senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias que, aliás, tem dedicado especial atenção ao órgão, com liberação de emendas para projetos. Dizem que um dos nomes que está bem cotado é o do engenheiro agrimensor Humberto César Mota Maciel. Ele é servidor de carreira da Agraer e já foi superintendente regional do Incra.

Très chic

Foi aprovado, por uma das comissões do Senado, requerimento do senador Eduardo Girão para que o Tribunal de Contas da União realize auditoria nos contratos firmados pelo STF, STJ e TST para utilização de salas VIPS exclusivas no Aeroporto de Brasília, ao custo de R$ 1.671.238,83. Os gastos envolvem serviços de recepção, transporte privativo, acesso a estacionamentos reservados e uso de espaços diferenciados. Como se vê...

Aniversariantes

  • Dra. Carolina Rebello Hilgert,
  • Dr. Fernando Mauro Moreira Marinho,
  • Maria Eduarda Pedrossian Faria Gatti,
  • Gutemberg (Guy) Judson
  • Salgado Machado,
  • Norma Suely Freitas Barbosa,
  • Eduardo Elias Seba,
  • Walter Ferreira Cruz,
  • Jeronymo Almeida Muniz,
  • Josivan Lourenço Pereira,
  • Maria Aparecida Vieira,
  • Karollyne Aparecida Castoldi Brotto,
  • Dr. Joel Miyahira,
  • José Soares Ribeiro,
  • Jeomeire da Silva Valdez,
  • Ciro de Melo Neto,
  • Alessandra Pereira Terra Costa,
  • Maria Nilene Badeca da Costa,
  • Edson Luiz de David,
  • Ivan Carlos do Prado Polidoro,
  • Dr. Antônio Gentil Neto,
  • Veronica Daúde Monaco,
  • Neyre Moraes Barbosa,
  • Regis Domingos Peruzzo,
  • Eneida Cangussu Soares,
  • Rodrigo Alejandro Serrada Benevides,
  • Laura Cristina Moura Savioli,
  • Dirce Estsuko Miyahara Lara,
  • Carlos Roberto Takayassu,
  • Dr. Carlos Alberto Langassner,
  • Archimedes Francisco Delgado,
  • Cleuza Pereira Duarte Bicglia,
  • Juarez Canhete Costa,
  • Kuniko Kamimura,
  • Taylise Romero Balbino,
  • Isabel Maria Munari,
  • Priscila Menezes Rodrigues Baziliche,
  • Adela Garcia Rocha,
  • Maria de Lourdes Lino Menezes,
  • Olga Luiza de Campos Soares,
  • Nelson Alves Filho,
  • Maria Cristina de Souza Desiderio,
  • Marlene Terezinha Mourão,
  • Aikel Nakazato,
  • Leonete Espírito Santo,
  • Leomir Albuquerque Cândia,
  • Vânia Maria de Souza Rosa,
  • Marizete Pereira de Souza,
  • Cleuza Flôres Taborda,
  • Eronilde Nunes Rodrigues,
  • Fatima Maria Nunes Rosa,
  • Antonieta Ferreira,
  • Adelaide Pereira Andrade,
  • Dayla Granero,
  • Marta Marques Petrônio,
  • Isis Pereira de Oliveira,
  • Dulce Pandin,
  • Joaquim Lopes de Oliveira,
  • Maria de Lourdes de Souza,
  • Neide Cristina Soares Lima,
  • Miguel Afonso de Almeida,
  • José Carlos Meneses Alves,
  • Humberto da Costa,
  • Uilson da Silva Torres,
  • Dr. Amauri Ferreira de Oliveira,
  • Carlos Wilson Tavares,
  • Aldeir Moreno Filho,
  • José Antônio Lopes,
  • Aparecido Vieira da Silva,
  • Eunice Silva Santos,
  • Fábio Moreira Carneiro,
  • José Cruz Solles Neto,
  • Milton Costa Farias,
  • Ramão Renato Garcia,
  • Iran Motti da Silva,
  • Marco Antonio Duarte Cazzolato,
  • André Louis Pires Bastos,
  • Maria Celina Abdala,
  • Ivone de Jesus Souza,
  • Mauricio de Paula Jacinto,
  • Nilza da Silva Cabalheiro,
  • Elizete Cardoso,
  • Ana Maria Kemp Falcon,
  • Judiclei Lopes Alonso,
  • Anderson Luiz Paim,
  • Paulo Roberto Rodriguesm da Silva Santos,
  • Dr. Luiz Carlos Areco,
  • Álvaro Alves Lorentz,
  • Veraluce de Souza Pereira,
  • Judith de Souza Pereira,
  • Luiz Quirino de Oliveira,
  • Maria Alves Siqueira Neves,
  • Adolfo Wagner Areco Gonzales,
  • Ozéias Ferreira Forte,
  • André Antiqueira Filho,
  • Alexandre Duarte Esposito,
  • Heraldo Bojikian,
  • Antonio Annibelli Neto,
  • Bernardo Fábio Fernandes,
  • Antonio Rosário Migliorini,
  • Humberto Chelotti Gonçalves,
  • Laerte José Prietto,
  • Maria Cecília Ferreira Abdo,
  • Manuelle Senra Colla,
  • Marcelo Salles Munerato,
  • Ayres Cândido de Paula Neto.

Correio B

Câncer de pele de Bolsonaro: o que o episódio ensina sobre a importância do diagnóstico precoce

Ele costuma aparecer como uma ferida que não cicatriza, uma pequena protuberância perolada, uma mancha avermelhada, ou uma lesão que sangra facilmente

17/09/2025 17h05

Compartilhar

Reprodução IA

Continue Lendo...

Quando ouvimos a palavra "câncer", um arrepio percorre a espinha. É natural. Mas no vasto universo das doenças, há nuances e diferentes níveis de gravidade. E, no que diz respeito ao câncer de pele, o carcinoma basocelular surge como um tipo que, apesar de alarmar, geralmente carrega uma mensagem de esperança e alta chance de cura. É uma condição que atinge milhões de pessoas anualmente e, por isso, merece ser compreendida com clareza e sem rodeios.

Imagine a pele como um grande escudo, o maior órgão do nosso corpo, nos protegendo do mundo exterior. Nela, células se renovam constantemente.

O carcinoma basocelular nasce de uma dessas células, as chamadas "células basais", que estão na camada mais profunda da epiderme. A grande maioria dos casos está diretamente ligada a um velho conhecido: o sol. Aqueles dias de praia sem protetor, as tardes no campo sob a luz intensa, a vida ao ar livre sem a devida proteção – tudo isso, ao longo dos anos, acumula um "déficit" de cuidado que pode se manifestar nessa forma de câncer.

Um Crescimento Lento e Visível

A boa notícia é que o carcinoma basocelular é, em geral, um câncer "tranquilo". Ele cresce devagar, bem diferente de outros tipos mais agressivos. Raramente ele se aventura para outras partes do corpo (o que chamamos de metástase), o que faz com que seu tratamento seja, na vasta maioria das vezes, localizado e altamente eficaz.

Ele costuma aparecer como uma ferida que não cicatriza, uma pequena protuberância perolada, uma mancha avermelhada, ou uma lesão que sangra facilmente.

Geralmente surge nas áreas mais expostas ao sol: no rosto, nas orelhas, no nariz, no couro cabeludo (especialmente em pessoas com calvície), nos ombros e no pescoço. A chave está na observação. Conhecer a própria pele, notar qualquer mudança, é o primeiro e mais poderoso passo para a detecção precoce.

O Poder da Prevenção e do Tratamento

A história do carcinoma basocelular é uma narrativa de "quanto antes, melhor". Ao notar qualquer sinal suspeito, a visita ao dermatologista é fundamental. Com um exame simples, o profissional pode identificar a lesão e, se necessário, realizar uma biópsia.

O tratamento é, na maioria dos casos, cirúrgico. A lesão é removida, e a pele se recupera, com taxas de cura que chegam a mais de 95% quando o diagnóstico é precoce. Em alguns casos, dependendo da localização e do tamanho, podem ser indicadas outras abordagens, como radioterapia ou tratamentos tópicos.

Mas a lição mais importante é a prevenção. Proteger-se do sol não é apenas uma recomendação estética, é um ato de carinho com a própria saúde. Usar protetor solar diariamente, mesmo em dias nublados, usar chapéus, óculos de sol, roupas com proteção UV e evitar a exposição nos horários de pico (entre 10h e 16h) são hábitos simples que podem fazer toda a diferença.

O carcinoma basocelular nos lembra que a saúde da pele é um espelho da nossa relação com o ambiente. É um convite para desacelerar, observar e cuidar. Um lembrete gentil de que, com atenção e prevenção, podemos continuar a desfrutar da vida sob o sol, mas com a sabedoria e o respeito que nosso maior escudo merece.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Açougueiro é alvo de ameaças pelo baixo preço da carne
policia

/ 23 horas

Açougueiro é alvo de ameaças pelo baixo preço da carne

2

Funcionário da Solurb morre atropelado durante trabalho na Duque de Caxias
CAMPO GRANDE

/ 19 horas

Funcionário da Solurb morre atropelado durante trabalho na Duque de Caxias

3

Caminhão da Solurb pode ter atropelado funcionário que morreu, diz polícia
duque de caxias

/ 17 horas

Caminhão da Solurb pode ter atropelado funcionário que morreu, diz polícia

4

Resultado da Loteria Federal 06001-1 de hoje, quarta-feira (17/09)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Loteria Federal 06001-1 de hoje, quarta-feira (17/09)

5

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 11 horas

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz