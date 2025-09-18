Festival da Carne: Campo Grande será a Capital do churrasco nesse fim de semana

Cortes nobres e exóticos, como jacaré, avestruz, búfalo e peixe pirarucu, além de suínos e das carnes mais tradicionais, que fazem da degustação uma experiência rica, envolvente e, sim, uma deliciosa imersão cultural a partir do paladar - FOTO: Divulgação

Tá chegando a hora. De amanhã até domingo, Campo Grande transforma-se na capital do churrasco com a realização do 3° Festival Internacional da Carne, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Mais do que um evento gastronômico, o festival é uma celebração da carne sul-mato-grossense, reunindo sabores, cultura, música e experiências para toda a família. A realização é da Márcia Marinho Produções e da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), com apoio do governo do Estado, Sebrae e Senar.

Destaque no calendário de eventos da cidade, o festival apresenta mais de 30 estações gastronômicas, oferecendo cortes nobres e exóticos, como jacaré, avestruz, búfalo e peixe pirarucu, além de suínos e dos carnes mais tradicionais, que fazem da degustação uma experiência rica, envolvente e, sim, uma deliciosa imersão cultural a partir do paladar.

As porções são generosas, cada barquinha terá cerca de 250 gramas (proteína e acompanhamento), garantindo uma experiência completa para cada visitante a partir de R$ 30. “O festival é também um espaço de celebração cultural. Ao valorizar nossas carnes, ingredientes e modos de preparo, estamos contando a história do nosso povo e mostrando a riqueza da identidade gastronômica sul-mato-grossense”, afirma Márcia Marinho, que trabalha fomentando a gastronomia regional desde 2017.

Guilherme Bumlai, presidente da Acrissul, afirma que o festival vem para comprovar que a carne de Mato Grosso do Sul é a melhor do Brasil. “Reunimos especialistas, produtores, empresários e consumidores em torno da carne para valorizar a tradição, a qualidade e a inovação do nosso setor. A Acrissul tem a honra de abrir as portas para um evento que não apenas promove negócios, mas também fortalece a imagem do Mato Grosso do Sul como referência mundial na produção de proteína animal”, afirma.

“Estamos preparados para receber o público com muito conhecimento, cultura e experiências únicas”, diz Bumlai. Para explorar os sabores de forma organizada, o evento contará com um circuito gastronômico completo, permitindo ao público percorrer todas as estações, conhecendo diferentes cortes, temperos e modos de preparo.

A maratona do sabor não fica por aí, com uma diversidade de opções que amplia a oferta gastronômica e intensifica o mergulho sensorial de sabores de ponta a ponta nas refeições ou apetitosas beliscadas, desde as entradas ao derradeiro abocanhar. Haverá áreas de sobremesas criativas e espaços diferenciados, como o Chalé Grill, com ambiente de conforto e música intimista, e o Churras Concept, um espaço premium para experiências gastronômicas exclusivas para convidados pelo anfitrião Corpal.

E tudo isso para toda a família. O festival não foi concebido somente para o público adulto. Durante os três dias, a Fazendinha garante diversão educativa para as crianças. E a Expoequestre apresenta provas equestres e exposição de cavalos. No sábado, os melhores assadores disputam a 3ª Etapa do Circuito de Churrasco – Edição Campo Grande, em estilo fogo de chão, concorrendo a prêmios em dinheiro e brindes exclusivos.

Além da intensa experiência gastronômica, o 3º Festival Internacional da Carne movimenta a cadeia criativa local, gerando aproximadamente 500 empregos diretos e indiretos, além de promover negócios na gastronomia, artesanato e bebidas. Fora a agenda musical, ainda mais eclética, com um número maior de atrações, mobilizando mais artistas, técnicos e outros profissionais que mandam ver no som.

MÚSICA

A programação musical é diversificada, com apresentações de sertanejo, blues e country, incluindo artistas como João Haroldo e Betinho, João Paulo e Fiapo, Bêbados Habilidosos, Cassino Boogie, Banda Fernando Morreu e DJ sets.

O evento ainda conta com o famoso Tendél AgroPlay, que promete agitar as noites de sexta-feira a domingo. Confira no box a programação completa, com o horário das apresentações de cada dia.