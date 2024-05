Em “Ruptura”, cinco funcionários aceitam participar de um experimento que divide suas memórias pessoais das profissionais em série de sucesso da Apple TV

Em 2022, a Apple TV lançou a série original "Ruptura", um thriller psicológico e de ficção científica que rapidamente se tornou um sucesso. Com direção do renomado Ben Stiller, a série conquistou 14 indicações ao Emmy, incluindo a cobiçada categoria de Melhor Série de Drama.

Enredo e Premissa

A trama de "Ruptura" se desenrola em uma empresa de tecnologia fictícia chamada Lumen Industries.

Cinco funcionários aceitam participar de um experimento inovador que separa suas memórias profissionais das pessoais.

Este estudo audacioso visa eliminar as ansiedades e emoções da vida pessoal durante o expediente de trabalho, proporcionando um aparente equilíbrio perfeito entre vida profissional e pessoal.

Episódios e Temporadas

A primeira temporada de "Ruptura" consiste em nove episódios intrigantes.

Apesar da confirmação de uma segunda temporada, a greve dos roteiristas de Hollywood em 2023 interrompeu as gravações, adiando o retorno da série para 2024. Até o momento, a nova temporada ainda não tem uma data de estreia definida.

Complexidade e Conspiração

O que inicialmente parece ser uma solução ideal para o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, revela-se muito mais complexo. A série explora as motivações pessoais dos personagens, como Mark (interpretado por Adam Scott), que se junta ao experimento para esquecer a dor da perda de sua esposa.

No entanto, os personagens começam a desconfiar das verdadeiras intenções da Lumen Industries, percebendo uma grande conspiração oculta. Infelizmente, essas desconfianças são esquecidas assim que deixam o trabalho, tornando a trama ainda mais envolvente.

Sucesso Crítico

"Ruptura" recebeu aclamação crítica, sendo elogiada por sua originalidade, direção e atuação. As 14 indicações ao Emmy são um testemunho de sua qualidade e impacto na audiência.

A vida de Romário e a conquista do tetracampeonato na Copa Mundial de 1994 serão assunto da nova série documental da Max, que estreia dia 23 de maio

“Romário: O Cara” é um documentário com 6 episódios

O Fascínio do Futebol no Brasil

O futebol é uma das maiores paixões nacionais do Brasil, sendo quase sinônimo de identidade brasileira. O país, que possui o maior número de vitórias na Copa do Mundo, com cinco títulos, é também o berço de alguns dos maiores nomes do futebol mundial.

Lendas como Pelé, Garrincha, Zico, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Romário marcaram a história e ainda são reverenciadas pela torcida brasileira.

Lançamento da Série Documental "Romário: O Cara"

Para celebrar e reviver esses momentos gloriosos, a plataforma Max lançará a série documental "Romário: O Cara" no dia 23 de maio. Este documentário, composto por seis episódios, promete contar a trajetória de Romário até a conquista da Copa do Mundo de 1994, cuja vitória completará 30 anos no dia 30 de julho.

A Trajetória de Romário

O documentário narra a carreira de Romário, destacando tanto seus triunfos quanto as adversidades. Em 1992, Romário enfrentou um momento difícil ao ser colocado no banco de reservas, entrando em conflito com a comissão técnica liderada por Parreira.

No entanto, devido às dificuldades da seleção nas classificatórias e à pressão dos torcedores, Romário foi reintegrado como titular e se tornou fundamental na conquista do tetracampeonato em 1994.

Polêmicas e Desafios

Além das glórias, a série também abordará as polêmicas envolvendo Romário, incluindo sua aversão a treinamentos e o sequestro de seu pai antes da Copa de 1994. A narrativa completa do documentário será enriquecida com depoimentos de grandes figuras do futebol, como Roberto Baggio, Pep Guardiola, Hristo Stoichkov, Ronaldo, Neymar e Bebeto.

Disponibilidade e Estrutura dos Episódios

Os episódios serão lançados em pares, semanalmente, até a primeira semana de junho, proporcionando aos espectadores uma visão detalhada e emocionante da vida e carreira de Romário.

Jennifer Lopez estrela nova produção original de sci-fi da Netflix, que estreia no catálogo dia 24 de maio

"Atlas" é um suspense de ficção científica com Jennifer Lopez como protagonista

A Ascensão da Inteligência Artificial no Cotidiano

Embora a Inteligência Artificial (IA) não seja uma novidade, sua popularização é recente.

Aplicativos como o Chat GPT estão se tornando cada vez mais comuns no dia a dia, trazendo tanto benefícios quanto desafios.

Essa dualidade faz com que o tema da IA seja amplamente explorado na ficção científica, inspirando histórias que especulam sobre um futuro tecnologicamente avançado, mas repleto de conflitos sociais.

Lançamento do Filme "Atlas" na Netflix

Um exemplo notável dessa temática é o filme "Atlas", uma produção original da Netflix que estreia na plataforma em 24 de maio. Estrelado pela atriz e cantora Jennifer Lopez, o filme se passa em um futuro distante onde carros voadores e máquinas inteligentes fazem parte da vida cotidiana.

Enredo e Personagem Principal

Jennifer Lopez interpreta Atlas Shepherd, uma analista de dados brilhante e antissocial, conhecida tanto por suas habilidades quanto por sua desconfiança em relação à IA. Apesar de trabalhar diretamente com tecnologia, Atlas tem uma relação conturbada com a Inteligência Artificial, especialmente com uma IA chamada Harlan, que ela passou grande parte de sua vida perseguindo.

Conflito Central

Harlan, inicialmente criada para impulsionar avanços humanos, acaba se rebelando e vendo a humanidade como uma ameaça. Ele cria um exército de robôs para enfrentar os humanos, forçando Atlas a reconsiderar suas crenças e unir-se a outra IA para salvar a espécie humana.

Temas Explorados

O filme aborda temas relevantes como a confiança em tecnologias avançadas, a ética da IA, e os possíveis conflitos entre humanos e máquinas. "Atlas" promete ser uma reflexão intensa sobre o futuro da interação humano-máquina.