Fim de semana tem estreia do Museu do Videogame, Folia de Reis e show com 15 artistas

Begèt de Lucena e mais 14 importantes nomes da música sul-mato-grossense participam voluntariamente do show "Todos os Violões e Vozes do Mundo", na Estação Cultural Teatro do Mundo

Uma celebração beneficente. É assim que o ator Fernando Lopes, responsável pela administração da Estação Cultural Teatro do Mundo, define o megashow que será realizado no espaço, amanhã, a partir das 19h, com renda a ser destinada para a manutenção da casa.

Em três anos de funcionamento, a estação se tornou um point obrigatório de uma agenda de eventos que se revelou uma das mais cotadas do centro da Capital, criando um importante vetor cultural e antecipando a retomada da vida noturna da região, hoje mais concentrada na Rua 14 de Julho.

Por isso, nada menos que 15 importantes nomes da música sul-mato-grossense toparam participar voluntariamente do show “Todos os Violões e Vozes do Mundo”, nome do evento que promete movimentar a estação.

Confira o line-up: Marta Cel, Maria Alice, Manu Kavallari, Davi Kavalari, David Kavalari, Gilson Espíndola, Celito Espíndola, Pedro Espíndola, Renata Sena, Maria Claudia, Marcos Mendes, Guto Colatto, Begèt de Lucena, Pedro Ortale e Gabriel de Andrade.

Há três anos, a Estação Cultural Teatro do Mundo acende luzes, provoca encontros, abriga ideias, sustenta sonhos e faz arte acontecer.

“Já realizamos centenas de ações, criamos redes, formamos público e mantivemos viva a chama da cultura independente. Agora, abrimos o novo ano do jeito que mais acreditamos. Juntando gente, som, palavra e afeto. Vai ser uma noite para cantar, ouvir, agradecer e colaborar. Um abraço coletivo, um gesto de amor concreto”, convoca Fernando.

Os ingressos custam R$ 80 (individual) ou R$ 120,00 (duplo), com vendas pelo WhatsApp (67) 99696-9774. Endereço: Rua Barão de Melgaço, nº 177, Centro.

VEM PRA RODA

Com o objetivo de resgatar a ludicidade e promover o encontro entre pais, bebês e crianças, o projeto Vem pra Roda realiza uma programação especial de férias durante este mês, no Ateliê Ramona Rodrigues, a partir de amanhã.

As ações, promovidas pelo Teatro de Brincar e o educador Edu Brincante, “buscam desacelerar o ritmo cotidiano por meio de experiências sensoriais, música e afeto”.

A proposta é oferecer um refúgio da tecnologia, focando o que é essencial para o desenvolvimento infantil: o corpo em movimento e a imaginação.

Os encontros foram pensados especificamente para a primeira infância, respeitando as singularidades e o tempo de cada criança, incentivando o brincar compartilhado e o fortalecimento de vínculos familiares.

A programação começa amanhã com a Oficina de Brinquedos Cantados. A atividade foi dividida em dois horários para melhor atender às faixas etárias: às 10h, o foco são bebês e crianças de 1 ano a 4 anos; já às 16h, a roda recebe crianças de 5 anos a 7 anos.

É uma oportunidade de vivenciar a música de forma prática e interativa. No dia 24, às 10h, o projeto apresenta uma sessão de contação de histórias aberta a todas as idades.

A narrativa é conduzida de forma a estimular a escuta ativa e a participação, transformando a leitura em uma experiência viva e coletiva, cercada pela atmosfera artística. Valores: R$ 60 para adultos e R$ 30 para bebês. Rua 14 de Julho, nº 1.431, casa 3. Mais informações e reservas pelo WhatsApp (67) 98154-1699.

VIDEOGAME

O Museu do Videogame Itinerante estreia amanhã, no Shopping Bosque dos Ipês, trazendo para Campo Grande uma ampla programação gratuita.

Além da exposição com vários jogos e modelos de aparelhos, a temporada especial conta com atrações inéditas e experiências que conectam cultura, música e tecnologia com o universo dos games.

Reconhecido como o maior museu itinerante de videogames do Brasil, o projeto reúne consoles históricos, jogos clássicos e atuais, torneios, palco de dança, realidade virtual e atrações que dialogam com diferentes gerações.

Entre os destaques está o Arcade in Concert, apresentação que será realizada no dia 17. O espetáculo une música e videogame em uma performance ao vivo com trilhas sonoras clássicas dos games, interpretadas por um músico especializado em arranjos para orquestras e produções de games.

Quem vai marcar presença no evento é o vice-campeão mundial de Just Dance, Tiago Viagonce Silva, que participará das seletivas do jogo em Mato Grosso do Sul, integrando a programação do palco movimento.

A atração reforça o caráter competitivo e interativo do evento, aproximando o público de grandes nomes do cenário gamer internacional. Mais informações: (67) 3004-5555, bosquedosipes.com e nas redes sociais @bosquedosipes.

FOLIA DE MIRANDA

O distrito de Águas de Miranda, em Bonito, realiza amanhã e domingo a 39ª Festa da Folia de Reis, reafirmando a força de uma manifestação que passa por gerações.

A celebração envolve fé, devoção, música, partilha e encontro comunitário, com apoio do Grupo TEZ, por meio do Projeto Festividades Religiosas: Saberes e Ancestralidade, que conta com investimento da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), do governo federal, sob repasse da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

CINEMA Em cartaz

Além da estreia de “Marty Supreme”, com Timothée Chalamet (primeira foto), permanece em cartaz “Valor Sentimental” (segunda foto), delicado drama de família dirigido pelo norueguês Joachim Trier. E o brasileiro “O Agente Secreto” (última foto), de Kleber Mendonça Filho, com Wagner Moura como protagonista, está de volta ao circuito.

As três produções concorrem ao Globo de Ouro. A cerimônia de premiação, na noite deste domingo, será transmitida pela Globo (TV aberta), TNT (canal pago) e pelo Max (streaming).

