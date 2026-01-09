Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Fim de semana tem estreia do Museu do Videogame, Folia de Reis e show com 15 artistas

Além da estreia do Museu do Videogame e da tradicional celebração da Folia  de Reis , o fim de semana tem show com 15 artistas  de MS na Estação Cultural Teatro do Mundo e projeto Vem pra Roda no Ateliê Ramona Rodrigues

Da Redação

09/01/2026 - 10h30
Uma celebração beneficente. É assim que o ator Fernando Lopes, responsável pela administração da Estação Cultural Teatro do Mundo, define o megashow que será realizado no espaço, amanhã, a partir das 19h, com renda a ser destinada para a manutenção da casa.

Em três anos de funcionamento, a estação se tornou um point obrigatório de uma agenda de eventos que se revelou uma das mais cotadas do centro da Capital, criando um importante vetor cultural e antecipando a retomada da vida noturna da região, hoje mais concentrada na Rua 14 de Julho.

Por isso, nada menos que 15 importantes nomes da música sul-mato-grossense toparam participar voluntariamente do show “Todos os Violões e Vozes do Mundo”, nome do evento que promete movimentar a estação.

Confira o line-up: Marta Cel, Maria Alice, Manu Kavallari, Davi Kavalari, David Kavalari, Gilson Espíndola, Celito Espíndola, Pedro Espíndola, Renata Sena, Maria Claudia, Marcos Mendes, Guto Colatto, Begèt de Lucena, Pedro Ortale e Gabriel de Andrade.

Begèt de Lucena e Renata Sena estão entre as atrações do show de amanhã, na Estação Cultural Teatro do Mundo MÚSICA “Todos os Violões e Vozes do Mundo” - Begèt de Lucena e Renata Sena estão entre as atrações do show de amanhã, na Estação Cultural Teatro do Mundo
Foto: Divulgação

Há três anos, a Estação Cultural Teatro do Mundo acende luzes, provoca encontros, abriga ideias, sustenta sonhos e faz arte acontecer.

“Já realizamos centenas de ações, criamos redes, formamos público e mantivemos viva a chama da cultura independente. Agora, abrimos o novo ano do jeito que mais acreditamos. Juntando gente, som, palavra e afeto. Vai ser uma noite para cantar, ouvir, agradecer e colaborar. Um abraço coletivo, um gesto de amor concreto”, convoca Fernando.

Os ingressos custam R$ 80 (individual) ou R$ 120,00 (duplo), com vendas pelo WhatsApp (67) 99696-9774. Endereço: Rua Barão de Melgaço, nº 177, Centro.

VEM PRA RODA

Com o objetivo de resgatar a ludicidade e promover o encontro entre pais, bebês e crianças, o projeto Vem pra Roda realiza uma programação especial de férias durante este mês, no Ateliê Ramona Rodrigues, a partir de amanhã.

Edu Brincante está à frente do projeto que envolve contação de histórias e outras atividades no Ateliê Ramona RodriguesPRIMEIRA INFÂNCIA Vem pra Roda - Edu Brincante está à frente do projeto que envolve contação de histórias e outras atividades no Ateliê Ramona Rodrigues
Foto: Divulgação

As ações, promovidas pelo Teatro de Brincar e o educador Edu Brincante, “buscam desacelerar o ritmo cotidiano por meio de experiências sensoriais, música e afeto”.

A proposta é oferecer um refúgio da tecnologia, focando o que é essencial para o desenvolvimento infantil: o corpo em movimento e a imaginação.

Os encontros foram pensados especificamente para a primeira infância, respeitando as singularidades e o tempo de cada criança, incentivando o brincar compartilhado e o fortalecimento de vínculos familiares.

A programação começa amanhã com a Oficina de Brinquedos Cantados. A atividade foi dividida em dois horários para melhor atender às faixas etárias: às 10h, o foco são bebês e crianças de 1 ano a 4 anos; já às 16h, a roda recebe crianças de 5 anos a 7 anos.

É uma oportunidade de vivenciar a música de forma prática e interativa. No dia 24, às 10h, o projeto apresenta uma sessão de contação de histórias aberta a todas as idades.

A narrativa é conduzida de forma a estimular a escuta ativa e a participação, transformando a leitura em uma experiência viva e coletiva, cercada pela atmosfera artística. Valores: R$ 60 para adultos e R$ 30 para bebês. Rua 14 de Julho, nº 1.431, casa 3. Mais informações e reservas pelo WhatsApp (67) 98154-1699.

VIDEOGAME

O Museu do Videogame Itinerante estreia amanhã, no Shopping Bosque dos Ipês, trazendo para Campo Grande uma ampla programação gratuita.

Nesta temporada, que começa amanhã, no Shopping Bosque dos Ipês, além da exposição com vários itens, está confirmada a presença de personalidades e do Arcade in Concert; grátis E-SPORT Museu do Videogame - Nesta temporada, que começa amanhã, no Shopping Bosque dos Ipês, além da exposição com vários itens, está confirmada a presença de personalidades e do Arcade in Concert; grátis
Foto: Divulgação

Além da exposição com vários jogos e modelos de aparelhos, a temporada especial conta com atrações inéditas e experiências que conectam cultura, música e tecnologia com o universo dos games.

Reconhecido como o maior museu itinerante de videogames do Brasil, o projeto reúne consoles históricos, jogos clássicos e atuais, torneios, palco de dança, realidade virtual e atrações que dialogam com diferentes gerações.

Entre os destaques está o Arcade in Concert, apresentação que será realizada no dia 17. O espetáculo une música e videogame em uma performance ao vivo com trilhas sonoras clássicas dos games, interpretadas por um músico especializado em arranjos para orquestras e produções de games.

Quem vai marcar presença no evento é o vice-campeão mundial de Just Dance, Tiago Viagonce Silva, que participará das seletivas do jogo em Mato Grosso do Sul, integrando a programação do palco movimento.

A atração reforça o caráter competitivo e interativo do evento, aproximando o público de grandes nomes do cenário gamer internacional. Mais informações: (67) 3004-5555, bosquedosipes.com e nas redes sociais @bosquedosipes.

FOLIA DE MIRANDA

O distrito de Águas de Miranda, em Bonito, realiza amanhã e domingo a 39ª Festa da Folia de Reis, reafirmando a força de uma manifestação que passa por gerações.

A 39ª edição do evento em Água de Miranda (Bonito) começa amanhã, às 18h30min, com a reza do terço, e segue até a noite de domingo, com bailes, leilões, oficinas e refeições coletivasTRADIÇÃO Festa da Folia de Reis - A 39ª edição do evento em Água de Miranda (Bonito) começa amanhã, às 18h30min, com a reza do terço, e segue até a noite de domingo, com bailes, leilões, oficinas e refeições coletivas
Foto: Divulgação

A celebração envolve fé, devoção, música, partilha e encontro comunitário, com apoio do Grupo TEZ, por meio do Projeto Festividades Religiosas: Saberes e Ancestralidade, que conta com investimento da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), do governo federal, sob repasse da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

CINEMA Em cartaz

Além da estreia de “Marty Supreme”, com Timothée Chalamet (primeira foto), permanece em cartaz “Valor Sentimental” (segunda foto), delicado drama de família dirigido pelo norueguês Joachim Trier. E o brasileiro “O Agente Secreto” (última foto), de Kleber Mendonça Filho, com Wagner Moura como protagonista, está de volta ao circuito.

As três produções concorrem ao Globo de Ouro. A cerimônia de premiação, na noite deste domingo, será transmitida pela Globo (TV aberta), TNT (canal pago) e pelo Max (streaming).

CRÍTICA "O AGENTE SECRETO"

Premiado longa-metragem estrelado por Wagner Moura volta hoje ao circuito da Capital

Premiado longa-metragem de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura, que volta hoje ao circuito de Campo Grande, tem no elenco de apoio impactante resgate do "nacional-popular"

08/01/2026 12h30

Tânia Maria e Wagner Moura em cena de

Tânia Maria e Wagner Moura em cena de "O Agente Secreto" Divulgação

As mazelas de um país do terceiro do mundo - aquele sobre o qual já se disse “do futuro” (Zweig) nos tempos de uma ditadura anterior (Getúlio) àquela em que o filme se ambienta (Geisel) - todo estropiado por um regime de governo autoritário, que proíbe a livre a expressão, o ir-e-vir e que manda matar quem não se porta dentro das suas quatro linhas.

A corrupção e a lógica dos negócios escusos, com a prédica da eliminação dos indivíduos que não rezam no quadrado do poder estabelecido, escoam de um lado a outro, criando um elo de podridão e sordidez entre a sociedade civil e instituições da administração e da chamada ordem pública.

Tânia Maria e Wagner Moura em cena de "O Agente Secreto"Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho nas filmagens de "O Agente Secreto" - Foto: Victor Jucá/Divulgação

Tudo isso pode ser dito numa generalização macro de “O Agente Secreto”. Mas há também no quinto longa do pernambucano Kleber Mendonça Filho, com o baiano Wagner Moura no papel principal, uma multifacetada estampa do povo, esse ente tão caro ao cinema e à cultura brasileira, que foi divisor de águas, por exemplo, na década de sessenta, quando muito se discutiu sua expressão na chave dos debates travados sobre o nacional-popular e a arte engajada.

Tânia Maria e Wagner Moura em cena de "O Agente Secreto"Wagner Moura no longa “O Agente Secreto” (2025), que conquistou quatro prêmios no Festival de Cannes - Foto: Divulgação

Há uma pontuação valiosa de Jean-Claude Bernardet e Maria Rita Galvão sobre esse binômio - o nacional-popular - que atravessa a produção cinematográfica do Brasil.

Mas a dupla irá recuar para o período anterior em que o acalorado debate ganha síntese e contundência na nomenclatura, consagrada talvez nas inquietações da geração CPC sobre as questões culturais, que coincide nas telas com o cinema novo.

Se aqui o que é visto como nacional encaminha quase sempre para alienação e ao povo, ou ao que é próprio dele, portanto, tido como popular, atribui-se a missão ou a condição de fonte de potência libertadora, tinha-se antes, no período pré-sonoro, uma qualificação meramente ‘técnica’, de identificação de origem geográfica, relacionada ao nacional.

Isso até se especular sobre o teatro de revista ter legado um possível primeiro gênero cinematográfico brasileiro (três décadas antes da chanchada) e, um pouco adiante, Humberto Mauro imprimir paisagens e brejeirices ‘plenamente’ nossas.

Teria sido Mauro também o responsável por migrar do, por assim dizer, regional (Minas Gerais) para o nacional (Rio de Janeiro) com o melodrama social “Favela dos Meus Amores” (1934), já sonoro, ainda que a intenção de autenticidade ao retratar a vida no morro - ou seja, o povo preto - tenha sido eventualmente frustrada por suposto estrelismo de Carmen Santos, atriz branca e portuguesa, que mais de uma vez afiançou sua predileção pelo popular e pelo “povo humilde” ante “criaturas endinheiradas”.

Tânia Maria e Wagner Moura em cena de "O Agente Secreto"Personagem Tereza Vitória do filme "O Agente Secreto", interpretada por Isabél Zuaa - Foto: Divulgação

A atriz portuguesa Isabél Zuaa, de mãe angolana e pai da Guiné-Bissau, que faz a Tereza Vitória de “O Agente Secreto” funciona, por um interessante efeito de alteridade, como uma fresta no elenco para a demarcação da potente brasilidade, via Pernambuco, dos demais personagens secundários.

Assim como o alemão Udo Kier, que faz um judeu sobrevivente de guerra, ela é uma presença estrangeira. E, por contraste, ajuda sobremaneira no molho irresistível das figuras e das atuações que garantem o melhor estofo para Wagner Moura.

Sim, ele está na melhor forma de um talento que também sempre soube ser grande mesmo em papéis secundários (“Carandiru”, “Nina”, “Elysium”).

Mas o que seria do seu Marcelo / Armando, tão sutis quanto profundos, sem o magnetismo de uma Dona Sebastiana inebriante vivida pela quase octogenária Tânia Mara, atriz potiguar e amadora que até hoje vive de artesanato.

Ela é a dona da pensão no Recife que abriga refugiados como Tereza e Marcelo, que vem de São Paulo para encontrar o filho, recuperar a memória da mãe e sair do país para escapar da morte.

E, de Sebastiana, vamos ao truculento chefe de polícia Euclides (o cearense Robério Diógenes), o projecionista Alexandre (o mineiro Carlos Francisco), o capanga Augusto (o carioca Roney Villela), o Arlindo do ator pernambucano Thomás Aquino, que também integra o grupo da pensão, e, para citar apenas mais um de muitos outros nomes, o matador Vilmar (do também potiguar Kaiony Venâncio).

A escalação e orquestração desses intérpretes são um capítulo à parte no êxito do filme. E turbinam o tal debate sobre o nacional-popular.

Diálogo

Na opinião de parlamentares de diversas cores partidárias, o que era essen... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quinta-feira (8)

08/01/2026 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Max Lucado - escritor americano

Não sobrecarregue o hoje com os arrependimentos de ontem nem o estrague com os problemas de amanhã”

Felpuda

Na opinião de parlamentares de diversas cores partidárias, o que era essencial para imagem de pessoas públicas estaria em plano muito inferior: a postura. Determinados prefeitos e vereadores atacando desafetos em praças, bem como pelas ruas da cidade, tem se tornando cena comum em alguns dos municípios de MS. A situação chegou a tal ponto que há gestores que “colecionam” atos de violência, inclusive verbal, prometendo “meter bala” nos adversários. Talvez acreditem que, ao serem eleitos, ganharam o “direito” de sair distribuindo bordoadas por aí. Afe!

Sorria!

Durante o ano passado, deputados federais viveram a fase de “a cada f lash, um sorriso” sem pestanejar, conforme mostra os gastos da cota parlamentar (verba indenizatória) com propaganda dos seus feitos.

Mais

Cada parlamentar teve direito a R$ 46,3 mil mensais e na soma geral, aplicaram mais de R$ 4 milhões. Nenhum investiu menos de R$ 400 mil para ficar “bonito (a) na foto”. Pode?

Diálogo

A embrapa lançou a BRS (prefixo de suas variedades de plantas) Carina, novo cultivo de nectarina para o mercado de frutas de clima temperado. De acordo com o órgão, a novidade está no período de maturação, e é uma opção de ciclo médio, com colheita iniciada na última semana do mês de novembro. Além disso, é atraente aos consumidores por apresentar uma casca brilhante, de vermelho intenso, e possuir sabor doce com acidez equilibrada. O produto é resultante do programa de melhoramento genético das frutas de caroço da embrapa. O interesse do mercado interno pelo cultivo está no aumento da demanda por nectarinas e nas oportunidades.

DiálogoEvelyn Souza

 

DiálogoWilliam Bonner e Natasha Dantas

Companheiro

Nos bastidores políticos, a opinião é que o governador Eduardo Riedel deverá ter novamente como companheiro de chapa na busca pela reeleição do seu atual vice José Carlos Barbosa, o Barbosinha. Politicamente, ele nunca causou problemas para Riedel e na área administrativa tem exercido bem o seu papel. Em entrevista ao Correio do Estado, afirmou que “a função de vice é para auxiliar e não para conspirar ou criar problemas”. Portanto...

"Toque"

A condução política da campanha eleitoral para tentativa de reeleição do governador Eduardo Riedel e de dois senadores da aliança PL-Federação Progressista (PP e União Brasil) terá o “toque maior” do ex-governador Reinaldo Azambuja, comandante da sigla liberal. Isso é o que se ouve nas rodinhas políticas. Antes mesmo de deixar o ninho tucano, ele vinha fazendo as articulações com vistas as eleições deste ano, inclusive nacionalmente. Como ele sabe, e muito, o caminho das pedras...

De casa

Na grupo da centro-direita, alguns dos interessados em participar das chapas tiveram, de alguma forma e em momentos diferentes, ligação direta com Azambuja. O governador Riedel integrou seu secretariado; Nelson Trad Filho elegeu-se senador quando o então tucano disputou e saiu vitoriso para o segundo mandato; Rose Modesto, candidata a deputada federal, foi sua vice-governadora quando ele se elegeu pela primeira vez ao governo. Isso, só para citar alguns nomes.

ANIVERSARIANTES

  • Dr. Mansour Elias Karmouche,
  • Laura Cristina Ricci Trouy,
  • Anita Maria Toazza Bellin,
  • Ananda Rozin Barbosa,
  • Dr. Mateus Maciel de Sousa Chaves,
  • Airvane Gomes de Oliveira,
  • Celso Donizete Molina,
  • Dr. Humberto Monteiro Molinari,
  • Antônio Vieira de Almeida,
  • Dr. Julião de Freitas,
  • Luciano Sakamoto,
  • Clara Amanda Trentin Alves Lima,
  • Eliza Oshiro,
  • Dra. Thaís Gaspar,
  • Laura Helena Santiago dos Santos,
  • Floriano Henrique Morais,
  • Luciley Rodrigues Santana,
  • Alzira Santa Teixeira Frederico,
  • Aline Marengo Farias,
  • Marilia Rosa Lopes,
  • Firmino Miranda Cortada Filho,
  • Fábio Luis Miotto,
  • Pedro Bolívar Cândido,
  • Ivan Paes Barbosa,
  • Dr. José Tannous,
  • Michaela Sandim Coelho,
  • Mariluce Müller,
  • Jeovane Félix de Oliveira,
  • Jerônimo Alves Chaves,
  • Denise Lopes Moura,
  • Dra. Margarete Gaban,
  • Marilia dos Reis,
  • Dr. Arnaldo Rodrigues,
  • Mauricio Guenka,
  • Sandra Margareth Santo,
  • Abadia Costa,
  • Rosalina Aparecida Rezende Ferreira,
  • Adriana Aparecida Abuhassan,
  • Manoel José de Souza,
  • Elisabete Lerte dos Santos,
  • Márcio Murilo Marques,
  • Jaqueline Maria Marques,
  • Maria Antonia do Amaral Martins,
  • Aida Ottoni Mendonça,
  • Yvone Coelho de Souza,
  • Dr. Rafael Coldibelli Francisco,
  • Semiria Alvez Ferreira,
  • Maria Eliane de Almeida,
  • Idalcy Ribeiro Leite,
  • Fabiano Preza de Mattos,
  • Jéssica de Oliveira Chaves,
  • Luiz Carlos Bezerra,
  • Maria Helena Corrêa Lima,
  • Ana Martha de Almeida,
  • Marcela Marta Souza Santos Pires,
  • Anestardo de Paula Deus,
  • Luzia Francisca Lima,
  • Rodrigo Pereira Pontes,
  • Gioconda Gomes Barbosa,
  • Oscar Cesar Ferreira Xavier,
  • Maria Cristina Vieira,
  • Lucas André Viegas
  • Carvalho de Siqueira,
  • Andreza Linares Ribeiro,
  • Lucila Nantes da Silva,
  • Adolfo Borges Vilella,
  • Luiz Carlos Fredo,
  • Antônio Gomes Flores,
  • Dra. Carmen Silva Martimbianco de Figueiredo,
  • João Fernandes da Fonseca,
  • Leila Cristina Monteiro,
  • Maria Teresa Teixeira,
  • Tânia Pereira Rodrigues,
  • William Vieira,
  • Francianny Cristine Santos Arruda,
  • Celina Moreira,
  • Gieze Marino Chamani,
  • Andrei Endres,
  • Osvaldo Demenciano,
  • Amanda Duarte da Rocha,
  • Neido Castilho,
  • Dyleine Ferreira Cardoso da Silva,
  • Milene Cristina Galvão,
  • Lívia Gimenez Fernandes,
  • Marcos de Oliveira Monteiro,
  • Walter Rocha Ferreira,
  • Adão de Jesus Felipe,
  • Vitório Romanini Junior,
  • Odilson Arruda Soares,
  • Carlos de Arruda,
  • Alexandra Miceno Pineis
  • Meza Bonfietti,
  • Marcina Ferreira do Carmo Aratani,
  • Ângela Maria Lobo Sollberger,
  • Sidnei Pepinelli,
  • Luiz Ari Schaedler,
  • Eduardo Esgaib Campos Filho,
  • Marcos Antônio Meurer,
  • Fernanda Cristina Rodrigues,
  • Robson Ludjero Santos de Melo,
  • Francisco Manoel Maia,
  • Eliane Oshiro,
  • Nayara Heráclia Silita de Almeida,
  • Sorandra Espíndola Moraes,
  • Anderson Ennes Melgarejo,
  • Marcelo Matos de Oliveira,
  • Écio Altair Jesuíno,
  • Murilo Castro de Melo,
  • Léa Borges Casemiro Pereira,
  • Eraldo Martins Chaves.

*Colaborou Tatyane Gameiro

