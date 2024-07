Forró com purpurina

O grupo de samba promete, além de clássicos do gênero, muito forró no primeiro baile "junino" do bloco carnavalesco Caipira Blasé, hoje, na Esplanada Ferroviária, das 18h às 23h; no domingo, também se apresentará no Arraial da Lienca; tudo de graça - Foto: Divulgação

Confete, serpentina, samba e forró, além de música sertaneja e flashback. Não precisa ler de novo. É isso mesmo. O primeiro fim de semana deste mês dá seguimento aos festejos juninos com uma pitada de carnaval e outros gêneros musicais. E o melhor é que são programas com entrada franca, em espaços abertos, com direito a muita descontração e menos coceira no bolso.

Hoje, a partir das 18h, o bloco Capivara Blasé, um dos mais tradicionais da Capital, promete realizar a primeira quadrilha não binária de MS, no gramado da Esplanada Ferroviária. As atrações são o trio Tapioca Forró e o grupo Sampri, em uma festança que está programada para embalar o público até as 23h. “Dança sem rótulos”, anuncia a produção do evento. E as meninas do Sampri garantem que, além do repertório de samba e pagode que costumam apresentar, vão proporcionar um arrasta-pé de ritmos nordestinos.

Amanhã, elas também estarão comandando o Arraial da Lienca, a Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande, na Arena do Horto Florestal (Avenida Fábio Zahran, nº 316, Centro, ao lado do Instituto Mirim), com apresentação prevista para as 20h30min. Antes, animarão o espaço, que estará aberto a partir das 16h, Os Morenos (sertanejo, às 17h) e o Bonde do Flashback (às 19h30min).

CUFA

A Central Única das Favelas (Cufa) também promoverá seu primeiro arraiá amanhã, a partir das 19h, em sua sede (Rua Livino Godoy, nº 710, Bairro São Conrado). “A festa promete uma noite repleta de música, comidas típicas e muita diversão”, diz o comunicado do evento.

As barracas estão sendo preparadas pelos moradores da região e “a renda obtida será revertida para a Cufa e para os organizadores das barracas, com destaque para os trabalhos das mães das crianças assistidas pela instituição”.

SOM DA CONCHA

A música instrumental também ganhará destaque neste fim de semana. O harpista Ossuna Braza e o violeiro Marcos Assunção vão se apresentar neste domingo, na Concha Acústica Helena Meirelles, abrindo o calendário de shows selecionados por edital público do Som da Concha, projeto realizado pelo governo do Estado. A entrada é franca.

Nascido em Jardim (MS), Ossuna Braza fará o primeiro show a partir das 18h. O músico se destaca por “sua autêntica performance com a harpa, misturando suas raízes sul-americanas com influências musicais globais”. Com experiência em música, artes visuais e cênicas, ele cria novos diálogos entre tradições, ancestralidade e contemporaneidade. Apresenta suas músicas autorais e versões tanto em performances solo quanto com banda. No Som da Concha, o músico vai apresentar o show “Una Aza”.

O harpista e compositor está preparado para encantar o público com uma apresentação que acontecerá em formato de trio e que celebra seu primeiro EP homônimo, prometendo levar os espectadores a uma jornada sonora envolvente de composições e versões musicais para instrumentos fronteiriços presentes em MS, como a harpa e o charango.

Com influências que abrangem desde a música brasileira, música fronteiriça e polca rock, passando pelo blues, flamenco, tango argentino e o joropo venezuelano, Braza cativa o público com sua arte de fundir diversos estilos musicais em suas criações e composições trazendo temas sobre a terra, “lidando com gente, planta e bicho como uma coisa só”.

Já Marcos Assunção afirma que o seu show, “Jazz e Viola”, tem o objetivo de compartilhar conhecimento adquirido em um trabalho de 20 anos com a música autoral instrumental e popular.

“O maravilhoso é que o Som da Concha oportuniza ao público o encontro com várias vertentes da música produzida e criada em Mato Grosso do Sul”, afirma.

“Vou estar trazendo, em especial, um repertório que eu venho compondo e produzindo para o meu quinto álbum instrumental”, adianta Assunção, que completa dizendo:“Tem músicas que vão estar sendo tocadas pela primeira vez e nem foram gravadas ainda”.

O projeto “Jazz e Viola” tem os pés na cultura brasileira “com os olhos no mundo e uma música com o coração no jazz contemporâneo, tendo como engrenagem o improviso”. Marcos Assunção vai subir ao palco com Marcos Loyola (bateria), Gabriel Basso (contrabaixo), Negreti (sax), e Felipe de Castro (teclado).

STAND-UP ROCK SHOW

“Stand Rock Show” é o nome do evento programado para embalar o Mirante Pub (Rua Dr. Zerbini, nº 53, Chácara Cachoeira), neste domingo, a partir das 19h. Na agenda, muitas risadas e canções de rock. O músico e comediante Samuel Isidoro será o responsável pela primeira parte, com gags que farão os roqueiros baterem cabeça de tanto rir.

Depois, entrará em cena a banda Alzira’s, com uma apresentação de composições autorais e temas planetários do ritmo que Elvis Presley globalizou. Mais informações: (67) 99204-9845.

Hoje, quem se apresentará no Mirante é a banda Boulevard, celebrando seu primeiro ano de estrada e prometendo três horas de música ao vivo, com entrada franca.