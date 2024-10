Gastronomia B+: Aprenda a fazer um drink de Gin com jambu

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Nunca se falou tanto em brasilidades em todos os segmentos: moda, beleza e claro na gastronomia!

No mundo dos etílicos não poderia ser diferente, e o Gin não ficaria fora dessa lista. Todo o mês, novas marcas surgem no mercado, e muitas delas ainda estão em busca do perfil idêntico as grandes marcas britânicas. Mas será que ainda precisamos copiar os europeus?



A resposta de Bruno Alexandre, um dos maiores influenciadores de gin do país e sommelier responde: "A minha reposta é não! Já somos um país com grandes marcas de gin, e gin de qualidade, não deixamos a desejar para nenhum outro país. De início foi necessário trazer grandes Mestres Distillers Europeus, mas hoje o Brasil já anda com suas próprias pernas", explica.

Bruno ainda completa: "Temos uma bioma riquíssimo que pode servir de inspiração para grandes criações no mundo das bebidas. E para falar de brasilidades, hoje apresento o gin com Jambu, o sabor da Amazônia diretamente do Pará".

Jambu é um famoso anestésico natural que traz a sensação de formigamento na boca, rica de propriedades medicinais muito utilizada na gastronomia. Ele é diferente do Jambu na cachaça que muitos devem conhecer, o jambu no gin é leve, picante e refrescante. Na sua composição leva também o zimbro, sementes de coentro, flor de jambu, limão siciliano, laranja Bahia, lavanda, hibisco, alcaçuz, pimenta rosa, pimenta da Jamaica, castanha do pará, lírio Florentino e Cardamomo.

Confira a receita compartilhada por Bruno Alexandre no Correio B+ desta semana. "Um gin super equilibrado, refrescante, potente e fica perfeito na receita que preparei pra vocês de Gin Mule.

50 ml de Gin @amztropical

25 mL de suco de limão siciliano

20 ml de xarope de açúcar

200 mL Tonica Ginger

Espuma de Gengibre

Modo de Preparo:

Em uma Coqueteleira adicionar 50 ml de gin, 25 ml de limão siciliano, 20 mL de xarope de açúcar, bata com bastante gelo. Coloque em um copo tipo Americano bem alto cheio de gelo, complete com tônica Ginger e para finalizar espuma de gengibre e algumas folhas de hortelã e pronto o seu Gin Gin Mule.