Gastronomia B+: Para comemorar 3 anos de B+, aprenda a fazer um delicioso brigadeiro de pequi

agenda cultural

Comida em Movimento e, nos cinemas, "Indiana Jones e a Relíquia do Destino" também são destaques

Neste domingo, a partir das 15h, na Esplanada Ferroviária, a celebração ao Dia Internacional do Reggae – cuja data é, de fato, no sábado, 1º de julho – fica por conta do Tributo a Bob Marley e Lincoln Gouveia, com programação bem diversificada e gratuita.

O evento tem caráter solidário e conta com a doação de um quilo de alimento não perecível ou um agasalho como entrada.

A programação musical terá os DJ-sets do coletivo Rockers Sound System e um show da banda Canaroots, além da participação de convidados especiais. O Instituto Projeto Livres também vai se apresentar durante o evento. A Canaroots completa 20 anos em 2023.

A Associação Reggae MS (ARMS) é a realizadora do tributo, que conta com apoio cultural da Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande (Sectur), da TV e Rádio Educativa e ainda dos Causadores da Alegria.

De acordo com o presidente da ARMS, Diego Manciba, o evento é uma oportunidade de prestar homenagens a dois importantes nomes do estilo musical: o jamaicano Bob Marley (1945-1981), ícone mundialmente conhecido, de importância e reconhecimento que extrapolam o gueto cultural do reggae; e Lincoln Gouveia (1983-2021), músico regional de destaque na cena reggae de MS, que foi líder e vocalista da Canaroots e faleceu em 2021.

“É uma forma de celebrar o legado de dois ícones do reggae e trazer suas músicas atemporais de volta aos palcos e, claro, é também uma forma de apresentar a cultura reggae ao público. Queremos criar um ambiente acolhedor e diversificado, onde pessoas de todas as idades possam se conectar com a música e a cultura do reggae”, afirma Manciba.

Atividades para o público infantil deixam a programação do tributo ainda mais completa e convidativa.

A organização da homenagem aos dois artistas promete uma agenda bem bacana, com uma série de atividades lúdicas voltadas para as crianças, logo nas primeiras horas do evento.

O cardápio tem entretenimento e também um cunho pedagógico, envolvendo, por exemplo, contato com livros e leitura de imagens, contação de histórias, oficina de desenho, roda de música com violão, brincadeiras cantadas, gincanas e outras opções.

A programação do Tributo a Bob Marley e Lincoln Gouveia está prevista para se encerrar às 22h. A Esplanada Ferroviária fica na Av. Calógeras, s/n, Centro.

ROCK

Para quem curte a dobradinha cerveja artesanal e rock ‘n’ roll, uma das apostas para hoje pode ser o Barba Rock Bier Haus (Rua José Antônio Pereira, nº 973, Centro). A casa abre a partir das 17h e, às 20h, o grupo Banidos entra em cena para comandar a festa.

O acesso ao show do quinteto da Capital é gratuito, e o Barba Rock fecha as portas às 23h. Mais informações: (67) 9924-0541 (fone e WhatsApp).

Já na Cervejaria Canalhas, também nesta sexta-feira, o palco fica a cargo do grupo The Rockfeller, que se apresenta a partir das 20h.

Até esse horário, para estimular o “aquecimento” da galera, a cervejaria oferece algumas promoções no cardápio de sua especialidade: a cerveja (ou chope) de fabricação artesanal, com a possibilidade de o cliente conhecer de perto o processo de fabricação e levar uma(s) amostra(s) para casa. O ingresso individual custa R$ 15, e a Canalhas funciona a partir das 18h.

No sábado, quem se apresenta por lá é o quarteto Nomads, também a R$ 15 por pessoa e com início previsto para as 20h. A cervejaria se localiza na Rua Dom Lustosa, nº 214, Seminário.

PADROEIRA

Este é o segundo e último fim de semana da 6ª Festa da Padroeira, no Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande, das 18h às 22h.

São dois shows por noite, com predominância do modão sertanejo.

Confira os nomes das atrações musicais que se apresentam por lá até domingo: Pedro Henrique & Miguel e Luana Renovato (hoje); Rancho Grande e Ricardo Siqueira (amanhã); Enivan Silva e Sidney Francis (domingo).

SOBRE A MESA

Com atividades desde ontem (27), na Plataforma Cultural, o Comida em Movimento segue até este sábado, com entrada franca. Das 17h às 21h, é possível circular pela Feira de Produtores Slow Food Pantanal.

Confira a programação desta sexta-feira: oficina Plantar e Colher – Educação Alimentar e Jardim Comestível, das 15h às 16h15min, com Ana Cláudia Delgado, voltada para estudantes da Rede Municipal de Ensino; Vivência de Saberes e Sabores, das 17h às 8h, com Elianai Dias e Vó Florinda Sol; Encontro Cinema e Gastronomia Prazer à Mesa, das 18h10min às 19h10min, com Maria Adélia Menegazzo.

Das 19h30min às 21h, exibição dos filmes: “Valorização da Culinária Terena” (2016, 23 min, MS), de Elianai Dias, “A Rainha do Brasil” (2017, 28 min, SP) e “Verde Milho, Doce Milho” (2017, 27 min, SP), ambos de Eugenio Puppo.

Após a projeção, Elianai Dias e Maria Adélia Menegazzo conduzem o bate-papo “Diálogos em Movimento – Conversa sobre os Filmes Exibidos”.

Amanhã, das 16h às 15h, Márcia Chiad realiza a oficina Panc – Plantas Alimentícias Não Convencionais. Na Vivência de Saberes e Sabores, das 17h às 18h, a convidada é a chef Dedê Cesco. No Encontro Comida e Cultura, das 18h10min às 19h10min, os palestrantes são Álvaro Banducci e Luciana Scanoni.

Os filmes a serem exibidos, das 19h30min às 21h, são “Cozinha Regional Pantaneira” (2011, 18 min, MS), de Dedê Cesco, Paulo Machado, Marcos Facchini e Ricardo Maranhão, e “Cozinha: Lugar de Saberes e Sabores” (2020, 55 min, MS), de Elis Regina Nogueira. Do “Diálogos em Movimento – Conversa sobre os Filmes Exibidos” participam Álvaro Banducci, Dedê Cesco e Elis Regina Nogueira.

CINEMA

Nos cinemas, em versões dubladas e legendas, o grande destaque é “Indiana Jones e a Relíquia do Destino”, quinto longa com o lendário arqueólogo interpretado por Harrison Ford.