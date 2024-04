Gastronomia: Que tal um arroz de marisco para diversificar no fim de semana?

Correio B

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Carmen Eugênio - poeta brasileira Crepúsculo de outono é uma carta que diz:

— Desfaça-se das folhas secas e descame

sua epiderme ainda que à revelia”. FELPUDA

Depois de se tornar “grande empresário” da área de obras públicas com recursos do poder público entrando como capital – e ele “só com a testa” –, figurinha não parou mais ao longo dos últimos anos. A cada operação das autoridades policiais no combate

à corrupção, aparece seu nome envolvido nas falcatruas. Há tempos era “o faz tudo” de então poderoso político, mas hoje é considerado um mecenas. Só que é alguém que “toca a mão”, enquanto ele “cuida do ouro”. Pode?

Pela terceira vez, o Hotel Colline de France, em Gramado, no Rio Grande do Sul, lidera o ranking do site de viagens Tripadvisor. A premiação Travellers’ Choice considera as avaliações publicadas pelos turistas usuários da plataforma. A acomodação brasileira concorreu com outros 1,6 milhão de estabelecimentos anunciados pela plataforma. De acordo com o site, o gaúcho Colline de France conta com mais de 4 mil avaliações com cinco estrelas de turistas usuários. Outros estabelecimentos brasileiros figuram na lista dos 25 melhores hotéis do mundo, como o Salinas Maragogi All Inclusive Resort, em Alagoas, que ficou em 13º lugar.

Luciana Recalde, que comemora idade nova neste domingo

Paula Magete

Mas, porém...

O vereador Claudinho Serra, preso há alguns dias, mandou avisar que não pretende renunciar ao mandato. Enquanto isso, a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande aguarda resposta sobre quem ocuparia a vaga, caso ele falte 10 sessões. Contudo, estranhamente, por lá o assunto cassação está se tornando tabu. Vai entender esse mistério…

Tudo igual

A apertada eleição do vereador Dr. Jamal à presidência municipal do MDB deixou, mesmo assim, o ex-governador André Puccinelli contentinho que só com a vitória do seu afilhado político. Jamal é extremamente fiel ao padrinho e não deverá colocar empecilhos, isso caso acontecer de ele impor ações que possam desagradar outros filiados ao partido. Vai continuar tudo na base do manda quem pode e obedece quem tem juízo.

Especialista

O deputado estadual Junior Mochi está se especializando em aprovar cognomes. Após batizar Mato Grosso do Sul como Estado do Pantanal, ele conseguiu emplacar Vale do Dinossauro para Nioaque. Em ambos casos, não se sabe se a população foi consultada. Nada como viver em um Estado sem problemas.

Aniversariantes

SÁBADO (27)

João Bosco de Castro Martins,

Ana Lúcia Alves

Arruda Pereira,

Guarim Gonçalves Neto,

Christina Lima Paniago,

Antonio Emilio Zandavalli,

Carmo Marques Santos,

Joaquim Lopes

de Carvalho Barros,

Leonildo Antonio Corrêa,

Maria Herinqueta

de Almeida,

Terezinha Maria Peruzzo,

Venizelos Papacosta Filho,

Milton Figueiredo,

Karla Pierro Scaff,

Rosidelma de Andrea Silva,

Walmir Guimarães Dias,

Paulo Flávio Carvalho,

Ieda de Oliveira

Cruz Pinheiro,

Geraldo Clemente Andrade,

Ronaldo Nonato,

Felipe Melo,

Marcionilo Alves dos Santos,

Alexandre Vilhena,

Humberto Antonio Mandetta,

Marilis Mariotto Donato,

Maria Socorro da Costa Silva,

Danieli Santin Scarpanti,

Adriano Corrêa da Silva,

Silvia Iwamizu Tada,

Marina Faria Callejas

Oliveira Lima,

Rômulo Tadeu Menossi,

Isaias Avila de Paula,

Pascalle Inverso Ramires,

José Carlos Sousa Gonçalves,

Luiz Paulo Lemos Castelluccio,

Juscelino Soares Brum,

Ismael Antonio Borges,

Waldir Miranda de Britto,

Dr. Pedro Monteiro

de Almeida,

Jovir Perondi,

Suely Yamazato,

Neuza Costa

da Silva Camargo,

Claudiano Barcellos Ribeiro,

Benedito Nogueira,

Paulo César Fialho

de Oliveira,

Pedro Mendes

Fontoura Filho,

Vera Lúcia Correia

de Oliveira,

Suely Anderson Corrêa,

Paulo Afrânio Figueiredo Ribeiro,

Simone Oliveira

de Mendonça Azambuja,

Rafael Saad Peron,

Dra. Cleonice Lemos

de Souza,

Dr. Elizeu Insaurralde,

Renata Mieko Fujii Ramos,

Dr. Reinaldo

Rodrigues Barreto,

Eraldo Holsback

Alves Azambuja,

Dr. Davi Hamilton

Chaparro Rodrigues,

Maria de Lurdes

Moraes Buzaglo,

Denise Carvalho

de Figueiredo,

Dr. Eduardo

Machado Rocha,

Yoshihito Ota,

Maurilio Antonio Bruzamarello,

Arlindo Icassati Almirão,

Jorge Fusao Sato,

Girlaine Maria Aparecida Manica Kube,

Agnaldo Massao Sato,

Conrado Wolfring,

José Roberto de Souza,

Karyna Hirano dos Santos,

Gustavo Romanowski Pereira.

DOMINGO (28)

Luciana Aparecida Soares Recalde,

Soraia Dibo de Faria,

Flávio de Alcântara Carvalho,

Dra. Raissa Yuri Silva Oshiro,

Elisandra Uesato,

Josiane Azevedo Barthimann,

Fernanda Pereira Zauith,

Francisco Candido

de Oliveira,

Tancredo Eduardo Ribas,

Wagner Braga Hildebrand,

Rubens Mesquita Sobrinho,

Eliane Penedo de Carvalho,

José Nilo Fernandes Queiroz,

Eli Rodrigues,

João Francisco Terra,

Alcindo de Miranda,

Adão Lopes Moreira,

Dr. Vitor Duarte

Moron de Andrade,

Vera Siliano,

Alexandre Monteiro Rezende,

Arlete Saddi Chaves,

Amanda Corrêa

Pereira Teodoro,

Fran Souza,

Marta Maria Basso,

Fausto Pereira Neto,

Erich Sacco,

Maria Cristina Dias,

José Marcos Morais,

Olavo Hissao Takagi,

Sônia Simões Corrêa,

César Dilermando Lyrio Filho,

Maria Luisa de Menezes Pinto,

César Cortez,

Vera Lúcia Barbosa Nogueira,

Kátia Aparecida Camargo

do Nascimento Pavão Pionti,

Caroline Marques d’Avila,

Olivia Hortega de Oliveira,

Vanderlei Pereira Barros,

Ana Amélia Rodrigues,

Jean Karlos Silva dos Santos,

Francisco Assis dos Santos,

Alceu Moreira Barros,

Pedro Nogueira de Azevedo,

Hilda Chaves,

Vanda Monteiro Salgado,

Geraldo Maffucci Correa,

Tatiana Saddi,

Guilherme Barbosa Coelho,

Ayrton de Albuquerque,

Juliana Farias,

Dr. Valdir Antonio Ponchio,

Inez Alexandre de Araújo,

Celso Matogrosso Pereira,

Tereza Alice de Barros Cunha,

Anabela Antunes

Marques Negrisolli,

Dr. Fernando José Ferreira,

Dalva Assis,

Antonio Kuroce,

Ralf Guerrieri da Silva,

Flávio Maritseu Oshiro,

Luiz Sérgio Mossin,

Edna Tacako Miyashiro Benites,

Tomie Matsue Correa,

Henriqueta de Araújo,

João Herculano da Costa,

Danielly Escher Anderson,

Renato Yoshio Kaneki,

Hélio Rocco,

Vilson Valdeci Finger,

Jansen Moussa,

Yara Aparecida Tondatto,

Mirtô Pereira Pimentel,

Claudia Christina

Torraca de Freitas,

Antonio Carlos Asseff

de Moraes,

Christiano Torchi,

Fabricio Venhofen Martinelli,

Tiago Bonfanti de Barros,

Victor Gibin Scarpellini.

Colaborou Tatyane Gameiro