Correio B

CINEMA

Glauce Rocha e Leila Diniz inspiram novo cineclube em CG

O projeto Cine Mulheres, Glauces e Leilas*** estreia hoje, com exibição gratuita de duas produções sobre a atriz campo-grandense Glauce Rocha no Museu da Imagem e do Som, a partir das 18h30min

Marcos Pierry

Marcos Pierry

30/09/2025 - 12h00
Leila Roque Diniz (1945-1972) e Glauce Eldé Ilgenfritz Corrêa de Araújo Rocha (1930-1971) viveram pouco, mas o bastante para deixar o nome na história do cinema e da cultura brasileira. Ou melhor, em pouco tempo de vida, legaram arte e pensamento que redefiniram estéticas, ensejaram movimentos e moldaram novas ideias, seja no campo da criação ou da vida social.

Reinventando, na esfera pública, a condição da mulher ao apontar caminhos para o empoderamento quando o contexto exigia bem mais que um post.

Dois ícones do cinema brasileiro – e do teatro e da televisão – que teimam em sustentar com suas trajetórias tão distintas quanto convergentes a estampa de revolucionárias, as duas atrizes, no set, no palco, na imprensa ou na lida com amores, caprichos e generais, imprimiram presenças singulares no ambiente cultural do País, ditando modas, renovando o ofício da interpretação e soltando o verbo.

Depois da campo-grandense Glauce Rocha e de Leila Diniz, nascida em Niterói (RJ), o Brasil nunca mais seria o mesmo e a passagem das atrizes pela cena da segunda metade do século 20 ainda centelha reconhecimento e inspiração que, se não à altura do poder de fogo da dupla, tampouco deixam o status quo e a preguiça aquietarem a memória no limbo do esquecimento.

E as faíscas reluzem no resgate das obras, dos passos e dos gestos e ideais das manas símbolo de uma utopia que parece se perpetuar como fonte de resistência a cada notícia ou decreto.

Livres, libertárias e comprometidas com a emancipação e o respeito ao indivíduo, a começar pelas mulheres, elas construíram trajetórias que inspiram e que vem se tornando, há alguns meses, o motor do Cine Mulheres, Glauces e Leilas***, um cineclube que nasce como projeto de extensão universitária da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), reunindo professores e estudantes dos cursos de psicologia, direito, audiovisual e jornalismo. A coordenação geral é da professora Jacy Curado.

A partir da esquerda, Eva Todor, Tônia Carrero, Eva Wilma, Leila Diniz, Odete Lara e Norma Bengell em protesto contra censura em 13 de fevereiro de 1968, no Rio de Janeiro - Foto / Reprodução

FILMES DE ESTREIA 

A primeira sessão do Cine Mulheres será realizada hoje, a partir das 18h30min, no Museu da Imagem e do Som (MIS). As duas produções a serem exibidas focam na atriz de Campo Grande, que, mal saindo da adolescência, já buscava os rudimentos de sua arte no Rio de Janeiro do início dos anos cinquenta: “Glauces – Estudo de Um Rosto” (2001, 30min), de Joel Pizzini; e “Jardim de Pedra – Vida e Morte de Glauce Rocha” (2024, 14mim), de Daphyne Schiffer Gonzaga.

CINEMA DE POESIA

A primeira exibição desta terça-feira, de extração intensamente poética, busca a essência da personagem Glauce por meio de um exercício formal em que arquivo, montagem e divagação delirante fazem das texturas, rimas, contrastes e sobretons de imagem e som a ponte para possíveis acessos sensoriais à intrigante presença da artista na tela, vazando sentidos que ampliam e enrobustecem a mesma busca por alguém que foge o enquadramento mais linear, como terá sido a própria trajetória e rememoração de quem o filme quer revelar.

FIO DE BUSCA

Glauce Rocha

A segunda exibição da noite opera na chave do documentário mais tradicional, mas faz o fio de busca da realizadora, na tentativa de jogar luzes sobre o paradeiro da memória da atriz do clássico “Terra em Transe” (1967), artifício de empatia e condução para o (des)caminho da coleta de dados, referências ou qualquer vestígio capaz de trazer à tona um parecer de potência da biografada. É assim, como um díptico de essência e referência, que os dois trabalhos tornam-se complementares na apresentação de quem é – foi e será – Glauce Rocha.

LEILA

Leila Diniz - Foto / Reprodução

Famosa por dizer palavrões em tempos que até um sorriso feminino podia soar inadequado, mas também por seu talento e por estrelar filmes de sucesso, de público e de crítica, como “Todas as Mulheres do Mundo” (1966), de Domingos de Oliveira, Leila Diniz ganha destaque na segunda etapa do Cine Mulheres, que acontecerá no dia 29 de outubro, às 18h30min, também no MIS.

É quando será exibido o longa de ficção biográfica “Leila Diniz” (1987), de Luiz Carlos Lacerda. 

Leila teve a carreira interrompida por um acidente aéreo fatal em 1972.

Após cada sessão, está previsto um debate para uma reflexão sobre o que as projeções possam despertar no público, as lições de cinema, política, vida e comportamento que as obras poderão suscitar.

“As homenageadas são grandes mulheres do cinema brasileiro com trajetórias incríveis de emancipação e de resistência no processo de redemocratização do País. Os legados dessas duas atrizes vão inspirar nosso projeto”, propõe o Cine Mulheres Glauces e Leilas***.

PROPOSTA

A principal relevância, segundo o projeto, é “criar um espaço para mulheres compartilharem suas vivências e experiências de vida”, por meio de uma “metodologia participativa” para “trazer e atribuir sentidos ao debate, seja pela experiência de vida, intelectual, política, social, etc”.

Ao todo serão projetados 12 filmes no período de 18 meses, perpassando relacionamentos afetivos, sexualidade, questão racial, desigualdade de gênero, trabalho precário, etarismo, solidão, solitude, solteirice, participação política e democracia.

“O Cine Mulheres busca um diálogo entre arte e psicologia para ampliar o olhar e a sensibilidade especialmente das mulheres sobre seus dilemas cotidianos, alinhado com os projetos que já promovemos no diálogo com o teatro, artes visuais, literatura e, agora, o cinema, buscando a promoção da saúde, o empoderamento e outros ganhos”, comenta a professora e psicóloga Jacy Curado, responsável pelos projetos Arte & Aids – Maratona de Teatro, Imagens da Violência (audiovisual e artes plásticas) e Círculo de Leitura entre Mulheres (literatura), entre outras iniciativas.

O filme da sequência de exibições também já está definido: “Flor do Deserto” (2009), de Sherry Hormann, com apresentação marcada para o dia 25 de novembro.

Correio B

Aos 99 anos, Berta Loran se despede: veja suas novelas mais marcantes

Berta Loran se despede aos 99 anos. Veja sua trajetória completa, novelas de sucesso e a marca que deixou na dramaturgia e no humor brasileiro

29/09/2025 13h25

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2025 – Faleceu nesta noite em um hospital particular em Copacabana a atriz e comediante Berta Loran (nome artístico de Basza Ajs). Ela tinha 99 anos de idade. 

A sua morte marca o encerramento de uma trajetória que atravessou quase oito décadas de dedicação ao teatro, ao humor e à dramaturgia televisiva. 

Uma vida marcada pela história

Nascida em Varsóvia, Polônia, em 23 de março de 1926, Berta era de origem judaica e migrou para o Brasil ainda na infância, fugindo das perseguições na Europa. 

Ao longo do tempo, construiu uma carreira multifacetada, como atriz de teatro, televisão e humor, fazendo parte de programas e novelas que marcaram época no Brasil. 

Em sua trajetória televisiva, ficou conhecida por personagens emblemáticas como a “Manuela D’Além Mar” na “Escolinha do Professor Raimundo” e a empregada “Frosina” na novela Amor com Amor se Paga. 

Também participou de diversos programas humorísticos – Balança Mas Não Cai, Faça Humor, Não Faça Guerra, Zorra Total, entre outros. 

Suas mais notáveis novelas e participações

Embora seu nome esteja mais associado ao humor, Berta Loran também deixou sua marca em produções dramáticas e novelas — algumas com papéis recorrentes, outras como participações especiais. Abaixo, alguns destaques:

 

Além dessas, sua carreira incluiu longa atuação em programas humorísticos, onde ela interpretou diversos personagens e colaborou para a evolução do estilo do humor televisivo no Brasil. 

Repercussão e legado

A morte de Berta Loran foi recebida com homenagens de colegas, fãs e veículos de imprensa, ressaltando sua importância como pioneira do humor feminino e figura de resistência cultural. 

Seu legado artístico vai muito além de cifras ou prêmios: ele reside nas risadas que provocou, nas lembranças que deixou, e na inspiração que continua para quem quer transformar arte em expressão de vida. Mesmo após sua partida, suas participações em novelas e programas permanecem vivas nas reprises, memórias e homenagens que seguem sendo feitas ao seu nome.

MÚSICA

Encontro com Música Clássica vai até quarta, com virtuoses do piano e sinfonia da Orquestra Indígena

Após o chamamé experimental de Alejandro Brittes, ontem, na noite de abertura, o 18° Encontro com a Música Clássica segue até quarta-feira, com virtuoses do piano e sinfonia da Orquestra Indígena; ingressos para o festival estão disponíveis gratuitamente

29/09/2025 10h00

O Duo Vinícius Klaus e Valério Reis (piano e cello) é formado por instrumentistas da Ocamp

O Duo Vinícius Klaus e Valério Reis (piano e cello) é formado por instrumentistas da Ocamp Foto / Divulgação

O Festival Encontro com a Música Clássica é a principal agenda do segundo semestre para quem gosta de música de concerto em Campo Grande. Durante quatro dias, solistas, duos, trios, grupos de câmara e orquestras transformam o palco do Teatro Glauce Rocha em um espaço privilegiado de escuta e apreciação, onde é possível percorrer diferentes recantos da criação musical para orquestra e câmara, desde as tradições que se forjaram nos trópicos ao cânone e à vanguarda europeia, bem como o vigoroso diálogo estabelecido pelos dois lados do Atlântico.

A 18ª edição do festival teve início, na noite de ontem, no Teatro Glauce Rocha, com um concerto do acordeonista argentino Alejandro Brittes, que fez uma apresentação, acompanhado do Sexteto de Câmara da Sinfônica de Campo Grande, partindo do repertório do seu aclamado álbum “(L)este” (2022).

Por meio de composições autorais, com arranjos de Fernando Cordella, Brittes funde o chamamé com a música barroca, num alinhavo de pontos precisos e instigantes para uma conversa intrincada entre reverência e renovação.

Na abertura, o Sexteto da Sinfônica de Campo Grande também acompanhou o Duo Manhães na adaptação para violões do “Concerto para Dois Bandolins em Sol Maior” de Antonio Vivaldi (1678-1741). O Encontro segue até quarta-feira, no Teatro Glauce Rocha, com apresentações às 20 horas, e reserva gratuita de ingressos pela plataforma Sympla.

A democratização do acesso à música de concerto e o intercâmbio – de repertório, referências e sensibilidades – entre músicos locais, nacionais e internacionais permanecem como meta maior. Conforme a lotação da sala (776 lugares), os ingressos podem ser retirados na entrada do teatro 30 minutos antes de cada apresentação.
 

O Duo Vinícius Klaus e Valério Reis (piano e cello) é formado por instrumentistas da OcampCristian Budu e Nelson Freire (1944-2021) em Paris no ano de 2019: gênio mineiro o nomeou o músico paulista de sucessor

 

HOJE

Nesta segunda-feira, o grande encontro do festival será entre dois talentos brasileiros revelados de modo surpreendente, um por meio do piano – o paulista de São Bernardo do Campo, Cristian Budu – e o outro a partir da viola sinfônica, o sul-mato-grossense de Três Lagoas Brenner Rozales.

Aos 37 anos, pode-se dizer que Budu é um instrumentista consagrado desde os 25 anos,  quando obteve o primeiro lugar no concurso Clara Haskil (Suíça), ao interpretar, na final, o “Concerto para Piano” de Robert Schumann (1810-1856) na final.

Destreza, desenvoltura, inventividade e precisão assinam o tratamento de Budu, que tem ascendência romena, quando se debruça para Frédéric Chopin (1810-1849) e Ludwig van Beethoven (1770-1827) – como atesta seu primeiro álbum – ou para qualquer outro dos mestres universais da música clássica.

O mesmo apuro e pesquisa valem para compositores brasileiros. “Pianolatria”, seu álbum mais recente, revisita, com esmero, de medalhões como Carlos Gomes (1836-1896) à quase obscura Nininha Velloso Guerra (1895-1921).

Na primeira parte da apresentação de hoje, em performance solo, o pianista parte do repertório do disco (duplo), lançado pelo Sesc em 2024, que prospecta ainda desde a lírica de Radamés Gnattali (1906-1988) e Villa-Lobos (1887-1959) a nomes submersos, como Luciano Gallet (1893-1931) e Clarisse Leite (1917-2003).

“Na segunda metade do recital vou tocar três peças com ele”, adianta Brenner Rozales, um ás da viola sinfônica, que após ter sido revelado em projetos de formação musical de Campo Grande, teve uma destacada atuação em São Paulo até ir estudar em Tel-Aviv, onde chegou a ser regido por Zubin Mehta.

O primeiro movimento da “Sonata para Arperggione”, de Franz Schubert (1797-1828), a cantilena da “Bachianas nº 5”, de Villa Lobos, e “Le Grand Tango”, de Astor Piazzolla (1921-1992), são os temas que Rozales e Budu interpretarão juntos. A Sonata de Schubert ganha novas execuções do violista, na quarta-feira e na quinta-feira, em Corumbá, onde o instrumentista vai se apresentar ao lado da pianista francesa Jodyline Gallavardin.

O Duo Vinícius Klaus e Valério Reis (piano e cello) é formado por instrumentistas da OcampJodyline Gallavardin: repertório singular e técnica apurada

“Com a Jodyline em Corumbá, eu faço apenas a participação de uma peça. Vou tocar duas vezes o Schubert porque tivemos pouco tempo para decidir. Então é uma peça que já vai estar preparada por ambas as partes, mas eu teria preferência por tocar o Villa-Lobos”, revela Rozales, de 30 anos, que concilia seus projetos em Campo Grande e outras cidades com o trabalho docente em Corumbá.

“Nenhuma dessas composições são originais para viola”, diz o músico. “A primeira foi escrita para arppegione (instrumento de cordas) e é geralmente tocada no cello. A ‘Bachianas’ é originalmente escrita para voz soprano e oito cellos acompanhando. Esse arranjo para viola e piano foi feito por um grande virtuoso e renomado violista (escocês) da geração passada chamado William Primrose (1904-1982). O ‘Le Grand Tango’ do Piazzolla foi escrito originalmente para cello”, descreve Rozales.

O Duo Vinícius Klaus e Valério Reis (piano e cello) é formado por instrumentistas da OcampO instrumentista sul-mato-grossense Brenner Rozales (viola sinfônica) faz duos com o piano da francesa Jodyline Gallavardin e do paulista Cristian Budu - Foto / Divulgação

No programa de hoje, com um repertório de obras clássicas e modernas, apresentam-se ainda três orquestras sociais: GIC Viver Bem, Fraternidade Sem Fronteira e Projeto Águia.

AMANHÃ

Amanhã, a noite abre com o Duo Vinícius Klaus e Valério Reis (piano e cello). Os dois instrumentistas integram a Orquestra de Câmara do Pantanal, de Corumbá, e apresentam-se em Campo Grande em meio à turnê nacional da Nossa Orquestra (RJ), da qual também fazem parte.

Na sequência, será a vez do público conhecer o repertório, bem menos rodado, que a francesa Jodyline Gallavardin (piano) escolheu para seu concerto. A pianista vai explorar criações de artistas quase ignaros da Europa oriental.

Estão em seu programa, algumas peças raras do romantismo tardio, que se esgueira pelo começo do século 20, bordeando a música modernista, a exemplo do “Noturno” do russo Sergei Lyapunov (1859-1924), a “Música para Uma Noite de Verão”, de Pteris Vasks (Letônia) e o “Phoenix Park Nocturne”, do russo Arthur Lourié (1892-1966), um mestre inspirado pela pesquisa de tons de Scriabin e pelo onirismo de Debussy, que estabeleceu seus termos para a vanguarda mesmo antes de se abrigar em Paris.

A exceção no programa de Jodyline é o “Pássaro de Fogo”, de Stravinsky visto por Agosti. A pianista afirma que, embora não tão conhecidas pelo público, são peças bem acessíveis mesmo para quem não esteja familiarizado com música ou piano clássico. “Em Campo Grande, serão peças com muito lirismo, românticas, que possuem muitas cores e riqueza de harmonia”, diz a artista francesa de 25 anos, que fez seus estudos em Lyon antes de seguir para a Suécia, onde deu prosseguimento à sua pesquisa.

Após o concerto na Capital, ela segue para Corumbá, onde realizará uma série de atividades, por meio de parceria com o Moinho Cultural Sul-Americano. Na programação, estão dois concertos, um na quarta-feira, às 19h na Casa A, e outra na quinta-feira, às 17h, na sede do Moinho. Uma masterclass para os alunos da ONG está programada para as 14h de sexta-feira.

QUARTA-FEIRA

Encerrando o Encontro com a Música Clássica 2025, na quarta-feira, sob a regência de Eduardo Martinelli, a Orquestra Indígena apresenta o espetáculo “Arapy Aguassu – Sinfonia entre Dois Mundos”, de Martinelli e do português Norberto Cruz, recentemente apresentado na Europa e agora disponível ao público sul-mato-grossense. A noite terá a participação especial do Coro Infantojuvenil da Fundação Ueze Zahran das unidades CICA e MEIMEI.

O festival é uma realização do Governo do estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) em parceria com a UFMS, Fundac/PMCG, Fecomércio/Sesc-MS e da Aliança Francesa, além do apoio cultural da Fundação Ueze Zahran e da TV Morena.

