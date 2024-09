Gloob Space Jump abre as portas para a diversão em CG

Humor

Com centenas de processos judiciais e milhões de seguidores graças ao seu estilo politicamente incorreto, o comediante paulista leva o seu stand-up comedy ao Palácio Popular da Cultura no dia 14 de setembro; ingressos a partir de R$ 80

Militante contra a gordofobia, a cantora e dançarina Thais Carla voltou a processar Danilo Gentili por divulgar fotos e ridicularizar a sua forma física nas redes sociais. Com mais de três milhões de seguidores, a influenciadora já tinha acionado o comediante na Justiça, em 2019, por motivo semelhante.

Preta Gil, as deputadas Sâmia Bonfim e Maria do Rosário, o Sindicato dos Enfermeiros de São Paulo... A lista é longa, passa de uma centena de nomes de personalidades e instituições que moveram processos contra ele em 20 anos de carreira.

Gentili, às vezes, perde. Às vezes, ganha. Às vezes, paga indenizações e cumpre sentenças para retirar conteúdos. Às vezes, recorre. E, às vezes, nem é encontrado. É com essa ficha a bordo que o também apresentador e publicitário de 44 anos, nascido em Santo André (SP), mantém o seu sucesso na tevê e acumula, somente no Facebook, 14 milhões de seguidores.

Também ganha dinheiro com filmes, livros e até com seus próprios rótulos de vinho. Para muitos, ele dispensa apresentações e é reconhecido como um dos precursores e idealizadores do movimento do stand-up comedy no Brasil – apesar de José Vasconcellos (1926-2011) ser apontado como o grande pioneiro do gênero no País.

Quem quiser ver de perto o talento do humorista para arrancar risadas com a sua verve politicamente incorreta tem uma chance no dia 14 (sábado), quando ele sobe ao palco do Palácio Popular da Cultura (Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo/Parque dos Poderes), às 21h.

Os ingressos já estão no segundo lote e custam R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia) para os setores A, C e E; e R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia) para os setores para os setores D e F. Vendas pela internet (pedrosilvapromocoes.com.br) e no estande do Comper Jardim dos Estados, de segunda-feira a sábado, das 13h às 19h.

Os ingressos para o setor B – R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia) – estão esgotados. Classificação indicativa: 16 anos. Assinantes do Correio do Estado têm direito a 50% de desconto. Mais informações: (67) 99296-6565.

CARREIRA

Nos palcos, Danilo Gentili foi membro, a partir de 2006, do “Clube da Comédia”, criado em 2005 por Marcelo Mansfield, Rafinha Bastos, Marcela Leal, Oscar Filho, Márcio Ribeiro e Henrique Pantarotto, e, com o fim do grupo, em 2012, talvez justamente por sua saída, passa a se dedicar ao “Comédia ao Vivo”, que ele mesmo havia criado ainda em 2006, abrindo espaço para Marcio Ribeiro, Dani Calabresa, Luiz França e Fábio Rabin, entre outros humoristas.

Na televisão, ganhou projeção nacional como repórter do programa de jornalismo e humor “CQC” e à frente do talk show “Agora É Tarde”, ambos na Band, migrando em 2014 para o SBT, onde conduz atualmente o “The Noite”.

Gentili voltou no ano passado para os palcos com seu novo solo, que foi sendo construído na estrada, contando histórias de como lidou com a pandemia, fatos divertidos dos bastidores da TV e também chistes sobre como mantém seu advogado ocupado a cada novo processo.

DEU NO NY TIMES

Em 2011, o jornal norte-americano The New York Times comentou o trabalho do comediante: “Com seu rosto de bebê e riso de menino pateta, o sr. Gentili, 31, é o terrível infante da comédia no Brasil. Construiu sua reputação com uma disposição de perguntar a celebridades – e, especialmente, políticos – questões consideradas embaraçosas, ultrajantes ou desrespeitosas”.

“Em junho, tornou-se apresentador de um talk show de fim de noite em uma rede nacional, e a grande questão agora é: será que esse formato de sucesso vai domesticá-lo? Até agora, a resposta é ‘não’”, completou o impresso.

“Comediantes stand-ups no Brasil não são considerados artistas, somos comparados a punks tocando na garagem para ver o que acontece, e estou bem com isso”, disse Gentili, no mesmo ano, ao diário britânico The Guardian.

O mesmo jornal se referiu a ele como “um comediante altamente controverso, mas também muito popular, que está abrindo caminho para o stand-up comedy na maior nação da América do Sul. É um homem que gosta de viver no limite”.

Serviço

Stand-up comedy com Danilo Gentili

Local: Palácio Popular da Cultura – Parque dos Poderes.

Data: 14/9 (sábado), às 21h.

Ingressos:

pedrosilvapromocoes.com.br ou no estande do Comper Jardim dos Estados.

Segundo lote

Setor B: esgotado.

Setores A, C e E: inteira R$ 180, meia: R$ 90.

Setores D e F: inteira: R$ 160, meia R$ 80.

Classificação indicativa: 16 anos.

Mais informações: (67) 99296-6565 (WhatsApp).