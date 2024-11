Há quem garanta que, passadas as eleições em Três Lagoas, o afastamento... Leia na coluna de hoje

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Barack Obama - político americano

A mudança não virá se esperarmos por outra pessoa

ou outros tempos. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Nós somos a mudança que procuramos”.

FELPUDA

Há quem garanta que, passadas as eleições em Três Lagoas, o afastamento político entre o prefeito eleito e o que tomará posse no dia 1º de janeiro de 2025 lembra a composição dos artistas regionais Délio e Delinha: “O Sol e a Lua”. Um sai e outro chega, e a distância é uma realidade. Angelo Guerreiro, que entregará o comando administrativo depois de oito anos, e Dr. Cassiano, atual presidente da Câmara Municipal e que receberá a chave, eram “unha e dedo”, mas os dois tucanos estão bicudos um com o outro. Composição do secretariado seria o motivo. Ah, o poder!

Infratores

Cinco ações civis públicas (ACPs) foram ajuizadas, nesta terça-feira, contra infratores ambientais, pela destruição de vegetações nativas em municípios do Amazonas, do Pará e de Mato Grosso.

Mais

Juntas, as demandas da Advocacia-Geral da União contra particulares e pessoas jurídicas buscam o pagamento de R$ 142 milhões dos infratores, pela destruição de 7,8 mil hectares do bioma amazônico e do Cerrado.

Terá início hoje o 2º Encontro Nacional de Violeiros e Violeiras do Estado de Mato Grosso do Sul, organizado pela Associação Cultural de Violeiros e Violeiras de MS. O evento, que acontecerá até o dia 17, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, reunirá grandes nomes da música sertaneja e pela primeira vez abrirá espaço para novos talentos. A proposta de reunir veteranos e novos artistas no mesmo palco visa promover a troca de experiências. Mais informações no Instagram: @acvvms.

Dra. Rosana Giordano de Barros e Angela Pinto Costa

Facundo Guerra e Jeff Ares

Troca-troca

Mudanças em alguns cargos no segundo escalão estão acontecendo na administração estadual. As “mexidas” estavam sendo esperadas no pós-eleição, inclusive no primeiro escalão. O governador Riedel quer entrar em 2025 com tudo afinadinho,

para que, além dos projetos, as ações politicas sejam evidenciadas, preparando terreno para a reeleição em 2026.

Tête-à-tête

Desde já, a prefeita Adriane Lopes (PP) vem se demonstrando articuladora política com vistas a 2025. Assim, já teve uma conversa inicial com os vereadores do seu partido sobre a disputa pela presidência da Câmara Municipal. Afinal, a partir do próximo ano,

ela pretende fazer sua gestão marcante como a primeira mulher eleita prefeita pelo voto popular da história de Mato Grosso do Sul.

Mesma caneta

Com as atenções voltadas para o Tribunal de Contas de MS, em função da eleição para a escolha do futuro presidente, uma curiosidade veio à tona. Quatro conselheiros afastados por determinação do STJ foram nomeados durante o mandato de um mesmo governador: um escolhido pela Assembleia Legislativa, as indicações das cotas legais do Ministério Público de Contas e da Auditoria daquela Corte e a de livre escolha do chefe do Executivo. Evidentemente, ele não tem nada a ver com os malfeitos dos quais são acusados os investigados.

ANIVERSARIANTES

Dra. Mirtes Muriel Corrêa Curado Elias,

Jerson Domingos,

Edini Borges de Siqueira Quirino,

José Eduardo (Dadinho) Chemin Cury,

Marilena Infiesta Zulim,

Roseneia Elisabete Assmann Klaine,

Ascário Nantes,

Claudenor Antonio Ferreira da Costa,

Dr. José Wanderley Bezerra Alves,

Maria José de Oliveira Bezerra,

Ivaneide Gomes Nogueira,

Maria Cardoso Gai,

Clemente dos Santos Machado,

Vanilson Pereira dos Santos,

Patricia Regina Lorentz da Costa,

Cláudio Norikazu Uemura,

Deborah Toledo de Rezende Almeida,

Waldemar Mondini,

Ricardo Fernandes de Souza,

Almir Eduardo Melke Sater,

Victor Cabrera Eugênio,

Humberto Rezende Pereira,

Carlos Villa Maior dos Santos,

Dr. Pedro Arthur de Figueiredo,

Luis Araldo Skibinski,

Evelyn Miranda Carvalho Mont’Alvão, Mariana Mendes Saraiva,

Camyla Matos,

Claudia Aude Leite,

Maria Aparecida Tenuta,

Paula Zani Castanheira,

Cecília Albuquerque,

Dilene Rodrigues,

Marco Aurelio de Oliveira Dosso,

Miriam Krenczyncki,

Antonio Luis Mecenas,

João Azambuja Pinho,

Rubens Miyahira,

Helena Veras de Souza,

João de Figueiredo dos Reis,

Rubens Peixoto Vieira,

Dra. Claudete Moraes Siufi,

Dra. Mônica Mitie Shimizu Corrêa, Lúcia Cunha,

Djalma Lucas Furquim,

Lídia Ribeiro Souto Pfeifer,

João Carlos Silva Serra,

Zulma Nantes de Oliveira,

Marieta Pereira de Souza,

Braulio Neves de Queiroz,

Randolfo Jareta,

Geraldo Ribeiro da Silva,

Rufina Echeverria Ferreira,

Otair da Cruz Bandeira,

Vera Lúcia Pierezan,

Fabrizio Jardim,

Fábio de Oliveira Moura,

Eliana Cristina Fabreti Calciolari,

Jurandir Rodrigues dos Santos,

Leonardo da Cunha Castro,

Henrique Duarte Jaffar,

Renata Mendes,

Maria do Carmo do Couto Cabral,

Patrícia Couto de Almeida,

Roberto Elias Saad,

Carlos Eduardo Pettengill,

Juliana Doto Bocchini,

Homero Barbosa,

Andréia Alexandra da Silva,

João Carlos Monlevad,

Gilda Ferreira,

Ranulfo Lopes,

Vivianne Rodrigues,

Luciana Delgado Dias,

Paula Willians Lima,

Marta Eliane de Araújo,

Alex Pradella Miranda,

Lirce Cânepa Couto,

William Ferreira de Almeida,

Luis Fernando Aguiar Gonçalves,

Maria Amélia Maziero,

Barbara Priscylla Amarilha Albino,

Sones Lei Aparecida Domingues,

Jair Alves,

Anízio Alves da Silva,

Alessandra Werneck Ferreira,

Toshiko Ojima,

Dr. Moacyr Basso Júnior,

Ana Flávia Siqueira Abrahão,

Ricardo Seba Saigali,

Soraia Mohamed El Cheikh,

Lilian Molan Pricinato Fontanini,

Lúcia Mófreita Bruno Szochalewicz Gomes da Silva,

Vilma Sayuri Miura Jaser,

Jaime Bruno Zampieri,

Rose Mary de Castro Borges,

Breno de Oliveira Rodrigues,

Ramão Aparecido da Silveira,

Celina de Mello e Dantas,

Armando de Britto Loureiro,

Leonardo Francisco Figueiredo Neto,

Shirley Oliveira Crochemore,

Ivo Antonio Armstrong,

Jailson da Silva Pfeifer,

Barbara Dantas Coelho.

*Colaborou Tatyane Gameiro