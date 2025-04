Santuário celebra Semana Santa com missa, oração e Via Sacra

giba um

"...Quem descondensou Lula? Os mesmos. O golpe foi dado, tanto que o candidato deles está lá", de Jair Bolsonaro, sem dar nome aos que acusa

O Ministério da Agricultura tranquilizou o Planalto: a segunda safra de feijão preto, que se encerra este mês, deverá alcançar 450 mil toneladas. Ainda que represente uma queda em relação à estimativa da Conab (488 mil toneladas) o número é motivo de alívio no ministério.

Mais: devido à estiagem, especialmente no Rio Grande do Sul, havia o receio de queda mais acentuada. Em março, o valor ao consumidor caiu 8%. No acumulado de 12 meses, a redução dos preços beira os 40%. O governo Lula agradece.

Olhando para frente

No início de sua carreira, Lindsay Lohan ganhou destaque aos 12 anos ao participar do filme Operação Cupido, onde interpretou dois personagens diferentes de maneira convincente e cheia de talento. A atuação marcou o começo de sua trajetória como atriz e cantora, conquistando a simpatia do público que torcia por seu sucesso.

No entanto, com o passar do tempo, Lindsay enfrentou turbulências pessoais, envolvendo-se com drogas, álcool e até problemas legais, chegando a ser condenada por furto e submetida ao uso de tornozeleira eletrônica. Após anos longe da mídia, ela vem gradualmente reconstruindo sua vida e carreira. A atriz se prepara para retornar às telas ao lado de Jamie Lee Curtis na sequência do clássico Sexta-Feira Muito Louca, intitulada Sexta-Feira Mais Freakier.

Este retorno só foi possível graças a uma escolha decisiva em sua vida: concentrar-se em si mesma em busca de privacidade e realização pessoal. Em 2021, Lindsay se casou com Bader Shammas, empresário e investidor kuwaitiano, iniciando uma nova fase marcada pelo amor e pela família. Passando a viver em Dubai, ela celebrou a chegada de seu primeiro filho em julho de 2023.

Agora mais forte emocionalmente, Lindsay reafirma um lema que define sua vida: de que a história dela não é sobre olhar para trás. Trata-se de seguir em frente em uma jornada pessoal, em seus próprios termos, com passos confiantes e impacto inegável.

Controle de gastos de Janja ameaçado

Nem bem foi publicado o parecer da Advocacia-Geral da União (AGU) que oficializa estrutura no Palácio do Planalto para bancar as atividades da primeira-dama Janja da Silva, já começa a ser ameaçada de não obediência. O próprio governo do maridão continua alegando que ela não ocupa cargo público para esconder gastos com dinheiro público, cumprindo agendas dispendiosas, sobretudo em viagens internacionais.

A obrigação de despesas e viagens serem divulgadas no Portal da Transparência é apenas um parecer no papel. A agenda de Janja no Brasil ainda é considerada secreta e ela já ganhou o apelido de “Dona Esbanja”. Hoje, pelo menos 31 iniciativas da Câmara, entre convocações e pedidos de informação não foram atendidos. Rui Costa (Casa Civil) e quem mais passa pano para gastos da mulher do chefe.

São 13 requerimentos a Costa com temas variados, de “missão com o Papa” a gastos com viagens que superam R$ 1,2 milhão. Há ainda o Janjômetro, plataforma para monitorar, o quanto ela esbanja e os gastos já chegam a R$ 117 milhões.

Novo terminal

Assessores do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, trabalham a todo vapor para enviar o projeto de concessão do Tecon 10 ao TCU até ao fim deste mês. O prazo é básico para que a licitação aconteça ainda neste ano.

A construção do novo terminal de contêineres de Santos, estimada em quase R$ 5 bilhões, se arrasta desde 2020. O projeto ficou na gaveta nos tempos em que Tarcísio de Freitas ocupava o Ministério da Infraestrutura do governo Bolsonaro. Potenciais candidatos, como a ICTSI e a chinesa Cosco tentam convencer o governo a estabelecer restrições para a participação da Maersk e da MSC no leilão.

Não é mera coincidência

Ana Clara Winter, filha dos atores Paloma Duarte e Marcos Winter, tem trilhado um caminho na arte que reflete o DNA artístico da família. Apesar de frequentemente ser comparada à mãe, Ana Clara trilha seu próprio caminho, dedicando-se intensamente ao teatro, além de já ter feito aparições na televisão.

Sua estreia na TV ocorreu em ‘Malhação – Toda Forma de Amar’ (2019), e em 2022 ela atuou na novela ‘Além da Ilusão’, interpretando Heloísa na fase jovem, papel que foi vivido por sua mãe na fase adulta, tornando assim, qualquer semelhança entre as duas em algo mais do que uma mera coincidência. Em fevereiro deste ano, Ana Clara subiu ao palco com o grupo Cia.

Churros de Polvo na peça ‘Xadrez’. Além de seu talento e beleza, a atriz também herdou a ousadia da mãe. Recentemente, Ana Clara compartilhou no Instagram fotos em topless, acompanhadas da legenda: "abraça-te inteira".

"Embaixador"

Criticado no microfone, na Avenida Paulista, em São Paulo, no domingo (6) por Jair Bolsonaro e também governadores que apoiam a anistia aos desordeiros de 8 de janeiro, Hugo Motta, presidente da Câmara, que já havia dito que não vai pautar o tema, tratou de repetir que não cederá à pressão e continuará resistindo. E num evento na Associação Comercial de São Paulo, respondendo a empresários, disse que tomará a decisão “ouvindo líderes” e “respeitando a maioria da Casa” (a maioria não quer anistia).

Sem chance

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes não vê “a menor possibilidade” de Jair Bolsonaro reverter sua inelegibilidade antes de 2030. O ex-presidente recorre ao STF e aguarda o julgamento. Em junho de 2023, o TSE sentenciou Bolsonaro a oito anos longe das urnas (abuso de poder político e reunião com embaixadores).

Quatro meses depois, a Corte condenou o ex-capitão por abuso de poder no 7 de Setembro. Agora, ele é réu no STF por tentativa de golpe de estado. Em entrevista à revista ‘New York’, Moraes disse que o ex-presidente “pode ser absolvido no processo criminal, mas tem duas condenações no TSE à inelegibilidade”. Ambos os casos já foram apelados: só o STF poderia revertê-los.

PÉROLA

“Quem deu golpe em outubro de 2022? Quem tirou Lula da cadeia? O cara condenado é tirado da cadeia. Quem descondensou Lula? Os mesmos. O golpe foi dado, tanto que o candidato deles está lá”,

de Jair Bolsonaro, sem dar nome aos que acusa.

De volta ao STF

O STF passou a receber de volta investigações que haviam sido enviadas para a primeira instância após uma mudança no entendimento da Corte sobre o foro privilegiado. Na lista, estão casos envolvendo políticos como os ex-ministros Ricardo Salles (quer ser candidato a governador de São Paulo), Geddel Vieira Lima, Deltan Dallagnol e Gilberto Kassab, presidente do PSD (quer ser vice de Tarcísio de Freitas, se ele preferir ser candidato à reeleição).

Em março, os ministros mudaram a extensão do foro e julgamento de crimes relacionados ao cargo continua na Corte mesmo depois do fim do mandato.

Caiado vs. bandidos

No lançamento de sua candidatura ao planalto, em Salvador, no final da semana passada, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (1% nas últimas pesquisas), empunhou a bandeira do combate ao crime que avança pelo país. E prometeu que, em seu futuro governo “bandido vai ser na cadeia ou fora do Brasil”.

É uma repetição do mote que usou em seu governo em Goiás: “Ou muda de profissão ou muda de estado”. A atitude de Caiado (com bons resultados em seu governo) coincide com pesquisas nacionais, indicando a violência com a maior preocupação do brasileiro.

Lulatour

O presidente Lula viajará, de novo, hoje, desta vez para Honduras para um encontro da esquerda considerada a mais atrasada do planeta: Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, onde ditadores também darão as caras.

Quem inventou o Celac, em 2010, com ditadores Hugo Chávez, Evo Morales e Christina Kirchner, também condenada por corrupção, a fim de criar “uma organização internacional das Américas”, espécie de OEA paralela, com o objetivo especial de excluir Estados Unidos e Canadá.

Na verdade o Celac é uma ampliação do Grupo de Contadora, formado por México, Venezuela, Colômbia e Panamá que eram contrários à política intervencionista do então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan.

Falsos números

Na manifestação, há dias, em Copacabana, Jair Bolsonaro disse que havia um milhão de participantes. Na da avenida Paulista, repetiu a dose: não havia um milhão, mas pelo menos, algo entre 45 mil participantes e 60 mil participantes.

Mas, há de se respeitar que colocar tanta gente na rua é condição que só Bolsonaro tem. E a convocação é feita através das redes sociais. Na distribuição de material de informação às redes sociais – o que não chega ser novidade – o pessoal de Bolsonaro colocava trechos de manifestações antigas como sendo a de domingo (6).

Condenada

A ex-deputada Joice Hasselmann terá de indenizar a Jovem Pan em R$ 10 mil por danos morais provocados à emissora em uma entrevista. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça que não alterou a decisão do Judiciário paulista. Em uma participação no podcast ‘Inteligência Ltda’, em 2022, Joice se referiu à Jovem Pan como “lixo” e “porcaria”, além de dizer que a emissora havia “puxado saco” do governo de Jair Bolsonaro. Na primeira instância, Joice ganhou, mas a Jovem Pan reverteu a sentença com um recurso.

Virou cilada

O empréstimo consignado “para tirar os trabalhadores do sufoco”, criado por Lula, especialmente para quem tem carteira assinada, virou cilada, segundo analistas. O crédito será condicionado à garantia do FGTS da ‘vítima’, ou seja, fará a alegria dos bancos, não dos trabalhadores.

Os juros anuais de consignado para servidor somam 24,2%; beneficiário do INSS 23,2% e de 48,9% para trabalhador do setor privado. Especialistas advertem: o trabalhador corre o risco de ficar endividado e ainda perder o saldo do FGTS.

Mistura Fina

O presidente Lula voltará a mexer na formação do ministério. Um novo cenário será usado para mudanças no primeiro escalão. Os mais chegados apostam que ele fará substituições nos ministérios comandados por petistas, só que a troca será por nomes técnicos, nada de composições com partidos e políticos. O Centrão ficará decepcionado e até Gleisi Hoffmann, da Articulação Política, ainda não entendeu direito a manobra.

Parece não ter fim as irregularidades cometidas na estatal Correios na gestão do ‘churrasqueiro’ de Lula, Fabiano da Silva Santos. Além do prejuízo de R$ 2,2 bilhões só neste ano, os Correios descontam o valor do FGTS, mas não realiza o repasse ao fundo. Os servidores denunciam, mas não obtém resposta da diretoria. Pela lei, o empregador deve arrecadar e recolher “a contribuição até o vigésimo dia do mês seguinte”. A estatal informa que os depósitos estão “em situação regular, sem qualquer pendência”.

O governo do Pará tem feito gestões junto à Equatorial Energia com o objetivo de assegurar sua participação no leilão dos serviços de saneamento do estado, no próximo dia 11. O entendimento é que sua entrada arraste outros concorrentes e turbine o valor das propostas. A Equatorial já controla a distribuição de energia no estado. E foi responsável pela compra de participação da Sabesp. A concessão que irá a leilão foi dividida em quatro áreas, com valor total do investimento de quase R$ 19 bilhões.

Os PMs de São Paulo estão revezando entre si coletes à prova de balas, porque muitos perderam a validade. E muitos estão reclamando que recebem coletes suados ou de tamanhos menores do que seria ideal. Também coletes de policiais de férias ou afastados por motivos de saúde estão sendo usados. Ordens internas informam que quem for listado deverá usar o colete usado “tendo em vista prazo de validade” (aconteceu num batalhão da capital paulista). O governo de Tarcísio de Freitas diz que comprou 17 mil novos coletes, mas que “ainda não chegaram”.

Por conta do tarifaço de Trump: a globalização não tornou os Estados Unidos mais pobres. O PIB americano saltou de US$ 10 trilhões em 1990 para mais de US$ 22 trilhões em 2023. No mesmo 1990, 36% dos humanos eram miseráveis. Hoje, 8,4% da população vive abaixo da linha da pobreza. Ao todo, 1,2 bilhão foram tirados da miséria, segundo a ONU. A vida dos operários piorou, emprego estão diminuindo, mas não em razão da globalização, mais por conta da automação, dizem os analistas.

In – Toalheiro de barra

Out – Toalheiro de chão