Hamamatsu Sushi Club: Capital ganha novo restaurante japonês

Escrevo para reconhecer a minha essência e salvá-la, pois salvando-a salvo a mim além do que ela regenera meu ser poético-espiritual”.

Entra ano político, passa ano político, e a situação de muitas aldeias indígenas em Mato Grosso do Sul vive os mesmos problemas de sempre. Entretanto, pré-candidatos começaram a visitar essas localidades, “revoltando-se” com a situação de penúria dessas comunidades e, para não perder o costume, prometendo “mundos e fundos”. Figurinhas carimbadas não ficam nem vermelhas de repetir promessas. Aliás, a “indignação” dos ditos-cujos tem prazo de validade: segue até o fim da campanha eleitoral. Depois...

O escritor brasileiro Oséas Singh Jr. recebeu o renomado Prix du Roman de l’Année 2025, um dos prêmios literários mais prestigiados da literatura em língua francesa. Sua obra, “Le refuge des héros fatigués” (“Estância dos Heróis Combalidos”, na versão brasileira), foi escolhida entre as de diversos candidatos, destacando-se pela originalidade e profundidade narrativa. A competição inclui duas fases: uma seleção inicial feita por dezenas de clubes de leitura e uma votação final aberta a leitores de toda a comunidade francófona. A segunda etapa, na plataforma de votação on-line com um sistema de dupla verificação, contou com a participação de mais de 30 mil leitores e validou 11.752 votos. Jornalista com mais de 40 anos de experiência, Oséas Singh Jr. vive na cidade de Salto, a 98 quilômetros da capital paulista. Ele é pós-graduado em História da Arte e da Cultura pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp.

Com a ministra Simone Tebet praticamente fora da disputa ao Senado em MS, a sua sigla, MDB, poderá intensificar articulações para sair no grupo de partidos que apoiam a reeleição com chapas de deputados federais e estaduais. Além de enfrentar resistência dentro do próprio partido para tentar voltar ao Senado, há o fato de ser da linha de frente do petista Lula, o que seria motivo de impedimento para estar no palanque de Riedel, minando as intenções do MDB.

Quem decidiu “bater ponto” na caminhada “Campanha pela Liberdade”, liderada pelo deputado federal Nickolas Ferreira (PL), foi seu colega Marcos Pollon, de MS. Ele viajou de carro até Cristalina (GO), onde se reuniu ao grupo que deverá chegar a Brasília neste domingo. Pollon estava acompanhado de um vereador de Chapadão do Sul e de um influencer.

A assessoria de Pollon tem divulgado matérias a seu respeito, como se ele fosse pré-candidato do PL ao governo do Estado. Ele está em queda de braço com o comando estadual do seu partido, que apoia o governador Riedel como candidato a reeleição. Seu caminho será deixar a sigla e disputar por outra legenda.

