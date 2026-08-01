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Honestino volta ao presente pelas mãos de Bruno Gagliasso

Em passagem pelo Bonito CineSur, ator e diretor Aurélio Michiles defenderam o cinema como instrumento de memória e resistência

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

01/08/2026 - 16h10
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Há nomes que permanecem na História e, ainda assim, correm o risco de perder aquilo que um dia tiveram de mais concreto: um rosto, uma família, amigos, desejos, medos e uma vida interrompida.

Honestino Guimarães tornou-se símbolo da resistência à ditadura militar brasileira, mas foi também um jovem que escrevia poemas, estudava, amava e imaginava um futuro que lhe foi roubado.

Foi esse homem anterior ao símbolo que Bruno Gagliasso procurou encontrar em Honestino, filme dirigido por Aurélio Michiles e apresentado na noite de sábado, 25 de julho, durante o Bonito CineSur.

A produção mistura documentário e ficção para reconstruir a trajetória do líder estudantil, presidente da União Nacional dos Estudantes e um dos desaparecidos políticos do regime militar.

Honestino foi preso e perseguido por sua atuação política. Desapareceu em 1973, depois de ser capturado por agentes da repressão, e seu corpo jamais foi encontrado. Mais de cinco décadas depois, sua história continua marcada não apenas pelo que se sabe, mas também por tudo aquilo que o Estado brasileiro ainda não foi capaz de responder.

Aurélio Michiles parte dessa ausência para construir um filme que não pretende encerrar a história, mas devolvê-la ao presente. Para isso, utiliza cartas, poemas, documentos, imagens de arquivo e depoimentos de pessoas que conviveram com Honestino.

Nas sequências dramatizadas, Bruno Gagliasso assume o papel do líder estudantil, dando corpo e voz a um jovem cuja imagem ficou durante muito tempo limitada aos registros da militância e da repressão.

O homem antes do símbolo

Após a sessão, Bruno explicou que seu desafio não era interpretar apenas um personagem político conhecido, mas encontrar a pessoa que existia antes de Honestino se transformar em um nome da resistência brasileira.

Essa escolha muda a relação do público com a história. Em vez de apresentar Honestino somente como mártir, o filme procura recuperar sua juventude, sua sensibilidade e suas relações afetivas.

A violência da ditadura se torna ainda mais concreta quando percebemos que ela não eliminou somente um opositor político. Eliminou um filho, um irmão, um amigo e todas as possibilidades de uma vida que ainda estava começando.

Bruno também falou sobre a responsabilidade de participar de um projeto como esse. Ao comentar a violência sofrida por Honestino e por tantos outros perseguidos pelo regime, resumiu a urgência do filme em uma frase: “Não pode normalizar”.

A afirmação diz respeito ao passado, mas inevitavelmente alcança o presente. A memória não é apenas uma forma de homenagear aqueles que desapareceram. É também uma maneira de reconhecer os mecanismos que permitiram que prisões ilegais, torturas, assassinatos e desaparecimentos fossem cometidos em nome do Estado.

Honestino volta ao presente pelas mãos de Bruno Gagliasso - Divulgação

Um desaparecimento que permanece

A história de Honestino guarda uma das feridas mais dolorosas da ditadura brasileira: a ausência de um corpo e de uma resposta definitiva para sua família.

Não houve despedida, sepultamento ou conclusão. O desaparecimento se prolonga no tempo porque impede que o luto encontre um ponto final.

É nessa falta que o filme de Aurélio Michiles encontra sua força. Honestino não transforma documentos em uma enumeração fria de acontecimentos.

Ao aproximar os registros históricos das lembranças de familiares e amigos, mostra que a política atravessa vidas individuais e deixa consequências que permanecem muito depois do fim oficial de um regime.

O longa também ajuda a aproximar essa história de gerações que não viveram a ditadura e, muitas vezes, conhecem seus crimes apenas de maneira superficial.

A presença de Bruno Gagliasso certamente amplia o alcance do filme, mas o ator não tenta se sobrepor ao personagem. Seu trabalho está justamente em devolver humanidade a um nome que os documentos oficiais tentaram apagar.

O cinema como memória

A exibição no CineSur ganhou um significado particular por acontecer em um festival dedicado ao encontro entre diferentes cinematografias da América do Sul, continente marcado por ditaduras, perseguições políticas e disputas permanentes em torno da memória.

Ao trazer Honestino para Bonito, o festival reafirma que o cinema não serve apenas para representar o passado. Também pode questionar as versões oficiais, recuperar histórias interrompidas e devolver espaço àqueles que foram silenciados.

Aurélio Michiles e Bruno Gagliasso não apresentaram apenas um filme sobre um jovem desaparecido em 1973. Apresentaram uma obra sobre a dificuldade brasileira de encarar plenamente sua própria história.

Enquanto famílias ainda esperarem respostas e crimes de Estado forem tratados como detalhes distantes, personagens como Honestino continuarão pertencendo tanto ao passado quanto ao presente.

O cinema talvez não consiga preencher todas as ausências. Mas pode impedir que elas sejam esquecidas.

Diálogo

Lençóis, na Chapada Diamantina (BA), pode colocar o Brasil em evidência no... Leia na coluna de hoje

Leia a Coluna Diálogo deste sábado (01) e domingo (02)

01/08/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Rubenio Marcelo - Poeta de MS

"Que uma palavra não seja salva se for mal dita... Que uma só palavra não seja dita se não for digna”

FELPUDA

Na corrida pelo Governo do Estado, o candidato petista afirma que entrou na disputa para pôr fim à permanência do mesmo grupo político no comando de Mato Grosso do Sul. Segundo ele, o modelo se esgotou. O discurso é direto e busca explorar o desejo de mudança. Curiosamente, a crítica não se estende ao cenário nacional, onde o PT acumula anos no poder do país. A diferença de régua chama atenção. Na política, pelo visto, a fadiga do poder depende do endereço. E dê-lhe!...

DiálogoFoto: Divulgação

Lençóis, na Chapada Diamantina (BA), pode colocar o Brasil em evidência no turismo sustentável mundial. O município foi selecionado pelo Ministério do Turismo para disputar o selo “Melhores Vilas Turísticas”, concedido pela ONU Turismo, reconhecimento voltado a destinos que conciliam preservação ambiental, cultura e desenvolvimento econômico. A candidatura destaca iniciativas como o projeto do Geoparque Serra do Sincorá, candidato a Geoparque Global da UNESCO. Outro diferencial é o uso de tecnologia para gestão do turismo, com monitoramento da visitação e inclusão de mais de 300 guias locais. Para participar da seleção, Lençóis apresentou materiais em português e inglês. O resultado será divulgado em dezembro e se conquistar o selo, o município passará a integrar uma rede global de destinos referência em turismo sustentável. Com pouco mais de 11 mil habitantes, Lençóis reforça a tendência de valorização de cidades que apostam na preservação do patrimônio natural e cultural como estratégia para atrair visitantes do mundo inteiro.

DiálogoGerson Claro e Kátia Claro - Foto: Wagner Guimarães

 

DiálogoAlessandra Braggioni - Foto: André Ligeiro

Palanque

O ex-ministro Carlos Marun chegou a ser cotado para uma das suplências de Nelson Trad Filho ao Senado. O problema é que seu MDB está no mesmo palanque de Eduardo Riedel, enquanto Nelson Trad Filho segue em outra composição. Embora não haja resolução específica do TSE sobre o caso, existe consulta tratando das restrições entre coligações diferentes. Na política, portanto, não basta querer...

Só?

Por falar em Nelson Trad Filho, o PSD formaliza neste sábado (1º) a sua candidatura à reeleição ao Senado, e sem lançar chapas para deputados federal e estadual. Isso dá a impressão de que o senador estará sozinho na disputa. Dizem por aí que é só impressão, porque ele conta com uma rede de prefeitos e vereadores que pode pesar bastante na eleição, principalmente porque estarão em jogo duas cadeiras no Senado. A conferir.

Em cartaz

A Cia. Ofit tem apresentações marcadas com o espetáculo teatral “Três Vírgula Quatro Graus na Escala Richter”, direção de Nill Amaral, nos dias 5, 6 e 7 de agosto, sempre às 19h, no Teatro Prosa do Sesc Horto, em Campo Grande. Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram @ofitcia.

ANIVERSARIANTES

Sábado (01)

Dra. Elisangela Cristina Nery,
Luiz Carlos da Silva Feitosa,
Horácio Pereira Andrino,
Alexandrina Marques Barbosa,
Dheuds Carmelino Pereira Nantes,
José Eduardo Porto Rodrigues,
Marcela Molinar de Castro Guimarães,
Antônio Gomes Flores,
Dalva Maia Siravegna,
Isabella Fernandes Catonio,
Edson Batista do Nascimento,
Osvaldo Demenciano,
José Ferreira Ribas,
Livio Guimarães da Silva,
Marcina Ferreira do Carmo Aratani,
José Joaquim Correa Lopes,
Luiz Dodero Junior,
Flavio Fontoura,
Izabela Jornada Pereira,
Adalberto Tavarez de Almeida,
Daniela Cristiane Ota,
Ronaldo Dias dos Reis,
Everton Heiss Taffarel,
Priscila Mayumi Moroto,
Eva Maria Bucker Froes,
Dr. André Ferreira de Brito,
Roseli Maria Del Grossi Bergamini,
Waldir Godoy Filho,
Gabriel José Barbosa Luckemeyer de Melo,
Luiz Carlos Saldanha Rodrigues,
Elizabeth Nogueira da Costa Fonseca,
Aluízio Angelo de Deus,
Elídio Morales Júnior,
Rosário Congro Flôres Filho,
Rodrigo Zanatto da Cunha,
Sylvio Carlos Faria Hidalgo,
Bárbara de Souza Gameiro,
Sandra Amaral Marcondes,
Cibele Maria Barbosa Pereira Thiago,
José Wilson Ferreira de Lira,
Fabiana Merlo de Oliveira,
Antonio López,
José Wilson Siqueira Campos,
Irene Caroline e Moura,
Luciene Muniz Daguila,
Marcelo Dallamico,
Luiz Yoshimura,
Dulce Brandt Yoshimura,
Rachel Augusta Elkhoury,
Dr. Francisco Otaviano Wehling Ilgenfritz,
Margarida Gomes Ortiz,
Carlos Eduardo Ito Tadano,
Augusto Hide Sakihama,
Fábio Aquino Brum,
Dr. Adauto Ferreira,
Dr. Bruno Mangiapelo,
José Horácio Porto de Figueiredo,
José Carlos Renosto,
Carlos Higa,
Alexandre Ramos Baseggio,
Estevaldo Laguilhon,
Mariane Medeiros Horn, Alisson Henrique do Prado Farinelli,
Antonio César Bauermeister de Araújo,
Lyane Moretti,
Diego Augusto Granzotto de Pinho,
Fabiana de Moraes Cantero e Oliveira,
Heizer Ricardo Izzo,
Estela Mara Casarin Guilherme,
João Carlos de Figueiredo,
Oscar Haruo Mishima,
Carlos Israel Pereira da Silva Junior.

Domingo (02)

Oclécio Assunção,
José Teixeira de Oliveira,
Dra. Rosana Dorsa Vieira Pontes Regis,
Michelle Cândia de Sousa Tebcharani,
Thiago Augusto Schoenherr,
Claudio Aparecido Capitulino,
Dr. Hamilton Carli,
Marcelo Vercelino,
Jurema Freitas de Lima,
Nair Barbosa de Oliveira,
Jayme Vieira de Resende Filho,
Brail da Silva Lima,
João Ângelo Sanchez Varela,
Omar Goulart Onça,
Dr. Marcos Costa Vianna Moog,
Dr. Hernani Trefzger Cândido,
Aldir Sbaraini,
Fábio Pacheco,
Elizabeth Santos Farias,
Emerson Belan,
Polliana Mendes Cândia Scaffa,
Maria Inês Loureiro Gurgel,
Dr. Aécio Pereira,
Guilherme Bertoldo,
Edna Maria Souza Guarinão,
Graziela de Brito Napi,
Leonir Canepa Couto,
Ana Carolina de Souza Salomão Griesel,
Paola Mendes Burkhart,
Margarida Maria Fontanella Gaiher,
Kleber George Sanches Hernandes,
Afonso Garcia Leite,
Terezinha de Jesus Secco,
Nerindo Pelegrinelli,
Vanilton de Melo Galdino,
Maria Angélica Mendonça,
Armando Ferreira Lima,
Olivia Simone Serrou Queiroz Botelho,
Daniela Vasques,
Carlos Roberto de Almeida,
Luís Landes da Silva Pereira,
Valdevino Santiago,
João Pedro Pasqual Neto,
Vilson Pradeboni,
Afonso Lopes,
Fabio Dantas Martins,
Jezilene Duarte Passos de Oliveira,
Marcos Pereira dos Santos,
Eunice de Oliveira Trelha,
Sônia Midori Hashimoto,
Dr. Celso Roberto Spengler,
Juvenal Coelho Ribeiro,
Milton Garcia Leal,
Silvio Luiz Martin,
Carlos Roberto Giacomelli,
Vicente Paulo Ferreira,
Seleide Fernandes Alves,
Liney Barbosa,
José Altair Gonçalves Braga,
Maria Cristina Hvala,
Afonso da Costa Rondon,
Jaqueline Lombardi Kassar,
Newton Corrêa da Silva Júnior,
João Chama,
Ricardo Akiyoshi Hayashida,
Nasir Salum,
Claudinei Zimermann Silveira,
Cristiane Aparecida Pedroso da Silva,
Fátima Suzue Gonçalves Matsushita,
Dr. Geraldo Moretzsohn de Castro Filho,
Aldo Heishin Oshiro,
Fernanda Caccia,
Natália Schmaedecke.

Colaborou Tatyane Gameiro

AGENDA CULTURAL

Programação tem shows nacionais, como o de Alexandre Pires, feira, teatro e muito mais

De grandes shows nacionais a programação gratuita, agenda reúne opções para todas as idades, com destaque para o "Pagonejo Bão", espetáculos, feira de empreendedores e atividades culturais

31/07/2026 08h00

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Divulgação

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Este fim de semana promete movimentar Campo Grande com uma programação diversificada, reunindo música, teatro, circo, gastronomia, empreendedorismo, cultura e lazer para públicos de todas as idades.

Entre os destaques está a chegada de Alexandre Pires com o show “Pagonejo Bão”, que desembarca na Capital neste sábado, além de apresentações gratuitas, feira criativa, espetáculos infantis e atrações espalhadas pela cidade.

Quem gosta de música terá opções que vão da MPB à música eletrônica, passando pelo samba, sertanejo, ritmos afro-brasileiros e sonoridades contemporâneas. Já as famílias poderão aproveitar atividades para crianças, parques temáticos, cinema e experiências culturais.

SHOW “Pagonejo Bão” - Espetáculo de Alexandre Pires nasceu da proposta de unir o pagode e o sertanejo
Foto: Divulgação

“PAGONEJO BÃO”

A principal atração do fim de semana acontece amanhã, quando Alexandre Pires sobe ao palco do Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês, para apresentar o projeto “Pagonejo Bão”.

O espetáculo nasceu da proposta de unir dois dos gêneros mais populares do país: o pagode e o sertanejo. No repertório, o cantor revisita sucessos da carreira solo, clássicos da época do Só Pra Contrariar e releituras em formato acústico, aproximando as canções da sonoridade sertaneja.

Recentemente apontado pela Billboard como o único brasileiro entre os 100 maiores artistas latinos do século 21, Alexandre Pires define o projeto como um reencontro com diferentes gerações.

“‘Pagonejo Bão’ é um projeto de coração. É resgatar memórias, mostrar que música boa atravessa estilos e celebrar o público que canta comigo há décadas”, afirma o artista.

Os portões serão abertos às 20h e a expectativa da organização é de casa cheia. Os bangalôs já estão esgotados, mas ainda há ingressos para os setores A, B e C, Área VIP e Bistrôs.

Um dos diferenciais do evento será o open bar de cerveja Corona disponível em todos os setores, oferecendo a mesma experiência de bebidas ao público, independentemente do espaço escolhido.

Os ingressos continuam à venda no Stand Pedro Silva Promoções, localizado no Comper Jardim dos Estados, e também pela internet. A classificação é para maiores de 18 anos.

Antes e depois do show principal, quem assume o comando da pista é a DJ sul-mato-grossense Nathalia Albuquerque.

Com 13 anos de carreira e presença frequente em eventos ao lado de artistas como Alok, Djavan, Ney Matogrosso, Paula Toller, Paralamas do Sucesso e Humberto Gessinger, Nathalia prepara um set exclusivo para conectar a música eletrônica ao universo do pagode e do sertanejo.

Segundo ela, o desafio foi justamente construir uma experiência que dialogue com a identidade do evento.

A DJ também é produtora musical e ficou conhecida, entre outros trabalhos, pelo remix de “Trem do Pantanal”, lançado durante as comemorações dos 125 anos de Campo Grande.

SESC

O Sesc Teatro Prosa também preparou uma programação especial. Hoje, às 19h, a cantora Lívia Nestrovski e o músico Fred Ferreira apresentam o espetáculo “Na Carne da Pêra”, reunindo canções brasileiras e internacionais em um repertório que mistura música popular, erudita, guitarra elétrica, sintetizadores e experimentações sonoras.

Já no sábado, às 16h, é a vez do espetáculo circense “Balança, mas não cai!”, estrelado por Társila Bonelli.
A peça acompanha a personagem Tarzica em uma aventura repleta de humor, equilíbrio e imaginação, convidando crianças e adultos a refletirem sobre sentimentos, descobertas e a infância.

Toda a programação tem classificação livre e entrada gratuita, mediante retirada antecipada de ingressos pelo Sympla.

FEIRA

Hoje, a partir das 17h, acontece a sétima edição da Feirinha Casa Hub.

O evento, que já se consolidou como um dos encontros mais tradicionais de pequenos empreendedores da Capital, reúne aproximadamente 20 expositores oferecendo hambúrgueres, choripan, cachorro-quente, pizzas, doces, cafés, cervejas artesanais, brownies, artesanato, acessórios, caricaturas e diversos produtos criativos.

Além da gastronomia, a programação terá apresentação musical do cantor Tierri Borges, que passeia por estilos como MPB, pop rock, chamamé, músicas internacionais e sertanejo raiz.

Segundo os organizadores, a proposta é fortalecer a economia criativa local e abrir espaço para novos empreendedores desenvolverem seus negócios. A entrada é gratuita.

CULTURA AFRO-BRASILEIRA

Outra opção cultural é o espetáculo “Africanidades – O Chamado dos Tambores”, que marca a nova fase artística da Banda BatuqueCanta.

Espetáculo “Africanidades” - Show une percussão sustentável, instrumentos produzidos com materiais recicláveis e um repertório que celebra a ancestralidade negra
Foto: Divulgação

Produzido pelo Centro Cultural Instituto Projeto Livres, reconhecido como Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura, o show une percussão sustentável, instrumentos produzidos com materiais recicláveis e um repertório que celebra a ancestralidade negra.

A cantora, compositora e educadora Professora Rô interpreta músicas autorais e clássicos de nomes como Dona Ivone Lara, Leci Brandão, Virgínia Rodrigues, Mariene de Castro e Lazzo Matumbi.

Canções inéditas, como “Racismo Velado”, também fazem parte do espetáculo, propondo reflexões sobre identidade, memória, resistência e transformação social.

SHOPPING

Quem pretende aproveitar o fim de semana em família encontra diversas opções no Shopping Campo Grande.

Na Praça Central, a atração temática Miraculous leva o universo de Ladybug e Cat Noir para crianças de 2 anos a 13 anos, com piscina de bolinhas, escorregadores, brinquedos infláveis e circuito interativo.

Já o Yupp Play promove atividades especiais para os pequenos, incluindo distribuição gratuita de pipoca, algodão-doce e balões durante o período da tarde.

Para quem busca mais aventura, o Yupp Experience oferece 22 atrações indoor, entre trampolins, fliperamas, brinquedos, esportes interativos e réplicas gigantes de dinossauros.

Outro destaque é o Festival Japão-Coreia, que reúne gastronomia típica, bebidas importadas, doces, utensílios orientais, porcelanas, objetos decorativos e produtos tradicionais da cultura asiática.

No Cinemark, a principal estreia da semana é a animação “Minions & Monstros”, voltada ao público infantil.

Além disso, hoje marca o último dia da Campanha do Agasalho realizada pelo shopping em parceria com o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), que recebe doações de roupas e cobertores para pessoas em situação de vulnerabilidade.

ESCOLA PELEZINHO

Encerrando a agenda, o sábado também será marcado pelo Baile dos 40 Anos da Escola Pelezinho.

A celebração acontece no Clube Estoril e reunirá ex-alunos, professores, colaboradores e famílias em um jantar dançante para comemorar a trajetória da instituição.

A animação ficará por conta de Regina BomBom e Banda, além de DJ convidado. O ingresso antecipado inclui jantar completo e pode ser adquirido pelo Sympla.

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