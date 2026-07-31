Tem muita gente suando em bicas depois que vieram à tona os diálogos da... Leia na coluna de hoje

Allan Kardec - escritor francês
"A vida nem sempre é como sonhamos, mas nem sempre sonhamos o que queremos viver”.
FELPUDA
Tem muita gente suando em bicas depois que vieram à tona os diálogos da quadrilha investigada por trocar vagas na saúde por livros, em esquema que teria causado prejuízo superior a R$ 27 milhões aos cofres públicos. Os nomes citados são conhecidos da política e alguns já ensaiavam discursos de pré-campanha. Agora, a prioridade parece ser outra: encontrar uma explicação que convença eleitores e, principalmente, a Justiça. Tem pré-candidato estourando mais que pipoca em óleo quente. E, pelo visto, o barulho da panela ainda está longe de acabar.
Fora
A insistência do PT em manter Bolsonaro como alvo principal dos ataques, mesmo com o ex-presidente fora da campanha e enfrentando condenação pesada, parece estar produzindo mais irritação do que votos nos rincões de Mato Grosso do Sul.
Mais
Durante uma reunião com um candidato do PT à reeleição, dois participantes não gostaram nada de ouvir o lulista chamar Bolsonaro de “canalha” e a conversa quase terminou em vias de fato. Pelo jeito, tem chute político que continua passando longe do gol.
Prontos
As convenções estaduais do Progressistas (PP) e do Partido Liberal (PL), marcadas para 1º de agosto, em Campo Grande, vão oficializar as principais candidaturas da base governista em Mato Grosso do Sul. O PP deverá homologar a candidatura do governador Eduardo Riedel à reeleição, além das chapas para deputados federal e estadual. Os eventos também servirão para consolidar a aliança entre os partidos que sustentam o atual governo estadual na disputa de 2026. Riedel reúne a maior base política nas eleições deste ano.
Sacramentados
O PL aproveitará a convenção estadual para confirmar sua participação na coligação de apoio à reeleição de Eduardo Riedel e homologar seus candidatos ao Senado. A expectativa é de que sejam lançados o ex-governador Azambuja e o Capitão Contar para as duas vagas em disputa. Marcos Pollon já teria jogado a toalha e deverá tentar a reeleição.
Na sombra
O que deveria ser um quarteto de lideranças da direita em MS poderá virar trio. No palanque, deverão aparecer Riedel, Tereza Cristina e Azambuja. Adriane Lopes, por sua vez, dizem, deverá ficar com participação bem mais discreta. Nos bastidores, o argumento é que a prefeita não teria acumulado resultados suficientes para ganhar lugar de destaque e, assim, a vitrine parece não estar tão iluminada. Em política, até o palanque tem seus lugares disputados e alguns ficam, literalmente, na sombra.
ANIVERSARIANTES
- Elza Maria Verlangieri Loschi (Tai),
- Dr. José Ivan Albuquerque Aguiar,
- Priscila Virginia Schneider Sanches,
- Dr. Wilson Sami Saauma Ibrahim,
- Ledir Marques Pedrosa,
- Dr. Andrew Robalinho da Silva Filho,
- Edna Graciliano Arguello Nunes,
- Fernando Luis Aono,
- Júlia Orikassa Noguchi,
- Aparicio Ramão Silveira,
- Michel Issa Filho,
- Dr. Odair Rodrigues de Barros,
- Paulo Takamura,
- Dra. Itaneide Cabral Ramos,
- Alécio Antônio Tamiozzo,
- Noemi Leite de Barros,
- Willian Tapia Vargas,
- Fernando Orue,
- Daniel Regis Rahal,
- Roberto Santos Durães,
- Luiz Carlos Iunes Monteiro,
- Maria Aparecida Cano Lopes,
- Marcello Massao Izeki Mendes,
- Augusto dos Santos Ayres,
- Fatima Gomes Santana,
- Heico Tsuha,
- Janaína Mecchi,
- Roberto Alves Vieira,
- Marcos Antônio Moura Cristaldo,
- Rilton Silva Durães Junior,
- Newton Marcos Galache,
- Altino Lima da Silva,
- Camila Pereira Pacheco,
- Leodir Antonio da Cunha,
- Vanildo Bovolin,
- Ancelmo Tasoniero,
- Dr. Marcelo de Souza Pedro,
- Paulo de Oliveira,
- Analice Lopes Moraes,
- Cleide Teles,
- Sílvio Oliveira Nunes,
- Urania Motti Gate,
- Ildo Furtado de Oliveira,
- José Elodir Bender,
- William Brias Umar,
- Jamir Nedeff,
- Dra. Maria do Socorro Medeiros
- de Freitas Abrão,
- Dr. Stéfferson Almeida Arruda,
- Luiz Antônio Franco,
- Marcelo Bertoni,
- Olga Therezinha Bianchi Zacarias,
- Jorge Alberto Lezeu,
- Dr. Clóvis Emílio Santiago,
- Paulo Roberto Teixeira Lacerda,
- Laurianníe de Souza Faria,
- Elce André Silveira Leite,
- Venício Rodrigues Ferreira,
- Rosana dos Santos Zorato,
- Luiz Fabiano Coelho de Oliveira,
- Geny Nogueira Cubel,
- Teresa Maria Vieira,
- Ana Cristina Fontoura Corrêa,
- Adilson Moreira Moura,
- Carolina Saraiva,
- Eudes Beirão Rodrigues,
- Maria Gorete Militão,
- Sandi Cristina Fernandes Moreira Senna,
- Carolini Satiko Tanaka,
- Elaine Lima Yule,
- Carlinda Silva,
- Keila Pontes de Almeida,
- Neiva Teixeira,
- Hudson Mendes,
- Maria Auxiliadora Lima,
- Mara Lúcia Cardoso,
- Humberto Vieira,
- João Venâncio Lopes,
- Victor Souza de Almeida,
- Renata Teixeira Gomes,
- Geisa Vieira,
- Cleuza Santos da Silva,
- Carolina da Silva Pereira,
- Maria Lúcia Nantes,
- Lorena Ferreira,
- Célia Regina Nogueira,
- Jorge Ullony,
- Mercio Antonio Milanetti,
- Najla Barbieri Gomes Catarineli,
- José Inácio Branco,
- Alexandre Pierin de Barros,
- Regina Eleusis Silveira dos Santos,
- Paula Mayumi Yamakawa Takamura,
- Sônia de Freitas Barbosa Figueiredo,
- Ana Lucia Carducci Gouvea Mancuso,
- Luiz Humberto Fernandes,
- Rogério Monteiro de Barros,
- Elizabeth Marques Coelho,
- Fernanda Maria Bosso Pinheiro,
- Iunes Tehfi,
- Fabiana Silva da Cunha,
- Márcia Luiza Aparecida Paterlini,
- Sandra Megumi Kato Kuchida,
- Jacinto Rodrigues da Cunha,
- Helena Britto Bacchi de Araújo,
- Fabricio Collares,
- Kellyne Laís Laburú Alencar de Almeida.
Colaborou com Tatyane Gameiro