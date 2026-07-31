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Diálogo

Tem muita gente suando em bicas depois que vieram à tona os diálogos da... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (31)

Ester Figueiredo

31/07/2026 - 00h02
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Allan Kardec - escritor francês

"A vida nem sempre é como sonhamos, mas nem sempre sonhamos o que queremos viver”.

FELPUDA 

Tem muita gente suando em bicas depois que vieram à tona os diálogos da quadrilha investigada por trocar vagas na saúde por livros, em esquema que teria causado prejuízo superior a R$ 27 milhões aos cofres públicos. Os nomes citados são conhecidos da política e alguns já ensaiavam discursos de pré-campanha. Agora, a prioridade parece ser outra: encontrar uma explicação que convença eleitores e, principalmente, a Justiça. Tem pré-candidato estourando mais que pipoca em óleo quente. E, pelo visto, o barulho da panela ainda está longe de acabar.

Fora

A insistência do PT em manter Bolsonaro como alvo principal dos ataques, mesmo com o ex-presidente fora da campanha e enfrentando condenação pesada, parece estar produzindo mais irritação do que votos nos rincões de Mato Grosso do Sul. 

Mais

Durante uma reunião com um candidato do PT à reeleição, dois participantes não gostaram nada de ouvir o lulista chamar Bolsonaro de “canalha” e a conversa quase terminou em vias de fato. Pelo jeito, tem chute político que continua passando longe do gol.

Eloisa Caiado e Sarah GentaEloisa Caiado e Sarah Genta - Foto: Arquivo Pessoal

 

Paula SaricPaula Saric - Foto: Divulgação

Prontos

As convenções estaduais do Progressistas (PP) e do Partido Liberal (PL), marcadas para 1º de agosto, em Campo Grande, vão oficializar as principais candidaturas da base governista em Mato Grosso do Sul. O PP deverá homologar a candidatura do governador Eduardo Riedel à reeleição, além das chapas para deputados federal e estadual. Os eventos também servirão para consolidar a aliança entre os partidos que sustentam o atual governo estadual na disputa de 2026. Riedel reúne a maior base política nas eleições deste ano.

Sacramentados

O PL aproveitará a convenção estadual para confirmar sua participação na coligação de apoio à reeleição de Eduardo Riedel e homologar seus candidatos ao Senado. A expectativa é de que sejam lançados o ex-governador Azambuja e o Capitão Contar para as duas vagas em disputa. Marcos Pollon já teria jogado a toalha e deverá tentar a reeleição. 

Na sombra

O que deveria ser um quarteto de lideranças da direita em MS poderá virar trio. No palanque, deverão aparecer Riedel, Tereza Cristina e Azambuja. Adriane Lopes, por sua vez, dizem, deverá ficar com participação bem mais discreta. Nos bastidores, o argumento é que a prefeita não teria acumulado resultados suficientes para ganhar lugar de destaque e, assim, a vitrine parece não estar tão iluminada. Em política, até o palanque tem seus lugares disputados e alguns ficam, literalmente, na sombra.

ANIVERSARIANTES 

  • Elza Maria Verlangieri Loschi (Tai),
  • Dr. José Ivan Albuquerque Aguiar, 
  • Priscila Virginia Schneider Sanches,
  • Dr. Wilson Sami Saauma Ibrahim, 
  • Ledir Marques Pedrosa,
  • Dr. Andrew Robalinho da Silva Filho,
  • Edna Graciliano Arguello Nunes,
  • Fernando Luis Aono,
  • Júlia Orikassa Noguchi,
  • Aparicio Ramão Silveira,
  • Michel Issa Filho,
  • Dr. Odair Rodrigues de Barros,
  • Paulo Takamura,
  • Dra. Itaneide Cabral Ramos, 
  • Alécio Antônio Tamiozzo,
  • Noemi Leite de Barros,
  • Willian Tapia Vargas,
  • Fernando Orue,
  • Daniel Regis Rahal, 
  • Roberto Santos Durães, 
  • Luiz Carlos Iunes Monteiro,
  • Maria Aparecida Cano Lopes,
  • Marcello Massao Izeki Mendes,
  • Augusto dos Santos Ayres, 
  • Fatima Gomes Santana,
  • Heico Tsuha,
  • Janaína Mecchi, 
  • Roberto Alves Vieira,
  • Marcos Antônio Moura Cristaldo,
  • Rilton Silva Durães Junior,
  • Newton Marcos Galache,
  • Altino Lima da Silva,
  • Camila Pereira Pacheco,
  • Leodir Antonio da Cunha,
  • Vanildo Bovolin,
  • Ancelmo Tasoniero,
  • Dr. Marcelo de Souza Pedro, 
  • Paulo de Oliveira,
  • Analice Lopes Moraes,
  • Cleide Teles,
  • Sílvio Oliveira Nunes,
  • Urania Motti Gate,
  • Ildo Furtado de Oliveira,
  • José Elodir Bender, 
  • William Brias Umar,
  • Jamir Nedeff,
  • Dra. Maria do Socorro Medeiros 
  • de Freitas Abrão, 
  • Dr. Stéfferson Almeida Arruda,
  • Luiz Antônio Franco,
  • Marcelo Bertoni,
  • Olga Therezinha Bianchi Zacarias,
  • Jorge Alberto Lezeu,
  • Dr. Clóvis Emílio Santiago,
  • Paulo Roberto Teixeira Lacerda,
  • Laurianníe de Souza Faria, 
  • Elce André Silveira Leite,
  • Venício Rodrigues Ferreira,
  • Rosana dos Santos Zorato,
  • Luiz Fabiano Coelho de Oliveira,
  • Geny Nogueira Cubel,
  • Teresa Maria Vieira,
  • Ana Cristina Fontoura Corrêa,
  • Adilson Moreira Moura,
  • Carolina Saraiva,
  • Eudes Beirão Rodrigues,  
  • Maria Gorete Militão,
  • Sandi Cristina Fernandes Moreira Senna,
  • Carolini Satiko Tanaka,
  • Elaine Lima Yule,
  • Carlinda Silva,
  • Keila Pontes de Almeida,
  • Neiva Teixeira,
  • Hudson Mendes,
  • Maria Auxiliadora Lima,
  • Mara Lúcia Cardoso,
  • Humberto Vieira,
  • João Venâncio Lopes,
  • Victor Souza de Almeida,
  • Renata Teixeira Gomes,
  • Geisa Vieira,
  • Cleuza Santos da Silva,
  • Carolina da Silva Pereira,
  • Maria Lúcia Nantes,
  • Lorena Ferreira,
  • Célia Regina Nogueira,
  • Jorge Ullony,
  • Mercio Antonio Milanetti,
  • Najla Barbieri Gomes Catarineli,
  • José Inácio Branco, 
  • Alexandre Pierin de Barros,
  • Regina Eleusis Silveira dos Santos, 
  • Paula Mayumi Yamakawa Takamura, 
  • Sônia de Freitas Barbosa Figueiredo,
  • Ana Lucia Carducci Gouvea Mancuso,
  • Luiz Humberto Fernandes,        
  • Rogério Monteiro de Barros,
  • Elizabeth Marques Coelho,
  • Fernanda Maria Bosso Pinheiro,
  • Iunes Tehfi,
  • Fabiana Silva da Cunha,
  • Márcia Luiza Aparecida Paterlini,
  • Sandra Megumi Kato Kuchida,
  • Jacinto Rodrigues da Cunha,  
  • Helena Britto Bacchi de Araújo,
  • Fabricio Collares,
  • Kellyne Laís Laburú Alencar de Almeida.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Teatro

Espetáculo da Cia. Ofit retorna aos palcos em uma nova montagem entre os dias 5 e 7 de agosto

Espetáculo retorna aos palcos após mais de uma década em nova montagem que reúne diferentes gerações de artistas, integra projeto de formação e terá apresentações gratuitas entre os dias 5 e 7 de agosto no Sesc Teatro Prosa

29/07/2026 08h30

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Escrita por Éder Rodrigues,

Escrita por Éder Rodrigues, "Três Vírgula Quatro Graus na Escala Richter" explora o silêncio que cresce com as palavras não ditas nas relações Foto: Vaca Azul

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Há terremotos que não derrubam prédios, mas transformam vidas inteiras. São aqueles que acontecem dentro de casa, nas relações familiares, nos afetos desgastados e nas palavras que nunca chegam a ser ditas.

É justamente essa metáfora que inspira “Três Vírgula Quatro Graus na Escala Richter”, espetáculo da Cia. Ofit que retorna aos palcos em uma nova montagem entre os dias 5 e 7 de agosto, sempre às 19h, no Sesc Teatro Prosa, em Campo Grande.

Com entrada gratuita e classificação indicativa de 12 anos, a peça marca não apenas a volta de um dos trabalhos mais significativos da trajetória da companhia, mas também integra as comemorações pelos 20 anos da Cia. Ofit, fundada em 2006.

A remontagem também representa um reencontro entre passado e presente, preservando a potência da dramaturgia original enquanto incorpora novos artistas, novos olhares e um processo criativo baseado na formação continuada.

Escrita por Éder Rodrigues especialmente para a companhia em 2015 e dirigida por Nill Amaral, a obra acompanha uma família aparentemente comum que se vê diante de uma decisão capaz de alterar definitivamente sua dinâmica.

Aos poucos, aquilo que permaneceu escondido durante anos começa a emergir, revelando tensões, ressentimentos e verdades que resistiam ao tempo.

Longe de apostar em grandes acontecimentos ou reviravoltas espetaculares, o espetáculo concentra sua força dramática naquilo que costuma permanecer invisível: os silêncios, as ausências, os pequenos gestos e as despedidas que insistimos em adiar.

A própria referência ao título ajuda a compreender essa proposta. Um terremoto de 3,4 graus na Escala Richter dificilmente provoca grandes destruições, mas é suficiente para ser sentido.

Da mesma forma, a peça investiga os pequenos abalos emocionais que, mesmo discretos, transformam profundamente a vida das pessoas.

Segundo o diretor Nill Amaral, são justamente esses terremotos íntimos que tornam a montagem permanentemente atual.

“Os terremotos da trama são aqueles que acontecem quando deixamos de dizer o que precisa ser dito. As relações se acomodam, as distâncias aumentam e, quando percebemos, o tempo já revelou aquilo que tentamos esconder. É uma peça sobre a estranheza do lar e sobre tudo o que fingimos que continua vivo”, afirma.

FORMAÇÃO

A nova temporada nasce também de um processo coletivo de pesquisa desenvolvido ao longo deste ano. Em março, a companhia iniciou o workshop A Expansão da Palavra em Cena, uma investigação sobre o trabalho do ator que, além de oferecer formação artística, serviu como espaço de seleção para parte do elenco da remontagem.

A iniciativa integra o projeto P.E.S.S.O.A.S., reafirmando uma das características que acompanham a história da Cia. Ofit: transformar processos pedagógicos em experiências efetivas de criação artística.
Para Nill Amaral, teatro e formação caminham juntos.

“O teatro se constrói nesse trânsito entre pesquisa, aprendizagem e criação. É na sala de ensaio que as ideias são testadas, abandonadas e reinventadas”, explica.

O resultado desse processo é um elenco que reúne diferentes gerações e experiências de palco, promovendo um encontro entre artistas já consolidados e novos integrantes que chegam à companhia justamente por meio desse projeto de formação.

Uma das estreantes é Jurema de Castro, que interpreta Marta. A atriz conta que o desejo de conhecer a metodologia da companhia já existia há bastante tempo e que participar da seleção foi uma oportunidade inesperada.

“Eu sempre tive curiosidade de conhecer o método de trabalho do Nill. Quando fui selecionada, fiquei em choque. O processo tem sido uma loucura boa, completamente diferente de tudo o que vivi. Cada artista deixa um aprendizado, e encontrei nesse workshop um caminho para voltar ao teatro e fazer o que amo”, relata.

Também escolhida durante o workshop, Fernanda Almeida interpreta Lana, personagem responsável por desencadear conflitos que modificam profundamente a estrutura familiar apresentada na peça.

Para ela, a experiência ampliou sua percepção sobre aquilo que comunica em cena para além do texto.

“Aprendemos a comunicar muito além da palavra. O corpo, o gesto e a presença também contam a história. Mesmo quando não falamos, precisamos continuar acontecendo diante do público”, destaca.

Essa valorização do corpo e do silêncio dialoga diretamente com a proposta dramatúrgica do espetáculo. Em vez de explicar sentimentos ou apresentar respostas prontas, a montagem convida o espectador a ocupar os espaços vazios, interpretando aquilo que permanece nas entrelinhas.

Escrita por Éder Rodrigues, "Três Vírgula Quatro Graus na Escala Richter" explora o silêncio que cresce com as palavras não ditas nas relaçõesRemontagem da peça faz parte das celebrações dos 20 anos da Cia. Ofit - Foto: Vaca Azul

A PEÇA

A sinopse apresenta uma família que vê suas certezas abaladas por uma revelação. Em meio a um jogo de papéis e representações, os personagens percorrem não apenas os cômodos da casa, mas também os “incômodos” que carregam dentro de si.

A tradição familiar começa a ser colocada em risco à medida que antigas convenções deixam de sustentar vínculos que já não existem da mesma forma.

A peça propõe uma reflexão sobre os relacionamentos que insistimos em preservar apenas por hábito, medo ou conformismo. Ao longo da narrativa, torna-se evidente que muitas relações permanecem vivas apenas na aparência, enquanto emocionalmente já chegaram ao fim há muito tempo.

Essa abordagem torna “Três Vírgula Quatro Graus na Escala Richter” uma obra que ultrapassa o contexto específico da família retratada.

O espetáculo dialoga com qualquer pessoa que já tenha experimentado conflitos silenciosos, despedidas adiadas ou a dificuldade de romper com estruturas afetivas que perderam seu sentido.

Além da direção de Nill Amaral e da dramaturgia assinada por Éder Rodrigues, a montagem reúne um elenco formado por Nadja Mitidiero, Jurema de Castro, Leandro Faria, Karine Araújo, Fernanda Almeida e Gabriel Mikyo.

A equipe técnica também reúne profissionais com longa trajetória nas artes cênicas sul-mato-grossenses. A iluminação e a visualidade são assinadas por Gil Esper e Rodrigo Bento, enquanto a assistência de direção é de Carlos Anunciato.

Os figurinos são de Marciana Brunetto, a trilha e os efeitos sonoros de Gabriel de Oliveira Jr., a produção de Diva Palhano, a coordenação do workshop de Samuel Mello, a identidade visual da Vaca Azul e a assessoria de imprensa da Arruda Comunicação.

A realização é da Associação Cultural Oficina de Interpretação Teatral (Ofit).

A montagem integra o projeto P.E.S.S.O.A.S., financiado pelo Programa Municipal de Fomento ao Teatro (FomTeatro), da Fundação Municipal de Cultura de Campo Grande (Fundac), com apoio do Sesc, Fecomércio MS, Casa de Cultura e Centro Cultural José Octávio Guizzo.

SERVIÇO

Espetáculo “Três Vírgula Quatro Graus na Escala Richter”

  • Datas: dias 5, 6 e 7 de agosto.
  • Horário: às 19h.
  • Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhanduí, nº 200, região central de Campo Grande.
  • Ingressos: gratuitos, disponíveis pelo Sympla.
     

Diálogo

O tabuleiro da disputa pelo Senado começa a ganhar forma e os pré... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna dessa quarta-feira (29)

29/07/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Charles Chaplin - Ator e produtor inglês

"Pensamos demasiadamente e sentimos muito pouco. Necessitamos mais de humildade que de máquinas. Mais de bondade e ternura que de inteligência. Sem isso, a vida se tornará violenta e tudo se perderá”.


FELPUDA 

O tabuleiro da disputa pelo Senado começa a ganhar forma e os pré-candidatos já afiam os discursos. Têm representantes da direita, da direita conservadora, do centro-direita, da esquerda e da esquerda mais à esquerda. Ideologias à parte, todos compartilham o mesmo objetivo: conquistar os votos dos mais de dois milhões de eleitores de Mato Grosso do Sul. Até as convenções, o movimento é de cálculo e cautela. Depois delas, o jogo será de ataque. Resta saber quem dará o xeque e quem acabará levando xeque-mate nas urnas. É esperar para ver.

Diálogo

Ruídos

A relação do PT de MS com os indígenas, seus eleitores tradicionais, começa a dar sinais de desgaste antes mesmo de a campanha ganhar as ruas. O que até então parecia uma parceria política sólida já enfrenta ruídos, cobranças e descontentamentos. 

Mais

E o problema não ficará restrito aos gabinetes, pois ruas, avenidas, praças e aldeias também serão palco da disputa. Na eleição, discurso bonito precisa resistir ao teste das realidade e memória do eleitor. Se a relação continuar se deteriorando, o prejuízo político será inevitável. 

DiálogoFrancisca Viana da Silva e Petrucio Narciso da Silva, que hoje comemoram 55 anos de casamento (Bodas de Ametista) - Foto: Arquivo Pessoal

 

DiálogoMaria Braz - Foto: Divulgação

Não basta

Na guerra pelo voto do distinto eleitor, alguns candidatos com mandato estão mergulhando na prestação de contas de tudo o que fizeram. Mostrar trabalho é obrigação, mas transformar campanha eleitoral em relatório de atividades não garante voto. O eleitor quer saber o que mudou na vida dele e não apenas quantos requerimentos foram apresentados. Afinal, quem ocupa cargo público não está fazendo favor, pois é empregado do povo. 

Fico

Para alegria dos pré-candidatos a deputado federal da direita, o Coronel David (PL) decidiu não disputar uma das oito cadeiras da Câmara Federal. O parlamentar vai mesmo buscar a reeleição e já comunicou sua decisão ao presidente do Partido Liberal, Reinaldo Azambuja. Com isso, encerram-se as especulações.

Ligeira

A Federação PSOL-Rede foi a primeira de MS a registrar oficialmente sua chapa para as eleições de 2026 no DivulgaCandContas, do TSE. Lucien Rezende aparece como candidato a governador e está entre os primeiros que disputam tal cargo já cadastrados pela Justiça Eleitoral no país. 

Juntos

O vereador Marcos Trad é um dos seis nomes da chapa do PT para disputa da Câmara Federal. Assim, ele estará com seu irmão Fábio Trad, candidato a governador, na mesma trincheira da esquerda.

ANIVERSARIANTES 

  • Artur Fernandes Filho (Tuca),
  • Luciana Tavares Marcondes de Souza,
  • Leôncio de Souza Brito Neto,
  • Patricia Carvalho Pereira Chaves,
  • José Armando Cerqueira Amado,
  • Milton da Costa Lima,
  • Claydêe Ignacio Ribeiro,
  • Dra. Djanir Corrêa Barbosa Soares, 
  • Marcos Ramirez Meza,
  • Pedro Roberto Sanches,
  • Maria Luisa da Conceição Martins,
  • Veimar Seabra Santana,
  • Genésia Rodrigues de Oliveira Sayd Pinto,
  • Silvestre Pereira da Silva,
  • Primos Zafari de Cauli,
  • Maurício Antunes Strang,
  • Rosely Torres Alves da Rocha,
  • Diana Francisca de Oliveira Melges,
  • Abel Conceição,    
  • Elisandro Cerioli, 
  • Marco Antônio Martins,
  • Isabella de Castro Bertelli, 
  • Camila Ávila Corrêa da Costa Cance,
  • Juliana Magri, 
  • Luiz Marques Vieira,
  • Cláudio Duailibi,
  • Pedro Mendes Couto,
  • Carlos Dódero Duailibi,
  • Dra. Denise da Silva Viégas,
  • Cristiana Junqueira Mendes,
  • Beatriz Sanches Pimentel,
  • Domingos Garde Filho,
  • Jéferson Matas Ibrahim,
  • Dilma de Medeiros Baréa,
  • Odácio Pereira Moreira,
  • Tainná Martins Escobar,
  • Ana Daiana Grunewaldt,
  • Marcelino Tadashi Akimura,
  • José Roberto Brun Filho,
  • Cely Maura Uehara,
  • Mauro Brisola Girão,
  • Jeny Ferreira Soares,
  • Ademar Rotili Nunes Junior, 
  • Marta Zierman Landfeldt,
  • Teresa Cristina Buainain Balbuena,
  • Victorino Martos Caetano Fonseca,
  • Dr. Benedito Dutra Pimenta, 
  • Márcia Regina Rezek,
  • Nacif Matheus Chacha, 
  • Maria Luisa Caldas Corrêa da Costa,
  • Selene Rocha Zeola,
  • Sandra Regina Zeola,
  • Ary Fernando Bittar,
  • Deize Benevides,
  • Honorio Pimentel Alencar,
  • Maria Madalena Carvalho,
  • Silvia Helena Franzini,
  • Luiz Fernando de Souza Oliveira,
  • Marisa Galdeiro Alencar,
  • Rodrigo Marques Moreira,
  • Lázaro Corrêa da Costa Filho,
  • Ivone Cardoso Ramalho Gomes,
  • Maurílio Vieira Tôrres,
  • Antônio de Oliveira Resende Filho,
  • Itamar de Souza Novaes,
  • Iderli de Souza,
  • Maria Regina França, 
  • Maria Rosa Anderson Nasser, 
  • Carla Cristina Ferreira de Almeida,
  • Maria do Carmo Oliveira Nunes,
  • Lucas Arruda dos Santos,
  • João Luiz Fontes de Castro,
  • Maria Janete Dutra,
  • Luiz Antônio Corrêa da Silva,
  • Zuleide Menezes Arruda,
  • Luiz Salgado de Almeida,
  • Maria Rita de Oliveira,
  • Cândida Maria de Souza,
  • Tathiane Franzoni da Silveira,
  • Aderbal Luis Lopes de Andrade,
  • Jari Francisco Souza,
  • Luiza Castro,
  • Maria Aparecida Leite,
  • Luana Martins de Oliveira,
  • Sueli Zaneide Furine,
  • Lindinalva da Silva Leal,
  • Cajamar Paulo da Silva,
  • Zulma Paula da Silva,
  • Maria Dalva Portilho de Souza,
  • Rafael Antonio Mauá Timoteo,
  • Camila Andrigheto Meneghel Hage, Nelida Home Dias,
  • Hélio Augusto Lazzarini Pereira,
  • João Paulo Avansini Carnelos,
  • Cristiana Jerônimo Diniz Junqueira,
  • Rodrigo de Oliveira Mecca,
  • Maria Lucia de Souza Morais,
  • Rogério Vilmar Castilho Guedes,
  • Valdemiro Mendes Arguilheira,
  • Célia Figueiras Hairrman, 
  • Tomaz Yukio Shishido,
  • Cassia de Lourdes Lorenzett,
  • Luana Ueti Barasioli Brustolin,
  • Marley Lima de Oliveira Mota,
  • Leny Baptista Ferreira Bizelli,
  • Ruth Elizabeth Tormena,
  • Claudia Hideko Matsusita Nakasato,
  • Ellen Clea Stort Ferreira Cervieri,
  • Edison Luiz Bazan Miglioli,
  • Wladimir Aldrin Pereira Zandavalli.

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