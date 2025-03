Humberto Gessinger faz show em Campo Grande e Dourados

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Quase uma década depois, ele está de volta a Mato Grosso do Sul. Na série de shows especiais “Acústicos Engenheiros do Hawaii”, Humberto Gessinger sobe ao palco em formato desplugado, celebrando os álbuns “Acústico Engenheiros do Hawaii” e “Acústico Novos Horizontes”. No repertório estão os clássicos que fazem parte dos quatro primeiros e icônicos álbuns da banda gaúcha Engenheiros do Hawaii, liderada pelo músico desde o início, em 1985, até a “pausa por tempo indeterminado” anunciada em 2008.

“O Papa É Pop”, “Era Um Garoto que como Eu Amava os Beatles e os Rolling Stones” (resgatada do repertório d’Os Incríveis, que, por sua vez, lançaram em 1967 a sua versão em português do hit italiano), “Toda Forma de Poder”, “Piano Bar”, “Infinita Highway”, “Terra de Gigantes” e “Refrão de Bolero”, entre muitas outras faixas, poderão ser curtidas no Salão de Eventos da Unigran, em Dourados, amanhã, e no Ondara Palace Buffet (Parque dos Poderes), em Campo Grande, no sábado e no domingo.

Os shows na Capital começam às 22h30min, no sábado, com ingressos já esgotados, e às 20h, no domingo, com poucos ingressos ainda disponíveis pelo site www.pedrosilvapromocoes.com.br. Confira: área vip, somente inteira, por R$ 228; bistrô, esgotado; mesas no setor A, por R$ 533 por lugar (sem mesa fechada disponível); mesa no setor B por R$ 483 por lugar e mesa fechada (oito lugares) por R$ 3.864.

CINCO LIVROS

Completando 40 anos de estrada neste ano, Humberto Gessinger lançou 25 álbuns e 8 DVDs, que lhe renderam 8 discos de ouro, 1 disco de platina, 4 DVDs de ouro e milhares de fãs. Em 2024, o eterno “engenheiro” do pop rock saiu em turnê do seu mais recente álbum de inéditas, “Quatro Cantos de Um Mundo Redondo” (Deck), lançado no fim de 2023.

O disco foi gravado em Porto Alegre (RS) e na Suécia, no icônico estúdio Atlantis, conhecido por gravações de nomes como Abba, Roxette, Green Day, a-ha, Lenny Kravitz, Elvis Costello e The Hives, entre outros nomes. Paralelamente a seu trabalho como músico, Humberto Gessinger já lançou cinco livros: “Meu Pequeno Gremista”, “Pra Ser Sincero”, “Mapas do Acaso”, “Nas Entrelinhas do Horizonte” e “Seis Segundos de Atenção”.

OS ENGENHEIROS

O Engenheiros do Hawaii foi um grupo formado em Porto Alegre no início de 1985. Com a exceção de um pequeno hiato no fim de 1996 e início de 1997, o grupo esteve na ativa até abril de 2008, quando foi anunciada uma “pausa por tempo indeterminado”. Em todo esse período, foi liderado por Humberto Gessinger, único membro a permanecer em todas as formações da banda.

Com mais de 20 discos lançados – entre os 10 álbuns de estúdio, trabalhos ao vivo, coletâneas e álbuns de vídeo –, a banda conquistou mais de uma dezena de certificações por vendagem, com mais de 3 milhões de discos vendidos. Também, em todo o período de atividade, mais de 15 músicos fizeram parte da banda, sendo os mais conhecidos – fora Gessinger – Carlos Maltz (bateria) e Augusto Licks (guitarra), do trio que consagrou o Engenheiros, além de Marcelo Pitz, Adal Fonseca, Luciano Granja e Lucio Dorfman.

Já com o primeiro álbum, “Longe Demais das Capitais”, lançado em 1986, o grupo conseguiu grande destaque. A formação inicial do grupo, com Pitz na guitarra, lançou apenas este disco. Em 1987, a entrada de Augusto Licks na guitarra produziu a formação mais estável e de maior sucesso da banda, alcunhada de GLM, que durou até novembro de 1993, mudando o patamar do grupo, que se tornou um dos principais nomes do rock nacional.

Nos anos seguintes, a banda experimentaria diversas mudanças de instrumentistas, que passaram a ser músicos contratados e não “membros igualitários” a Humberto. A partir de 2004, o grupo lançou dois discos acústicos em sequência, ficando em turnê neste formato até o seu fim, em abril de 2008.

Os principais sucessos do grupo são as canções: “Toda Forma de Poder”, “Infinita Highway”, “Terra de Gigantes”, “Somos Quem Podemos Ser”, “Alívio Imediato”, “O Exército de um Homem Só I”, “Era Um Garoto que como Eu Amava os Beatles e os Rolling Stones”, “Pra Ser Sincero”, “O Papa É Pop”, “Herdeiro da Pampa Pobre”, “Ninguém = Ninguém”, “Parabólica”, “A Promessa”, “A Montanha”, “Eu que Não Amo Você”, “3ª do Plural” e “Até o Fim”.

