Humberto Gessinger toca sucessos do Engenheiros do Hawaii em Campo Grande

Humberto Gessinger chega com a turnê Acústico Engenheiros do Hawaii, na qual apresenta sucessos da banda nos discos Novos Horizontes (2007) e Acústico MTV (2004).

A apresentação será no dia 29 de março de 2025, com ingressos que variam de R$ 180 (inteira) a R$ 135 (meia) para o setor VIP, com direito a open bar.

Em 2008, Gessinger deixou os Engenheiros do Hawaii após o anúncio de uma pausa por tempo indeterminado. No entanto, garantiu que não houve desavença entre os integrantes.

Com a ideia de dar novos rumos à carreira, ele chegou a dizer, em entrevistas, que não tinha mais a conexão inicial e preferia fazer música independente. Posteriormente, lançou o álbum Pouca Vogal, em parceria com Duca Leindecker.

O nome do disco Pouca Vogal é um trocadilho com os sobrenomes dos músicos e sinalizou a nova fase criativa de Humberto.

Nesse período, ele chegou a dizer à imprensa que precisava de espaço para expressar sua criatividade e explorar novas sonoridades com seu amigo de longa data, Leindecker.

Turnê Engenheiros do Hawaii

Por meio do Instagram, Humberto Gessinger fez uma publicação dizendo que poderia justificar os 20 anos do Acústico MTV, gravado em 2004. No entanto, como sempre foi aberto com os fãs, dividiu que decidiu reviver os sucessos "por estar afim mesmo".

Além dos clássicos, serão apresentadas duas novas canções que o músico definiu como "bacanas e atuais".

Veja as músicas tocadas nos álbuns para ir decorando as letras:

Novos Horizontes (2007)

O Dia em Que a Terra Parou

A Revolta dos Dândis

Sabe

As Coisas Não Estão Assim

Amei Te Ver

Um Dia a Gente Se Encontra

Pra Ser Sincero

Coração de Pedra

A Última Flor do Lácio

O Mundo é um Lugar Perigoso

Acústico MTV (2004)

Infinita Highway

O Mundo é um Lugar Perigoso

A Revolta dos Dândis

Sopa de Letrinhas

Pra Ser Sincero

Teus Olhos

O Dia em Que a Terra Parou

Coração de Pedra

Eu Quero Mais

O Amor é um Livro Aberto

Ingressos

O show de Humberto Gessinger, que passeia pelos sucessos da banda Engenheiros do Hawaii, está com ingressos à venda pela internet. Conforme a lei, 40% dos ingressos estão reservados para meia-entrada.

Veja quem tem direito à meia-entrada:

Carteirinha de Estudante (seguindo o Padrão Nacional da Carteira de Identificação Estudantil - CIE)

Professor da Rede Municipal, Estadual, Federal e Privada de Campo Grande (com comprovante, Carteira Funcional ou Holerite)

Doador de Sangue (Carteira de Doador – atualizada com doação nos últimos 6 meses)

Doador de Medula Óssea (Carteira de Doador)

Radialista

Jornalista

Idoso acima de 60 anos (RG)

Pensionista/Aposentado

PcD e acompanhante

Valor dos ingressos:

Mesas (8 pessoas) OPEN BAR

(Água, Refrigerante e Cerveja AMBEV com Mix de Castanhas e Frutas Secas)

SETOR A = 4.200,00

SETOR B = 3.800,00

Mesas Compartilhadas OPEN BAR

(Água, Refrigerante e Cerveja AMBEV com Mix de Castanhas e Frutas Secas)

SETOR A = 525,00

SETOR A - Meia = 390,00

SETOR B = 475,00

SETOR B - Meia = 350,00

Bistrô OPEN BAR (4 pessoas)

(Água, Refrigerante e Cerveja AMBEV)

Verde = 1.500,00

Área VIP OPEN BAR

(Água, Refrigerante e Cerveja AMBEV)

Área VIP 1º Lote PROMOCIONAL - INTEIRA = 180,00

Área VIP 1º Lote PROMOCIONAL - MEIA = 135,00

(Atenção: Apenas os primeiros 400 ingressos)

Serviço

Turnê Acústico Engenheiros do Hawaii

29 de março de 2025 - Sábado

20h - Abertura das Portas

22h30 - Início do Show

Local: Ondara Buffet Palace

Av. Des. Leão Neto do Carmo, 1464 - Jd. Veraneio

Classificação: 18 anos

Ingressos podem ser adquiridos clicando aqui.

