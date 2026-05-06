Irritado com prefeitos que, segundo ele, estariam... Leia na coluna de hoje

Roberto Campos - economista brasileiro
"A diferença entre a empresa privada e a empresa pública é que aquela é controlada pelo governo, e esta por ninguém”.
FELPUDA
Irritado com prefeitos que, segundo ele, estariam “escondendo” quem foi o responsável por obras construídas com repasse de recursos federais, o deputado José Orcírio decidiu ser um “agente secreto”. Se autointitulando “013”, anunciou que vai percorrer os municípios para registrar tudo aquilo que ele imagina que foi o Lula que proporcionou. Alguns parlamentares consideraram a atitude hilária e sugeriram que o colega se utilize de “uma lupa” para encontrar algum benefício e lembraram que o “dinheiro não é do governo do PT” e sim proveniente dos impostos pagos pela população. Portanto...
Punição
A Justiça de Campo Grande condenou uma empresa de transporte após uma passageira perder o velório e o sepultamento da mãe por atraso na viagem. A cliente sairia de madrugada rumo a Presidente Epitácio (SP), com chegada prevista antes das cerimônias.
Mais
No entanto, o embarque atrasou cerca de 4 horas e ela não conseguiu chegar a tempo. E também não recebeu resposta ao pedido de reembolso feito à empresa. A condenação foi o pagamento de R$ 5 mil por danos morais, além da restituição do valor da passagem.
Preferência
O governador Eduardo Riedel já teria conversado com lideranças da Fiems e dito, em alto e bom som, que a preferência para compor sua chapa majoritária à reeleição continua sendo o atual vice, José Carlos Barbosa, o Barbosinha. A possibilidade de haver uma “troca” por Jaime Verruck, ex-titular da Semadesc, seriam apenas especulações. Fontes afirmam que essa tentativa de impor nomes “goela abaixo” já ocorreu em outras oportunidades e “deu ruim”.
Eu, não!
O ex-secretário Jaime Verrick, pré-candidato a deputado federal, fez questão de esclarecer à imprensa que não colocou sua assinatura em convênio de R$ 7 milhões com a Federação das Indústrias de MS e que está dando o que falar. Ele explicou que foi exonerado no dia 1º de abril e a parceria entre o governo, via aquela secretaria, com a entidade, foi feita no dia 9 de abril. Ele deverá ser chamado na Assembleia para explicar nos mi-ní-mos detalhes.
Aniversariantes
Teliane Alves Bisognin;
Henry Barcelos Ceolin;
Sandra Maria da Rosa Salomão;
Ludéverson Delmondes Simioli Cação;
Dra. Daniele Iunes Monteiro;
Andrea Moraes Coimbra Frandoloso;
Isamélia Saravy Soares;
Danilo Proença Brum;
Joaninha Asato;
Elizeu Fernandes Tabosa Filho;
João Silva de Oliveira;
Takashige Nakase;
Antonio Araujo Correia;
Giselle Queiroz dos Santos;
José Santos Urtado;
Rechelina Geremia Gasparetto;
Jeanete Vieira de Carvalho;
Dr. Rui Spínola Barbosa;
Luis Eduardo Longobardi;
Alexandre Osorio Pastorello;
João Pereira da Silva;
Andréa de Souza Ferrão;
Ana Cristina Cestari Sanches;
Egydio Paro Luiz Wilson;
Eric Palko Burigato;
Otalino José de Farias;
Ubirajara Cecilio Garcia;
Gustavo Trindade Correa;
Renato dos Santos Lima;
Carolina Fontana de Oliveira;
Maria Carmem Pedra;
Paloma Nayara Gomes da Silva;
Ana Paula Ajul de Menezes;
Virgínia Alves Barbosa;
Mario Turino Fieburger;
Vilson Bernardes Melo;
Ana Lúcia Rôa;
Rochele Tôrres Serejo;
Maria da Glória da Cruz Rocha;
Júlia Hiromi Iguma;
Alvina de Almeida e Castro;
Sonia Regina Cesar;
Antônio Castro de Souza;
Marinete Soares da Silva;
Heilaine da Costa Castro;
Marcilio Alves Chianea;
Roberto Mota Filho;
José Eduardo Sodré;
Maria Inez Marques Soares;
Alda Regina Rondon Pontes;
Marlene Silva Souza;
Fátima Dutra dos Santos;
Maria Aparecida de Oliveira;
Francelina Barbosa;
Cláudio da Rocha Maciel;
João Francisco Alves;
Maria Teresa Menezes;
Glória Maria da Silva;
Paloma de Souza Nunes;
Keila Lopes;
Leila Oliveira Pereira;
Viviane Gonçalves Leite;
Maria Auxiliadora Barbosa Costa;
Lucila Rodrigues Ribeiro;
Maria Lúcia Grimaldi;
Florípedes Açucena Lopes;
Aroldo Flôres da Rocha;
Jorge Tetsuo Taira;
Geraldo Humberto Ferreira;
Marcio Cândido Alves;
Eulina Vieira Andrade;
Aroldo Pereira da Silva;
Josemir da Silva;
Eder Rosa de Campos;
José Carlos Lopes;
Herivelto Carvalho Pereira;
João Bosco Martins de Barros;
Marco Antônio Vieira;
Sebastião da Silva;
José Mendes Rocha;
Mauro Fialho;
Aires Xarão de Souza;
José Antonio Vieira;
Alaide Aparecida Ricardo Rodrigues;
Maria de Lourdes Osório;
Olentino Garcia Queiroz;
Jefferson Eduardo Pessoa;
Fabiano Cação Cesco;
Roberto Carlos Correa Rinaldi;
Sandro Luiz Mongenot Santana;
Moacir Antonio de Oliveira Lima;
Antonio Adelar Silva Landfeldt;
Marleide Gonçalves Puig;
Gustavo Bottos de Paula;
Cassiano Alcântara;
Mara Maria Ballatore Holland Lins;
Eduardo Borges de Amaral;
Maria Auxiliadora Toledo Vilalva Freire;
Alexandra Loro Urio;
Clayton Alves Martins;
Joice de Souza Barbosa Garcia;
Raphael Suzini de Paula;
Eduardo Cassiano de Lima Mãnica;
Célia de Souza Vieira Moreira;
Lilia Porfiria Rivero Cordova Valdes;
Antonio Carlos Jorge Leite;
Arnaldo Puccini Medeiros;
Eder Luiz Redó.
Colaborou TATYANE GAMEIRO