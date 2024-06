Fim de semana tem Zeca Baleiro e Chico César em show grauito no domingo

Depois do “Baile Free” de Toni Garrido, no mês passado, chegou a vez de um trio de peso embalar o Parque das Nações Indígenas em mais uma edição do MS ao Vivo. Quem faz o reclame é Zeca Baleiro, uma das atrações que vai apresentar pelo projeto musical do governo do Estado, com entrada franca.

“Tenho um convite a fazer a vocês. Domingo, agora, eu estarei nessa incrível cidade. Eu [e] meu querido amigo e parceiro Chico César fazendo o show ‘Ao Arrepio da Lei’ no MS ao Vivo, no Parque das Nações Indígenas. Vai ser um show incrível, eu tenho certeza. Quero ver vocês por lá. E de quebra, ainda teremos a abertura de outro querido parceiro, grande artista, Jerry Espíndola. Será a partir das 17h. Espero vocês por lá”, convoca o artista maranhense, que, assim como o paraibano Chico César, é radicado em São Paulo.

“Muito feliz de tocar no MS ao Vivo e reencontrar os amigos Zeca e Chico. Vai ser uma noite muito especial pra mim”, subscreve Jerry, que subirá ao palco primeiro para fazer “40 Tons”, o show de abertura, acompanhado por Sandro Moreno na percussão eletrônica e bateria, Rodrigo Teixeira no baixo e Gabriel de Andrade na guitarra.

O show repassa as quatro décadas de atuação do cantor e compositor campo-grandense. Com 12 álbuns lançados e mais de 140 músicas gravadas por ele e vários artistas conhecidos nacionalmente, como Ney Matogrosso, Paulinho Moska e Zélia Duncan, Jerry sintetiza na apresentação o melhor de sua trajetória. Um percurso que vem desde a década de 1980, quando Jerry participou da cena do rock brasileiro como vocalista da banda Incontroláveis.

A caminhada ali iniciada rendeu muitos shows e prêmios importantes para o artista, como o Prêmio de Composição Popular, atribuído pela Fundação Nacional de Artes (Funarte) em 2008. No repertório, canções pop, polca-rock, um dos emblemas do som do cantor, compositor e instrumentista, e canções que refletem a extensa influência musical de Jerry Espíndola, da música fronteiriça ao rock.

CHICO E ZECA

“Ao Arrepio da Lei” é o nome do álbum que Chico César e Zeca Baleiro lançaram em março deste ano, quando também iniciaram uma turnê por algumas das principais cidades e capitais do País. No repertório do show, algumas das canções novas da parceria de 32 anos e sucessos de ambos, “algumas mais quentes, outras mais reflexivas”.

No palco, eles estarão acompanhados por Alexandre Fontanetti (guitarra), Aline Falcão (teclado), Jota Erre (bateria), Layla (percussão) e Swami Jr. (baixo e direção musical).

Quando os shows e gravações pararam, por conta da pandemia, Chico César e Zeca Baleiro começaram a compor bastante juntos. Entre maio de 2020 e o início de 2021, foram mais de 20 composições – reggaes, baladas, xotes e rocks. Como os dois compõem letra e música, o processo de criação foi em conjunto, com muitas experimentações.

Swami Jr., que já trabalhou com Chico e Zeca em shows e discos, foi convidado para produzir o álbum. Outra parceira artística de ambos desde os anos 1980, Vange Milliet, foi convidada para fazer as fotos de divulgação e para a capa do álbum, que tem projeto gráfico de Andrea Pedro.

“Concretiza-se, assim, o encontro de três décadas. Parece que demorou, mas tudo tem seu tempo, o período de maturação. A pandemia, de certo modo, veio nos dizer da necessidade de estar perto das pessoas com as quais nos identificamos e nos vinculamos em ética e estética”, diz Chico César.

“Eu e o Chico nos conhecemos desde 1991, ano em que cheguei em São Paulo. Nos tornamos amigos e parceiros desde então, mas a real é que nunca fizemos muitas músicas juntos. A parceria se dava mais em um plano de troca estética e admiração mútua. Com a pandemia e o isolamento, alguma mágica rolou, algum pavio criativo acendeu. Resolvemos gravar as novas canções por reconhecer nessa produção o coroamento de uma longa história de amizade e afinidade musical”, afirma Zeca Baleiro.

PRAÇA BOLÍVIA

Dedicando a programação deste domingo, das 9h às 14h, ao Dia dos Namorados (12/6), a feira cultural Praça Bolívia apresenta, entre as atrações musicais dessa edição, o power-trio Blueasy – Flávio Mota (vocais e baixo), William Nogueira (guitarra) e Jaime Miguel Barrera, o Miguelito, uma referência incontornável do rock de MS, na bateria.

Com uma química sonora, do blues-rock ao soul, que costuma funcionar – e muito bem – na vibe do público, eles vão mandar um repertório que se pode considerar infalível, partindo de canções autorais, a exemplo de “Come Back to Me Baby” e “Hot Woman”, e seguindo por Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival, medalhões do blues, etc.

As bandas Skuderia, James Rock e Linha de Fuga, o rapper General R3, Paulinho Manassés e Renato Jackson completam a lista de atrações musicais. Dani Mancilla (dança) e o Grupo Teatro Imaginário Maracangalha, com o espetáculo “Tragicomédia de Dom Cristóvão e Sinhá Rosinha”, também estão entre os destaques da programação. Endereço: Vila Nova Ipanema (Santa Fé), entre as ruas das Garças, Barão da Torre, Aníbal de Mendonça e Dias Ferreira.

TORRESMOFEST

O Torresmofest, que seguirá até este domingo, das 12h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande, com entrada franca, apresenta uma programação de vários shows.

Hoje, às 20h, a banda On The Road apresentará covers do Guns N’ Roses. Amanhã será a vez de Leandro Duo (voz e violão), às 14h, da banda Kefla, apresentando covers do Charlie Brown Jr., às 17h, e da banda Alziras, com covers do Mamonas Assassinas, às 20h. No domingo, vão se apresentar Rafael (rock internacional), às 14h, Junior Parente (pagode), às 17h, e Bohemian Rock (covers do Queen), às 20h.

ARRAIÁ AACC

Com toda a renda revertida para a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC), que cuida de crianças e adolescentes com câncer de Mato Grosso do Sul e países fronteiriços, o Arraiá da AACC-MS, neste sábado, das 12h às 22h, no Bosque Expo (Shopping Bosque dos Ipês), terá muita comida típica, quadrilhas e atrações musicais, como Dieguinho (pagode), das 12h às 13h, Plano Zero (pop), das 15h30min às 16h30min, e Rafa & Roger (sertanejo), das 20h30min às 22h.

LAGOA ADORMECIDA

O escritor Renan Dourado, de 84 anos, lançará hoje, às 19h, no Senac Hub Academy, o segundo volume do livro “Lagoa Adormecida”, um “sonho realizado” do autor. Depois de criar quatro filhos, passar por diversas experiências profissionais e por várias mudanças de cidade, ele retomou esse sonho que o acompanhou durante toda a vida de escrever um livro, que teve de ser dividido em duas partes, por conta do material robusto.

