Jornalista lança livro relatando amizade com o poeta Manoel de Barros

FABRÍCIO CARPINEJAR - ESCRITOR BRASILEIRO "Perder-se é uma maneira de fazer novos caminhos e quebrar a rotina. Ninguém acha um atalho sem se perder antes".

Depois de viver tempos áureos de glória nos caminhos partidários e legislativos, inclusive fazendo exigências lá e acolá quando estava no auge e até achando ter o direito de não cumprir o "combinado" com quem realmente mandava, hoje a tal figurinha "não apita mais nada" nas decisões de seu partido. A atuação dela está limitada ao campo administrativo. Fala-se que andou deixando muitas mágoas por onde passou. E deu no que deu.

Homenagem

A partir de agora, anualmente, em 19 de novembro será celebrado o Dia do Rei Pelé. A lei foi publicada no Diário Oficial da União do dia 2. O projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado.

A data escolhida é referência ao dia em que Pelé marcou o milésimo gol de sua carreira ao bater um pênalti, em 1969, com o Santos vencendo o Vasco da Gama, por 2 a 1, no Maracanã.

Um colecionador particular que vive na Califórnia, Estados Unidos, pagou 150 mil dólares pelos sapatos de camurça azul de Elvis Presley, que foram leiloados no fim de junho.

O artista fez uso na atuação no programa "The Steve Allen Show", em 1956, cantando o clássico "I Want You, I Need You, I Love You". Desde 1958, os sapatos estiveram com um amigo de Elvis, Alan Fortas, e foi dado como presente antes do cantor ir para o Exército. A peça está de tal forma associada à imagem de Elvis Presley que foi ele quem popularizou o Blue Suede Shoes Sapatos de Camurça Azul, na tradução livre para português apesar de o tema ter sido escrito pelo cantor e compositor Carl Perkins.

Rômulo Henrique Jarson Escobar, no dia 7 de junho, em Brasília (DF), foi empossado na Procuradoria da Fazenda Nacional da União

Risco

A três meses das eleições, Campo Grande ainda está em um caminho cheio de incertezas para alguns dos partidos, principalmente os de maior peso para o embate. O PSDB conseguiu reunir em seu entorno o número maior de siglas, mas poderá perder uma delas, conforme o andar da carruagem, por sua linha doutrinária mais à esquerda. O risco é isso ocorrer com o PSB, que ficaria sem discurso caso os tucanos fechem aliança com o PL, maior representante da direita no País.

Ideologia

O PSB, cujo presidente na Capital é o vereador Carlos Augusto Borges, que ainda continua manifestando que quer porque quer ser candidato a vice do PSDB, tem suas origens em 1947 como esquerda democrática e defende, entre outras coisas, a função social da propriedade e o papel do Estado na economia. Se vai querer continuar em uma coligação com o que consideram como extrema direita, aí é que são elas.

Cenário

O PT em MS poderá ter que montar estratégia diferente para sua principal meta em 2026, que é a de tentar eleger o atual deputado federal Vander Loubet para o Senado. Até pouco tempo, ele vinha se articulando para ter apoio do PSDB, e assim fazer dupla com o ex-governador Azambuja, visando atuarem juntos para conseguirem conquistar as duas cadeiras. Mas se o PSD mantiver a aliança com os tucanos, o cenário para os petistas passará a ser outro e, segundo dizem, mais difícil.

