Mega Park está com promoção para o final de semana em Campo Grande

BBB 25

De eliminados na Casa de Vidro a campeão que venceu com 92% dos votos, o Estado do Pantanal já teve todo tipo de representação no reality show

Após sete anos de ausência, Mato Grosso do Sul volta a ter representantes no Big Brother Brasil. E agora, a participação é especial: pela primeira vez o estado é representado por uma Camarote.

As irmãs Gracyanne Barbosa, de 42 anos, e Giovanna Jacobina, de 26, ambas de Campo Grande, foram confirmadas como participantes do BBB 25, que estreia na próxima segunda-feira (13).

Antes delas, outros seis sul-mato-grossenses já haviam passado pelo reality show mais famoso do Brasil. Relembre:

Os pioneiros

Dilsinho Madmax, no BBB 3

O primeiro participante de MS no BBB foi Dilsinho Madmax, no BBB 3 em 2003. Ele ficou conhecido por ser o primeiro a desistir do confinamento na história do programa. Atualmente, Dilsinho trabalha como tatuador em Campo Grande.

Daniel Gevaerd, na Casa de Vidro do BBB 9

Na sequência, Daniel Gevaerd participou da primeira Casa de Vidro do BBB 9, mas não foi selecionado para entrar no confinamento. Hoje, Daniel é casado, pai de dois filhos e mora em Campo Grande. Ele é publicitário e ufólogo, filho de Ademar José Gevaerd, fundador da revista UFO.

MS no pódio

Priscila Pires, no BBB 9

Priscila Pires foi vice-campeã do BBB 9 em 2009, perdendo por uma diferença de apenas 0,24% dos votos. Após o programa, Priscila se formou em jornalismo, nutrição e biomedicina, além de atuar como influenciadora digital.

Fael Cordeiro, vencedor do BBB 12

O grande vencedor sul-mato-grossense foi Fael Cordeiro, campeão do BBB 12 em 2012 com 92% dos votos, a maior porcentagem de aprovação da história do programa. Fael investiu o prêmio em duas fazendas e mantém uma vida discreta longe dos holofotes.

Participações mais recentes

Ilmar "Mamão", no BBB 17

Ilmar "Mamão" participou do BBB 17 em 2017. Advogado e professor, ele foi o último representante de MS no programa antes da atual edição. Recentemente, Ilmar foi nomeado assessor parlamentar na Câmara dos Deputados.

Renata Furtado, na Casa de Vidro do BBB 20

A última participação de MS no BBB foi de Renata Furtado, na Casa de Vidro do BBB 20 em 2020. Professora de educação física, Renata não foi selecionada para entrar na casa.

Nova geração

Agora, Gracyanne Barbosa e Giovanna Jacobina representam MS no BBB 25. Gracyanne, conhecida musa fitness, brincou sobre sua dieta. "Só não posso ir para a xepa, como 40 ovos por dia". Já Giovanna, médica veterinária e influenciadora digital, considera a irmã como uma mãe.

Com a entrada das irmãs campo-grandenses, Mato Grosso do Sul volta a ter destaque no reality show, prometendo agitar a nova edição do programa. Nas redes sociais, Gracyanne é um dos nomes mais comentados entre os participantes, saindo na frente dos adversários em relação à torcida.

