Mega Park terá montanha russa com loop e diversas atrações em Campo Grande

ENTRADA FRANCA

A segunda edição do evento, desta sexta-feira até este domingo, em Dourados, levará mais de 30 atrações até a Praça Antônio João, incluindo shows de vários gêneros musicais, literatura, circo e stand-up comedy

Com mais de 30 atrações, a segunda edição do Festival de Todos os Povos (Festop) ocupa a Praça Antônio João, em Dourados, desta sexta-feira até este domingo, levando ao público shows de vários gêneros musicais, lançamentos e debates literários, recital de poesia, teatro, stand-up comedy, circo, artesanato e outras linguagens culturais, além de gastronomia e empreendedorismo criativo. O acesso para todas as atividades da programação é gratuito.

Os grupos El Trio (jazz) e Falange da Rima (rap), de Campo Grande, estão entre os nomes escalados para se apresentar no evento. O poeta Emmanuel Marinho e a Orquestra Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) também estão entre as atrações, que incluem ainda Sheyla Canamaro, a trupe Balança Mas Não Cai (circo) e outros artistas que se dedicam ao público infanto-juvenil. O paraguaio Néstor Ló y Los Caminantes e o boliviano Grupo Bezz são os nomes internacionais do Festop 2024.

No ano passado, o público do festival foi estimado em aproximadamente 20 mil pessoas. O músico e produtor Fernando de Castro Além, conhecido como Dagata, destaca que a maior parte dos artistas são de Dourados, como uma forma de valorizar a expressão cultural da própria cidade.

A cantora SoulRa e o grupo Brô MC’s, destaques no hip-hop de MS, estiveram entre os representantes locais do município em 2023.

TODOS OS GÊNEROS

“Pensamos em todos os gêneros musicais [na programação desta edição], que vai do sertanejo, música regional, pop, rock e samba até o heavy metal. Também buscamos pensar em todos os pontos para favorecer o trabalho dos expositores nas barracas de alimentação e facilitar o acesso do público aos shows e às tendas literárias. Esse é um trabalho que começou logo após o encerramento da primeira edição, levando em consideração as correções necessárias”, afirma o produtor.

Além da presença de milhares de pessoas nos três dias do evento, o sucesso da edição do ano passado, diz Dagata, foi também econômico, “movimentando a economia criativa, gerando lucro para pequenos empreendedores”.

“Neste ano, a expectativa é de superar a marca de aproximadamente 600 empregos diretos”, afirma, acrescentando ainda que o “espírito do Festop é ocupar uma lacuna na agenda cultural não só de Dourados, mas de todo o Estado, já que haverá mais uma vez atrações de diversas cidades de Mato Grosso do Sul”.

“Esse evento movimenta a economia local e dá oportunidade para diversos pequenos empreendedores poderem mostrar e comercializar a sua arte. Por isso, essa expectativa das pessoas neste fim

de semana na cidade”, reforça o organizador do evento.

LITERATURA

A edição deste ano do Festop vai oferecer também a Tenda da Literatura Ilson Boca Venâncio, um espaço de difusão das obras literárias sul-mato-grossenses em que serão realizados lançamentos e exposições de livros, apresentações musicais, declamação de poemas e espetáculos de dança e teatro, além de apresentações culturais diversas no palco livre.

No ano passado, a tenda manteve uma agenda movimentada ao reunir escritores de Dourados e região e receber diversas apresentações culturais. Neste ano, o espaço presta uma homenagem ao multiartista douradense Ilson Boca Venâncio – artista, ator, compositor, escritor e memorialista falecido em julho, aos 71 anos.

O Festop é uma realização da Bailinho do Dagata Produção Cultural e Economia Criativa, com apoio do governo do Estado – por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) –, da prefeitura de Dourados, da Câmara Municipal de Dourados, do Sesc, do Sebrae, da Aced, do Sicredi, da Unigran, da Glassbox, do Grupo Valota, da Portobello, da UFGD, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), da Associação Cultural Casulo, da deputada federal Camila Jara e da deputada estadual Gleice Jane.



