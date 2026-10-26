Mesmo votando a favor por livre pressão, os aliados criticam a oposição... Leia na coluna de hoje

Winston Churchill - estadista britânico
"Os homens tropeçam por vezes na verdade,
mas a maior parte torna a levantar-se e continua depressa
o seu caminho, como se nada tivesse acontecido”.
Felpuda
"Os homens tropeçam por vezes na verdade,
mas a maior parte torna a levantar-se e continua depressa
o seu caminho, como se nada tivesse acontecido”.
Mesmo votando a favor por livre pressão, os aliados criticam a oposição, alegando que ela quer mesmo “é jogar a prefeita Adriane Lopes num buraco bem fundo” com a criação da CPI do Tapa-Buraco. A referência irônica está relacionada aos incontáveis buracos espalhados por todas as ruas de Campo Grande. E a tal operação tapa-buraco não está valendo nadica de nada, porque eles continuam abertos e, a cada dia, sendo “promovidos” a crateras. Enfim, maioria acha que tudo não passa de pano de fundo para tentar driblar a indignação da população. Dá licença, vai!...
Virando pó
Rodovias sob jurisdição do Estado estão esfarelando com as chuvas que castigam o MS neste outubro, em índices recordes de precipitação bem acima do normal, segundo dados meteorológicos. No Cone-Sul, situação é tão caótica que os motoristas viraram cinegrafistas.
Mais
Nas redes sociais são postados dezenas de vídeos, denunciando a buraqueira em longos trechos das estradas que, justamente nesta época, deveriam dar suporte logístico aos produtores rurais. O governo já anunciou a “recuperação paliativa dos pontos críticos”. Mas...
Cadeiras
O governador Eduardo Riedel estuda promover mudanças na estrutura da máquina administrativa, depois de avaliar os erros e acertos do seu governo. Ele analisa a ideia de dividir algumas secretarias, o que permitiria a acomodação dos antigos aliados que deixaram o governo para concorrer às eleições e foram derrotados.
Campeã
Ainda nem foram finalizadas as prestações de contas, mas já há uma vencedora incontestável nas eleições: a Meta, dona do Instagram, do Facebook e do WhatsApp. Até agora, recebeu pelo menos R$ 288,7 milhões em serviços contratados diretamente. Flávio Bolsonaro foi quem declarou mais gastos com ela, num valor quase três vezes superior ao informado por Lula, segundo as prestações de contas parciais. O prazo para a prestação final dos candidatos do primeiro turno termina no dia 3 de novembro. Até lá, o placar poderá mudar.
Na lista
O economista Jaime Verruck está sendo cotado para reassumir a Secretaria de Meio Ambiente, considerada uma pasta estratégica. Ele tem formação de doutor em Desenvolvimento e Planejamento Territorial pela Universidade Complutense de Madrid, onde também obteve o Diploma de Estudos Avançados. Verruck trabalhou nas gestões de Reinaldo Azambuja e de Eduardo Riedel. Pela sua qualificação, ele conta com o apoio político de Azambuja e da senadora Tereza Cristina para assumir um cargo de peso.
Aniversariantes
- Maria Coelho de Campos,
- Marcelo Radaelli da Silva,
- Meire Vilma Coelho de Campos,
- José Carlos Barbosa (Barbosinha),
- Mônica Corrêa Rinaldi Netto,
- Sueli Serra Trindade Rodrigues,
- Bruno Willian Monteiro Miranda,
- Fábio Castro Leandro,
- Antonio Fermiano,
- Odair Garcia,
- Elba Helena Cardoso de Oliveira,
- Safira Maria de Figueredo Sousa,
- Alcides de Lima,
- Rodrigo Souza e Silva,
- Anísio de Barros Mandetta,
- Robson Gomide Alves,
- Audy Gomes Paiva,
- Carlos Afonso Marcondes Medeiros,
- Márcio Lolli Ghetti,
- Maria Aparecida Medeiros,
- Marcílio Arnaldo de Alencar,
- Gisele Bueno Cavalheiro,
- Grasiele Luiza Damin Pauli,
- Isadora Tannous De Lamônica
- Guimarães Gregio,
- Annye Yasunaka Herradon,
- Tereza Abrão,
- Pedro César da Fonte Nogueira,
- Hatsue Utino,
- Manoel de Andrade,
- Alda de Souza Fontoura,
- Elenir Rose Cury,
- Newton de Souza,
- Margareth Silva dos Santos,
- Tais Ferreira,
- Luciene de Almeida,
- Sérgio Córdoba,
- Ana Mafalda Espírito Santo,
- Odete de Barros Lima,
- José Augusto Rezek,
- Paula Regina Burim,
- Terezinha Chaves Gaiotto,
- Valdir Jair da Silva,
- Claudemir das Neves,
- Felisberto Soei Furuguem,
- Eleusa Tessaro,
- Rosângela Gauna de Oliveira Rezende,
- Celso Guimarães Dias,
- José Maria Martins,
- Luiz Guilherme Silva Cangussú,
- Maristela Scholz Nunes Franco,
- Denise Bueno,
- Cláudio dos Santos Silva,
- Robson Roberto Duarte Alencar,
- Alessandro Vicente Pereira,
- Lidiane Ferreira de Resende,
- João José Marques de Souza,
- Saulo de Tarso Praconi,
- Fábio Capobianco Pereira da Silva,
- Judite Mendonça da Costa Pereira,
- Patrícia Soares da Rocha,
- Júlio César Cestari Mancini,
- Vicente Randes Pereira,
- José Renato Miguel,
- Gilney Tadeu dos Santos Alves,
- Ângela Zenir do Carmo,
- Márcio Gumiero de Souza,
- Cassandra Maria Lopes Ferreira,
- Dra. Christiane Maria dos Santos
- Pereira Jucá Interlando,
- Christian Duarte Mollinedo,
- João Carlos Moreira,
- Mário Duílio Evaristo Henry Neto,
- Cristiane Elizabete da Silva Cândido,
- Paulo César Donato,
- Diná Elias Almeida de Lima,
- Elaine de Araújo Santos,
- João Marques Bueno Neto,
- Elton Massanori Ono,
- Mônica Vilela Barata,
- Hudson Netto Leite,
- Denílson de Melo Santos,
- Giselle Amaral Rosa,
- Flora Corrêa,
- Hermes Henrique Moreira Maciel,
- Elaine Cristina Alencar Cacci,
- Igor Guilherme Dehn de Melo,
- João Carlos Carvalho Regasso,
- Laisa Take Ferrel,
- Marivaldo Coan,
- Rejane Ribeiro Fava Geabra,
- Marcelo Penajo de Souza,
- Silvana Maria Santos Dutra,
- Orlando Gouveia de Matos,
- Maria Fernanda Guerreiro Fernandes,
- Rafael Rosa Junior,
- Francisco Alves Filgueiros,
- Thiago Nascimento Lima,
- Eva Borges de Oliveira,
- Mislene Araújo de Britto,
- Tomás Barbosa Rangel Neto,
- Walter da Silva Teixeira,
- Vera Lúcia Santos Lopes,
- Lorena Nantes Silva,
- José Henrique Menezes Pascoal,
- Patrícia Mello Assis,
- Carolina Moreira,
- Morgana Leite de Souza,
- Marcos Duarte de Mattos.
* Colaborou Tatyane Gameiro