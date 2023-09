Correio B+

Completando 25 anos de carreira no teatro musical, a atriz, conhecida por palcos e novelas, celebra a primeira protagonista em uma superprodução paulistana. "O Miguel Falabella se tornou um grande amigo, contracenar com ele é um presente sem tamanho".

Elá já pôde ser vista nos palcos e na televisão, transitando entre romances, dramas e comédias, e celebra agora seus 31 anos de carreira, sendo 25 deles no teatro musical, estrelando “Kiss me Kate - O Beijo da Megera”, um dos maiores sucessos da Broadway, inspirado no clássico “A Megera Domada”, de William Shakespeare marcando um de seus melhores momentos profissionais, onde, além de viver sua primeira protagonista em solo paulistano, Alessandra Verney assume também a produção do espetáculo que a consagrou em 2015, durante estreia carioca, com o Prêmio Cesgranrio de Melhor Atriz em Musical e com as indicações de Melhor Atriz nos prêmios Shell e APTR.



Foi através da música, ainda na infância e junto de um violão, que a atriz, cantora e produtora gaúcha, de Santa Maria, deu seus passos iniciais em direção a carreira artística, hoje pautada por trabalhos renomados e reconhecimentos relevantes.



“Meu desejo, enquanto adolescente, era ser atriz, mas a música foi ganhando força e aí comecei a buscar esse aprimoramento na técnica vocal. Cheguei a estudar para disputar uma bolsa de estudos nos Estados Unidos, porém os musicais mudaram o meu foco”, relembra ela.



Unindo canto, dança e atuação, emendou trabalhos integrando o elenco de musicais como “Cole Porter - Ele Nunca Disse que Me Amava”, “Tudo É Jazz!”, “Cristal Bacharach”, “7 O Musical”, "Beatles num Céu de Diamantes", “Um Violinista no Telhado”, “Milton Nascimento - Nada Será Como Antes” e “A Noviça Rebelde”, todos com assinatura Möeller & Botelho, com quem manteve a parceria de sucesso, ainda reforçada através das duas adaptações de “Kiss me Kate - O Beijo da Megera”, o primeiro musical de Cole Porter montado no Brasil, onde atualmente brilha nos papéis de Lili Vanessi e Kate, ao lado de Miguel Falabella, outro grande parceiro de palco e vida da artista.



Ao lado de Falabella, a estrela desfrutou de grandes oportunidades como no musical “Império”, “Alô, Dolly!” e “Memórias de Um Gigolô”, além das peças “O Que o Mordomo Viu” e “A Mentira”, que recentemente esteve de passagem pela Europa, em uma bem sucedida temporada portuguesa, além da série de humor “Sexo e as Negas”, dando vida à cabelereira Bibiana.



Ainda na TV, a atriz reencontrou a obra de Chiquinha Gonzaga na minissérie homônima da TV Globo - sendo essa sua porta de entrada no audiovisual, além de participar de novelas como “América”, “Rock Story”, “Verão 90” e de integrar o elenco da produção bíblica “Gênesis”, da Record TV em 2021, além de colecionar atuações no cinema.



Alessandra é a Capa do Correio B+ desta semana, e em entrevista exclusiva ao Caderno ela falou sobre início de carreira, sua atuação no teatro musical, TV e parceria com Miguel Falabella.

CE - Seu despertar para a Arte aconteceu com que idade? Como foi esse primeiro contato?

AV - Desde pequena já gostava de cantar, mas ao ganhar um violão de presente de aniversário dos meus pais, foi que realmente me encontrei com a arte.Comecei a fazer aulas para me acompanhar cantando e, assim, a música virou um um canal de comunicação com a família e as visitas em casa. Sempre rolava aquele: “Alessandra, pega o violão pra cantar a “música tal” pra Vó!” (risos).



CE - Você é de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Como acontece sua mudança de cidade? O que a motivou?

AV - De repente vi que precisava expandir os estudos de canto, procurar novos lugares para cantar e atingir mais pessoas com o trabalho que eu iniciava. Eu ainda cursava a Faculdade de Publicidade/Propaganda e a transferi para Porto Alegre, mas o meu intuito maior era de cantar. Lá, consegui um bom espaço como cantora e ganhei um prêmio importante do RS como artista revelação (Açorianos). Foi aí que decidi me mudar para o Rio, para investir mais na carreira solo, visando um espaço com projeção nacional. Ou seja, jamais me passou pela cabeça que eu construiria uma carreira sólida de atriz - e em Teatro Musical. Foi totalmente inesperado.



CE - Você faz parte deste grupo de artistas que viu de perto o crescimento do teatro musical brasileiro e contribuiu para isso. Como se sente?

AV - Acho emocionante olhar para trás e poder me incluir nessa bela história. A indústria de musicais cresceu em muito pouco tempo no Brasil, é impressionante a velocidade com que isso aconteceu. Quando comecei, as produções eram mais comedidas e ao longo dos anos, fui acompanhando e ficando encantada com toda essa evolução. Ao me ver nesse meio, também fui buscando me aprimorar cada vez mais para o gênero. Hoje, é muito bacana quando vários adolescentes e jovens na faixa de vinte e poucos anos vem a mim dizendo que adoram meu trabalho, que sou inspiração para quem também quer seguir a carreira de musicais. Fico bem feliz e motivada para fazer mais e mais.



CE - Você transita bastante pela arte. O que mais te atrai na televisão e o que mais te atrai no teatro?

AV - Acho que a televisão é um grande desafio por trabalhar de forma muito instantânea, tudo é muito rápido, o ator precisa estar sempre pronto e aberto para o que for proposto pela direção e colegas. O teatro, além de proporcionar mais tempo de ensaio, traz a magia da repetição. A cada apresentação, você se vê descobrindo sempre novas possibilidades. Nunca é igual. Sem falar na plateia, que também é um estímulo muito importante nas apresentações.

CE - Qual trabalho considera como um divisor de águas na sua carreira?

AV - No Teatro Musical, sempre falo de “Cole Porter - Ele Nunca disse que me amava”, meu segundo musical, que me colocou de fato nessa carreira e no meio artístico do eixo Rio - SP. Em 2001, tive a alegria de fazer meu primeiro longa com o saudoso Hugo Carvana: “Apolônio Brasil - Campeão da Alegria”, ao lado do Marco Nanini. O papel era lindo, foi um grande aprendizado e foi quando mais pude vivenciar o meio do cinema nacional, viajamos para vários festivais, foi inesquecível Voltando aos musicais, em “Kiss Me, Kate! O Beijo da Megera” (2015), foi quando fiz minha primeira grande protagonista e isso me trouxe uma repercussão profissional muito boa, abriu várias portas.



CE - Nos últimos anos você já se encontrou profissionalmente diversas vezes com Miguel Falabella. Onde acha que está o sucesso dessa parceria?

AV - Sem dúvida, na confiança. Miguel se tornou um grande amigo e contracenar com ele é um presente sem tamanho, pois além de ser muito generoso, ele é atento a tudo, o que gera muita segurança para pintar e bordar quando estamos em cena. Sem falar que o fato de termos muita intimidade, gera uma química em cena que chega na plateia. Sem esforço, é algo que simplesmente acontece.



CE - Atualmente protagoniza um espetáculo que já lhe rendeu muito reconhecimento em 2015, na primeira montagem. O que motivou a remontagem e o que há de mais diferente dessa vez?

AV - Quando a primeira temporada terminou, em 2015, fiquei frustrada porque o musical não entrou em cartaz em São Paulo. Foi quando conversei com o Claudio Botelho e propus de pegar a produção do projeto para fazer uma temporada paulistana. Sendo assim, foram 8 anos até a peça finalmente estrear em São Paulo; porém como uma nova montagem, que trouxe novidades em relação à realizada em 2015. O Claudio mudou várias letras, inseriu 2 números musicais novos e por aí vai. A ficha técnica também traz profissionais diferentes e o elenco foi praticamente todo montado com atores de São Paulo.

CE - E junto com a responsabilidade de estrelar o espetáculo você tem também a de produzir. Quais os desafios dessa jornada dupla?

AV - Um dos maiores desafios é administrar a ansiedade. No meu caso, eu sou muito observadora e envolvida com o projeto, aí fica quase impossível não ter um olhar de produção ao chegar no Teatro. Ainda bem que tenho dois sócios maravilhosos (Marco e Daniella Griesi) que são responsáveis pela direção de produção e conseguem resolver tudo com muita competência, sempre. Sem falar na equipe técnica, que é bárbara. No meu caso, focar só na atuação vira um exercício, o que é necessário, ainda mais que existe uma grande demanda física e vocal nesse papel. Preciso me concentrar na performance e manter a minha rotina de atriz “que chega ao Teatro para fazer o espetáculo”. Eu juro que tento (risos).



CE - Sua carreira musical é algo que sempre caminhou junto com a de atriz. Tem novos planos pra ela?

AV - Sempre, mas por falta de tempo, acabo não conseguindo realizar. O que não é uma queixa, mas cheguei à conclusão que, muitas vezes, não dá pra fazer tudo junto, até mesmo para prezar a qualidade. Quero demais gravar o meu álbum solo com minhas composições inéditas e me prometi que em 2024, farei isso de um jeito ou de outro. Porém, antes desse álbum, tenho previstos lançamentos de singles de releituras ainda esse ano e no começo do ano que vem. Um deles será “Bad Romance”, de Lady Gaga, que ganhou uma roupagem acústica de violão e voz.

CE - O público já pôde te ver em algumas novelas e séries na televisão. Tem vontade de retornar ao audiovisual?

AV - Com certeza, muita. Ainda mais agora com tantas produções acontecendo no streaming, estou torcendo para fazer parte também desse mercado tao especial.



CE - Nesses mais de 30 anos de carreira, entre tantos trabalhos, o que ainda falta acontecer?

AV - Bem, ainda tenho muitos sonhos que desejo realizar. Não consigo me ver parada e, muito menos, deixando de sonhar. Adoro empreender e agora com esse novo caminho de produção, os sonhos e planos só aumentam. Como falei, existe essa lacuna de ainda não ter um registro do meu trabalho solo de música, principalmente do autoral. Paralelo a isso, ainda sonho em trabalhar em mais papéis do audiovisual, que é um veículo que eu adoro e gostaria de estar mais presente. Quanto aos musicais, já tenho novos planos em andamento, de curto e longo prazo. Vamos ver que novos desafios e oportunidades a vida também traz, acho que o importante é estar aberto e sempre se atualizando para fazer acontecer.