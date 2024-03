Moda B+: Empresária explica como o conceito tem transformado a moda nos brechós de luxo

Correio B+

"Celebremos, hoje e sempre, a diversidade e a singularidade de cada mulher. Cada uma traz consigo uma história única, uma força interior imensurável e um potencial infinito"

Andréia Roma, que é CEO e fundadora da Editora Leader e tem uma história de empreendedorismo incrível. Foi aos 12 anos que a paixão por livros despertou dentro dela. Sem condições financeiras de comprá-los, a paulistana ganhava publicações usadas de conhecidos e as devorava em poucos dias. Aos 18 anos, enfrentou o desafio de ser mãe solteira.



"A paixão pelos livros teve origem na infância, quando me vi sem acesso a eles. Criava meus próprios livros com recortes de jornais velhos, revistas destinadas ao lixo e cola de farinha de trigo. Hoje, como fundadora e CEO do Grupo Editora Leader, a oportunidade de facilitar a publicação de livros, para homens e mulheres, é um privilégio que agradeço a Deus e à vida. Cada livro é um presente valioso, e sou profundamente grata por essa jornada singular, e por ser escolhida por um autor que quer publicar", relembra

Nesse momento, Andréia entendeu que precisava dar um passo em direção aos seus sonhos. Queria fazer a diferença não só por sua filha, mas por si mesma. Foi quando decidiu assumir o protagonismo da sua própria vida.

Fundou a Editora Leader junto de seu marido e sócio, a única editora comportamental voltada ao desenvolvimento humano do meio editorial que nasceu com o propósito de inovar o mercado. Ela fundou o Instituto Série Mulheres, um projeto dedicado especialmente a todas as mulheres e à valorização da literatura brasileira feminina.



"A Editora Leader, que tive a honra de fundar, é um espaço dedicado à publicação de obras literárias de todos os gêneros, abrangendo tanto o universo masculino quanto feminino", conta.

O instituto é uma ONG inspirada pelo Selo Editorial Série Mulheres, criado pela Editora Leader, para reconhecer o valor da mulher e proporcionar a ascensão do maior número possível de mulheres na literatura brasileira.

A Série Mulheres é uma expansão do projeto iniciado pela Editora Leader, abrangendo diferentes áreas do mundo corporativo e outras. Além disso, é o único selo editorial voltado a mulheres com a missão de premiá-las em vários setores, através do Troféu Série Mulheres na Literatura por meio de suas histórias, cases e metodologias.



Para celebrar o Mês das Mulheres, o Correio B+ entrevistou com exclusividade a CEO da Editora Leader Andreia Roma que em conversa ao Caderno conta sua história inspiradora, fala sobre o Selo Mundial Mulheres e novos projetos.

A CEO Andreia Roma é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Lucia Oliveira - Diagramação Denis Felipe e Denise Neves

CE - Sobre sua Jornada - Entre Alegrias e Desafios

AR - Como mulher que acredita no potencial de outras mulheres, sou orgulhosamente filha de Joeci Gomes e Benedita de Paula Lima, esposa dedicada ao Alessandro e mãe da Larissa e do Boaz. Desde o início, a família sempre foi o alicerce dos valores que norteiam minha vida. Entendi ao longo dos anos que, sem esse suporte fundamental, minha história seria incompleta.



Momentos marcantes, permeados por alegrias e tristezas, definem minha trajetória. Recordo com emoção meu pai chegando em casa com um saquinho de balas, um gesto simples, mas que se tornou um ritual diário, revelando seu esforço incansável para garantir o melhor para nós. Ele, que atravessava São Paulo de bicicleta para economizar nas despesas, é meu herói, enquanto minha mãe se destaca como minha maior incentivadora, moldando quem sou como mulher e ser humano.



Um episódio triste que se transformou em alegria foi o momento em que entrei sozinha no hospital para dar à luz a Larissa, engravidei cedo e segui sozinha. Compreendi naquele corredor a necessidade de encontrar forças para trilhar o caminho certo para para cuidar do meu bebê que se tornou a minha alegria. Ao olhar para trás, na janela da porta do corredor do hospital, vi o rosto sorridente de minha mãe, gravando esse instante na memória. Minha história ganha vida sempre que a revisito.



A paixão pelos livros teve origem na infância, quando me vi sem acesso a eles. Criava meus próprios livros com recortes de jornais velhos, revistas destinadas ao lixo e cola de farinha de trigo. Hoje, como fundadora e CEO do Grupo Editora Leader, a oportunidade de facilitar a publicação de livros, para homens e mulheres, é um privilégio que agradeço a Deus e à vida. Cada livro é um presente valioso, e sou profundamente grata por essa jornada singular, e por ser escolhida por um autor que quer publicar.

CE - Sua Paixão pelos livros...

AR - Início na infância, imagine uma criança sem livros? É está era eu, amava recortes e pegava jornais velhos, revistas que iam para o lixo e ali fazia meus livros com recortes, colando com cola de farinha de trigo. Hoje, podendo proporcionar a publicação de livros como Editora para homens e mulheres, é para mim uma honra a Deus e a vida. Tudo é um presente e sou grata.



CE - Como surgiu a ideia de trabalhar com mulheres

AR - A Editora Leader, que tive a honra de fundar, é um espaço dedicado à publicação de obras literárias de todos os gêneros, abrangendo tanto o universo masculino quanto feminino.



A concepção do Selo Editorial Série Mulheres surgiu como uma homenagem à minha infância, buscando recriar o brilho nos olhos da menina que não tinha acesso a livros e que, ao se apaixonar por eles, viu nascer a paixão por esse selo há uma década, com o propósito audacioso de inovar.



Lançar o primeiro livro em 2015 foi um marco inigualável. Na época, não existia nada semelhante, e ter a primeira publicação reconhecida pelo renomado jornalista Jô Soares foi um presente extraordinário. Em rede nacional, Jô destacou que estávamos no caminho certo, ressaltando que, enquanto a mulher dava um passo, o homem dava dez.



Esse apoio vigoroso impulsionou minha jornada, reforçando a importância de valorizar o mundo editorial e abrir espaços na Editora Leader para acolher e impulsionar projetos liderados por mulheres em diversas áreas do conhecimento.



A Editora Leader foi concebida para impulsionar histórias inspiradoras e disseminar conhecimentos transformadores. Esta é a essência que me move, a crença de que nossos livros são ferramentas poderosas capazes de materializar as vibrações do nosso coração.



Afinal, um livro tem o poder de mudar tudo, desde histórias individuais até consciências coletivas, decisões, comportamentos e pensamentos. Aqui, na Leader, acredito que as histórias inspiradoras fazem toda a diferença na sociedade.



O nascimento da Leader foi um processo desafiador, ocorrendo em um momento difícil da minha carreira. Após sair de uma sociedade sem recursos, já havia desistido da ideia de iniciar outra empresa. No entanto, em uma conversa com meu esposo, Alessandro, ele me fez a pergunta crucial: "Você vai desistir do seu sonho?". Lembro-me de responder: "Alessandro, não tem mais como insistir, estou cansada".



Foi nesse instante que ele propôs um acordo em seu trabalho, chegou em casa com um envelope e disse: "Vamos realizar o seu sonho juntos, estarei ao seu lado". Assim nasceu a Editora Leader, com o apoio de um homem que acreditou e continua a acreditar em mim.

Lançamento Mulheres no RH - Selo Mulheres Foto: Divulgação

CE - E o Selo editorial Série Mulheres.

AR - Minha Jornada com o Selo Editorial Série Mulheres. Como fundadora e CEO do Grupo Editora Leader, compartilho com orgulho a emocionante expansão do nosso projeto através do Selo Editorial Série Mulheres.



Essa iniciativa, que abrange todos os gêneros literários, nasceu com um propósito nobre: reconhecer o valor inestimável da mulher na literatura e impulsionar o maior número possível de mulheres no cenário editorial.



Abrimos um espaço exclusivo na editora por meio deste selo, proporcionando uma plataforma dedicada às publicações de mulheres. Este é mais um passo na direção da equidade e representatividade no universo literário.



Com registros em mais de 170 países, nosso compromisso com o Selo Editorial Série Mulheres é profundo. Buscamos fomentar a inclusão, dar voz e visibilidade às mulheres, criando um ambiente onde suas histórias, experiências, cases e mentorias ganham o merecido destaque.



O ano de 2023 trouxe um novo capítulo inspirador para a Série Mulheres. O Selo Editorial motivou-me a fundar a primeira ONG no mundo com foco exclusivo na Literatura Feminina: o ONG Instituto Série Mulheres. Este Instituto nasceu com um propósito claro - inspirar e motivar gerações para construir uma sociedade mais diversa, inclusiva e igualitária.



Acreditamos no poder transformador da escrita e na importância vital de ampliar o espaço para as mulheres na literatura. Este selo não é apenas uma marca editorial, é uma missão que transcende as páginas, influenciando positivamente a sociedade e deixando um legado para as futuras gerações de escritoras.



Junte-se a nós nesta jornada emocionante, onde cada palavra escrita é um passo em direção a uma narrativa mais inclusiva e representativa. O Selo Editorial Série Mulheres é mais do que uma iniciativa, é a celebração do talento, da diversidade e do poder transformador das mulheres na literatura.

CE - Andreia fale um pouco pra gente sobre a posição da mulher hoje no mercado corporativo.

AR - Minha Jornada no Mercado Corporativo e na Literatura: Um Equilíbrio Poderoso

Ao longo de minha carreira, tenho trilhado um caminho desafiador e recompensador tanto no mercado corporativo quanto no cenário literário.



Como profissional, destaco-me em um ambiente corporativo dinâmico, onde desempenho um papel crucial na liderança e na tomada de decisões estratégicas.



No mercado corporativo, ocupo uma posição destacada que reflete minha experiência e habilidades na gestão de equipes, desenvolvimento de estratégias empresariais e busca constante pela inovação. Minha presença no cenário corporativo é marcada pela busca incessante da excelência e pelo compromisso com o crescimento sustentável da organização.



Paralelamente, minha paixão pela literatura é uma parte essencial de quem sou. Como editora, mergulho em mundos imaginários, criando narrativas que cativam e inspiram. Nossas obras refletem não apenas a habilidade técnica, mas também a profunda conexão emocional que tenho com as palavras e a capacidade de transmitir mensagens significativas.



Essa dualidade, entre o mundo corporativo e a literatura, não é um equilíbrio fácil, mas é um desafio que abraço com entusiasmo. Enquanto no mercado corporativo busco liderar equipes rumo ao sucesso, na literatura busco explorar a complexidade humana e dar voz a histórias que ressoam com diversos públicos.

A CEO Andreia Roma - Foto: Lucia Oliveira

CE - Sobre o Dia Internacional da Mulher...

AR - Como fundadora e CEO do Grupo Editora Leader, compartilho com orgulho a emocionante expansão do nosso projeto através do Selo Editorial Série Mulheres.



Essa iniciativa, que abrange todos os gêneros literários, nasceu com um propósito nobre: reconhecer o valor inestimável da mulher na literatura e impulsionar o maior número possível de mulheres no cenário editorial.



Abrimos um espaço exclusivo na editora por meio deste selo, proporcionando uma plataforma dedicada às publicações de mulheres. Este é mais um passo na direção da equidade e representatividade no universo literário.



Com registros em mais de 170 países, nosso compromisso com o Selo Editorial Série Mulheres é profundo. Buscamos fomentar a inclusão, dar voz e visibilidade às mulheres, criando um ambiente onde suas histórias, experiências, cases e mentorias ganham o merecido destaque.



O ano de 2023 trouxe um novo capítulo inspirador para a Série Mulheres. O Selo Editorial motivou-me a fundar a primeira ONG no mundo com foco exclusivo na Literatura Feminina: o ONG Instituto Série Mulheres. Este Instituto nasceu com um propósito claro - inspirar e motivar gerações para construir uma sociedade mais diversa, inclusiva e igualitária.

CE - Uma mensagem para as mulheres...

AR - Quero dedicar algumas palavras a vocês, verdadeiras protagonistas da vida, da superação e da beleza que existe em cada jornada. Em cada desafio enfrentado, vocês demonstram uma força inabalável, uma resiliência que inspira a todos ao redor.



Vocês são a personificação da coragem, da graça e da determinação. Cada passo dado, cada conquista alcançada, é um testemunho do poder intrínseco que reside em cada uma de vocês. Em um mundo muitas vezes desafiador, vocês se destacam como luzes guias, liderando com amor, compaixão e sabedoria.



Celebremos, hoje e sempre, a diversidade e a singularidade de cada mulher. Cada uma traz consigo uma história única, uma força interior imensurável e um potencial infinito. Vamos nos unir para criar um ambiente onde todas as mulheres se sintam valorizadas, respeitadas e empoderadas.



Não esqueçam, suas vozes são poderosas, suas escolhas são significativas e seus sonhos são dignos de perseguição. Juntas, somos capazes de criar mudanças extraordinárias e moldar um futuro onde a igualdade, a justiça e a compreensão floresçam.

Foto: Lucia Oliveira

CE - Novos projetos e lançamentos...

AR - Novos Horizontes na Editora Leader e no Selo Editorial Série Mulheres

É com grande entusiasmo que compartilho algumas novidades emocionantes sobre os projetos que estão tomando forma na Editora Leader e no Selo Editorial Série Mulheres.



Selo Editorial Série Mulheres:

Estamos nos preparando para lançar a primeira edição da "Revista Série Mulheres". Esta revista será mais do que uma simples publicação; será um tributo à diversidade, equidade e inclusão, abordando temas instigantes que ecoam as vozes diversas de mulheres extraordinárias. Esta nota é exclusiva, e estou empolgada em anunciar que a talentosa jornalista Flávia Viana foi convidada para dirigir a revista, trazendo sua sensibilidade única para contar histórias inspiradoras. Aguardem pelas capas e narrativas poderosas que serão compartilhadas.



Além disso, no que diz respeito aos próximos lançamentos do Selo Editorial Série Mulheres, estamos comprometidos em lançar no mínimo cinquenta títulos em várias áreas ao longo deste ano. São histórias que exploram diferentes facetas da vida, enriquecendo o cenário literário com a voz autêntica das mulheres.



Editora Leader na Bienal de 2024:

Para os amantes de literatura e aqueles que buscam uma experiência interativa, a Editora Leader está preparando algo 'especial para a Bienal de 2024. Em parceria exclusiva com a agência Primata, estamos criando um jogo interativo em nosso estande.



Neste jogo, você terá a oportunidade de se envolver e contribuir para a construção de uma história única e envolvente. Será uma experiência única, uma fusão de entretenimento e literatura que certamente cativará a todos. Não fique de fora dessa jornada literária e participativa!



Estamos comprometidos em oferecer experiências inovadoras e continuar trazendo histórias que encantam, inspiram e conectam. Agradecemos por fazer parte dessa jornada conosco. Embrace as novas aventuras que estão por vir!