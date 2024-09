Moinho In Concert 2024 irá homenagear poeta Manoel de Barros

Parque

Com cinco atrações, parque atende à todas as idades

O Gloob Space Jump, o maior parque inflável da América Latina, acaba de desembarcar pela primeira vez em Mato Grosso do Sul. Com uma área de mais de 3 mil metros quadrados, o parque oferece diversão para toda a família, localizado no estacionamento do Shopping Campo Grande. A abertura para o público acontece hoje (5).

Atrações

Entre os brinquedos que prometem garantir a diversão estão:

Super Arena Astronauta : Com 500 metros de obstáculos, paredes de escalada, tobogãs, pula-pula e um espaço baby, essa arena é colorida e cheia de desafios.

: Com 500 metros de obstáculos, paredes de escalada, tobogãs, pula-pula e um espaço baby, essa arena é colorida e cheia de desafios. Tobogã Gigante : Com 15 metros de altura, esse elíptico inflável é um dos maiores em funcionamento no Brasil, garantindo muita adrenalina.

: Com 15 metros de altura, esse elíptico inflável é um dos maiores em funcionamento no Brasil, garantindo muita adrenalina. Baby Space : Um espaço especial para os pequenos, com escorregador, nave espacial, mini escalada e uma mini arena repleta de diversão.

: Um espaço especial para os pequenos, com escorregador, nave espacial, mini escalada e uma mini arena repleta de diversão. Mega Escalada do E.T. : Uma torre de escalada com mais de 12 metros de altura, feita para os aventureiros.

: Uma torre de escalada com mais de 12 metros de altura, feita para os aventureiros. Arena Musical: A primeira arena inflável musical do mundo, com 150 metros repletos de tecnologia, luzes, som e efeitos especiais, oferecendo uma experiência sensorial inesquecível.

Para os pais

Enquanto as crianças se divertem nos infláveis, os adultos podem aproveitar o Cantinho do Papai, um espaço relaxante com lounge, praça de alimentação e chopp, proporcionando um momento de descanso em meio à aventura.

Horários e ingressos

O Gloob Space Jump funciona de terça a domingo, das 13h às 21h, com entrada permitida até às 19h. Confira os valores dos ingressos:

30 minutos : R$ 49,90

: R$ 49,90 1 hora : R$ 69,90

: R$ 69,90 2 horas : R$ 79,00

: R$ 79,00 Free Day (dia inteiro) : R$ 99,00

: R$ 99,00 Family Pass (4 ingressos Free Day): R$ 349,00

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pela plataforma Eventim. Crianças menores de 5 anos só podem brincar acompanhadas por um adulto.

O parque oferece acessibilidade e benefícios para pessoas com deficiência, que têm prioridade nas filas e desconto de 50% no ingresso, com entrada gratuita para o acompanhante.

Informações importantes

É obrigatório o uso de meias para brincar nos infláveis.

Não é permitido entrar de calçados nos brinquedos.

Recomenda-se o uso de roupas leves e protetor solar.

Em caso de chuva ou força maior, o parque pode não funcionar, mas o ingresso poderá ser utilizado em outra data.

Segurança

O Gloob Space Jump segue algumas normas rigorosas para garantir a segurança e bem-estar de todos os visitantes. Confira:

Não é permitido o uso de acessórios pontiagudos ou roupas com metais que possam comprometer a segurança nas atividades.

Há monitores presentes em todos os brinquedos, para orientar e prezar pela segurança dos visitantes.

Há uma equipe do Corpo de Bombeiros a postos para atender caso haja alguma emergência.

Assine o Correio do Estado