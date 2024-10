Morre aos 87 anos, o humorista Ary Toledo

Dia das Crianças

Aproveitando a data que muitos pequenos aguardam com mais expectativa do que o próprio aniversário, veja como a diversão pode continuar legal sem riscos e confira duas receitas imbatíveis para fazer junto à gurizada

Se por um lado, os brinquedos e as atividades de lazer apoiam o desenvolvimento infantil, ao estimular a imaginação, a curiosidade e a criatividade, além de contribuir para a sociabilidade dos mais jovens, por outro podem colocar a saúde e a vida deles em perigo. Os incidentes podem envolver ocorrências de engasgos, sufocação, queimaduras e intoxicação, fora cortes e lesões.

Um levantamento realizado pela Aldeias Infantis SOS, organização global que lidera o maior movimento de cuidado do mundo, mostrou que no ano passado os acidentes envolvendo crianças e adolescentes no Brasil cresceram quase 8% na comparação com 2022.

Esse é o maior número desde 2019, período pré-pandemia. No total, foram registradas 119.245 internações causadas por lesões não intencionais, entre as faixas etárias de 0 a 14 anos.

O estudo, elaborado com dados do DataSUS e desenvolvido pelo Instituto Bem Cuidar, programa de gestão de conhecimento da Aldeias Infantis SOS, analisou oito categorias de causas de acidentes. Entre as que tiveram maior destaque estão sufocação (aumento de 11,24%), quedas (10,33% a mais de casos), queimadura (cresceu 7,38%) e afogamento (subiu 5,78%).

Para apoiar os adultos no Dia das Crianças, a especialista em Entornos Seguros e Protetores da Aldeias Infantis SOS Erika Tonelli compartilha algumas orientações básicas para a proteção e a prevenção de acidentes durante as atividades infantis realizadas na data.

AMBIENTE SEGURO

“Durante o período de férias e feriados, como o Dia das Crianças, os riscos tendem a aumentar, uma vez que crianças e adolescentes estarão com mais tempo livre para explorar os ambientes. Vale fazer uma ‘operação pente-fino’ na casa e nos demais espaços nos quais aproveitarão a data para garantir uma diversão saudável e segura”, destaca.

“Adotar medidas de prevenção é uma das formas mais eficientes para que acidentes não ocorram. Medidas básicas de precaução podem evitar problemas graves e minimizar situações com potencial de ferimentos e, principalmente, salvar vidas. É fundamental verificar a segurança do local antes que as crianças brinquem livremente pelo ambiente”, reforça Erika.

A seguir, confira algumas orientações básicas da especialista para a prevenção de acidentes com crianças.

QUEDAS

Crianças não devem brincar próximas a janelas ou a sacadas sem proteção, as quais devem ter grades ou redes de segurança. A atenção deve ser redobrada com pisos escorregadios, lajes e escadas,

que oferecem alto risco para quedas. As brincadeiras em parquinhos e brinquedões também devem ser supervisionadas para evitar acidentes.

TOMADAS

Para evitar descargas elétricas, todas as tomadas devem estar tampadas e protegidas para obstruir o contato das crianças. Segundo o Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica 2022, divulgado pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), 342 crianças de 0 a 10 anos morreram de choque elétrico na última década.

GAVETAS

É indispensável adicionar travas em gavetas com objetos cortantes e que ofereçam risco. Além disso, não é somente a faca que apresenta perigo: itens de cozinha em geral, além de objetos como clipes metálicos, tampas de canetas e tesouras, por exemplo, também podem causar acidentes.

INTOXICAÇÃO

É essencial manter remédios, produtos de limpeza, higiene e beleza, venenos e plantas tóxicas fora do alcance das crianças.

HOSPEDAGEM

Em caso de viagem, não importa onde for a hospedagem, seja na casa de familiares, seja em quarto de hotel, as condições de segurança devem ser avaliadas e adaptadas para

as crianças.

AR LIVRE

Ao andar de skate, bicicleta ou patins, por exemplo, é necessário usar equipamentos de segurança como capacete, cotoveleiras e joelheiras, a fim de evitar o risco de lesões graves.

Nos parquinhos, sempre verificar a condição dos brinquedos e não utilizá-los caso estejam quebrados, enferrujados ou com superfícies perigosas. Se a brincadeira escolhida for empinar pipas, certifique-se de estar longe de fiações. Em caso de relâmpagos, recolha o brinquedo imediatamente.

NA ÁGUA

Não deixe as crianças sozinhas à beira de piscinas, rios ou lagos. Ao entrar na água, faça o uso de coletes salva-vidas, uma vez que boias de braço não são aconselhadas. Fique atento ainda com baldes, bacias e piscinas plásticas, que mesmo sendo rasos, podem ser perigosos.

EM GRUPO

Em hotéis e colônias, procure saber se existe uma equipe de monitores especializados para cuidar de crianças,

com profissionais formados em primeiros socorros. No caso de atividades que necessitem de equipamentos de segurança, exija que sejam utilizados e atente às condições dos instrumentos.

DIREITO DE BRINCAR

Mais que uma atividade saudável e de entretenimento, brincar também é um direito assegurado por lei. Toda criança tem o direito de brincar e se divertir, conforme disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), da Constituição Federal de 1988, da Declaração Universal dos Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas (ONU) e, mais recentemente, da Lei Federal nº 14.826, de 20 de março deste ano, que institui a parentalidade positiva e o direito ao brincar como estratégias de prevenção à violência contra crianças.

Cone de tartaruguinha

Ingredientes:

> 8 casquinhas de sorvete;

> Chocolate branco fracionado para banhar as casquinhas;

> 1 pote de sorvete

(sabor de sua preferência);

> 300 g de chocolate granulado;

> Tartarugas de chocolate branco.

Modo de Preparo

Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas (a cada 30s para não queimar). Caso prefira em banho-maria, cuidado para não deixar cair água. Banhe as casquinhas de sorvete com o chocolate derretido por dentro primeiro (isso evitará que o sorvete fique umedecendo a casquinha), escorra e espere secar na geladeira. Agora, repita o mesmo processo do lado de fora da casquinha, porém, antes de secar, passe no granulado. Leve novamente para a geladeira. Após alguns minutos, encha as casquinhas de sorvete e tire o excesso. Coloque uma tartaruga de chocolate por cima. Tempo de preparo: duas horas. Rendimento: oito casquinhas.

Brigadeiro de palito

Ingredientes:

> ½ xícara de chocolate em pó;

> 1 lata de leite condensado;

> ½ caixa de creme de leite;

> 2 colheres de sopa de manteiga sem sal;

> Confeitos coloridos a gosto;

> Palitos para pirulito a gosto.

Modo de Preparo

Em uma panela, misture o chocolate em pó, o leite condensado, o creme de leite e a manteiga sem sal. Leve ao fogo e mexa até

o conteúdo desgrudar do fundo da panela.

Deixe esfriar. Com essa mistura, face bolinhas, passe cada uma nos confeitos coloridos e as espete nos palitos para pirulito. Agora é só servir! Tempo de preparo: 35 minutos. Rendimento: 10 porções.