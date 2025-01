Museu do Videogame virá a Campo Grande na próxima semana

Correio B

Edição de 2024 foi mais curta do que as anteriores, e a Prefeitura promete novidades para 2025

A Cidade do Natal, um dos maiores eventos da programação de fim de ano em Campo Grande, encerrou suas atividades nessa terça-feira (31), com uma celebração especial de Réveillon. Segundo a Prefeitura de Campo Grande, pelo menos 250 mil pessoas passaram pelo local nos 18 dias de festividades.

Iniciada no dia 14 de dezembro, com um dia de atraso devido às chuvas do dia 13 a edição de 2024 encantou moradores e visitantes durante 18 dias consecutivos, promovendo diversas atrações culturais, apresentações artísticas, gastronomia e a magia do Natal para toda a família.

Com o tema “O Natal em CG é feito pra você”, a programação deste ano foi marcada pelas tradicionais Paradas Natalinas, que aconteceram também na Rua 14 de Julho. Além dos personagens lúdicos já conhecidos, a Família Rena, composta pela mamãe, papai e o filhote Rena, fez sucesso novamente.

Neste ano, uma nova surpresa cativou o público: a Capivara de Natal, que estreou como novo personagem e se tornou um dos favoritos entre as crianças e adultos, reforçando a tradição de incluir figuras encantadoras nas festividades.

O espaço também contou com a casa do Papai Noel, apresentações de corais e bandas locais, além de uma praça de alimentação variada com o melhor da culinária regional. A decoração temática, com luzes e ornamentos natalinos, também foi um dos grandes atrativos, proporcionando momentos de lazer e confraternização para famílias de todas as regiões da cidade.

No encerramento, a atração contou com shows e a queima de fogos silenciosos, que iluminou o céu na virada do ano, proporcionando um espetáculo visual inesquecível para o público que lotou a Cidade do Natal.

"Viemos passar o Natal em família aqui em Campo Grande. Estou com minha sogra, meu sogro e meu esposo, que, inclusive, faz aniversário no dia 1º de janeiro, então estamos comemorando tudo de uma vez. Somos de Ponta Porã, e eles, de Dourados. Viemos em busca da diversão, das luzes e da animação daqui. Está sendo muito especial, é a nossa primeira vez, e estamos gostando bastante", disse Ester Tonholo de Carvalho Meira, estudante de medicina de 25 anos.

O espaço nos altos da Afonso Pena conquistou também famílias em busca de um ambiente seguro e acolhedor para celebrar a chegada do ano novo.

"Viemos dar uma volta porque queríamos algo mais tranquilo, só nós quatro em família. Ficamos muito felizes, gostamos bastante. A segurança aqui foi um ponto primordial para nós, principalmente por conta das crianças. Esse foi o principal motivo da nossa escolha, e realmente sentimos que foi uma boa decisão. Está sendo uma experiência muito agradável", relatou Patrícia Rocha, autônoma de 32 anos, moradora do Bairro Colibri.

A Prefeita Adriane Lopes destacou o sucesso da programação, agradecendo a todos que participaram e ressaltando a importância do evento para a cidade.

“Encerrar a edição de 2024 da Cidade do Natal é um motivo de imensa alegria e gratidão. Este ano, conseguimos levar o encanto do Natal para diferentes cantos de Campo Grande, com o Natal nos Bairros, proporcionando momentos de celebração e união para as famílias de todas as regiões da cidade. A magia do Natal esteve presente em cada detalhe, desde as paradas natalinas até as atrações na Cidade do Natal, envolvendo nossa população e criando memórias especiais. Agradeço a todos que participaram, aos nossos parceiros e a cada pessoa que fez desse evento um marco em nossa cidade. Vamos seguir com esperança e otimismo para 2025, com o compromisso de continuar trazendo mais eventos que promovam a convivência, o bem-estar e a alegria para todos os campo-grandenses.”

A Prefeitura de Campo Grande antecipou que, em 2025, o evento retornará com ainda mais novidades para encantar e alegrar a população.

