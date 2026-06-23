Na bolsa política de apostas, a agitação é grande sobre quem ficará... Leia na coluna de hoje

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Pablo Neruda - escritor chileno



"Escrever é fácil. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No meio você coloca ideias”.

FELPUDA

Na bolsa política de apostas, a agitação é grande sobre quem ficará na ventania catando papéis, ou seja, será defenestrado da disputa para o Senado na chapa do PL. A cada dia que passa, as especulações são muitas, mas pelo menos já ficou definido que as ordens virão de Brasília sobre o “ungido”. Enquanto se aproxima a derradeira hora para saber quem o ex-presidente Bolsonaro, o chefe maior do PL, dará o seu aval, os dois pré candidatos o deputado federal Marcos Pollon e o ex-deputado Capitão Contar vão tentando “vender seu peixe”. É esperar para ver.

Chegando

Nesta terça-feira (23), acontecerá a apresentação e comemoração da abertura do mais novo hotel de Campo Grande: o Plaza Belmar.

Mais

Localizado na esquina das ruas Barão do Rio Branco e 13 de Junho, ele tem como proposta marcar novo capítulo neste segmento.

Foto: Divulgação

O deputado estadual Londres Machado recebeu a Comenda de Grande Oficial da Ordem do Mérito Eleitoral, uma das mais importantes distinções concedidas pela Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul. A homenagem, na noite do dia 19, foi entregue pelo presidente do TRE-MS, desembargador Carlos Eduardo Contar, responsável também pela indicação do nome do parlamentar à honraria. Em seu 13º mandato, Londres já viu governadores passarem, legislaturas terminarem e gerações inteiras chegarem à política. Presidiu a Assembleia Constituinte, que elaborou a primeira Constituição Estadual, comandou o Legislativo por sete vezes e exerceu, em duas ocasiões, o cargo de governador substituto. A condecoração reconhece sua trajetória, que se confunde com a própria história política e institucional de Mato Grosso do Sul.

Lorena Ibrahim e Roberto Cunha - Foto: Arquivo Pessoal

Tayara Cristina - Foto: Arquivo Pessoal

Aval

A senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias (PP) reforçou a chegada de novos recursos para Campo Grande, oriundos de emenda com participação popular. Segundo ela, estão previstos R$ 45 milhões para obras de recapeamento e tapa-buraco em diferentes regiões da cidade. A parlamentar sinalizou que novos repasses já estão encaminhados e a articulação com a bancada federal foi decisiva.

No comando

Por ser do mesmo partido da prefeita Adriane e do governador Riedel, Tereza Cristina sinaliza que neste ano eleitoral, estaria assumindo o controle dos encaminhamentos políticos, numa tentativa de oferecer protagonismo político à gestão municipal, considerada como catastrófica até agora. A ação dela tende a facilitar o andamento de projetos estratégicos. Além disso, poderá contribuir para reduzir os entraves administrativos.

Troco

Lula resolveu ironizar a situação de Neymar, que ainda não entrou em campo pela Seleção por causa de lesão, dizendo que ele seria o primeiro jogador convocado em regime de home office. Mas, o troco veio de fora. Em entrevista a um site americano, Donald Trump classificou o petista como “volátil”. Na química e na física, o termo define substâncias que evaporam facilmente à temperatura ambiente. Já no comportamento humano, refere-se a quem muda de opinião com frequência. Caiu como uma luva...

ANIVERSARIANTES

Dr. João Batista da Costa Marques;

Hermantina da Costa Queiroz;

Zulmira de Almeida Hokama;

Victória Brum de Queiroz;

Dione Marly Gandolfo Hashioka;

Audeniza Barbosa Arantes Insuela (Iza Insuela);

Raphael Salles Russo;

Ana Cristina Cançado Soares;

Lúcia Prado de Abreu;

Ana Camargo de Castro;

Joana Durcilei Bolognes Couto;

Aldemir Lemos;

João Batista Barbosa;

Dr. Ernesto Coutinho Puccini;

Paulo Prado;

Francisco Itenagoras de Almeida;

Hermínia Vargas Aleixo;

Marcia Mariko Otubo Pereira;

Adenice Eugênio da Silva Lima;

Ana Lefevre;

João Batista da Rocha;

Marta Rocha;

Conrado Jacobina Stephanini;

Dr. Miguel Antonio Menezes E’gues;

Samuara Alves de Morais;

Osvaldo Espíndola Pleutim;

Dr. João Batista Botelho de Medeiros;

José Carlos Chinzarian;

Dra. Denise Aparecida de Almeida Tamazato;

Maria de Lourdes Cruz Macedo;

Sebastião Pereira da Silva;

Honorato Siqueira Campos;

João Edgar Leite;

Rosemary Alves de Oliveira;

João Rodrigues de Carvalho;

Carlos Faraco Fernandes;

Ana Lúcia de Moraes;

Romy Souza Barbosa;

Agripina Moreira;

Sandra Souza;

Ed Augusto Braga;

Lauro Nelson de Paula;

Nilce Maria Bortolato de David;

Doralice Martins (Dora);

Regina Aparecida Câmara Rodrigues;

Plínio Queiroz Junqueira;

Edilberto de Freitas Reverdito;

Rafael da Costa Fernandes;

Mauro José Capelari;

Antônio Carlos Lopez de Carvalho;

Suzi Magali Moura Vendas;

Archimedes Lemes Soares;

Iove Coelho;

Johnny Erick Ferreira;

Ana Maria Alves de Souza;

Joalina Duailibi;

Pedro Gregol da Silva;

Samir Renam Ribeiro Coelho;

Ana Maria de Araújo Souza;

Edison Pereira da Fonseca;

Ivan Ferreira de Souza;

João Carlos de Moraes Cavalheiro;

Patrícia de Melo Coelho;

Raquel Melez Martins;

Paulo Henrique Alves da Silva;

Adriana Maria Restelatto Zamban;

Luiz Carlos Cobalchini;

Pedro Augusto Moura;

Sandra Maria de Lima;

Alina da Silva Pontes;

Benedito Augusto Domingos;

Valdir Osvaldo Júnior;

João Ramão Moura Cristaldo;

Matheus de Barros Pinheiro;

Hidekaza Kaku;

Flávio Henrique Martins Cantarin;

Joana de Souza Oliveira;

Ângelo Montanher Neto;

Márcia Cristina Michelle Soriano;

Simone Storti Pereira;

Lucynava Aparecida da Conceição;

Odilon Cardoso Alves;

Eduardo Osmar de Oliveira;

João Batista Cardoso;

Nilmare Daniele da Silva Irala;

João Batista Pires;

Silvana Gino Fernandes de Cesaro;

Fátima Cardoso Scarcelli;

Karine Midori Sasaki;

Paulo Roberto Stangarlin Fernandes;

Sônia Aparecida Teixeira de Medeiros;

Ceila Maria Kataoka;

Hamilton Portella Júnior;

Marcela Narciso da Silva;

Ademar Katuji Yassuda Júnior;

Sílvia Valéria Pinto Scapin;

Lourdes Rosalvo da Silva dos Santos;

Luciana de Araújo Arruda;

Carlos Salviano Urbanin;

Lenira Micharki;

Rosângela Damiani;

Mauro Yukiharu Suyama;

Luciwaldo da Silva Althoff;

Fernanda Sant’Ana Robles;

Mário Antonio Scarabucci Ribeiro.

Colaborou com Tatyane Gameiro