Nas tricotadas após o pleito de outubro, nos bastidores, há quem afirme... Leia na coluna de hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Theodore Roosevelt - estadista americano

A justiça não consiste em ser neutro entre o certo

e o errado, mas em descobrir o certo e sustentá-lo, onde quer que ele se encontre, contra o errado”.

FELPUDA

Nas tricotadas após o pleito de outubro, nos bastidores, há quem afirme que, se ficaram mágoas de quem não conseguiu ser eleito na disputa majoritária, não menos magoado está quem nem sequer conseguiu participar e ser indicado, uma vez que foi preterido em um piscar de olhos. O parâmetro para a mudança, dizem, teria sido apenas capricho de figurinha carimbada, tendo ido parar na lata de lixo tudo o que estava nos conformes. E no fim deu no que deu.

Pesquisadores da Faculdade de Ciências Humanas (Fach), da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande, passaram 11 dias no Peru para realizar estudos no complexo arqueológico El Brujo, da Fundação Augusto N. Wiese. Essa foi a primeira viagem do grupo até o país, da qual fizeram parte a professora Priscila Lini, o professor Carlos Eduardo da Costa Campos, a estudante do programa de pós-graduação em Antropologia Social da Fach Ana Cláudia Goes Rocha e a arquiteta e mestre em Eficiência Energética e Sustentabilidade pela UFMS Sabrina Lini.

Ângela Maria Costa

Takashi Fukushima

Lá e cá

Aliados no segundo turno da disputa pela Prefeitura de Campo Grande, PP e PSDB não estão falando a mesma língua com relação

à eleição do futuro presidente da Câmara Municipal. Os tucanos têm seu candidato, inclusive com apoio do atual dirigente do Legislativo, do PSB, que estaria de olho na Primeira-Secretaria da Casa. Os progressistas também se organizaram, montaram chapa para o confronto e contarão com as articulações da prefeita Adriane Lopes, interessada, obviamente, em ter um aliado no comando. As cenas dos próximos capítulos prometem muitas emoções.

Definição

Amanhã se encerra o embate pela Primeira-Secretaria na Assembleia Legislativa de MS, quando haverá eleição da nova Mesa Diretora. O deputado Coronel David já teria votos de 13 dos 24 parlamentares, que não desejam mais no cargo o parlamentar Paulo Corrêa, que compõe a chapa da reeleição. O que se ouve é que isso só não acontecerá se ocorrer, digamos assim, “a vontade do sistema”.

Futuro

O deputado Gerson Claro, que terá o nome referendado amanhã para continuar presidindo o Legislativo estadual, poderá alçar voos mais altos em 2026. Seu projeto é tentar a reeleição, mas seu partido, o PP, poderá colocar à sua frente o cavalo encilhado para disputar uma das duas vagas ao Senado. Essa hipótese não está descartada, até porque ele tem ampla base eleitoral e coloca em prática a atuação municipalista.

ANIVERSARIANTES

Paulo Roberto Duarte Paes,

Clarice Maciel de Sousa Chaves,

Dr. José Roberto Amin,

Annelise Massani Romero Cavalcante,

Dr. André Luis Martins,

Gilmara Aparecida Nunes Tavares,

Emanuelle da Silva de Souza,

Eunice da Conceição,

Maria José Vieira Peralta,

Luiz Calvo Ramires Junior,

Mário Sérgio Machado Metello,

José Rodrigues,

Janini Dal Fabbro,

Edson Oshiro,

Tsunetosi Oshiro,

Thalysie Noda Aoki,

Altair Betoni,

Angela Gil Lins,

Fernanda Dourado,

Antonio Cicalise Netto,

Ivoni Kanaan Nabhan Pelegrinelli,

Adriana Mary Takaki da Costa,

João Pedro Pedrossian Neto,

Maria Fernanda Carli de Freitas,

Dra. Valéria Cristina de Ruchkys,

Geovane Messias,

Paulo Widal Rodrigues,

Iago Rodrigues Garcia,

Murilo Ramos Lins,

Thiago Pompeu Campos,

Dr. Diego Silveira da Costa,

Marisa Pitthan Rodrigues Gomes,

Valdir Salviato,

Elderson Santos Corrêa,

José Edson de Resende,

Francisco Cezário de Oliveira,

Eduardo Borges de Assunção,

Regina Norman Tosta Pecantet,

Maria José da Costa Vieira,

Antônio Cordeiro Neto,

Odimar Souza,

Daniel Bossay da Costa,

Carolina de Freitas,

Mário Antônio Ribeiro Bacha,

Durval Garcia Marques,

Mauricio Palhano Maiolino,

Ricardo Gonzales,

Maria Mendonça Arruda,

Leda Marigia de Andrade,

Catarina de Castro,

Marcondes Moreira de Souza,

Dauci Aparecida Zanatta dos Santos,

Hildete de Souza Albuquerque,

Gabriella Silva,

Josmar Gonçalves Barbosa,

Zenaide Costa de Carvalho,

Sinara Cristina Santos Ribeiro,

Aderval Nogueira Mendonça,

Sérgio Jurgielewicz Gomes,

Ailton Manuel do Nascimento,

Paulo Barbosa Borba,

Diogo Moraes Cândido,

Eliane Vasques Baltazar,

Cleuza Pereira Pardim dos Santos,

Marcos José Cardoso Rondon,

Fabiana Martins da Silva,

Tsai Pei Yin,

Alessandro Oliva Coelho,

Dra. Márcia Maria Ferrairo

Maureen Ide Kohatsu,

Adair Rodrigues Ribas,

Alex Viegas de Lemes,

Geni de Albuquerque Antonio,

Alexandre Ferron Batista Bouzo,

Edna Cândida Ferreira,

Altamir Barbosa Arantes,

Daniele Lovato,

Aluysio Ferreira Alves,

Milena Lourenço Girotto,

Andréa Sorrilha Moraes,

Maarouf Fahd Maarouf,

Ana Carolina Rezende Oliveira,

Maria Inês Monteiro Payne,

Ananias Dias da Silva,

Freedy Rodrigues Bachega,

Hector Costa da Silva,

Antônio Augusto de Souza Coelho,

Mário Mendes Pereira,

Cláudia Maciel Müller,

Paulo Rodrigo Caobianco,

Dr. Celso de Lacerda Azevedo Neto,

Geraldo Mangela Rodrigues,

Getúlio Gideão Miglioli Bauermeister,

Silvano Luiz Rech,

José Marcos Lacerda Modesto Arraes,

Lidiane Dias Teixeira Almada,

Jociene Alves de Souza,

Cleudenice Ferreira de Freitas (Nice),

Melissa Carvalho Santos Esbalqueiro,

Rosana Aparecida Teixeira,

Salvador Ramos Pereira,

Luis Carlos de Souza Tavares,

José de Ribamar Araújo,

Eduardo Rodrigo Ferro Crepaldi,

Luciene Cordeiro de Brito,

Lucimara Arruda Leal.

*Colaborou Tatyane Gameiro