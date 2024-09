Notas B+: Cantor Levi Alvim celebra boa fase na carreira: "A música me salvou em momentos difíceis"

Correio B+

Live com Dr. Pet e João Vivas no próximo dia 24 faz parte de campanha que vai reverter lucro com venda de camisetas para o Instituto AMPARA Animal

Em seu oitavo ano consecutivo, a campanha Setembro Lilás, promovida pela Fórmula Animal, retorna com uma série de ações impactantes para conscientizar tutores e profissionais de saúde veterinária sobre a prevenção e o combate ao câncer em animais.



Entre as ações estão uma live especial com a participação do Dr. Pet e do influenciador João Vivas, além da venda de camisetas exclusivas da campanha. Todo o lucro será revertido para o Instituto AMPARA Animal, a maior organização de proteção e defesa do Brasil.

O objetivo da campanha é reforçar a importância do diagnóstico precoce do câncer, que pode ajudar a salvar vidas e proporcionar melhor qualidade de vida para os animais.



Um olhar atento do tutor, idas regulares ao veterinário, exames de rotina, vacinação atualizada, alimentação balanceada e uma rotina saudável, são alguns dos hábitos que contribuem para o bem-estar dos patudos.

A live Amor em ação contra o câncer animal será realizada no dia 24 de setembro, às 20h, nos perfis dos influenciadores @alexandrerossi_oficial, @joaovivas e @formula.animal no Instagram. A conversa abordará as dúvidas mais comuns dos tutores sobre o câncer em animais e oferecerá orientações sobre prevenção através de práticas diárias. Essa iniciativa faz parte do esforço contínuo da empresa em educar e engajar o público na luta contra a doença.

Venda de camisetas

Uma das grandes novidades deste ano é a venda de camisetas exclusivas da campanha, disponíveis através da plataforma Reserva INK. Com 100% do lucro revertido para o Instituto AMPARA Animal, a ação visa arrecadar fundos e aumentar a visibilidade da causa. As unidades da companhia são incentivadas a realizar iniciativas locais para promover a proposta, entre elas presentear veterinários parceiros e clientes e promover premiações entre colaboradores.

Link para a compra da camiseta: https://reserva.ink/setembrolilas

Influenciadores e veterinários

Como parte de uma estratégia de marketing de influência, a Fórmula Animal iniciou o envio de brindes para influenciadores e veterinários, visando aumentar a conscientização sobre a causa. A campanha conta com a colaboração de 15 influenciadores que somam mais de 3,5 milhões de seguidores nas redes sociais e apresentam alto índice de engajamento. A ação inclui o envio de materiais e camisetas personalizadas, que ajudarão a divulgar ainda mais a importância do combate ao câncer animal.

Distribuição de flyers educativos

Este ano, mais de 40 mil flyers foram produzidos com informações atualizadas e dicas de prevenção ao câncer animal. E ao longo do mês de setembro, será adicionado em todas as sacolas dos clientes, em todas as franquias. Além disso, veterinários e clínicas parceiras receberão um material técnico e visitas informativas sobre o tema. Neste conteúdo também é abordado o uso de nutracêuticos, fitoterápicos e citostáticos como métodos de prevenção e tratamento em animais.

Participe e apoie a causa

A campanha Setembro Lilás deste ano está repleta de atividades que prometem fazer a diferença na vida de muitos animais e seus tutores. A Fórmula Animal convida todos a participar, divulgar e se engajar nessa causa tão nobre e essencial para o bem-estar dos animais de estimação.