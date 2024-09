Notas B+: Maria Brechane, Miss Brasil 2023 usa look em homenagem ao RS na Semana de Moda de Milão

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Morando na Itália, Maria Brechane aproveitou para fazer a sua estreia na Semana de Moda de Milão. A gaúcha escolheu um look em homenagem ao seu estado - Rio Grande Sul - para participar de um evento oficial do calendário do Fashion Week. Ela também aproveitou para ressaltar o dia 20 de setembro, que é uma data muito especial para os gaúchos que celebram a Revolução Farroupilha.



“Estou muito feliz em estar vivendo esse novo momento na minha carreira, mas posso estar do outro lado do mundo que minha conexão com o meu estado e a minha brasileira nunca vai mudar. Hoje é um dia que estaria nas ruas da minha cidade, celebrando a Revolução Farroupilha, que influenciou a cultura e a identidade dos gaúchos. Por esse motivo, procurei uma maneira de me manter conectada ao meu estado nessa data, mesmo em outro país”, contou.



Maria Brechane também falou sobre os seus projetos e falou que está na fase de adaptação ao novo país.



“Eu desde os 13 anos quando comecei a trabalhar como modelo, sonhava com tudo que venho realizando na minha vida e sou muito grata. Hoje estou em um novo país, conhecendo uma nova cultura, aprendendo e me adaptando ao novo. Sinto que vou viver momentos lindos na Itália”, ressaltou.



Maria Brechane é atriz, modelo e estudante de jornalismo. Ela ganhou o Miss Universo Brasil 2023 e representou o país no Miss Universe no último ano.