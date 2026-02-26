Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

SAÚDE

Para especialistas, desenvolver hobbies na infância afasta das telas e melhora a cognição

Em meio ao excesso de telas e estímulos imediatos, psicopedagoga defende que hobbies na infância e na adolescência fortalecem o desenvolvimento cognitivo, emocional e social, ajudando na concentração, autoestima e até nas escolhas profissionais

Mariana Piell

Mariana Piell

26/02/2026 - 08h10
Com estímulos imediatos e recompensas instantâneas fornecidas pelo uso de telas, os hobbies na infância e na adolescência voltam ao centro do debate sobre desenvolvimento saudável.

Mais que um simples passatempo, atividades como esportes, música, leitura, artes e até culinária infantil desempenham papel fundamental na formação cognitiva, emocional e social de crianças e jovens.

Especialistas defendem que o envolvimento precoce com hobbies funciona como base para o bem-estar mental, atuando como válvula de escape do estresse e como terreno fértil para o desenvolvimento de habilidades que acompanham o indivíduo ao longo da vida.

Segundo a psicopedagoga Olívia Carromeu, os impactos são diretos e consistentes. “Os hobbies têm impacto direto nesse desenvolvimento cognitivo das crianças e dos adolescentes, porque eles estimulam habilidades como atenção, memória, raciocínio lógico e criatividade. E além disso, eles favorecem disciplina, persistência e autorregulação emocional. Então, quando a atividade é prazerosa, o aprendizado acontece de uma forma mais natural, fortalecendo essas competências que também se refletem no desempenho escolar e nas relações sociais”, explica.

BENEFÍCIOS 

Os benefícios dos hobbies podem ser observados em diferentes dimensões do desenvolvimento infantil.

Hobbies em grupo favorecem habilidades sociais como cooperação, comunicação e empatia

No campo físico, atividades como correr, nadar, dançar, andar de patins ou praticar artes marciais contribuem para a saúde motora e mental. Além de fortalecerem o corpo, ajudam na liberação de energia acumulada e na regulação do humor.

No aspecto criativo e artístico, práticas como desenho, pintura, costura, modelagem e produção de artesanato promovem a livre expressão. A criança aprende a transformar emoções em criação, desenvolvendo imaginação e senso estético.

No desenvolvimento cognitivo e educativo, leitura, jogos de tabuleiro, xadrez, tocar instrumentos musicais – como o piano – ou até colecionar itens, como selos, ampliam repertório cultural e estimulam o raciocínio estratégico.

Há ainda a culinária infantil, que envolve aprendizado prático e sensorial. Ao participar do preparo de receitas, a criança trabalha coordenação motora, noção de medidas, organização e autonomia.

Para Olivia, o impacto dessas atividades chega diretamente à vida escolar. “Atividades como música, leitura e esportes estimulam funções cognitivas essenciais para o aprendizado. A música, por exemplo, favorece o ritmo, porque a música tem ritmo, tem disciplina e memória auditiva. A leitura amplia o vocabulário, interpretação e pensamento crítico, e os esportes contribuem para o foco, autocontrole, trabalho em equipe.

Além desse aspecto cognitivo, essas práticas também fortalecem a autoestima, regulação emocional, todos esses fatores que impactam positivamente no desempenho escolar”, pontua a psicopedagoga.

FOCO

Em tempos de dispersão constante, a concentração se tornou um dos maiores desafios na infância e adolescência. Nesse cenário, os hobbies funcionam como treino natural de foco.

“Os hobbies contribuem significativamente para esse desenvolvimento da atenção, concentração e da disciplina. Na prática, quando a criança ou adolescente se dedica a uma atividade de interesse, como hobby, como aprender um instrumento, praticar ou montar estratégias em jogos, ele precisa manter o foco por períodos prolongados, precisa seguir regras, respeitar etapas e lidar com os erros. Esse processo estimula a atenção sustentada, o controle da impulsividade e a persistência diante desses desafios”, afirma a psicopedagoga.

Ao aprender que o resultado depende de treino e continuidade, a criança internaliza valores como esforço e superação – competências essenciais também na vida adulta.

REGULADORES EMOCIONAIS

A saúde emocional é outro ponto fortemente impactado. De acordo com Olivia, os hobbies funcionam como importantes reguladores emocionais.

“Eles oferecem prazer, sensação de competência e espaço de expressão, o que reduz níveis de estresse e ansiedade nos dias de hoje. Eles contribuem para a construção dessa autoestima e da identidade, principalmente desses adolescentes. Então, quando a criança ou jovem se sente capaz e é reconhecida em uma atividade que gosta, isso impacta diretamente nesse bem-estar social”, explica.

Essa função reguladora também se reflete na capacidade de lidar com frustrações. “Ter um hobby pode contribuir significativamente para o enfrentamento da ansiedade e da frustração. Essas atividades prazerosas ajudam a direcionar a energia para algo produtivo. Muitos desses hobbies envolvem desafios progressivos, o que ensina lidar com erros, esperar resultados e persistir diante das dificuldades. Esse processo fortalece a tolerância à frustração, autocontrole e a confiança, habilidades fundamentais para o equilíbrio emocional na infância e na adolescência”, destaca Olivia.

Na construção da autoestima, o reconhecimento do próprio progresso é determinante. “Os hobbies ajudam nessa construção da autoestima porque proporcionam experiências de competência e realização. Quando a criança ou adolescente percebe sua evolução em uma atividade que gosta, fortalece essa sensação de capacidade, de autoconfiança. O reconhecimento, seja da família, dos amigos ou do próprio progresso, reforça essa identidade e o sentimento de pertencimento, que nessa fase é vital para eles”, ressalta.

Ter um espaço onde o jovem se sente habilidoso e valorizado pode fazer toda a diferença na formação de uma identidade segura e positiva.

HABILIDADES SOCIAIS

As atividades extracurriculares também ampliam o repertório social.

“Em ambientes como esportes coletivos, música em grupo, teatro ou projetos culturais, crianças aprendem a cooperar, a respeitar as regras, a lidar com as diferenças e a trabalhar em equipe. Essas experiências favorecem a comunicação, a empatia e a resolução de conflitos”, afirma a psicopedagoga.

Mas Olivia alerta que os hobbies em grupo não são necessariamente melhores do que os individuais.

“Não necessariamente são mais benéficos. Na verdade eles são diferentes e complementares. Os hobbies em grupo favorecem habilidades sociais como cooperação, comunicação e empatia. Já as atividades individuais contribuem para autonomia, concentração, autoconhecimento e disciplina pessoal. O ideal é considerar o perfil dessa criança ou desse adolescente. O equilíbrio entre ambas costuma ser o cenário mais saudável”, defende.

ANALÓGICO X DIGITAL

Um dos maiores obstáculos atuais é equilibrar hobbies tradicionais com o uso de tecnologia.

“O equilíbrio entre hobbies tradicionais e uso de telas deve ser conduzido de forma educativa e estruturada, porque o excesso de telas pode impactar a atenção, a autorregulação e a tolerância à frustração, devido à lógica de recompensa imediata. Por isso, é fundamental estabelecer limites claros e previsíveis, organizar uma rotina com atividades off-line e considerar a função emocional desse uso da tecnologia. O envolvimento e o modelo familiar são determinantes nesse processo”, pontua Olivia.

Segundo a psicopedagoga, jogos digitais podem, sim, ser considerados hobbies – desde que com equilíbrio.

“Eles estimulam o raciocínio, a tomada de decisão e habilidades sociais, principalmente os jogos cooperativos. É fundamental que haja limite de tempo, conteúdo adequado à idade e equilíbrio com outras atividades. Tornam-se prejudiciais quando passam a gerar prejuízo escolar, social ou emocional”, alerta.

INCENTIVO

Para que o hobby se torne espaço de desenvolvimento, o envolvimento dos responsáveis é essencial. “Eles atuam como facilitadores, oferecem oportunidades, organizam a rotina, garantem acesso a atividades diversificadas. Além disso, funcionam como modelo. As crianças tendem a valorizar aquilo que observam nos adultos”, destaca Olívia.

No entanto, impor atividades pode gerar efeito contrário. “Pode ser prejudicial quando essa imposição desconsidera o perfil da criança. Quando a atividade é vivenciada como uma obrigação rígida, há maior risco de resistência, desmotivação e prejuízo na autoestima. O ideal é um equilíbrio: orientação dos pais, mas com espaço para que a criança participe da decisão e desenvolva autonomia”, pontua.

A escolha deve considerar três aspectos principais: interesses espontâneos, características do temperamento e habilidades predominantes. Observar como a criança reage a desafios e frustrações também ajuda.

“Oferecer experiências variadas e observar o nível de engajamento é essencial. A definição do hobby deve respeitar a individualidade e favorecer a autonomia”, orienta Olivia.

Na adolescência, é comum que antigos interesses sejam deixados para trás. “É uma fase comum para o abandono desses hobbies da infância. Trata-se de um período marcado por mudanças identitárias, busca por pertencimento e reorganização de interesses. É esperado que o adolescente revise preferências e experimente novas atividades”, afirma.

O foco, segundo a especialista, não deve ser manter o mesmo hobby, mas garantir que o jovem permaneça envolvido em alguma atividade significativa que contribua para seu desenvolvimento emocional, social e cognitivo.

A psicopedagoga ainda destaca que os hobbies também podem influenciar escolhas profissionais no futuro.

“Essas atividades realizadas por interesse e prazer costumam revelar inclinações, habilidades e valores pessoais. Ao longo do tempo, esses interesses podem se consolidar e orientar escolhas acadêmicas e profissionais. Contudo, é importante que o hobby seja visto como espaço de desenvolvimento e não como pressão precoce para definição de carreira”, destaca.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafo e documentarista que registrou mais de quatro décadas da história de MS é homenageado

Fotógrafo e documentarista que registrou mais de quatro décadas da história de Mato Grosso do Sul, Rachid Waqued é homenageado com exposição fotográfica no MIS

25/02/2026 08h10

Rachid Waqued, fotógrafo e documentarista

Rachid Waqued, fotógrafo e documentarista Divulgação

O Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul (MIS) abre as portas amanhã, às 19h, para a exposição “Fotografia e Memória”, uma homenagem ao fotógrafo Rachid Waqued, reconhecido como um dos principais documentaristas da história sul-mato-grossense.

Com entrada gratuita e visitação aberta até 30 de abril, a mostra marca oficialmente o início do ciclo de celebrações pelos 50 anos de criação de Mato Grosso do Sul, que serão comemorados no dia 11 de outubro de 2027.

A exposição integra o projeto Rota Cine MS, iniciativa estratégica da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) voltada ao fortalecimento do audiovisual, à democratização do acesso à cultura, ao fomento da economia criativa e à valorização da diversidade regional.

“Essa exposição é um reconhecimento à importância da fotografia para a construção da memória e da identidade sul-mato-grossense. Valorizar os fotógrafos de Mato Grosso do Sul reforça nosso compromisso com a preservação e a difusão da cultura. Que esta imersão na obra de Waqued e de seus contemporâneos inspire a todos nós, fortalecendo o orgulho de pertencermos a este território e o desejo de continuarmos a construir, juntos, uma história de ainda mais realizações culturais e criativas”, frisa Eduardo Mendes Pinto, diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

Com curadoria de Melly Senna, Cris Freire, Ligia Rocha, Pedro Ortale, Elis Regina e do próprio Rachid Waqued, a mostra reúne dezenas de registros fotográficos que atravessam mais de quatro décadas de história.

Para além da trajetória individual do fotógrafo, a exposição apresenta um recorte significativo de um dos mais importantes acervos visuais sobre a formação cultural, política, social e urbana de Mato Grosso do Sul.

Ao longo de sua carreira, Waqued consolidou-se como um cronista visual das transformações do Estado.

Seu trabalho acompanha desde o crescimento urbano de Campo Grande até manifestações culturais tradicionais, passando por obras de infraestrutura, retratos políticos e cenas cotidianas que hoje ajudam a compreender a identidade sul-mato-grossense.

A mostra propõe ao visitante não apenas contemplar imagens isoladas, mas percorrer uma narrativa que conecta passado e presente às vésperas do cinquentenário estadual.

Após dois meses fechado para reforma, Museu da Imagem e do Som reabre para o público

A EXPOSIÇÃO

O recorte curatorial evidencia o olhar documental e sensível do fotógrafo. As imagens estão organizadas em seis eixos temáticos: Cultura, Natureza, Indústrias e infraestrutura, Colaboradores de MS, Coordenadores de MS e Arquitetura urbana.

Cada núcleo revela uma camada distinta da construção histórica de Mato Grosso do Sul e, juntos, compõem um panorama das transformações sociais, políticas e econômicas do território.

No eixo Cultura, o público encontra registros de manifestações que ajudaram a moldar a identidade regional, como celebrações religiosas, expressões populares e personagens marcantes da vida artística e social.

Entre os destaques estão imagens ligadas às tradições pantaneiras, às raízes árabes presentes em Campo Grande e a momentos simbólicos de fé e pertencimento, como a entrega da Bandeira do Divino em Coxim.

São fotografias que capturam gestos, rituais e rostos que traduzem o sentimento de pertencimento a um território plural.

Ao avançar para o núcleo Natureza, o olhar se amplia para paisagens emblemáticas, como o Pantanal do Rio Negro. A força ambiental que sustenta o imaginário sul-mato-grossense aparece registrada com rigor documental e sensibilidade estética.

A natureza não surge apenas como cenário, mas como elemento estruturante da identidade do Estado, dialogando com modos de vida, tradições e processos econômicos.

Em Indústrias e infraestrutura, Waqued documenta a expansão da malha ferroviária e outras obras que impulsionaram o crescimento econômico. As imagens revelam trilhos, estações, construções e estruturas que conectaram territórios e consolidaram o desenvolvimento estadual.

O registro dessas transformações permite compreender como o espaço físico foi moldado ao longo das décadas.

Já em Arquitetura urbana, o visitante encontra fotografias de edifícios, praças e transformações na paisagem de Campo Grande. A capital é retratada em diferentes momentos de sua expansão, compondo uma narrativa visual que evidencia mudanças no traçado urbano, no perfil arquitetônico e na dinâmica social da cidade.

O eixo Colaboradores de MS valoriza trabalhadores, cidadãos comuns e cenas cotidianas. São fragmentos de uma história construída coletivamente, em que o protagonismo é compartilhado por homens e mulheres anônimos que, com seu trabalho e sua presença, ajudaram a erguer o Estado.

Por fim, o núcleo Coordenadores de MS reúne retratos de todos os governadores do Estado, formando um painel político que atravessa diferentes gestões e momentos decisivos da trajetória sul-mato-grossense.

“Ao longo do tempo, meu trabalho foi credenciando meu nome como alguém com vocação para documentar. Sempre atuei com seriedade, compromisso com a história e pesquisa para descobrir e registrar as coisas, ajudando a divulgar o nosso Estado. Sou um documentarista do meu tempo. Minhas fotos são documentos visuais que acompanham as transformações do espaço urbano e das pessoas na nossa região. Eu fotografo Campo Grande há décadas justamente para registrar essas mudanças. Por isso é tão emocionante receber essa homenagem ainda em plena atividade, e se torna ainda mais especial por integrar as celebrações dos 50 anos de Mato Grosso do Sul, em 2027. Eu acompanhei essa trajetória de perto, fui testemunha ocular desse movimento e dessa construção histórica”, frisa Rachid Waqued.

Além das obras do homenageado, a exposição apresenta um painel com trabalhos de outros 14 fotógrafos e fotógrafas sul-mato-grossenses: André Bittar, Alexis Prappas, Bolivar Porto, Denilson Secreta Nantes, Elis Regina Nogueira, Gabriel Gabino, Luiz Felipe Mendes, Marithê do Céu, Marycleide Vasques, Saul Schramm, Sebastião Guimarães, Vânia Jucá, Wagner Guimarães e Melina Moraes.

Pensada para alcançar públicos diversos, a exposição incorpora recursos de acessibilidade, como piso tátil, intérprete de Libras no vídeo depoimento do homenageado e áudio-descrição das obras.

QUEM É RACHID WAQUED?

Fotógrafo, documentarista e pesquisador, Rachid Waqued nasceu em Campo Grande, em 1953, filho de pai libanês e mãe corumbaense, filha de sírios.

Formado em Engenharia Civil, História e Artes Visuais, construiu ao longo de mais de quatro décadas uma trajetória marcada pelo compromisso com o registro das transformações sociais, políticas e econômicas de Mato Grosso do Sul.

Foi pioneiro na introdução da tecnologia digital na fotografia no Estado e acompanhou momentos decisivos da consolidação sul-mato-grossense.

Parte significativa de sua produção é dedicada à cultura pantaneira e à documentação da malha ferroviária, pesquisa que resultou na obra “Paralelas de Aço: o caminho ferroviário para o Oeste”, referência para estudiosos da história regional.

Waqued também desenvolveu projetos voltados ao resgate dos antigos fotógrafos “lambe-lambe”, contribuindo para a valorização e preservação do patrimônio visual.

Ao se definir como um “contador de histórias visuais”, sintetiza uma carreira construída com rigor técnico, espírito investigativo e paixão pelo ofício.

Atualmente, amplia sua atuação por meio de produções audiovisuais em plataformas digitais, mantendo ativo o trabalho documental e reafirmando seu papel como guardião da memória cultural sul-mato-grossense.

O ROTA CINE MS

A programação do Rota Cine MS terá continuidade ao longo do ano no MIS. Entre maio, junho e julho, o foco será o audiovisual. Já entre agosto, setembro e outubro, a temática será a música, ampliando o escopo do projeto e fortalecendo o museu como espaço permanente de difusão cultural.

A execução do Rota Cine MS é objeto do Termo de Fomento (nº 5499/2025) celebrado entre o governo do Estado, a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), a FCMS e o Instituto Curumins, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab).

>> Serviço

Exposição “Fotografia e Memória”

Abertura: amanhã, às 19h.
Visitação: até o dia 30 de abril.
Local: Museu da Imagem e do Som (MIS) – Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 559, Vila Carvalho.
Entrada: gratuita.

Diálogo

Diálogo

Continue Lendo...

Umberto eco - escritor italiano

"Nem todas as verdades são para todos os ouvidos, nem todas as mentiras podem ser reconhecidas como tais”.

 

FELPUDA

A ironia política está célere que só nos bastidores, diante da posição de figurinha que se diz um dos muitos pretendentes a vaga ao Senado. Por conta de sua manifestação, há quem esteja dizendo que seu slogan de campanha poderia ser “Comigo no Senado”, lembrando que ele acredita que basta apenas colocar a culpa nos “fenômenos climáticos” para continuar lépido e fagueiro com o sonho de ser “ungido” pelo seu partido. Só que sua pretensão, afirmam, está caindo no “buraco negro”... Afinal...

Diálogo

 Cadeira

Jaime Verruck, secretário da abrangente Semadesc, deverá deixar a administração estadual para disputar as próximas eleições. Ele é filiado no PSD, porém, tudo indica que deixará o partido – que está se “esvaziando” em MS –, migrando possivelmente para o PP.

Mais

Até então, ele também vinha falando em tentar ser indicado para a disputa ao Senado, mas isso não deverá acontecer e ele deverá disputar cadeira na Câmara. Conversa que circula por aí é de que ele teria apoio da direção da Federação das Indústrias de MS.

Daniel Azevedo, que hoje comemora troca de idade 
DiálogoDra. Liliane Oppermann

 Parceria

O PT deverá ter a senadora Soraya T hronicke como futura parceira. Ela está negociando a saída do Podemos para se abrigar no PSB e disputar a reeleição. Em 2018, ela se elegeu pelo PSL – que depois se uniu ao DEM e virou União Brasil –, usando como slogan “a senadora do Bolsonaro”, obtendo 373.712 votos e desbancando outros candidatos, inclusive o hoje deputado estadual petista José Orcírio dos Santos. Mal iniciou seu mandato e rompeu com Bolsonaro.

Inimiga

Em 2022, Soraya Thronicke disputou a Presidência da República pelo União Brasil e, durante os debates, atacou o então presidente Jair Bolsonaro, que tentava a reeleição. Ele revelou, “olhos nos olhos”, o motivo que a levou a se tornar inimiga de sua administração: desejo por cargos. Desgastada diante do eleitorado por ser considerada “traidora”, obteve apenas 8.082 votos para presidente em MS. Em Campo Grande, contou só com 3.564 votos.

Defesa

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados hoje realiza reunião para ouvir o deputado Coronel Meira na condição de testemunha de defesa do deputado Marcos Pollon e o próprio parlamentar. Ele é alvo de representação que pede sua suspensão por declarações ofensivas ao presidente da Câmara durante ato público realizado em Campo Grande, em agosto de 2025. A reunião, às 14h, integra o andamento do processo e subsidia a deliberação do colegiado sobre o caso.

