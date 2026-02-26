Para especialistas, desenvolver hobbies na infância afasta das telas e melhora a cognição

Com estímulos imediatos e recompensas instantâneas fornecidas pelo uso de telas, os hobbies na infância e na adolescência voltam ao centro do debate sobre desenvolvimento saudável.
Mais que um simples passatempo, atividades como esportes, música, leitura, artes e até culinária infantil desempenham papel fundamental na formação cognitiva, emocional e social de crianças e jovens.
Especialistas defendem que o envolvimento precoce com hobbies funciona como base para o bem-estar mental, atuando como válvula de escape do estresse e como terreno fértil para o desenvolvimento de habilidades que acompanham o indivíduo ao longo da vida.
Segundo a psicopedagoga Olívia Carromeu, os impactos são diretos e consistentes. “Os hobbies têm impacto direto nesse desenvolvimento cognitivo das crianças e dos adolescentes, porque eles estimulam habilidades como atenção, memória, raciocínio lógico e criatividade. E além disso, eles favorecem disciplina, persistência e autorregulação emocional. Então, quando a atividade é prazerosa, o aprendizado acontece de uma forma mais natural, fortalecendo essas competências que também se refletem no desempenho escolar e nas relações sociais”, explica.
BENEFÍCIOS
Os benefícios dos hobbies podem ser observados em diferentes dimensões do desenvolvimento infantil.
No campo físico, atividades como correr, nadar, dançar, andar de patins ou praticar artes marciais contribuem para a saúde motora e mental. Além de fortalecerem o corpo, ajudam na liberação de energia acumulada e na regulação do humor.
No aspecto criativo e artístico, práticas como desenho, pintura, costura, modelagem e produção de artesanato promovem a livre expressão. A criança aprende a transformar emoções em criação, desenvolvendo imaginação e senso estético.
No desenvolvimento cognitivo e educativo, leitura, jogos de tabuleiro, xadrez, tocar instrumentos musicais – como o piano – ou até colecionar itens, como selos, ampliam repertório cultural e estimulam o raciocínio estratégico.
Há ainda a culinária infantil, que envolve aprendizado prático e sensorial. Ao participar do preparo de receitas, a criança trabalha coordenação motora, noção de medidas, organização e autonomia.
Para Olivia, o impacto dessas atividades chega diretamente à vida escolar. “Atividades como música, leitura e esportes estimulam funções cognitivas essenciais para o aprendizado. A música, por exemplo, favorece o ritmo, porque a música tem ritmo, tem disciplina e memória auditiva. A leitura amplia o vocabulário, interpretação e pensamento crítico, e os esportes contribuem para o foco, autocontrole, trabalho em equipe.
Além desse aspecto cognitivo, essas práticas também fortalecem a autoestima, regulação emocional, todos esses fatores que impactam positivamente no desempenho escolar”, pontua a psicopedagoga.
FOCO
Em tempos de dispersão constante, a concentração se tornou um dos maiores desafios na infância e adolescência. Nesse cenário, os hobbies funcionam como treino natural de foco.
“Os hobbies contribuem significativamente para esse desenvolvimento da atenção, concentração e da disciplina. Na prática, quando a criança ou adolescente se dedica a uma atividade de interesse, como hobby, como aprender um instrumento, praticar ou montar estratégias em jogos, ele precisa manter o foco por períodos prolongados, precisa seguir regras, respeitar etapas e lidar com os erros. Esse processo estimula a atenção sustentada, o controle da impulsividade e a persistência diante desses desafios”, afirma a psicopedagoga.
Ao aprender que o resultado depende de treino e continuidade, a criança internaliza valores como esforço e superação – competências essenciais também na vida adulta.
REGULADORES EMOCIONAIS
A saúde emocional é outro ponto fortemente impactado. De acordo com Olivia, os hobbies funcionam como importantes reguladores emocionais.
“Eles oferecem prazer, sensação de competência e espaço de expressão, o que reduz níveis de estresse e ansiedade nos dias de hoje. Eles contribuem para a construção dessa autoestima e da identidade, principalmente desses adolescentes. Então, quando a criança ou jovem se sente capaz e é reconhecida em uma atividade que gosta, isso impacta diretamente nesse bem-estar social”, explica.
Essa função reguladora também se reflete na capacidade de lidar com frustrações. “Ter um hobby pode contribuir significativamente para o enfrentamento da ansiedade e da frustração. Essas atividades prazerosas ajudam a direcionar a energia para algo produtivo. Muitos desses hobbies envolvem desafios progressivos, o que ensina lidar com erros, esperar resultados e persistir diante das dificuldades. Esse processo fortalece a tolerância à frustração, autocontrole e a confiança, habilidades fundamentais para o equilíbrio emocional na infância e na adolescência”, destaca Olivia.
Na construção da autoestima, o reconhecimento do próprio progresso é determinante. “Os hobbies ajudam nessa construção da autoestima porque proporcionam experiências de competência e realização. Quando a criança ou adolescente percebe sua evolução em uma atividade que gosta, fortalece essa sensação de capacidade, de autoconfiança. O reconhecimento, seja da família, dos amigos ou do próprio progresso, reforça essa identidade e o sentimento de pertencimento, que nessa fase é vital para eles”, ressalta.
Ter um espaço onde o jovem se sente habilidoso e valorizado pode fazer toda a diferença na formação de uma identidade segura e positiva.
HABILIDADES SOCIAIS
As atividades extracurriculares também ampliam o repertório social.
“Em ambientes como esportes coletivos, música em grupo, teatro ou projetos culturais, crianças aprendem a cooperar, a respeitar as regras, a lidar com as diferenças e a trabalhar em equipe. Essas experiências favorecem a comunicação, a empatia e a resolução de conflitos”, afirma a psicopedagoga.
Mas Olivia alerta que os hobbies em grupo não são necessariamente melhores do que os individuais.
“Não necessariamente são mais benéficos. Na verdade eles são diferentes e complementares. Os hobbies em grupo favorecem habilidades sociais como cooperação, comunicação e empatia. Já as atividades individuais contribuem para autonomia, concentração, autoconhecimento e disciplina pessoal. O ideal é considerar o perfil dessa criança ou desse adolescente. O equilíbrio entre ambas costuma ser o cenário mais saudável”, defende.
ANALÓGICO X DIGITAL
Um dos maiores obstáculos atuais é equilibrar hobbies tradicionais com o uso de tecnologia.
“O equilíbrio entre hobbies tradicionais e uso de telas deve ser conduzido de forma educativa e estruturada, porque o excesso de telas pode impactar a atenção, a autorregulação e a tolerância à frustração, devido à lógica de recompensa imediata. Por isso, é fundamental estabelecer limites claros e previsíveis, organizar uma rotina com atividades off-line e considerar a função emocional desse uso da tecnologia. O envolvimento e o modelo familiar são determinantes nesse processo”, pontua Olivia.
Segundo a psicopedagoga, jogos digitais podem, sim, ser considerados hobbies – desde que com equilíbrio.
“Eles estimulam o raciocínio, a tomada de decisão e habilidades sociais, principalmente os jogos cooperativos. É fundamental que haja limite de tempo, conteúdo adequado à idade e equilíbrio com outras atividades. Tornam-se prejudiciais quando passam a gerar prejuízo escolar, social ou emocional”, alerta.
INCENTIVO
Para que o hobby se torne espaço de desenvolvimento, o envolvimento dos responsáveis é essencial. “Eles atuam como facilitadores, oferecem oportunidades, organizam a rotina, garantem acesso a atividades diversificadas. Além disso, funcionam como modelo. As crianças tendem a valorizar aquilo que observam nos adultos”, destaca Olívia.
No entanto, impor atividades pode gerar efeito contrário. “Pode ser prejudicial quando essa imposição desconsidera o perfil da criança. Quando a atividade é vivenciada como uma obrigação rígida, há maior risco de resistência, desmotivação e prejuízo na autoestima. O ideal é um equilíbrio: orientação dos pais, mas com espaço para que a criança participe da decisão e desenvolva autonomia”, pontua.
A escolha deve considerar três aspectos principais: interesses espontâneos, características do temperamento e habilidades predominantes. Observar como a criança reage a desafios e frustrações também ajuda.
“Oferecer experiências variadas e observar o nível de engajamento é essencial. A definição do hobby deve respeitar a individualidade e favorecer a autonomia”, orienta Olivia.
Na adolescência, é comum que antigos interesses sejam deixados para trás. “É uma fase comum para o abandono desses hobbies da infância. Trata-se de um período marcado por mudanças identitárias, busca por pertencimento e reorganização de interesses. É esperado que o adolescente revise preferências e experimente novas atividades”, afirma.
O foco, segundo a especialista, não deve ser manter o mesmo hobby, mas garantir que o jovem permaneça envolvido em alguma atividade significativa que contribua para seu desenvolvimento emocional, social e cognitivo.
A psicopedagoga ainda destaca que os hobbies também podem influenciar escolhas profissionais no futuro.
“Essas atividades realizadas por interesse e prazer costumam revelar inclinações, habilidades e valores pessoais. Ao longo do tempo, esses interesses podem se consolidar e orientar escolhas acadêmicas e profissionais. Contudo, é importante que o hobby seja visto como espaço de desenvolvimento e não como pressão precoce para definição de carreira”, destaca.