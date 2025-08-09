Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

GASTRONOMIA

Para o Dia dos Pais, a combinação de carne, sal e brasa é uma das melhores opções

Para o fim de semana do Dia dos Pais, a combinação carne, sal e brasa é uma das melhores opções para agradar o seu e toda a família; basta seguir as dicas desta página e correr para o abraço

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

09/08/2025 - 10h00
Embora os assados de carne estejam presentes no cardápio de vários países, o Brasil é o país do churrasco por excelência, chegando a superar os EUA, a pátria do barbecue. Muito mais do que apenas matar a fome, o churrasco é pretexto de encontros e confraternizações que sempre deixam um gostinho de “quero mais”.

Toda a mobilização envolvida, da escolha das peças aos tipos de preparo e complementos, passando pelo tempo de brasa e das provadas que rodam na tábua até a hora de servir, faz dele um programão. Futebol, batizado, aniversários.

Não tem tempo ruim para um churrasco. E dada a praticidade, pode ser uma excelente opção para o Dia dos Pais. Se você concorda, siga algumas recomendações para se consagrar como um verdadeiro mestre churrasqueiro. Ou seu pai não merece?

PLANEJAMENTO

O churrasco deve ser muito bem planejado antes de ser executado. Isso significa pensar em todos os detalhes que serão necessários para que ele seja um verdadeiro sucesso. Um detalhe muito importante do seu planejamento ao fazer um churrasco é o momento de acender o carvão.

É necessário, pelo menos, uma hora depois de aceso antes que ele receba as carnes. O carvão estará pronto quando ganhar uma coloração branca ou cinza clara. Depois disso, a carne pode levar mais uma hora para o ponto ideal de consumo.

TEMPEROS

O sal grosso é o principal tempero utilizado nos churrascos brasileiros. Mas sim, é possível ir além para explorar outros temperos que podem dar muito certo. Nas peças de fraldinha, por exemplo, o sal pode ser combinado com o tomilho, com azeite de oliva ou até mesmo com a manteiga.

É importante, sempre, se lembrar de colocar o sal primeiro na carne, esperar um tempo para que ele seja absorvido, para depois acrescentar os outros ingredientes.

Pode ser interessante também misturar o sal grosso com um pouco de ervas secas – como sal de aipo, alho e ervas – para dar mais sabor à carne. Saiba que é preciso ter um pouquinho de atenção na hora de salgar as peças, ao fazer um churrasco.

Adicione o sal somente no momento de grelhar as carnes – para que não perca a suculência. E evite o excesso de sal em carnes já fatiadas – porque elas têm mais facilidade de absorção.

ACOMPANHAMENTOS

Um bom acompanhamento de churrasco não deve disputar com o sabor da carne, como também não deve se sobrepor a ela. Ele precisa ser o complemento perfeito para aquele alimento específico.

O carboidrato nunca deve faltar em um churrasco. Por esse motivo, as carnes sempre são servidas acompanhadas de farinha, farofa, arroz, pães e batatas.

As batatas, especificamente, são consideradas o acompanhamento perfeito da carne. Elas ficam perfeitas se forem assadas na grelha, embrulhadas em papel alumínio, por 30 minutos.

Do mesmo modo, a salada de folhas é um excelente acompanhamento para suas carnes. Escolha folhas com sabor mais forte e picante, como o agrião e a rúcula. Evite montar pratos com maionese ou outros ingredientes muito gordurosos.

Lembre-se de que as carnes têm um teor mais alto de gordura e, por isso, demandam complementos mais leves.

MOLHOS

Você pode escolher servir as carnes acompanhadas de diferentes molhos específicos. O vinagrete é um clássico e deixa a carne mais saborosa e picante. Você também pode escolher servir um molho de chimichurri.

Veja como é fácil de fazer: pique dois maços de salsinha e uma cabeça de alho, acrescente orégano, duas colheres de sopa de molho de tomate, azeite, sal e pimenta à gosto. Depois, é só aguardar por uma hora para a mistura ficar supimpa.

COMO ASSAR

O segredo do sucesso ao fazer um churrasco é saber explorar bem as técnicas de grelha das carnes. Assim é possível garantir a maciez, suculência e sabor das peças. O ideal é colocar as carnes bem próximas da brasa do carvão – por um período que pode variar de 5 a 15 minutos – para garantir uma superfície selada e evitar que o interior da peça resseque durante o preparo. Esse pode ser o ponto ideal de alguns cortes para quem gosta de uma carne malpassada.

Para uma grelhada homogênea das carnes mais grossas ou mais bem passadas, é necessário transferir as peças seladas para um espaço na grelha mais distante do fogo. Um cuidado importante que devemos ter no preparo é com as labaredas de fogo, causadas geralmente por gotas de gordura que podem pingar na brasa durante o aquecimento da carne.

Nunca jogue água para apagá-las. Prefira, sempre, jogar cinzas de um churrasco anterior ou um pouco de areia para conter a altura do fogo e não perder a brasa.

QUANTIDADE

Evite o desperdício. O recomendado, em média, é 400 gramas de carne por pessoa. Depois de somar o número de participantes do churrasco, você divide o volume total de carne conforme os tipos de peça.

Por exemplo: se for para 10 pessoas, você deverá preparar quatro quilos de carne. Uma boa medida: dois tipos de entrada e dois tipos de peças maiores. Ou um quilo de picanha, um quilo de fraldinha, um quilo de frango e um quilo de linguiça.

CORTES ESSENCIAIS

Em um churrasco digno do nome, não pode faltar, ao menos, dois destes cortes: picanha, maminha, fraldinha, frango, miolo de alcatra, contrafilé, costela de boi e linguiça. Também é fundamental garantir a procedência das peças.

ALÉM DA CARNE

Abacaxi, manga, carambola, banana e outras frutas combinam melhor do que se pensa com a proteína animal preparada na grelha. Elas podem ser servidas junto com as carnes ou até mesmo como uma sobremesa. Berinjela, abobrinha e pimentão estão entre os legumes que, do mesmo modo, caem muito bem na grelha.

Basta dar uma pincelada com um pouco de azeite de oliva e, quem sabe, um pouco de sal. Em resumo, frutas e legumes podem ser bons companheiros das carnes. Agora, faça a sua lista e mãos à obra.

GAMES

Compra e venda de contas Blox Fruits uma tendência crescente no mundo dos games

08/08/2025 17h20

Blox Fruits

Blox Fruits De Gamer Robot Inc

Blox Fruits tornou-se um dos títulos mais jogados na plataforma Roblox, com milhões de usuários ativos todos os meses. Inspirado no universo popular de anime One Piece, o jogo permite que os jogadores explorem grandes mundos abertos, encontrem frutas poderosas e desenvolvam habilidades únicas de combate. Com a crescente popularidade do jogo, também surgiu um mercado cada vez maior para compra e venda de contas – uma prática que para muitos jogadores oferece tanto oportunidades quanto desafios. 

Por que os jogadores optam por comprar contas

Começar do zero em Blox Fruits pode ser um processo demorado. Os novos jogadores precisam derrotar inimigos, completar missões e encontrar frutas raras para aumentar seu poder. Para alguns, isso faz parte do charme do jogo, mas para outros pode ser uma barreira, especialmente para quem deseja competir em alto nível desde o início.

Ao comprar uma conta, o jogador pode pular as etapas iniciais e ter acesso a um personagem já em alto nível, com frutas raras como Dragon ou Leopard, além de armas ou skins especiais que poderiam levar meses para serem conquistadas.

Isso é especialmente atraente para quem quer competir com amigos, participar de eventos PvP ou ter acesso rápido ao conteúdo mais desafiador do jogo.

Riscos e considerações no comércio de contas

Embora o mercado de contas de jogos esteja crescendo, ele não é isento de riscos. Alguns dos desafios mais comuns incluem:

  • Golpes – O comprador pode pagar por uma conta que nunca recebe.
  • Vendedores não autorizados – Alguns vendedores oferecem contas obtidas de forma ilegal.
  • Falta de segurança – Sem uma plataforma confiável, há risco de comprometimento de dados pessoais.
  • Regras dos desenvolvedores – Muitos jogos, incluindo Roblox, possuem políticas sobre compra e venda de contas, e o descumprimento pode levar a suspensões.

Por isso, é fundamental negociar de maneira segura e minimizar os riscos – e é aqui que as plataformas confiáveis entram em cena.

Eldorado como plataforma segura de negociação

Quando se trata de venda de conta blox fruits, a Eldorado é uma das soluções mais confiáveis para jogadores que querem negociar com segurança. A plataforma conecta compradores e vendedores de forma transparente, com anúncios verificados e pagamentos processados por métodos seguros.

Um dos grandes diferenciais da Eldorado é o seu sistema de resolução de disputas. Se algo não sair como planejado, o comprador pode solicitar ajuda, e a equipe de suporte intervém para encontrar uma solução justa. Isso garante tranquilidade para ambas as partes e assegura que a negociação seja concluída de forma correta.

Além disso, a Eldorado oferece entrega rápida, permitindo que o comprador acesse sua nova conta quase imediatamente. Em um mundo digital, essa agilidade é um fator decisivo.

A evolução do mercado

O comércio de contas de jogos não é novo, mas ganhou força com títulos como Blox Fruits. Isso se deve principalmente ao elemento competitivo, onde progresso, itens raros e habilidades poderosas oferecem uma clara vantagem.

A demanda por contas avançadas vem não apenas de novos jogadores, mas também de veteranos que querem experimentar diferentes estratégias ou jogar com builds alternativas sem começar do zero.

Benefícios de comprar contas já estabelecidas

  • Economia de tempo – Pule a fase de grind e vá direto para o conteúdo mais avançado.
  • Frutas e habilidades raras – Tenha acesso a frutas poderosas difíceis de encontrar.
  • Mais competitividade – Prepare-se para eventos PvP e missões desafiadoras de imediato.
  • Maior flexibilidade – Menos tempo de preparação e mais tempo jogando.

O futuro do comércio de contas em Blox Fruits

Com as constantes atualizações e a adição de novas frutas, armas e áreas, é provável que o mercado de compra e venda de contas continue crescendo. Isso também aumenta a importância da segurança, transparência e proteção dos interesses dos jogadores.

Ao mesmo tempo, é provável que mais plataformas se especializem em oferecer soluções seguras para este tipo de comércio, tornando o processo mais simples e protegido para compradores e vendedores.

Conclusão

Comprar e vender contas de Blox Fruits é uma tendência que reflete a forma como muitos jogadores preferem interagir com o jogo. Para alguns, trata-se de economizar tempo; para outros, de ter acesso a conteúdo raro ou competir no mais alto nível.

Independentemente da motivação, escolher uma plataforma segura é essencial. Com a Eldorado, os jogadores têm uma experiência protegida e prática, onde tanto comprador quanto vendedor estão resguardados. Para quem deseja investir em uma conta já consolidada, esta pode ser a melhor forma de garantir um início sem problemas no empolgante universo de Blox Fruits

AGENDA CULTURAL

Feira na Praça Bolívia, Festival do Sobá, teatro, música, cinema e muito mais neste fim de semana

A banda Coquetel Blue é uma das atrações que celebram as duas décadas da feira cultural Praça Bolívia; Crystian Proença leva a música típica de Okinawa ao 18º Festival do Sobá, na Feira Central

08/08/2025 12h30

Mel Lisboa e Thiago Fragoso estrelam o filme dirigido por Caco Souza; no enredo, uma mulher que foi abusada pelo pai durante a infância torna-se uma vingadora implacável

Mel Lisboa e Thiago Fragoso estrelam o filme dirigido por Caco Souza; no enredo, uma mulher que foi abusada pelo pai durante a infância torna-se uma vingadora implacável Divulgação

São 20 anos buscando fazer a ponte entre Mato Grosso do Sul, o Brasil e a Bolívia por meio da arte, da gastronomia, do artesanato e de outras expressões da cultura que se manifestam dos dois lados da fronteira, com suas devidas semelhanças e diferenças.

Para celebrar as duas décadas de existência da feira cultural Praça Bolívia, quatro bandas musicais, o grupo teatral Deslimites e outras atrações marcam presença no Bairro Santa Fé, neste domingo, a partir das 9h, com programação até as 14h.

Realizado no encontro da Rua das Garças com a Rua Aníbal de Mendonça, os organizadores do evento convidam o público para soprar as 20 velinhas da Praça Bolívia ao som de uma autêntica geleia musical, com show das bandas Coquetel Blue, Skuderia, Brisa do Mato e Masis Brasil (com participação do percussionista Júlian Vargas). Também faz parte da programação o espetáculo infantojuvenil “Navegantes” (Deslimites). Tudo de graça. Artesanato, antiguidades, bebidas e quitutes variados completam a festança.

MULHER NO CINEMA

Marcando os 19 anos da Lei Maria da Penha, criada para combater todo tipo de violência contra a mulher, dois filmes nacionais que entraram ontem em cartaz destacam trajetórias de luta, resistência e superação. 

Ganhador de vários prêmios internacionais e nacionais, inclusive o Troféu Pantanal de Melhor Filme pelo júri popular do 3º Bonito CineSur, “A Melhor Mãe do Mundo”, de Anna Muylaert, apresenta a atriz Shirley

Cruz como Gal, uma catadora de recicláveis que faz de tudo para escapar, com os filhos, do marido abusador.

Com direção de Caco Souza, “Atena” (2023) faz da personagem-título, interpretada por Mel Lisboa, a heroína de seu enredo. Atena foi abusada por seu pai durante a infância. Como ele desapareceu, ela faz hoje justiça com as próprias mãos em casos semelhantes que ocorrem em sua cidade. Com ajuda do jornalista Carlos (Thiago Fragoso), Atena encontra seu pai em Montevidéu, em busca de vingança.

VIVA O SOBÁ

Uma ampla programação gratuita ocupa a Feira Central durante esta semana em nome de um dos pratos típicos de Campo Grande, que já foi tombado como patrimônio cultural e aproxima o sul-mato-grossense da cultura japonesa. Trata-se do 18º Festival do Sobá, que começou na quarta-feira e segue até domingo.

Hoje tem Coral de Senhoras Nipo-Brasileiras e RKMD – Tambores Japoneses (às 19h); banda On The Road (às 19h30min) e Georgia Anjo Azul (às 20h).

Confira a programação de amanhã: karaokê “Feirando e Cantando” (das 12h30min as 15h); grupo infantil Sakurá/Hananokai – Danças de Okinawa (às 19h); Catira Taboado (às 20h) e palestra do dublador Lucas Almeida. E no domingo: karaokê (das 12h30min as 15h); bate-papo cosplay (às 18h); palestra cosplay; Grupo Mahila – etnias árabe, flamenco e indiana (às 19h30); concurso cosplay (às 20h) e Chama Campeira (às 21h). 

ACASO CAOS

Hoje, às 19h, o Sesc Teatro Prosa recebe a Cia. Fragmento de Dança, de São Paulo, que vai apresentar o espetáculo “Acaso Caos”, uma proposta coreográfica desenvolvida partindo da ideia de “contágio”. Os ingressos são gratuitos, via Sympla. Classificação indicativa: 16 anos. Confira a sinopse da montagem:

“Como nossos gestos, ações e comportamentos contagiam uns aos outros e o que isso diz sobre nós e sobre nossas formas de partilhar um ambiente comum. ‘A epidemia da dança’, ‘as freiras que miavam’, ‘os risos da Tanzânia’. Ou ainda, pessoas que dançam até morrer, freiras que miam como se fossem gatos, crianças que não conseguem parar de rir. No que esses episódios se assemelham?

Fatos que foram conhecidos como ‘histeria coletiva’ no qual as pessoas contaminam umas às outras com seus estados corporais. Uma espécie de contágio psíquico ou cultural que gera uma reação em cadeia.

A maioria delas aconteceu com mulheres. Uma das hipóteses é que essa ‘histeria coletiva’, hoje chamada ‘doença psicogênica de massa’, pode ser disparada em ambientes muito opressivos. O que isso diz sobre situações da nossa modernidade?”

