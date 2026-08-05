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Parada Nerd Pocket leva cinco dias de cultura pop gratuita à Feira Central

Evento reúne dubladores nacionais, campeonatos de games, concurso de cosplay, oficinas e atrações voltadas para fãs de animes, quadrinhos e universo geek

Mariana Piell

Mariana Piell

05/08/2026 - 12h15
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Desta quarta-feira (5) até domingo (9), a Feira Central de Campo Grande recebe a segunda edição do Parada Nerd Pocket, versão compacta do maior evento geek de Mato Grosso do Sul, que reúne uma programação gratuita voltada para públicos de todas as idades.

Realizado diariamente das 17h às 22h, o evento reúne competições de games, campeonato de Beyblade, oficinas, palestras, apresentações, concurso de cosplay e encontros com dubladores conhecidos nacionalmente. A iniciativa foi viabilizada por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.

Segundo um dos organizadores, Flávio Nakazato, o objetivo é ampliar o acesso à cultura geek e fortalecer a comunidade que acompanha esse universo no Estado.

"Estamos muito felizes em realizar novamente o evento em parceria com a Feira Central. Neste ano trouxemos novidades, como o campeonato de Beyblade, e teremos mais uma edição do tradicional concurso de cosplay. O objetivo é fomentar ainda mais a cultura geek e proporcionar um local de encontro para o público do Estado", afirma.

Entre os destaques da programação estão os dubladores Bruno Sangregório e Luana Stteger, que participam de um bate-papo no sábado (8), a partir das 19h. Além da conversa com o público, os convidados irão realizar dinâmicas de dublagem e sessão de autógrafos.

Bruno Sangregório é conhecido por dar voz a personagens como Levi, de Attack on Titan; Bepo, de One Piece; Benimaru, de Fire Force; Manny, da adaptação em videogame de The Last of Us; e Spirit, de Soul Eater. Já Luana Stteger vem conquistando espaço na dublagem brasileira com interpretações de personagens como Mina Carolina, de Attack on Titan; Luna, de Clevatess; e Iris, de Fire Force.

Competições 

Os fãs de jogos de luta também terão espaço garantido durante o Parada Nerd Pocket. Entre sexta-feira (7) e domingo (9), acontece o Quebra Torto Pocket 2026, campeonato que reunirá disputas gratuitas de Tekken 8, Street Fighter 6 e Fatal Fury: City of the Wolves. Além de medalhas, os vencedores receberão premiação em dinheiro.

Outra novidade desta edição é o Campeonato de Beyblade X, marcado para sexta-feira, às 18h. A competição será realizada em parceria com a Organização de Beyblade do Mato Grosso do Sul (OBMS) e a Deck Store, seguindo o formato oficial 3 contra 3 utilizado em torneios da modalidade. Os três primeiros colocados serão premiados.

Já no encerramento do evento, o tradicional concurso de cosplay promete reunir mais de 80 participantes, número recorde para as edições realizadas na Feira Central. A competição distribuirá R$ 1,8 mil em premiações e será precedida por um workshop ministrado pela cosplayer Naomi Inagaki, voltado ao aperfeiçoamento de técnicas de interpretação, presença de palco e performance.

De acordo com Alex Tominaga, organizador e idealizador do Parada Nerd, o crescimento do concurso demonstra o fortalecimento da cultura cosplay em Mato Grosso do Sul.

"Este ano quebramos os recordes dos concursos que já fizemos na feira e conseguimos estender o tempo de palco para que todos possam participar. Teremos mais de 80 participantes, o que mostra como a cultura do cosplay é forte no nosso estado. Já tivemos vencedores de edições anteriores que foram para campeonatos nacionais e se destacaram", destaca.

Artistas independentes

Além das atrações principais, o evento contará com a Ala dos Artistas, espaço dedicado à produção independente, reunindo ilustradores, quadrinistas e criadores locais. Também haverá estandes de economia criativa, áreas de jogos, atividades interativas e outras experiências voltadas ao universo geek.

A proposta da organização é aproximar diferentes públicos da cultura pop, oferecendo gratuitamente atividades de entretenimento, formação artística e integração entre fãs, artistas e produtores culturais do Estado.

Serviço

O Parada Nerd Pocket 2026 acontece de 5 a 9 de agosto, das 17h às 22h, na Feira Central de Campo Grande, localizada na Avenida Calógeras. 

A entrada é gratuita, assim como a participação nas atividades e competições, mediante inscrição. 

A programação completa e as informações sobre inscrições estão disponíveis nas redes sociais do Parada Nerd.

crônica

Todo mundo sabe...

04/08/2026 09h15

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Sabe o que exatamente o que você deveria fazer, o que deveria pensar, como deveria reagir, que remédio tomar, que caminho seguir, onde errou e, naturalmente, como consertar a própria vida. Tudo isso antes mesmo de você terminar a primeira frase.

Ainda outro dia comecei a comentar porque prefiro viajar de um determinado jeito. Não consegui chegar ao ponto principal. Vieram logo as explicações, os conselhos e as soluções. “Você precisa relaxar.” “Está complicando demais.” “Faz assim que dá certo.”

Ninguém perguntou por que eu pensava daquela forma.

Tenho a impressão de que estamos vivendo a era dos especialistas em tudo. Há quem saiba como você deve educar os filhos, cuidar da saúde, administrar o dinheiro, enfrentar um luto, escolher um restaurante, votar, viajar e até envelhecer. Tudo em poucos segundos e sem fazer uma única pergunta.

A internet, claro, ampliou esse fenômeno. Antes, o palpiteiro de plantão ficava restrito à mesa do bar ou ao almoço de domingo. Hoje ganhou plateia, seguidores e algoritmos. Nunca foi tão fácil distribuir opiniões. Nunca foi tão difícil encontrar alguém disposto a ouvir.

O filósofo francês Michel de Montaigne escreveu que “a palavra é metade de quem fala e metade de quem ouve”. Fico pensando se não estamos perdendo justamente essa segunda metade. Já não escutamos para compreender. Escutamos apenas o suficiente para formular uma resposta.

No outro extremo estão os eternamente ofendidos. Uma opinião diferente, uma frase mal colocada, uma brincadeira que não agrada e instala-se o tribunal. Discordar virou ofensa. Contradizer passou a ser falta de respeito. Parece que desaprendemos uma das habilidades mais importantes da convivência: aceitar que o outro pense diferente de nós.

Confesso que percebo esse comportamento com mais frequência desde que entrei na terceira idade. Parece que os cabelos brancos conferem aos outros uma curiosa autoridade para nos explicar a vida. Não é exatamente desrespeito. É uma condescendência apressada, como se experiência tivesse prazo de validade. Como se envelhecer apagasse tudo o que aprendemos pelo caminho.

Curiosamente, quando eu era mais jovem, gostava de ouvir as pessoas mais velhas. Nem sempre concordava, mas havia uma curiosidade sincera sobre o que elas tinham vivido. Hoje tenho a impressão de que muita gente prefere ensinar a aprender.

Talvez o filósofo estoico Epicteto tivesse razão ao lembrar que temos dois ouvidos e apenas uma boca. A natureza parecia saber alguma coisa que nós esquecemos. E talvez seja esse o verdadeiro problema do nosso tempo. 

Não é que todo mundo fale demais. Como lembrava Rubem Alves em seus escritos sobre a arte de escutar, o grande problema é que muita gente não ouve para compreender; apenas espera a vez de falar. 

É que todo mundo já sabe.
 

Estilo de vida

Residência deixou de ser refúgio e se tornou centro da vida cotidiana das pessoas

Apartamentos menores e condomínios refletem uma nova forma de viver nas cidades, mas especialista alerta que praticidade não pode substituir conforto, privacidade e qualidade de vida

04/08/2026 08h15

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Praticidade das áreas comuns do condomínio não deve comprometer o aproveitamento do espaço das residências

Praticidade das áreas comuns do condomínio não deve comprometer o aproveitamento do espaço das residências Pexels

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A rotina das grandes cidades mudou e a forma de morar acompanhou essa mudança. Se antes a casa era o lugar para descansar depois de um dia dividido entre trabalho, academia, lazer e compromissos, hoje ela concentra praticamente todas essas atividades.

Trabalhar em home office, participar de reuniões virtuais, fazer exercícios físicos, cuidar dos animais de estimação, receber amigos, estudar e até resolver tarefas do dia a dia passaram a acontecer dentro do próprio condomínio.

Essa transformação acelerou nos últimos anos, impulsionada pelo crescimento do trabalho híbrido, pela valorização da praticidade e pela busca por mais qualidade de vida em meio aos congestionamentos e ao tempo cada vez mais escasso das grandes cidades.

Em resposta, o mercado imobiliário passou a oferecer empreendimentos que prometem reduzir a necessidade de deslocamentos, reunindo uma série de serviços em um único endereço.

Academias, espaços de coworking, lavanderias compartilhadas, pet places, minimercados, áreas gourmet, piscinas, salões de festas e ambientes de convivência já deixaram de ser considerados apenas diferenciais para se tornarem protagonistas na venda de novos empreendimentos.

No entanto, ao mesmo tempo em que os condomínios ficaram mais completos, os apartamentos encolheram.

PEQUENAS CIDADES

Segundo dados do Censo Demográfico 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 12,5% da população brasileira vive atualmente em apartamentos.

Outros 2,4% moram em casas localizadas em vilas ou condomínios, o que significa que cerca de 14,9% dos brasileiros vivem em empreendimentos condominiais. Em 2010, apenas 8,5% da população moravam em apartamentos.

Para Henrique Rossi Otto, docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da Estácio, essa nova configuração fez com que os edifícios deixassem de ser apenas conjuntos habitacionais para se aproximarem do conceito de uma pequena cidade.

Graduado em Arquitetura e Urbanismo, especialista em Projetos Sustentáveis, mestre em Sustentabilidade e doutorando em Recursos Naturais, Otto explica que os empreendimentos passaram a redistribuir funções entre os espaços privados e coletivos.

“Hoje, acessar ambientes bem planejados e diversificados tende a ser mais relevante do que manter áreas amplas e pouco utilizadas. Nesse contexto, o morador busca, sobretudo, praticidade, eficiência e integração à rotina”, afirma.

Na prática, isso significa que a área privativa é reduzida para privilegiar espaços compartilhados. O apartamento passa a ser utilizado principalmente para dormir, descansar e realizar atividades mais íntimas, enquanto grande parte da convivência acontece nas áreas comuns.

Essa lógica acompanha uma mudança de comportamento. Em vez de investir em um imóvel grande, muitas pessoas preferem morar em apartamentos compactos localizados em regiões mais próximas do trabalho ou dos serviços urbanos.

O ganho de tempo acaba sendo visto como um benefício tão importante quanto a própria metragem.

Além disso, os condomínios funcionam como uma espécie de facilitador da rotina. Em poucos minutos é possível fazer exercícios físicos, trabalhar em um ambiente adequado para reuniões, passear com o cachorro ou encontrar amigos sem sair do prédio.

LIMITAÇÕES

Praticidade das áreas comuns do condomínio não deve comprometer o aproveitamento do espaço das residênciasFoto: Pexels

Em alguns casos, no entanto, toda essa praticidade proporcionada pelos condomínios tem um preço.

Segundo Otto, existe um limite entre otimizar espaços e comprometer a qualidade da moradia.

“Quando a unidade se torna pequena demais, há o risco de reduzir a moradia a um espaço apenas funcional, insuficiente para atender a necessidades essenciais como privacidade, recolhimento e autonomia”, alerta.

A observação chama atenção para um dos principais debates da arquitetura contemporânea. Afinal, até que ponto os apartamentos podem continuar diminuindo sem afetar a qualidade de vida?

Embora os espaços compartilhados sejam importantes, eles não substituem completamente aquilo que a residência representa.

A casa continua sendo o lugar do descanso, da intimidade e do silêncio. É onde as pessoas precisam conseguir trabalhar com tranquilidade, dormir bem, estudar, receber familiares ou simplesmente permanecer sozinhas quando desejarem.

Quando essas necessidades deixam de ser atendidas dentro do apartamento, surge uma dependência excessiva das áreas comuns.

Na teoria, um coworking equipado ou uma academia moderna representam conveniência. Na prática, porém, esses espaços precisam atender dezenas – ou até centenas – de moradores.

Em horários de maior movimento, é comum encontrar salas de trabalho ocupadas, equipamentos de academia disputados, lavanderias compartilhadas com filas de espera e áreas de convivência indisponíveis por causa de eventos ou reservas.

Assim, a promessa de uma rotina mais prática pode dar lugar a um problema conhecido das grandes cidades: a disputa por espaço.

Em vez de eliminar os desafios urbanos, alguns empreendimentos acabam reproduzindo internamente dificuldades como superlotação, espera e limitação de acesso.

Por isso, especialistas defendem que apartamentos compactos precisam ser resultado de projetos inteligentes, e não apenas da redução da área construída.

APROVEITAMENTO

Uma planta bem planejada consegue aproveitar melhor cada metro quadrado disponível. Ambientes integrados, móveis multifuncionais, armários planejados, boa iluminação natural, ventilação cruzada e o aproveitamento da altura do imóvel ajudam a ampliar a sensação de conforto mesmo em espaços menores.

Ainda assim, Otto destaca que soluções de design não substituem uma boa arquitetura.

Uma planta mal distribuída pode comprometer completamente a funcionalidade do imóvel, independentemente da decoração ou do mobiliário escolhido.

Na hora de comprar ou alugar um apartamento, a metragem também não deve ser o único fator considerado.

Especialistas recomendam observar aspectos como a distribuição dos cômodos, a proporção entre área útil e circulação, a incidência de luz natural, a ventilação, o isolamento acústico, a infraestrutura do bairro, os custos mensais do condomínio e, principalmente, a real capacidade das áreas comuns atenderem o número de moradores.

INDIVIDUALIDADES

Outro aspecto importante é compreender o próprio estilo de vida.

Quem trabalha integralmente em home office, por exemplo, tende a passar muito mais tempo dentro do apartamento do que alguém que utiliza o imóvel apenas para dormir. Nesses casos, uma planta confortável pode fazer mais diferença do que uma ampla oferta de serviços compartilhados.

Da mesma forma, famílias com crianças pequenas, idosos ou pessoas que valorizam momentos de privacidade podem sentir mais necessidade de ambientes internos bem resolvidos do que moradores cuja rotina acontece predominantemente fora de casa.

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