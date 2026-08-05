Parada Nerd Pocket leva cinco dias de cultura pop gratuita à Feira Central

Desta quarta-feira (5) até domingo (9), a Feira Central de Campo Grande recebe a segunda edição do Parada Nerd Pocket, versão compacta do maior evento geek de Mato Grosso do Sul, que reúne uma programação gratuita voltada para públicos de todas as idades.
Realizado diariamente das 17h às 22h, o evento reúne competições de games, campeonato de Beyblade, oficinas, palestras, apresentações, concurso de cosplay e encontros com dubladores conhecidos nacionalmente. A iniciativa foi viabilizada por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.
Segundo um dos organizadores, Flávio Nakazato, o objetivo é ampliar o acesso à cultura geek e fortalecer a comunidade que acompanha esse universo no Estado.
"Estamos muito felizes em realizar novamente o evento em parceria com a Feira Central. Neste ano trouxemos novidades, como o campeonato de Beyblade, e teremos mais uma edição do tradicional concurso de cosplay. O objetivo é fomentar ainda mais a cultura geek e proporcionar um local de encontro para o público do Estado", afirma.
Entre os destaques da programação estão os dubladores Bruno Sangregório e Luana Stteger, que participam de um bate-papo no sábado (8), a partir das 19h. Além da conversa com o público, os convidados irão realizar dinâmicas de dublagem e sessão de autógrafos.
Bruno Sangregório é conhecido por dar voz a personagens como Levi, de Attack on Titan; Bepo, de One Piece; Benimaru, de Fire Force; Manny, da adaptação em videogame de The Last of Us; e Spirit, de Soul Eater. Já Luana Stteger vem conquistando espaço na dublagem brasileira com interpretações de personagens como Mina Carolina, de Attack on Titan; Luna, de Clevatess; e Iris, de Fire Force.
Competições
Os fãs de jogos de luta também terão espaço garantido durante o Parada Nerd Pocket. Entre sexta-feira (7) e domingo (9), acontece o Quebra Torto Pocket 2026, campeonato que reunirá disputas gratuitas de Tekken 8, Street Fighter 6 e Fatal Fury: City of the Wolves. Além de medalhas, os vencedores receberão premiação em dinheiro.
Outra novidade desta edição é o Campeonato de Beyblade X, marcado para sexta-feira, às 18h. A competição será realizada em parceria com a Organização de Beyblade do Mato Grosso do Sul (OBMS) e a Deck Store, seguindo o formato oficial 3 contra 3 utilizado em torneios da modalidade. Os três primeiros colocados serão premiados.
Já no encerramento do evento, o tradicional concurso de cosplay promete reunir mais de 80 participantes, número recorde para as edições realizadas na Feira Central. A competição distribuirá R$ 1,8 mil em premiações e será precedida por um workshop ministrado pela cosplayer Naomi Inagaki, voltado ao aperfeiçoamento de técnicas de interpretação, presença de palco e performance.
De acordo com Alex Tominaga, organizador e idealizador do Parada Nerd, o crescimento do concurso demonstra o fortalecimento da cultura cosplay em Mato Grosso do Sul.
"Este ano quebramos os recordes dos concursos que já fizemos na feira e conseguimos estender o tempo de palco para que todos possam participar. Teremos mais de 80 participantes, o que mostra como a cultura do cosplay é forte no nosso estado. Já tivemos vencedores de edições anteriores que foram para campeonatos nacionais e se destacaram", destaca.
Artistas independentes
Além das atrações principais, o evento contará com a Ala dos Artistas, espaço dedicado à produção independente, reunindo ilustradores, quadrinistas e criadores locais. Também haverá estandes de economia criativa, áreas de jogos, atividades interativas e outras experiências voltadas ao universo geek.
A proposta da organização é aproximar diferentes públicos da cultura pop, oferecendo gratuitamente atividades de entretenimento, formação artística e integração entre fãs, artistas e produtores culturais do Estado.
Serviço
O Parada Nerd Pocket 2026 acontece de 5 a 9 de agosto, das 17h às 22h, na Feira Central de Campo Grande, localizada na Avenida Calógeras.
A entrada é gratuita, assim como a participação nas atividades e competições, mediante inscrição.
A programação completa e as informações sobre inscrições estão disponíveis nas redes sociais do Parada Nerd.